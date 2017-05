Feb 13 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 8260.60 NSE 35145.50 ============= TOTAL 43406.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE134E08735 PFC TX SR-13 9.60% 24-May-17 100.6100 7.0800 4.50 INE804I07TL4 ECL FINANCE LTD 0.00% 30-Aug-17 155.1600 12.0000 27.50 INE013A07E21 RELIANCE CAPITAL LTD 9.70% 24-Sep-17 100.5000 8.9000 30.00 INE915D07TD6 CITI CORP FINANCE INDIA LIMITED 0.00% 02-Feb-18 108.8500 9.5000 450.00 INE866I07875 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 12-Feb-18 116.7800 9.0000 144.00 INE860H07EA3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 7.66% 18-May-18 99.7400 7.9000 500.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 101.8700 7.1000 250.00 INE261F08576 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE AND 8.05% 04-Jan-19 100.0900 6.4500 250.00 INE306N07BM6 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD10.50% 05-Mar-19 100.5000 10.2100 5.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 104.0800 7.3000 500.00 INE115A07GO3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 21-Jan-20 101.9400 7.7000 250.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 103.4300 7.0700 250.00 INE134E08IQ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 6.83% 15-Apr-20 99.4000 7.0500 500.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 103.9700 7.0500 500.00 INE804I07I48 ECL FINANCE LIMITED 9.80% 31-Dec-20 100.5900 9.6000 2.00 INE134E08ID3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.05% 27-Apr-21 102.4300 7.3400 50.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 102.2200 7.6800 250.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 99.7600 7.2200 750.00 INE537P07265 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.05% 27-Dec-21 100.7300 7.8500 300.00 INE866I07883 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 10-Feb-22 94.4000 9.0000 3.00 INE705A08094 VIJAYA BANK 10.49% 17-Feb-22 102.1700 0.0000 2.00 INE514E08AX1 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 108.2400 7.3300 50.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 107.8100 7.3300 100.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.85% 19-Oct-22 106.7700 7.3300 50.00 INE752E07LW8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.93% 20-Oct-22 107.1400 7.3300 50.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 06-Dec-22 101.3800 7.3000 250.00 INE514E08CB3 EXIM BANK 8.94% 31-Dec-22 107.4200 7.3300 50.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.3800 9.3500 510.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 103.0000 0.0000 2.00 INE733E07JP6 NTPC LTD 8.49% 25-Mar-25 104.8400 7.6000 5.00 INE514E08EO2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.38% 24-Jul-25 104.6400 7.5900 5.00 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 103.4000 8.3600 5.00 INE013A070E2 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 07-Aug-26 100.5000 8.9000 145.00 INE528G08345 YES BANK LIMITED 8.00% 30-Sep-26 99.2500 8.1000 100.00 INE975G08215 IL FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.44% 27-Oct-26 102.3600 9.2300 15.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 7.90% 18-Nov-26 97.7600 8.2300 100.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.18% 20-Jan-27 97.3800 7.4300 400.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% - 101.2900 9.1200 25.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 101.1000 0.0000 1.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.28% 18-Sep-30 110.5600 6.1100 250.00 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 114.5600 6.0700 0.50 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 111.8500 6.0700 5.10 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 113.6600 6.1600 0.50 INE514E08FF7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 11-Jul-31 104.1700 7.6100 50.00 INE261F08683 NABARD 7.38% 20-Oct-31 97.5700 7.6500 250.00 INE261F08691 NABARD 7.20% 21-Oct-31 97.5700 7.6400 400.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 100.0000 10.9300 6.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 104.3000 0.0000 39.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 103.4400 10.2000 250.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 100.6100 4.2000 16.00 INE121A08ME8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.95% 26-Dec-99 110.9000 10.1000 0.50 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 31-Dec-99 101.3600 6.1100 103.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 108.8300 0.0000 9.00 NSE === INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.2748 6.4500 380.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.2974 6.7200 220.00 INE261F09CW2 NABARD 9.90% 30-Mar-17 100.3039 6.8222 1.00 INE134E08HJ2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 03-Apr-17 100.1720 6.3900 370.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 100.5786 7.3000 100.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 100.5786 7.3000 100.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 19-Jun-17 100.5986 7.3000 100.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 19-Jun-17 100.5986 7.3000 100.00 INE093J07775 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 27-Jun-17 169.9500 0.0000 6.50 INE093J07791 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 27-Jun-17 160.4000 0.0000 2.50 INE121A07KU0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 30-Jun-17 114.3900 7.7500 50.00 INE261F09DM1 NABARD 0.00% 01-Aug-17 97.0084 6.7000 500.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 101.0307 7.3000 50.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 101.0307 7.3000 50.00 INE860H07EA3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 7.66% 18-May-18 99.7423 7.9000 500.00 INE053F09FN5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.43% 23-May-18 103.3130 6.7700 100.00 INE053F09FN5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.43% 23-May-18 103.3130 6.7700 100.00 INE001A07NY0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.57% 12-Jun-18 101.2345 7.5000 2000.00 INE523E07DQ2 L & T FINANCE LTD - 20-Jul-18 100.2750 7.7300 400.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 101.8743 7.1000 250.00 INE881J08128 SREI EQUIPMENT FINANCE PRIVATE LTD 12.00% 27-Sep-18 102.7648 9.9700 18.00 INE261F08576 NABARD 8.05% 04-Jan-19 100.0887 6.4500 1000.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.9143 6.8500 2750.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.9143 6.8507 2750.00 INE414G07BR1 MUTHOOT FINANCE LIMITED 8.75% 30-Jan-19 97.4400 10.2483 0.30 INE557F08EY7 NATIONAL HOUSING BANK 7.92% 21-Mar-19 100.0963 6.5000 1250.00 INE001A07OM3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.59% 14-Jun-19 101.9295 7.6800 250.00 INE001A07OM3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.59% 14-Jun-19 101.9295 7.6800 250.00 INE093J07JU4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 29-Jun-19 101.0000 0.0000 2.00 INE093J07KV0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 26-Aug-19 114.0000 0.0000 2.50 INE202B07IK1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 09-Sep-19 102.3433 8.0168 1.50 INE872A07QR1 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.55% 17-Sep-19 103.2987 9.9800 5.00 INE148I07FZ5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 26-Sep-19 100.1423 8.5500 1900.00 INE115A07JJ7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 03-Oct-19 101.6005 7.6800 500.00 INE115A07JJ7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 03-Oct-19 101.6005 7.6800 250.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.97% 29-Oct-19 102.9771 7.6800 700.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.97% 29-Oct-19 102.9771 7.6800 350.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 100.5441 7.5500 40.00 INE860H07EC9 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 7.77% 22-Nov-19 99.3966 8.0000 50.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 28-Nov-19 103.8999 7.0400 300.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 28-Nov-19 103.8999 7.0400 300.00 INE804I07I30 ECL FINANCE LIMITED SR-II 9.80% 31-Dec-19 100.5584 9.5500 100.00 INE016P07112 VISTAAR FINANCIAL SERVICES PVT LTD 11.45% 06-Jan-20 100.0000 12.5911 150.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 104.0776 7.3000 250.00 INE115A07GO3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 21-Jan-20 101.9392 7.7000 250.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 103.4283 7.0700 250.00 INE241O07614 EDELWEISS FINVEST PRIVATE LIMITED - 02-Mar-20 100.0000 0.0000 4.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 102.9858 7.0200 50.00 INE872A08BE9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.20% 23-Mar-20 101.1694 9.9800 17.00 INE774D07QV5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 7.69% 27-Mar-20 100.0000 7.6989 250.00 INE901T07117 ARM INFRA & UTILITIES PRIVATE LTD - 30-Mar-20 100.2938 9.7500 1250.00 INE134E08IQ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.83% 15-Apr-20 99.3222 7.0800 750.00 INE572E09411 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.46% 30-Apr-20 99.7300 7.6900 20.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 103.3200 7.5000 2.00 INE020B08AD7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.83% 29-Jun-20 99.5344 7.0000 250.00 INE020B08AD7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.83% 29-Jun-20 99.5344 7.0000 250.00 INE752E07HI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-20 104.6457 7.0250 50.00 INE115A07HR4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 29-Jul-20 102.4544 7.7300 100.00 INE115A07HR4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 29-Jul-20 102.4544 7.7300 100.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 103.9723 7.0501 500.00 INE205A07030 VEDANTA LIMITED 9.45% 17-Aug-20 105.3814 7.8487 960.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 102.8858 7.6700 100.00 INE053F09EF4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.74% 22-Dec-20 101.6500 7.3700 1.00 INE134E08ID3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.05% 27-Apr-21 102.4254 7.3400 50.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 102.2222 7.6800 350.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 102.1486 7.7000 100.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 106.6500 8.4000 8.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 98.9445 9.0100 200.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 98.9805 9.0000 200.00 INE514E08AG6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.38% 29-Sep-21 105.4531 7.9000 1.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 100.1125 7.3500 500.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 100.1125 7.3500 500.00 INE134E07166 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 21-Nov-21 158.3600 7.7500 3.20 INE053F07942 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 24-Nov-21 98.2920 7.1300 500.00 INE053F07942 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 24-Nov-21 98.2920 7.1300 500.00 INE121H08115 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 06-Dec-21 99.9000 8.6600 361.00 INE134E08IN2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.27% 22-Dec-21 99.7538 7.3200 40.00 INE881J07EN8 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 9.75% 17-Jan-22 100.0000 9.7435 2.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.20% 23-Jan-22 103.7557 7.2600 250.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.20% 23-Jan-22 103.7557 7.2600 250.00 INE129A07198 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-22 104.1563 7.2800 50.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 108.5400 6.0800 3.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 108.2414 7.3300 50.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 107.8141 7.3300 100.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 106.7733 7.3300 50.00 INE752E07LW8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-22 107.1367 7.3300 50.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 101.3819 7.3000 250.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 107.4233 7.3300 50.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 104.6000 7.7800 2.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 101.9100 7.6500 19.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.4050 9.3500 500.00 INE013A075H4 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.80% 02-Nov-23 100.4010 8.7000 200.00 INE847E08DO8 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.64% 08-Jun-24 105.0500 8.8700 10.00 INE092T08BO3 IDFC BANK LIMITED 9.36% 21-Aug-24 107.1175 8.0400 20.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 108.9776 7.5550 100.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 106.2700 7.8613 5.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 105.3311 7.7100 100.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 103.7500 7.5500 25.00 INE092T08BU0 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 06 8.70% 20-May-25 105.9000 7.7000 4.00 INE092T08BY2 IDFC BANK LIMITED 8.70% 23-Jun-25 105.9400 7.7000 2.00 INE027E08061 FAMILY CREDIT LIMITED 9.48% 04-Mar-26 104.5400 8.7250 6.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 102.9900 8.6700 10.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 105.0000 7.6100 23.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 104.0850 7.8000 5.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 102.1275 8.6400 25.00 INE115A07JQ2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 15-Jun-26 104.1602 7.8100 50.00 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 04-Jul-26 101.4100 9.0990 240.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.0500 9.2700 3.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 100.3903 8.7500 100.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 100.2292 8.9490 25.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 26-Sep-26 99.2500 9.2500 4.00 INE528G08345 YES BANK LIMITED - 30-Sep-26 99.2458 8.1000 100.00 INE975G08215 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.44% 27-Oct-26 102.7800 9.1700 3.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.90% 18-Nov-26 97.7568 8.2300 350.00 INE860H08DW7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 20-Nov-26 101.5700 8.6400 4.00 INE721A08CW8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.50% 01-Dec-26 99.2400 8.6100 22.00 INE756I08116 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.05% 04-Dec-26 99.2536 8.1500 100.00 INE134E08IO0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.23% 05-Jan-27 98.1055 7.5000 40.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.18% 20-Jan-27 100.0000 7.3057 600.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.18% 20-Jan-27 97.8874 7.6200 50.00 INE894F08137 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.65% 15-Nov-27 109.4300 9.2100 1.00 INE557F07090 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 13-Jan-29 121.6950 6.0200 35.50 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 103.4362 10.2000 250.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 100.5344 11.5000 95.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 100.1000 10.9077 57.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 100.3300 11.4771 3.00 INE705A08094 VIJAYA BANK 10.49% PERPETUAL 101.7184 10.0500 2.00 INE136E07QN2 CITICFIN NFLK - - 143.8200 - 2.50 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 0.95% PERPETUAL 102.5000 10.2600 1.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.28% 18-Sep-30 110.5594 6.1100 250.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.35% 11-Jan-31 111.4527 6.1000 1780.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 111.5844 6.0959 680.00 INE261F08683 NABARD 7.38% 20-Oct-31 97.5698 7.6500 500.00 INE261F08691 NABARD 7.20% 21-Oct-31 97.4769 7.6200 200.00 INE733E07KG3 NTPC LIMITED 7.49% 07-Nov-31 98.5230 7.6500 100.00 INE733E07KG3 NTPC LIMITED 7.49% 07-Nov-31 98.5230 7.6500 100.00 INE128M08011 L&T METRO RAIL 9.81% 18-Jun-35 112.0995 