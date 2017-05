Feb 16 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 13487.80 NSE 54122.60 ============= TOTAL 67610.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE020B08989 REC 8.28% 04-Mar-17 100.0600 6.3400 400.00 INE742F07288 ADANI PORTS AND SPECIAL ECO 10.15% 16-Mar-17 100.2300 6.8700 440.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 100.3300 7.2300 150.00 INE134E08HR5 PFC 8.12% 17-Apr-17 100.2200 6.7100 237.00 INE134E08IB7 PFC 7.98% 21-Apr-17 100.2000 6.4600 1600.00 INE001A07PQ1 HDFC 7.67% 23-Nov-17 100.1000 7.4000 250.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 94.4300 6.7500 400.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 101.9100 6.7600 90.00 INE001A07OV4 HDFC 8.38% 09-Mar-18 100.8600 7.4900 1750.00 INE261F09EH9 NABARD 0.00% 01-Apr-18 92.8800 6.8100 65.00 INE523H07551 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 0.00% 06-Apr-18 100.9300 0.0000 20.00 INE001A07PI8 HDFC 8.15% 27-Jul-18 100.7300 7.5400 750.00 INE121A07LT0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 9.20% 20-May-19 102.1600 8.0800 80.00 INE020B07IV4 REC 9.02% 18-Jun-19 104.1000 7.0200 150.00 INE516Q07143 ASIRVAD MICROFINANCE PVT 12.25% 11-Aug-19 103.1100 11.2500 0.50 INE020B07ER1 REC 8.72% 04-Sep-19 103.8200 7.0000 50.00 INE612J07111 RAPCO HOME FINANCE LIMITED 8.50% 04-Oct-19 99.8700 8.5200 100.00 INE115A07ID2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 18-Oct-19 101.5700 7.6500 350.00 INE134E08EL5 PFC 9.42% 20-Mar-20 106.0500 7.1500 50.00 INE041G07101 MAHARASHTRA PATBANDHARE 8.00% 28-Apr-20 98.2000 8.6500 10.00 INE115A07IE0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 23-Oct-20 102.0600 7.6600 50.00 INE623B07420 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 9.75% 26-Oct-21 100.7500 0.0000 100.00 INE121H08115 IL AND FS FINANCIAL SER 8.65% 06-Dec-21 99.9000 8.6600 11.00 INE264W07015 MSONA AUTOMOTIVE COMPONENTS 10.00% 15-Dec-21 100.0000 0.0000 80.00 INE134E08IN2 PFC 7.27% 22-Dec-21 99.4900 7.3900 300.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 99.5700 7.2500 2250.00 INE881J07EN8 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 9.75% 17-Jan-22 99.1300 10.0000 10.00 INE013A074L9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.50% 14-Feb-22 100.0000 8.5000 500.00 INE705A08094 VIJAYA BANK 10.49% 17-Feb-22 102.5500 0.0000 3.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES 8.95% 26-Apr-23 103.3600 8.2200 250.00 INE572E09387 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.57% 26-Jul-23 103.8300 7.9500 5.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE 9.25% 09-Sep-23 99.3000 9.3800 100.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INF 9.25% 16-Jun-24 106.4000 8.0400 500.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.3400 3.7100 11.00 INE134E08GV9 PFC 8.65% 28-Dec-24 104.8500 7.7900 150.00 INE110L08060 RELIANCE GIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 105.3600 8.0500 500.00 INE115A07HW4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 29-Aug-25 103.3328 7.9100 50.00 INE804I07E00 ECL FINANCE LIMITED 9.75% 12-Sep-25 100.4000 9.6700 136.00 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA 9.00% 06-Jun-26 102.1800 8.6300 6.00 INE134E08II2 PFC 7.63% 14-Aug-26 99.5700 7.6800 150.00 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.75% 14-Aug-26 101.7400 8.4600 50.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE 9.30% 16-Aug-26 99.6200 9.3400 1.00 INE001A07PN8 HDFC 7.90% 24-Aug-26 99.6300 7.9400 200.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.7000 8.8700 29.00 INE020B08AA3 REC 7.52% 07-Nov-26 99.1700 7.6300 140.00 INE503A08028 DCB BANK LIMITED 9.85% 18-Nov-26 100.2500 8.5400 2.80 INE217K07AG5 RELIANCE HOME FINANCE LTD 9.15% 03-Jan-27 98.8000 9.3300 6.80 INE134E08IR3 PFC 7.18% 20-Jan-27 97.4900 7.6800 250.00 INE134E08FQ1 PFC 8.94% 25-Mar-28 108.9600 7.7000 50.00 INE020B07HP8 REC 8.46% 24-Sep-28 119.1700 6.1000 0.90 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% - 100.0000 9.1400 44.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE 7.35% 22-Mar-31 111.4400 6.1100 109.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FIN 7.40% 22-Jan-33 112.7500 6.1200 1.00 INE557F07132 NATIONAL HOUSING BANK 9.01% 13-Jan-34 131.2000 6.0200 0.80 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FIN 9.41% 27-Jul-37 115.6000 7.8400 100.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% 31-Dec-98 102.8000 9.0300 30.00 INE705A08060 VIJAYA BANK 10.40% 31-Mar-99 100.5200 10.1700 250.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 100.0500 0.0000 5.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 106.7400 0.0000 10.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 100.2000 0.1100 101.00 INE121A08ME8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 12.95% 26-Dec-99 110.4500 10.1000 1.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 105.6500 0.0000 1.00 NSE === INE804I07QV9 ECL FINANCE LIMITED - 10-Mar-17 157.8100 0.0000 10.50 INE001A07OC4 HDFC 1.43% 28-Mar-17 99.4478 6.4705 50.00 INE134E08HR5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 17-Apr-17 100.2328 6.4300 1500.00 INE134E08HR5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 17-Apr-17 100.2328 6.4300 500.00 INE134E08IB7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.98% 21-Apr-17 100.1921 6.4300 8750.00 INE134E08IB7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.98% 21-Apr-17 100.1921 6.4300 1000.00 INE093J07767 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 27-Jun-17 150.0500 0.0000 3.50 INE208A07331 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.20% 28-Jun-17 100.9490 7.0500 500.00 INE093J07809 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 14-Jul-17 149.1890 0.0000 2.50 INE510W07011 INOX WIND INFRASTRUCTURE SERVICES 8.33% 10-Aug-17 100.0000 8.4989 237.50 INE092T08972 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.50% 15-Sep-17 101.6631 8.0000 4.00 INE001A07PQ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.67% 23-Nov-17 100.1000 7.4000 250.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 94.4332 6.7450 400.00 INE001A07OJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.53% 12-Jan-18 100.7619 7.4700 500.00 INE001A07OJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.53% 12-Jan-18 100.7619 7.4700 500.00 INE093J07BD7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 02-Feb-18 120.0000 0.0000 0.50 INE510W07029 INOX WIND INFRASTRUCTURE SERVICES 8.33% 09-Feb-18 100.0000 8.5010 237.50 INE001A07OV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.38% 09-Mar-18 100.8564 7.4950 1750.00 INE093J07DA9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 17-Jul-18 113.0000 0.0000 2.50 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.15% 22-Jul-18 100.7315 7.5400 750.00 INE510W07037 INOX WIND INFRASTRUCTURE SERVICES 8.33% 10-Aug-18 100.0000 8.5019 237.50 INE148I07FP6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.80% 10-Aug-18 100.3463 7.9800 1150.00 INE093J07DH4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 27-Aug-18 116.0000 0.0000 2.50 INE414G07AG6 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.25% 14-Oct-18 101.0300 9.7600 20.00 INE514E08ER5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.81% 05-Nov-18 101.5473 6.7921 1200.00 INE514E08ER5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.81% 05-Nov-18 101.5473 6.7921 700.00 INE013A07YF1 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.30% 20-Dec-18 102.7294 8.6000 100.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 103.8670 6.9000 250.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 103.8670 6.9000 250.00 INE020B07IA8 REC 9.63% 05-Feb-19 104.8027 6.9300 600.00 INE510W07045 INOX WIND INFRASTRUCTURE SERVICES 8.33% 08-Feb-19 100.0000 8.5024 237.50 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.39% 15-Mar-19 101.4900 7.5900 250.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.39% 15-Mar-19 101.4900 7.5876 250.00 INE968N08083 L&T SEAWOODS LIMITED - 20-Apr-19 100.0000 9.0000 250.00 INE968N08083 L&T SEAWOODS LIMITED - 20-Apr-19 100.0000 9.0000 249.90 INE015L07345 EDELWEISS ASSET RECONSTRUCTION CO. 10.75% 14-Jun-19 101.1861 10.1040 150.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 104.1001 7.0200 150.00 INE241O07416 EDELWEISS FINVEST PRIVATE LIMITED - 08-Jul-19 101.3500 0.0000 1.00 INE020B08765 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.39% 20-Jul-19 104.9928 7.0400 100.00 INE093J07KP2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 02-Aug-19 107.2200 0.0000 2.50 INE001A07OR2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.26% 12-Aug-19 101.4790 7.5500 100.00 INE115A07FN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 19-Aug-19 103.7007 7.6400 150.00 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 103.8179 7.0000 50.00 INE612J07111 REPCO HOME FINANCE LTD 8.50% 04-Oct-19 99.8749 8.5200 200.00 INE020B08856 REC 9.04% 12-Oct-19 104.5924 7.0500 950.00 INE020B08856 REC 9.04% 12-Oct-19 104.6175 7.0400 950.00 INE121A07NC2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.10% 28-Nov-19 100.0067 8.0800 150.00 INE039A07777 IFCI LTD 9.40% 01-Dec-19 100.0500 9.8100 100.00 INE735N08052 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES PRIVA 8.10% 31-Jan-20 99.6603 8.2300 85.00 INE261F08451 NABARD 8.22% 18-Feb-20 103.3399 6.9500 230.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 103.3199 7.0998 115.00 INE020B08823 REC 8.87% 08-Mar-20 104.7566 7.0700 50.00 INE020B08823 REC 8.87% 08-Mar-20 104.7566 7.0700 50.00 INE020B08823 REC 8.87% 08-Mar-20 104.8345 7.0440 113.00 INE134E08EL5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.42% 20-Mar-20 106.0496 7.1500 50.00 INE756I07AW3 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED - 20-Mar-20 100.1922 7.8093 125.00 INE001A07PE7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.49% 20-Mar-20 102.0771 7.6953 80.00 INE752E07GW8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-20 104.9611 6.9942 113.80 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 102.5382 7.7136 115.00 INE013A073L1 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.25% 14-Apr-20 100.0000 8.2500 150.00 INE055A07088 CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES 8.29% 15-Apr-20 100.5071 8.1000 1000.00 INE657N07258 EDELWEISS COMMODITIES SERVICES LTD - 21-Apr-20 100.1700 9.0000 42.00 INE804I074Q3 ECL FINANCE LIMITED - 21-Apr-20 100.1700 9.0000 42.00 INE011S07026 TRIL IT4 PRIVATE LIMITED 8.53% 24-Apr-20 87.2947 8.9500 4000.00 INE115A07KV0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.20% 24-Apr-20 98.8072 7.6350 450.00 INE999J07013 VIOM NETWORKS LIMITED - 28-Apr-20 100.7042 9.5850 500.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.9829 7.1500 500.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.9829 7.1500 500.00 INE804I07I48 ECL FINANCE LIMITED SR-III 9.80% 31-Dec-20 100.9300 9.4800 50.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 102.8207 8.2700 250.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD - 11-May-21 108.8000 9.1500 2.00 INE688V07025 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 8.07% 20-Sep-21 100.8500 7.8200 4.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 99.1650 8.9500 250.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 99.1650 8.9495 250.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 100.0357 7.3700 200.00 INE121H08115 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 06-Dec-21 99.9000 8.6600 39.30 INE134E08IN2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.27% 22-Dec-21 99.4858 7.3875 300.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.17% 23-Dec-21 99.5947 7.2601 2250.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.17% 23-Dec-21 99.5749 7.2650 250.00 INE296N08022 WELSPUN RENEWABLES ENERGY PRIVATE - 31-Jan-22 98.7881 8.3000 3000.00 INE013A074L9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.50% 14-Feb-22 99.8392 8.5400 550.00 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 107.5502 7.2000 250.00 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 107.5502 7.2000 250.00 INE121H08107 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 06-Jun-22 99.8500 8.7000 9.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 104.7576 6.2000 70.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 105.5986 7.5300 250.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 105.5986 7.5300 250.00 INE557F07058 NAT HSG BNK 6.89% 23-Mar-23 103.9925 6.0800 500.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 103.3604 8.2200 500.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 101.2016 8.1800 150.00 INE572E09387 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-VI 8.57% 26-Jul-23 103.8100 7.9537 13.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.6400 9.3000 236.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.6280 9.3000 1000.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 106.3997 8.0400 500.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 107.5036 8.3350 250.00 INE092T08BO3 IDFC BANK LIMITED 9.36% 21-Aug-24 107.5500 7.9650 11.00 INE020B07IZ5 REC 9.34% 25-Aug-24 109.2804 7.6500 81.00 INE020B07IZ5 REC 9.34% 25-Aug-24 109.2804 7.6500 81.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 107.3000 7.6200 6.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 105.3000 7.6400 50.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 104.8509 7.7900 150.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 105.3621 8.0500 500.00 INE752E07MJ3 PGC 8.15% 09-Mar-25 103.2100 7.6000 5.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 104.6714 7.6200 15.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 104.0200 7.7000 200.00 INE134E07521 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.16% 17-Jul-25 106.7100 6.1050 150.00 INE514E08EO2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.37% 24-Jul-25 104.5600 7.6100 24.00 INE115A07HW4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 29-Aug-25 103.4500 7.9000 50.00 INE020B08963 REC 8.11% 07-Oct-25 103.0200 7.6100 24.00 INE206D08410 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-25 97.8518 7.6800 50.00 INE206D08410 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-25 97.8518 7.6800 50.00 INE906B07EK6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.02% 18-Feb-26 105.4900 6.2000 50.00 INE053F07868 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.04% 03-Mar-26 106.3500 6.1000 300.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 103.0500 8.6600 11.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 104.4800 7.6900 5.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 103.4032 7.9034 27.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 102.1900 8.6300 59.60 INE115A07JQ2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.47% 15-Jun-26 103.3156 7.9375 50.00 INE115A07JQ2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.47% 15-Jun-26 103.3156 7.9375 25.00 INE115A07JS8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.48% 29-Jun-26 103.2371 7.9600 50.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 102.5700 9.5500 100.60 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 99.5724 7.6800 270.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 99.6000 9.3400 7.00 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-26 97.5057 9.4900 323.40 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.90% 24-Aug-26 99.6344 7.9400 200.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 102.7000 8.5600 7.00 INE121H08099 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.69% 29-Sep-26 99.8500 8.7000 3.00 INE538L08096 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 17-Oct-26 100.4500 9.6545 10.00 INE752E07OC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.36% 18-Oct-26 98.2440 7.6100 250.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 100.4351 8.7696 30.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 99.3455 7.6000 450.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.90% 18-Nov-26 98.9800 8.0500 5.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.18% 20-Jan-27 97.4930 7.6800 350.00 INE894F08087 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.65% 05-Jun-27 108.5000 9.3100 1.50 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 108.9627 7.7000 50.00 INE752E07IY0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-28 112.6400 7.6445 200.00 INE752E07IY0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-28 112.6400 7.6445 100.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 118.9854 6.1200 10.00 INE206D08428 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-28 97.7206 7.6800 50.00 INE206D08428 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-28 97.7206 7.6800 50.00 INE206D08436 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-29 97.6071 7.6800 50.00 INE206D08436 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-29 97.6071 7.6800 50.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 100.3200 10.9500 151.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 99.9000 10.9400 59.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 106.6959 9.2000 20.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 99.0877 8.6100 10.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 102.4160 9.0900 3.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 104.3529 7.8000 3.00 INE705A08094 VIJAYA BANK 10.49% PERPETUAL 101.6700 10.0600 2.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 100.2000 11.5100 2.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 102.3603 10.3000 8.00 INE206D08444 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-30 97.5017 7.6800 50.00 INE206D08444 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-30 97.5017 7.6800 50.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.53% 21-Dec-30 110.3228 6.1400 250.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 111.5127 6.0937 2280.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 11-Jan-31 110.9600 6.1500 74.00 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 111.0300 6.1500 16.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 111.3350 6.1200 13.00 INE261F08691 NABARD 7.20% 21-Oct-31 97.6000 7.6050 200.00 INE206D08451 NUCLEAR POWER CORPORATION OF IND 7.25% 15-Dec-31 97.4038 7.6800 50.00 INE206D08451 NUCLEAR POWER CORPORATION OF IND 7.25% 15-Dec-31 97.4038 7.6800 50.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 9.41% 27-Jul-37 115.5990 7.8400 100.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 100.5178 10.1701 250.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 103.7383 10.0000 206.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange