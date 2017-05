Feb 15 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 12234.60 NSE 42395.30 ============= TOTAL 54629.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.2600 6.7200 300.00 INE370I07209 FUTURE CORPORATE RESOURCES LIMITED 15.00% 31-Mar-17 100.0000 17.0000 400.00 INE121F07020 PIL INDUSTRIES LIMITED 15.00% 31-Mar-17 100.0000 17.0000 150.00 INE053A08073 THE INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 2.00% 23-Apr-17 145.4500 7.5500 95.00 INE001A07CP1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 19-Jul-17 100.7600 7.6000 50.00 INE804I07SR3 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 03-Aug-17 153.2400 12.0000 16.50 INE804I07TL4 ECL FINANCE LTD 0.00% 30-Aug-17 155.2600 12.0000 2.50 INE750H07097 SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONA 0.00% 08-Sep-17 110.0700 8.5900 90.00 INE001A07JN1 HDFC 9.30% 04-Oct-17 100.9300 7.6000 50.00 INE115A07KA4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.05% 01-Feb-18 100.4800 7.5100 900.00 INE721A07IL0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD 9.55% 12-Feb-18 101.4827 7.9300 40.00 INE523H07551 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 0.00% 06-Apr-18 100.9100 8.3500 5.00 INE101I08032 AFCONS INFRASTRUCTURE LIMITED 9.99% 26-Apr-18 101.9300 8.2300 65.00 INE091A07133 NIRMA LTD 8.92% 28-May-18 101.2200 7.8200 50.00 INE713G08020 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.05% 10-Jul-18 101.1300 7.1200 1000.00 INE261F08550 NABARD 7.90% 27-Nov-18 101.7500 6.8000 250.00 INE612J07053 REPCO HOME FINANCE LIMITED 8.95% 15-Mar-19 100.6222 8.6000 250.00 INE561H07163 PARSVNATH DEVELOPERS LIMITED 13.00% 15-Apr-19 100.0000 12.9400 2300.00 INE192R07018 AVENUE SUPERMARTS LIMITED 10.38% 19-Aug-19 105.1800 7.9800 115.00 INE612J07111 RAPCO HOME FINANCE LIMITED 8.50% 04-Oct-19 99.6900 8.6000 250.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 103.7200 7.0000 50.00 INE582L07120 TATA HOUSING DEVELOPMENT COMPANY 8.19% 23-Dec-19 99.7509 8.2700 40.00 INE115A07KO5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.54% 07-Oct-20 99.7400 7.6000 50.00 INE774D07NT6 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 8.48% 30-Oct-20 102.3500 7.7000 5.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 99.1600 8.9500 250.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.17% 23-Dec-21 99.7100 7.2400 2595.00 INE081A08181 TATA STEEL LIMITED 2.00% 23-Apr-22 130.3700 8.3300 330.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 101.6400 7.5000 500.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.6000 9.1000 5.00 INE053F07868 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.04% 03-Mar-26 106.3500 6.1000 2.00 INE883F07025 DHFL VYSYA HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 05-May-26 100.0000 9.3800 1.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 99.6000 9.3400 1.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.90% 24-Aug-26 99.8300 7.9100 200.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.7000 8.8700 13.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 100.2000 7.9000 100.00 INE975G08215 IL FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.44% 27-Oct-26 102.3000 9.2300 12.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.18% 20-Jan-27 97.3800 7.7000 150.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% - 101.4400 9.0900 70.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.28% 18-Sep-30 110.9600 6.0700 10.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.67% 16-Nov-33 126.6600 6.0800 5.60 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 99.2100 11.1100 893.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 107.0500 0.0000 2.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 102.6000 0.0000 100.00 INE649A09118 STATE BANK OF HYDERABAD 9.05% 20-Sep-99 101.2000 0.0000 10.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 101.7500 11.4600 10.00 INE894F08095 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.60% 31-Dec-99 101.6500 5.0800 200.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 99.6300 11.1500 150.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 31-Dec-99 102.5000 10.3000 100.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 105.4600 0.0000 1.00 NSE === INE556F09379 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.20% 23-Feb-17 100.0499 6.3258 184.00 INE804I07QV9 ECL FINANCE LIMITED - 10-Mar-17 157.7570 0.0000 2.80 INE115A07GU0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.69% 16-Mar-17 100.1149 6.7002 300.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 99.4555 6.3998 170.00 INE121E07205 JSW ENERGY LIMITED 9.70% 31-Mar-17 100.1754 8.3329 250.00 INE202B07BD1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.95% 27-Apr-17 100.5930 7.3363 230.00 INE296A07GQ6 BAJAJ FINANCE LIMITED - 13-Jun-17 116.4543 7.2999 2.00 INE093J07775 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 27-Jun-17 170.3000 0.0000 1.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.5937 7.9000 150.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.5937 7.9000 150.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.0643 6.8000 100.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.0643 6.8000 100.00 INE660A07LH2 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.65% 25-Aug-17 100.7603 7.7800 50.00 INE660A07LH2 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.65% 25-Aug-17 100.7603 7.7800 50.00 INE740F08363 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.30% 08-Oct-17 100.3000 9.0400 3.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.88% 21-Oct-17 100.6368 6.7300 500.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 101.2903 6.7200 500.00 INE894F07709 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 16-Jan-18 102.7400 7.0330 2.00 INE092T08931 IDFC BANK LIMITED 8.43% 30-Jan-18 100.8013 7.5000 500.00 INE092T08931 IDFC BANK LIMITED 8.43% 30-Jan-18 100.8013 7.5000 500.00 INE115A07KA4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.05% 01-Feb-18 100.4783 7.5100 2250.00 INE115A07KA4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.05% 01-Feb-18 100.4783 7.5100 1350.00 INE093J07BD7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 02-Feb-18 120.0000 0.0000 1.00 INE866I07875 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED - 12-Feb-18 116.9113 9.0000 3.00 INE115A07LA2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.35% 16-Feb-18 99.9162 7.4400 1500.00 INE115A07LA2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.35% 16-Feb-18 99.9162 7.4400 500.00 INE713G08020 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.05% 10-Jul-18 101.1304 7.1200 1000.00 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.15% 22-Jul-18 100.7181 7.5500 1500.00 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.15% 22-Jul-18 100.7181 7.5500 1500.00 INE115A07HJ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 27-Jul-18 101.2303 7.6300 300.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 101.9462 7.0400 2000.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 101.9462 7.0400 2000.00 INE261F08535 NABARD 7.80% 12-Oct-18 100.5542 6.7400 500.00 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 22-Oct-18 101.4774 7.0009 10.00 INE001A07OD2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 23-Oct-18 100.9893 7.5600 550.00 INE001A07OD2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 23-Oct-18 100.9893 7.5600 550.00 INE514E08ER5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.81% 05-Nov-18 101.5323 6.8031 1200.00 INE514E08ER5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.81% 05-Nov-18 101.5323 6.8031 1200.00 INE013A07YF1 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.30% 20-Dec-18 102.7340 8.6000 50.00 INE081A08199 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-19 102.3541 7.7850 230.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.39% 15-Mar-19 101.4856 7.5900 250.00 INE612J07053 REPCO HOME FINANCE LTD. 8.95% 15-Mar-19 100.6222 8.6000 250.00 INE261F08626 NABARD 7.65% 16-May-19 100.6628 6.7100 500.00 INE093J07JU4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 29-Jun-19 101.0000 0.0000 2.00 INE261F08667 NABARD 7.65% 01-Jul-19 100.7621 6.7100 500.00 INE241O07416 EDELWEISS FINVEST PRIVATE LIMITED - 08-Jul-19 101.3500 0.0000 3.00 INE093J07JY6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD - 19-Jul-19 114.2500 0.0000 0.40 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 23-Sep-19 100.8590 7.5503 100.00 INE612J07111 REPCO HOME FINANCE LTD 8.50% 04-Oct-19 99.6928 8.6000 250.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 103.7176 7.0000 50.00 INE245A08067 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.48% 17-Nov-19 104.0697 7.7550 590.00 INE115A07KF3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.96% 12-Dec-19 100.8592 7.6000 250.00 INE115A07KF3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.96% 12-Dec-19 100.8592 7.6000 250.00 INE414G07BS9 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jan-20 99.9100 9.0300 250.00 INE657N07241 EDELWEISS COMMODITIES SERVICES LTD 8.50% 31-Jan-20 100.0000 8.5485 1000.00 INE296A07OC0 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.65% 10-Feb-20 100.0000 7.6485 300.00 INE241O07614 EDELWEISS FINVEST PRIVATE LIMITED - 02-Mar-20 100.0000 0.0000 3.20 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 103.0933 6.9800 250.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 103.0933 6.9800 250.00 INE134E08IQ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.83% 15-Apr-20 99.4042 7.0500 500.00 INE093J07QQ7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 19-May-20 102.0000 0.0000 10.00 INE115A07KO5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.54% 07-Oct-20 99.7351 7.6000 50.00 INE053F09EF4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.74% 22-Dec-20 101.7200 7.3470 14.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 102.2260 8.4500 250.00 INE514E08951 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 18-Mar-21 106.6507 7.2000 300.00 INE514E08951 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 18-Mar-21 106.6507 7.2000 300.00 INE688V07025 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 8.07% 20-Sep-21 100.8500 7.8200 84.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 99.1648 8.9500 250.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 99.9300 8.8900 2.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 100.0360 7.3700 100.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 104.2983 7.3400 100.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 104.2983 7.3399 100.00 INE121H08115 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 06-Dec-21 99.8500 8.6700 20.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 99.3893 7.2800 100.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 99.3893 7.2800 200.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA - 21-Dec-21 99.9517 7.2000 600.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA - 21-Dec-21 99.9517 7.2000 500.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.17% 23-Dec-21 99.7141 7.2300 2350.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 110.3700 7.4100 2.00 INE695F09425 ANDHRA PRADESH STATE FINANCIAL COR 9.48% 28-Mar-22 104.9500 8.6500 1.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 130.3720 8.3300 330.00 INE121H08107 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 06-Jun-22 99.8500 8.7000 9.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 105.3478 8.2500 250.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 105.3478 8.2500 250.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 108.0500 7.3100 24.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 102.7676 6.6400 70.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 101.6415 7.5000 500.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 101.6683 7.4750 300.00 INE514E08CO6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.94% 22-May-23 102.8064 7.3500 200.00 INE514E08CO6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.94% 22-May-23 102.8064 7.3499 100.00 INE572E09387 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-VI 8.57% 26-Jul-23 104.2000 7.8800 37.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 98.6608 7.8500 150.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 98.6608 7.8500 100.00 INE623B07412 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 9.80% 13-Oct-23 101.5000 9.7100 12.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. LT 9.75% 02-Aug-24 107.5323 8.3300 250.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 105.1970 7.6615 50.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 105.3887 7.7000 100.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 102.7236 7.7200 18.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 102.7236 7.7200 18.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 103.1200 7.6100 5.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 104.8800 7.5900 5.00 INE514E08EO2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.37% 24-Jul-25 104.5300 7.6100 24.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 102.7500 7.6500 25.00 INE906B07EK6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.02% 18-Feb-26 103.4000 6.5000 50.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 103.0000 8.6686 20.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 104.4141 7.7000 5.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 13-May-26 102.4800 7.9500 300.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 13-May-26 102.3952 7.9600 250.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 103.3379 7.9200 85.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 102.2400 8.6200 10.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED SR-172 8.85% 15-Jul-26 101.4500 8.6000 2.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 100.0003 7.6200 20.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 99.5600 9.3500 6.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.90% 24-Aug-26 99.8299 7.9100 200.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.7000 8.8700 15.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 100.8500 7.8200 604.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 100.1593 7.9100 500.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 100.2360 8.9478 140.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 26-Sep-26 98.9442 9.3000 25.00 INE752E07OC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.36% 18-Oct-26 99.1070 7.4800 50.00 INE975G08215 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.44% 27-Oct-26 102.3000 9.2600 10.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 100.2500 8.7937 30.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.90% 18-Nov-26 97.6279 8.2500 705.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.54% 30-Dec-26 99.9300 7.5416 50.00 INE134E08IO0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.23% 05-Jan-27 97.9706 7.5200 100.00 INE134E08IP7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 11-Jan-27 100.2221 7.1900 300.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.18% 20-Jan-27 97.3600 7.7000 150.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 115.0935 6.1400 49.90 INE752E07IY0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-28 112.6000 7.6500 100.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 118.8938 6.1300 10.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 99.2115 11.1500 895.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 99.0000 9.7500 400.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 103.6088 10.1500 100.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 102.4166 9.0900 30.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 99.3100 8.5500 6.00 INE705A08094 VIJAYA BANK 10.49% PERPETUAL 101.7147 10.0500 3.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 100.0000 11.6000 3.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 102.5500 10.2500 5.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 111.1338 6.1300 500.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 111.2352 6.1300 13.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 98.5600 7.5300 100.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.3400 10.8500 3.00 ===============================================================================================