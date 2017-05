Feb 17 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 9970.10 NSE 39357.80 ============= TOTAL 49327.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE804I07K28 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 09-Mar-17 109.3300 9.0000 35.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.11% 07-Jul-17 100.7900 6.6200 20.00 INE001A07PK4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 15-Jan-18 100.4000 7.4700 1250.00 INE001A07NY0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.57% 12-Jun-18 101.2000 7.5400 1000.00 INE756I07654 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.71% 20-Oct-18 101.2800 7.8300 50.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 101.8100 6.9400 10.00 INE115A07IK7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.38% 27-Feb-19 101.4100 7.6000 250.00 INE756I07811 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.82% 01-Mar-19 102.0471 7.7000 250.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.39% 15-Mar-19 101.5400 7.5600 250.00 INE296A07KF1 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 25-Mar-19 102.1200 7.7000 30.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.85% 15-Apr-19 101.4500 7.0800 100.00 INE245A08083 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.70% 02-Aug-19 100.1100 7.1500 250.00 INE516Q07143 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE LTD 12.25% 11-Aug-19 103.1000 11.2500 2.00 INE414G07BS9 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jan-20 99.9500 9.0100 250.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 104.6500 7.0300 20.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 99.4600 8.8700 500.00 INE623B07404 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 9.75% 13-Oct-21 100.9000 9.6600 15.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 99.7000 7.3000 250.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 103.5700 7.5200 12.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 99.2700 7.3100 100.00 INE264W07015 MSONA AUTOMOTIVE COMPONENTS PVT LTD10.00% 15-Dec-21 100.0000 0.0000 120.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.17% 23-Dec-21 99.5100 7.2700 1100.00 INE881J07EN8 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 9.75% 17-Jan-22 99.1300 10.0000 10.00 INE705A08094 VIJAYA BANK 10.49% 17-Feb-22 100.0000 10.9100 300.00 INE038A07258 HIDALCO INDUSTRIES LTD 9.55% 25-Apr-22 105.2300 8.2500 100.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LTD 9.60% 02-Aug-22 105.6300 8.2500 250.00 INE268A07152 STERLITE INDUSTRIES INDIA LIMITED 9.17% 04-Jul-23 102.1500 7.4000 250.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.4100 9.3500 215.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 98.3500 7.9100 100.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 98.2500 7.9300 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.3400 0.0000 4.00 INE804I07E00 ECL FINANCE LIMITED 9.75% 12-Sep-25 100.9000 9.5800 68.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 102.1200 7.7500 10.00 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 102.7500 8.5400 1.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 102.1800 9.6100 100.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.0000 9.2800 322.50 INE124D08019 RELIANCE GENERAL INSURANCE COMPANY 9.10% 17-Aug-26 100.0000 9.1000 400.00 INE503A08028 DCB BANK LIMITED 9.85% 18-Nov-26 100.0000 10.0800 4.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 115.2300 6.1200 50.00 INE206D08410 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-27 97.6200 7.7100 50.00 INE134E07349 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.36% 04-Jan-28 109.7700 6.1000 0.50 INE206D08428 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-28 97.4800 7.7100 50.00 INE206D08436 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-29 97.3600 7.7100 50.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 101.5700 9.0700 5.00 INE206D08444 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-30 97.2400 7.7100 50.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORP 7.53% 21-Dec-30 110.6500 6.1100 100.00 INE202E07195 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 7.49% 21-Jan-31 110.9700 6.2800 34.10 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 111.5300 6.1000 50.00 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED 11.75% 30-Mar-31 100.0000 0.0000 5.00 INE206D08451 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-31 97.1300 7.7100 50.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.7400 10.1000 1.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 102.3100 10.2500 673.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% 31-Dec-98 104.6000 8.7500 30.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 100.6500 0.0000 501.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 109.0400 0.0000 31.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 103.2000 8.3100 36.00 INE894F08095 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.60% 31-Dec-99 101.6500 10.1600 150.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 101.3500 10.6500 4.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 107.4800 0.0000 1.00 NSE === INE548V07021 NIRCHEM CEMENT LIMITED 8.47% 14-Sep-19 101.3868 8.0002 54.00 INE909H07BN7 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.25% 20-Mar-17 100.2153 7.0396 2.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 99.4507 7.0000 50.00 INE001A07CO4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.35% 06-Jun-17 100.7118 7.3100 4.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 100.5421 7.3100 3.00 INE093J07775 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 27-Jun-17 170.9000 0.0000 1.20 INE093J07791 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 27-Jun-17 161.1140 0.0000 0.60 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.0000 6.9200 102.00 INE804I07TX9 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 05-Sep-17 163.0000 0.0000 0.20 INE001A07JK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Sep-17 100.9662 7.4000 100.00 INE001A07JK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Sep-17 100.9662 7.4000 100.00 INE093J07874 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 18-Sep-17 162.0000 0.0000 0.40 INE020B07CU9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.85% 28-Sep-17 101.6671 6.8300 220.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 101.9055 6.8200 5.00 INE001A07PK4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 15-Jan-18 100.3992 7.4700 2250.00 INE001A07PK4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 15-Jan-18 100.3992 7.4900 1000.00 INE092T08204 IDFC BANK LIMITED 8.95% 17-Jan-18 101.1608 7.5200 692.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.07% 28-Feb-18 102.1980 6.7700 160.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 102.1298 6.7700 2100.00 INE306N07IS8 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 7.87% 26-Mar-18 100.0210 7.7700 500.00 INE001A07NY0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.57% 12-Jun-18 101.1847 7.5400 1000.00 INE093J07DF8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 14-Jun-18 132.0000 0.0000 0.70 INE523E07DQ2 L & T FINANCE LTD - 20-Jul-18 100.2750 7.6564 450.00 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 101.7048 7.0800 2.00 INE756I07654 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.71% 20-Oct-18 101.2821 7.8300 50.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 106.6824 7.0600 8.00 INE093J07KA4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 21-Dec-18 101.2000 0.0000 2.50 INE657I07027 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.95% 06-Jan-19 104.4114 8.3000 115.00 INE657I07027 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.95% 06-Jan-19 104.4114 8.3000 115.00 INE121A07NF5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 7.98% 08-Feb-19 100.0000 7.9800 650.00 INE115A07IK7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.38% 27-Feb-19 101.4141 7.6000 250.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 101.4518 7.0800 100.00 INE093J07KM9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 24-May-19 112.0000 0.0000 1.70 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.30% 28-Jun-19 104.8840 6.9500 242.50 INE093J07LD6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 01-Jul-19 111.4000 0.0000 2.50 INE241O07416 EDELWEISS FINVEST PRIVATE LIMITED - 08-Jul-19 102.6200 0.0000 2.00 INE093J07JY6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD - 19-Jul-19 110.0000 0.0000 1.00 INE053F07918 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.65% 30-Jul-19 101.6642 6.8977 250.00 INE245A08083 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.70% 02-Aug-19 100.1081 7.1500 250.00 INE752E07MX4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.40% 14-Sep-19 103.2404 6.9500 1050.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 104.5924 7.0500 500.00 INE750A07035 ORIENTAL HOTELS LIMITED 2.00% 21-Nov-19 124.5543 8.6499 45.00 INE115A07KF3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.96% 12-Dec-19 100.8583 7.6000 500.00 INE115A07KF3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.96% 12-Dec-19 100.8583 7.6000 500.00 INE114A07679 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.65% 30-Dec-19 100.4200 8.4600 8.00 INE657N07241 EDELWEISS COMMODITIES SERVICES LTD 8.50% 31-Jan-20 99.7622 8.7300 400.00 INE001A07PY5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 12-Feb-20 100.3324 7.6400 250.00 INE261F08477 NABARD 8.15% 04-Mar-20 103.2121 6.9405 245.00 INE053F07959 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.73% 23-Mar-20 99.6100 6.8988 100.00 INE053F07959 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.73% 23-Mar-20 99.4999 6.9400 50.00 INE053F07959 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.73% 23-Mar-20 99.4764 6.9488 254.00 INE901T07117 ARM INFRA & UTILITIES PRIVATE LTD - 30-Mar-20 99.7983 9.8450 55.00 INE013A073L1 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.25% 14-Apr-20 100.0000 8.2500 500.00 INE134E08IQ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.83% 15-Apr-20 99.4150 7.0500 950.00 INE540B08101 RELIANCE MEDIAWORKS LIMITED 9.50% 15-Apr-20 99.4768 9.7138 55.00 INE582L07138 TATA HOUSING DEVELOPMENT COMPANY 8.19% 23-Apr-20 99.5428 8.3749 55.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.05% 15-May-20 99.8800 7.1000 3250.00 INE093J07QQ7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 19-May-20 100.0000 0.0000 10.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 104.6459 7.0300 20.00 INE528S07052 EDELWEISS RETAIL FINANCE LIMITED 9.00% 19-Aug-20 103.5198 8.7300 1000.00 INE246R07020 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.65% 20-Nov-20 101.3300 8.2000 3.00 INE804I07I48 ECL FINANCE LIMITED SR-III 9.80% 31-Dec-20 100.2416 9.7000 400.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 100.1817 7.4000 950.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 100.1825 7.4000 950.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 99.4556 8.8700 1000.00 INE623B07404 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 9.75% 13-Oct-21 100.8800 9.6700 14.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 99.7721 7.2800 400.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 99.7721 7.2800 150.00 INE053F07934 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.24% 08-Nov-21 100.8000 7.0226 230.00 INE121H08115 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 06-Dec-21 100.0200 8.6300 23.90 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 99.2710 7.3100 350.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 99.3105 7.3000 100.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 99.5147 7.2800 1290.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 99.6819 7.2380 1300.00 INE217K07AE0 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.05% 03-Jan-22 99.9396 9.0500 1.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 108.7247 6.0900 30.90 INE296N08022 WELSPUN RENEWABLES ENERGY PVT LTD - 31-Jan-22 98.7881 8.3000 1000.00 INE013A074L9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.50% 14-Feb-22 100.0082 8.4972 50.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 108.5800 6.0700 1.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.1000 7.7000 5.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 105.2288 8.2500 100.00 INE690F08204 WEST BENGAL FINANCIAL CORPORATION 9.70% 21-Jun-22 103.5500 8.6100 8.70 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 105.6251 8.2500 250.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 22-Aug-22 110.7700 10.2000 13.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 106.3232 7.4500 50.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 106.3232 7.4500 50.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.89% 25-Apr-23 104.3350 7.9600 50.00 INE092T08808 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 07 7.98% 23-May-23 100.0000 7.9676 250.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 100.9315 7.8500 250.00 INE268A07152 SESA STERLITE LIMITED 9.17% 04-Jul-23 102.1479 7.4000 250.00 INE572E09387 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-VI 8.57% 26-Jul-23 103.9800 7.9200 15.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.4050 9.3500 354.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 98.3629 7.9100 250.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 98.2599 7.9300 300.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 98.2599 7.9300 100.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 9.75% 02-Aug-24 107.5303 8.3300 250.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 107.4000 7.6100 7.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 103.7896 7.8000 450.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 104.5804 7.7600 197.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 104.8509 7.7900 50.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 104.8509 7.7900 50.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 103.0500 7.6200 11.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 102.3400 7.7900 500.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 102.3400 7.7900 150.00 INE206D08410 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-25 97.6444 7.7100 50.00 INE906B07EK6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.02% 18-Feb-26 105.4900 6.2000 100.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 103.0500 8.6500 5.00 INE733E07KA6 NTPC LIMITED 8.05% 05-May-26 103.0868 7.5604 300.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 103.7500 7.8504 125.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 102.1000 8.6450 10.00 INE115A07JS8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 29-Jun-26 103.5008 7.9200 50.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED SR-172 8.85% 15-Jul-26 101.6947 8.5612 24.00 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.75% 14-Aug-26 101.8000 8.4500 4.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 98.8575 9.4650 117.50 INE514E08FG5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.62% 01-Sep-26 100.2810 7.5628 150.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 26-Sep-26 99.1600 9.2650 2.50 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 99.8500 8.4500 5.00 INE608A08017 PUNJAB AND SIND BANK 7.99% 19-Oct-26 100.4800 7.9025 61.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 99.3705 7.6000 100.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.90% 18-Nov-26 97.6279 8.2500 50.00 INE134E08IO0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.23% 05-Jan-27 96.5752 7.7300 300.00 INE134E08IO0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.23% 05-Jan-27 96.5752 7.7300 100.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.18% 20-Jan-27 97.7500 7.6400 1300.00 INE202E08011 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 7.22% 06-Feb-27 98.2000 7.6144 300.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 115.1517 6.1300 50.00 INE206D08204 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-28 112.1048 7.6700 12.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 110.3500 7.4800 2.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 119.1702 6.1000 1.00 INE206D08428 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-28 97.5013 7.7100 50.00 INE206D08436 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-29 97.3767 7.7100 50.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.5 BD PERPETUAL 9.50% PERPETUAL 98.8071 9.8000 800.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% PERPETUAL 102.3095 10.2500 673.00 INE705A08094 VIJAYA BANK 10.49% PERPETUAL 100.0000 10.5094 252.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 100.2000 11.5100 48.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 99.1000 11.1800 8.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 101.0000 11.3700 5.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 103.4000 8.9400 3.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% PERPETUAL 104.3000 10.0000 2.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - PERPETUAL 106.3400 9.7800 1.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 102.3580 10.3000 7.00 INE206D08444 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-30 97.2611 7.7100 50.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 97.5000 7.5100 1290.00 INE206D08451 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-31 97.1537 7.7100 50.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 112.4900 10.2000 7.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 97.0900 11.3460 2.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 97.0900 11.3460 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com