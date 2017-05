Feb 14 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5577.10 NSE 45235.50 ============= TOTAL 50812.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE915D07TD6 CITI CORP FINANCE INDIA LIMITED 0.00% 17-Feb-17 108.8800 9.0000 400.00 INE115A07CI4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.70% 16-May-17 100.5000 7.1000 250.00 INE866I07875 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 12-Feb-18 116.8800 9.0000 3.00 INE261F08519 NABARD 8.30% 12-Jun-18 101.7800 6.8000 250.00 INE217K08115 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.50% 12-Nov-18 101.1200 8.9500 6.00 INE756I07AP7 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.41% 29-Nov-18 99.4381 7.7300 250.00 INE557F08EY7 NATIONAL HOUSING BANK 7.92% 21-Mar-19 100.0900 6.5500 250.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.85% 15-Apr-19 101.5600 7.0300 525.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 101.9000 6.9000 5.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 103.4300 17.8700 5.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 103.8500 7.0900 700.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 103.9000 7.0900 800.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 76.8700 7.1000 49.80 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% 06-Sep-21 101.1600 8.6500 50.00 INE121H08115 IL AND FS FINANCIAL SERVICES LTD 8.65% 06-Dec-21 100.4200 8.5200 300.00 INE623B07461 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 9.50% 21-Dec-21 100.2900 0.0000 1.00 INE881J07EN8 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 9.75% 17-Jan-22 99.1300 10.0000 20.00 INE537P07281 INDIA INFRADEBT LIMITED 7.95% 19-Jan-22 100.5589 7.8000 100.00 INE296A07NR0 BAJAJ FINANCE 7.70% 02-Feb-22 100.3763 7.6000 100.00 INE705A08094 VIJAYA BANK 10.49% 17-Feb-22 101.9800 0.0000 2.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE 9.56% 09-Jan-23 100.2500 0.0000 20.00 INE514E08CO6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.94% 22-May-23 102.7600 7.3600 96.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 101.6900 1.8900 11.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 103.0200 8.6700 10.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 104.4400 7.7000 20.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 13-May-26 102.4600 7.9500 100.00 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 102.2000 8.6200 10.00 INE013A070E2 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 07-Aug-26 100.5000 8.9000 90.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 99.8500 9.3000 20.00 INE115A07KE6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.90% 18-Aug-26 99.7600 7.9200 50.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.7000 8.8700 3.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 26-Sep-26 99.3000 9.2400 20.00 INE503A08028 DCB BANK LIMITED 9.85% 18-Nov-26 102.0000 5.3800 6.50 INE860H08DW7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 20-Nov-26 101.6600 8.6300 4.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.18% 20-Jan-27 97.6900 7.6500 600.00 INE787H07149 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 7.36% 22-Jan-28 110.4800 6.0200 0.80 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% - 101.5600 9.0700 15.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% - 102.3000 0.0000 1.00 INE261F08691 NABARD 7.20% 21-Oct-31 97.4800 7.5300 300.00 INE557F07132 NATIONAL HOUSING BANK 9.01% 13-Jan-34 130.3500 6.1400 1.50 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% 31-Dec-98 103.8200 8.8700 2.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 102.4100 0.1300 83.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 107.0300 9.7000 8.00 INE649A09118 STATE BANK OF HYDERABAD 9.05% 20-Sep-99 101.2000 0.0000 10.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 100.2500 5.2400 15.00 INE121A08ME8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.95% 26-Dec-99 110.6500 10.0100 1.50 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 99.4600 0.0000 10.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 31-Dec-99 101.8300 0.0000 1.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 109.2000 8.9800 1.00 NSE === INE093J07BY3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 23-Feb-17 139.1200 0.0000 10.00 INE804I07QV9 ECL FINANCE LIMITED - 10-Mar-17 158.1030 0.0000 11.70 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.2748 6.4500 190.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.2974 6.7200 110.00 INE134E08HJ2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 03-Apr-17 100.1720 6.3900 185.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 100.2527 7.6659 2.00 INE115A07CI4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 16-May-17 100.5043 7.1000 250.00 INE202B07EG8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.74% 09-Jun-17 100.6777 7.4900 200.00 INE261F09DM1 NABARD 0.00% 01-Aug-17 97.0257 6.7000 686.80 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.88% 21-Oct-17 100.6301 6.7400 1000.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.88% 21-Oct-17 100.6267 6.7500 500.00 INE093J07AL2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 12-Dec-17 122.1000 0.0000 2.50 INE093J07BD7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 02-Feb-18 120.0000 0.0000 1.00 INE866I07875 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED - 12-Feb-18 116.8127 9.0000 141.00 INE195S08017 SUNNY VIEW ESTATES PRIVATE LIMITED 10.60% 24-Feb-18 101.8456 8.6994 50.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.07% 28-Feb-18 102.0953 6.9099 2.00 INE915D07TD6 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 02-Mar-18 108.8795 9.0000 400.00 INE556F09528 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.40% 30-Mar-18 100.1315 6.5000 250.00 INE556F09528 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.40% 30-Mar-18 100.1315 6.5000 250.00 INE001A07NY0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.57% 12-Jun-18 101.2700 7.4900 2000.00 INE261F08519 NABARD 8.30% 12-Jun-18 101.7763 6.8000 250.00 INE148I07FA8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 9.00% 28-Jun-18 100.5352 8.5000 250.00 INE148I07FA8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 9.00% 28-Jun-18 100.5352 8.5000 250.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 102.3136 6.8700 50.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 102.3136 6.8700 50.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 101.9095 6.8800 50.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 101.9095 6.8800 50.00 INE752E07IO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-18 103.4067 6.8800 50.00 INE752E07IO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-18 103.4067 6.8800 50.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 105.5529 7.6400 4.00 INE261F08535 NABARD 7.80% 12-Oct-18 100.5394 6.7639 250.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.8743 6.8800 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.8743 6.8800 50.00 INE756I07AP7 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.41% 29-Nov-18 99.4381 7.7300 500.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 88.2141 6.9000 1062.10 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 88.4472 6.7500 975.50 INE756I07AT9 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.63% 17-Jan-19 99.8075 7.7300 250.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.49% 25-Jan-19 100.0000 7.4800 500.00 INE557F08EY7 NATIONAL HOUSING BANK 7.92% 21-Mar-19 100.0883 6.5500 250.00 INE241O07416 EDELWEISS FINVEST PRIVATE LIMITED - 08-Jul-19 101.3200 0.0000 1.00 INE093J07JY6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD - 19-Jul-19 109.8000 0.0000 2.50 INE093J07JZ3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 19-Jul-19 108.0000 0.0000 2.50 INE093J07KI7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 02-Aug-19 111.5000 0.0000 3.00 INE093J07LU0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 05-Aug-19 119.2300 0.0000 42.10 INE020B07FC0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 22-Jan-20 103.5682 7.2500 2.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 103.3191 6.9500 700.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 103.3191 6.9500 700.00 INE774D07QV5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 7.69% 27-Mar-20 100.0000 7.7000 500.00 INE901T07117 ARM INFRA & UTILITIES PRIVATE LTD - 30-Mar-20 100.2938 9.7500 252.00 INE134E08IQ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.83% 15-Apr-20 99.4042 7.0500 100.00 INE020B08AD7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.83% 29-Jun-20 99.5779 6.9850 500.00 INE020B08AD7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.83% 29-Jun-20 99.5779 6.9850 500.00 INE713G08046 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.25% 10-Jul-20 101.8800 7.5718 750.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.9914 7.1500 309.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 103.8424 7.0900 1000.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 103.8424 7.0900 300.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 103.9027 7.0900 1400.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 103.9027 7.0900 600.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 76.9771 7.0600 49.80 INE053F09EF4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.74% 22-Dec-20 101.3780 7.4500 4.00 INE871D07MC8 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 9.20% 24-Dec-20 101.0000 8.8800 50.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 100.2967 7.3700 2000.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 100.2967 7.3700 2000.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 100.2970 7.3700 250.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 99.7152 7.2950 500.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 99.8115 7.2700 250.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 99.8117 7.2700 500.00 INE053F07942 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 24-Nov-21 98.0983 7.1800 300.00 INE121H08115 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 06-Dec-21 99.8500 8.6700 268.80 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 99.4288 7.2700 250.00 INE866I07883 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED - 10-Feb-22 94.4258 9.0000 3.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 108.6968 7.3000 100.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 108.6968 7.3000 50.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 106.3373 7.4500 50.00 INE115A07DA9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 25-Oct-22 105.4838 7.8000 50.00 INE115A07DA9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 25-Oct-22 105.4838 7.8000 50.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 104.7676 6.2000 70.00 INE514E08CO6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.94% 22-May-23 102.8077 7.3500 200.00 INE514E08CO6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.94% 22-May-23 102.8077 7.3499 50.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 104.9719 7.6700 50.00 INE572E09387 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-VI 8.57% 26-Jul-23 103.9000 7.9358 5.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.5474 9.3200 15.50 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 106.6757 7.6500 100.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 107.3700 7.6100 1.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 105.3143 7.7125 150.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 103.1897 7.6700 100.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 103.3000 7.5800 4.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 106.2702 7.3400 105.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 102.8145 7.6400 20.00 INE906B07EK6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.02% 18-Feb-26 105.5000 6.2000 50.00 INE053F07868 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.04% 03-Mar-26 105.9925 6.1500 200.00 INE053F07868 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.04% 03-Mar-26 105.9925 6.1500 200.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 102.9900 7.6700 10.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 104.4000 7.7023 20.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 13-May-26 102.6600 7.9200 1250.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 13-May-26 102.3952 7.9600 900.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 103.4693 7.9000 73.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 102.1800 8.6300 12.00 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 102.0000 8.4700 200.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 101.4480 7.6700 8.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 99.4500 9.3674 2.60 INE115A07KE6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRAN 7.90% 18-Aug-26 99.7646 7.9200 50.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 100.0938 7.9200 4588.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 100.0938 7.9200 3560.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 26-Sep-26 99.0000 9.2900 25.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 100.1200 8.9600 13.00 INE528G08345 YES BANK LIMITED - 30-Sep-26 99.8700 8.0100 100.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.90% 18-Nov-26 97.6279 8.2500 50.00 INE756I08116 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.05% 04-Dec-26 99.9000 8.0600 200.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.54% 30-Dec-26 99.6695 7.5800 50.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.54% 30-Dec-26 99.6695 7.5800 50.00 INE134E08IP7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 11-Jan-27 97.6307 7.5800 50.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.18% 20-Jan-27 97.6893 7.6500 2250.00 INE202E08011 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOP 7.22% 06-Feb-27 100.0000 7.3500 500.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.28% 18-Sep-30 110.3000 6.1400 50.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.28% 18-Sep-30 110.5781 6.1100 100.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 111.4727 6.0979 1780.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 111.3548 6.1200 50.00 INE752E07NX2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-31 103.8519 7.6650 100.00 INE733E07KD0 NTPC LIMITED 8.10% 27-May-31 103.4663 7.6800 50.00 INE514E08FF7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 11-Jul-31 104.3900 7.5900 50.00 INE752E07OB6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.55% 21-Sep-31 99.2056 7.6300 12.00 INE261F08691 NABARD 7.20% 21-Oct-31 98.1400 7.5450 700.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 97.4480 7.6500 50.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 127.1972 6.1300 166.10 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 101.3906 8.9000 251.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 98.5700 10.0554 2.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.4560 10.1700 1.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 102.2272 9.1200 600.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 99.1247 8.6000 200.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 101.1822 8.6450 100.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% PERPETUAL 101.1732 10.5200 10.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 100.0532 10.9200 3.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 104.5320 9.9000 2.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 101.0700 11.3500 2.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 99.1247 8.6000 100.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 100.0532 10.9200 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - 