Feb 20 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 13322.30 NSE 44369.80 ============= TOTAL 57692.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORAION OF INDIA 9.61% 01-Jun-17 100.6900 6.6100 20.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 100.5800 7.2000 50.00 INE148I07704 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.35% 27-Jun-17 100.8200 7.4400 450.00 INE721A07IK2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD 9.55% 10-Nov-17 100.9700 7.9100 330.00 INE001A07PK4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 15-Jan-18 100.3900 7.4700 250.00 INE721A07IL0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD 9.55% 12-Feb-18 101.4600 7.9600 460.00 INE001A07OV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 09-Mar-18 100.8900 7.4700 1500.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.28% 04-Sep-18 101.7200 7.0100 500.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.8200 6.9000 500.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 102.0100 6.9000 650.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 102.8300 6.8300 400.00 INE968N08083 L N T SEAWOODS LTD 9.00% 20-Apr-19 100.0000 9.0000 1.20 INE261F08618 NABARD 7.65% 09-May-19 100.6417 6.7300 50.00 INE020B07EV3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 06-Oct-19 103.7900 7.1300 250.00 INE013A073L1 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.25% 14-Apr-20 100.0800 8.2000 750.00 INE261P07023 SHREE SUKHAKARTA DEVELOPERS PVT 14.00% 30-Jun-20 100.0000 19.7500 10.00 INE540P07046 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-21 100.0000 8.9700 200.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 103.6500 7.5000 4.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.17% 23-Dec-21 99.4800 7.2700 500.00 INE540P07053 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-22 100.0000 8.9700 200.00 INE705A08094 VIJAYA BANK 10.49% 17-Feb-22 101.7200 10.0500 1.00 INE540P07061 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-23 100.0000 8.9700 200.00 INE540P07079 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-24 100.0000 8.9700 200.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 102.0700 10.5000 49.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 103.0000 0.0000 1.00 INE975G08082 IL AND FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 21-Dec-24 103.0000 11.5400 1340.00 INE975G08090 IL N FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 03-Jan-25 101.9000 11.7500 5.00 INE540P07087 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 14-Feb-25 100.0000 8.9700 200.00 INE115A07HT0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.58% 01-Aug-25 103.4126 7.9900 100.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 13-Feb-26 100.0000 8.9700 200.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 99.5400 9.3500 253.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 98.9700 7.6600 150.00 INE503A08028 DCB BANK LIMITED 9.85% 18-Nov-26 100.0000 10.0500 2.50 INE134E08IO0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.23% 05-Jan-27 96.5900 7.7300 100.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.30% 01-Feb-27 115.3600 6.1800 33.60 INE540P07103 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-27 100.0000 8.9700 200.00 INE053F09HY8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.38% 30-Nov-27 109.6654 6.1200 100.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% - 101.5900 8.6400 63.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 101.0000 0.1200 485.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.28% 18-Sep-30 110.4600 6.1200 150.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.35% 11-Jan-31 99.7100 7.2300 250.00 INE261F08717 NABARD 7.30% 26-Dec-31 97.4900 7.7200 500.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 102.1500 10.9000 1002.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 101.7200 10.4000 558.00 INE894F08095 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.60% 31-Dec-99 101.6500 0.0000 100.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 105.4500 0.0000 2.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 31-Dec-99 101.8900 0.0000 1.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 100.3900 0.0000 1.00 NSE === INE013A07L97 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 09-Mar-17 118.7269 6.7500 1500.00 INE804I07K28 ECL FINANCE LIMITED - 09-Mar-17 109.4100 9.0000 4.50 INE804I07QV9 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 10-Mar-17 158.0260 0.0000 30.90 INE909H07BN7 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.25% 20-Mar-17 100.1945 7.0351 4.00 INE134E08IB7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.98% 21-Apr-17 100.1558 6.5500 50.00 INE134E08IB7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.98% 21-Apr-17 100.1824 6.4300 17.00 INE121A07IX8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.35% 28-Apr-17 100.3032 7.4803 1500.00 INE958G07BB1 RELIGARE FINVEST LIMITED 9.70% 19-May-17 100.1491 8.6700 1900.00 INE134E08HS3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 22-May-17 100.3177 6.5551 1800.00 INE306N07GS2 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 9.00% 24-May-17 100.2769 7.4001 1450.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 100.4673 7.5500 52.00 INE871D07HW6 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 10.50% 11-Jun-17 100.6501 7.7500 5.50 INE115A07JE8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 15-Jun-17 100.3117 7.4564 20.00 INE093J07775 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 27-Jun-17 170.8000 0.0000 4.50 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 100.7701 6.6299 300.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.0643 6.7500 102.00 INE121A07IQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.55% 14-Nov-17 100.9867 7.9239 925.00 INE001A07PK4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 15-Jan-18 100.3942 7.4700 250.00 INE915D07PD4 CITIFINANCIAL CONSUMER FINANCE NIFTY 28-Feb-18 136.6700 - 15.00 INE001A07OV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 09-Mar-18 100.8930 7.4700 750.00 INE915D07TE4 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 12-Mar-18 108.5100 - 9.00 INE036A07401 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED RESET 24-Mar-18 101.6925 9.1969 250.00 INE523E07DD0 L & T FINANCE LTD 8.64% 28-Mar-18 100.9610 7.6708 100.00 INE092T08782 IDFC BANK LIMITED 8.35% 10-May-18 100.8544 7.5300 500.00 INE092T08782 IDFC BANK LIMITED 8.35% 10-May-18 100.8544 7.5400 500.00 INE093J07DG6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 14-Jun-18 107.0000 0.0000 3.50 INE093J07DF8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 14-Jun-18 134.4700 0.0000 1.40 INE774D07PB9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.51% 22-Jun-18 100.9285 7.7050 250.00 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.15% 22-Jul-18 100.7896 7.4900 2350.00 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.15% 22-Jul-18 100.7366 7.5300 950.00 INE008A08Q07 IDBI BANK LIMITED 11.00% 26-Sep-18 104.9427 7.5346 55.00 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 22-Oct-18 101.4411 7.0158 10.00 INE053F09FR6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.45% 26-Dec-18 102.5100 7.1000 2.00 INE514E08EV7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.89% 12-Jan-19 100.1374 6.6236 650.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 103.5562 19.00 INE414G07BR1 MUTHOOT FINANCE LIMITED 8.75% 30-Jan-19 100.4048 8.4900 30.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 104.7673 6.9300 1250.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 104.7673 6.9300 1250.00 INE094O08045 DAIMLER FINANCIAL SERVICES INDIA 8.22% 15-Feb-19 100.0500 8.1900 2150.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 102.0072 6.9000 650.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 102.8257 6.8342 400.00 INE202B07AK8 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. - 30-Apr-19 138.9054 8.6349 7.00 INE134E08BO5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-19 102.9827 7.2000 4.00 INE020B07EV3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 06-Oct-19 103.9582 7.0650 250.00 INE121H07BO7 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.54% 08-Nov-19 99.6390 8.6800 250.00 INE311I07039 TANGLIN DEVELOPMENTS LIMITED - 22-Nov-19 105.6566 13.2296 20.00 INE277L07051 FORTIS HEALTHCARE HOLDINGS PVT LTD 1.25% 20-Dec-19 105.1061 12.9598 9.60 INE310L07597 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jan-20 109.9916 7.5821 8.10 INE414G07BS9 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jan-20 99.9498 9.0100 805.50 INE333L08027 BUSINESS BROADCAST NEWS HOLDINGS 9.50% 07-Feb-20 99.8760 9.5449 50.00 INE261F08451 NABARD 8.22% 18-Feb-20 103.2166 7.0000 100.00 INE310L07605 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Feb-20 110.2932 7.5822 7.20 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 103.1819 7.1500 200.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 103.1819 7.1500 400.00 INE134E08IQ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.83% 15-Apr-20 99.4250 7.0423 450.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.05% 15-May-20 100.0000 7.0594 600.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 103.8733 7.0000 50.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 103.8733 7.0000 50.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.8837 7.1800 1000.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.8837 7.1800 1000.00 INE134E08DG7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 15-Nov-20 104.9426 7.2000 4.00 INE540P07046 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-21 100.0185 9.2600 571.00 INE202B07951 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 02-May-21 104.8713 9.1662 20.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 107.0259 9.6500 6.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 107.5017 7.5000 16.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 107.2078 7.5000 12.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 100.1903 7.3977 250.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 99.6932 8.8047 280.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 99.8639 8.9123 150.00 INE115A07KK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.81% 19-Oct-21 101.3242 7.4400 400.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 99.6185 7.3200 200.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 99.6185 7.3200 200.00 INE053F07942 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 24-Nov-21 98.0319 7.1979 100.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 103.6492 7.5000 4.00 INE121H08115 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 06-Dec-21 100.2811 8.5608 100.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 99.2986 7.3030 150.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.17% 23-Dec-21 99.4752 7.2900 790.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 108.6540 6.1100 30.90 INE540P07053 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-22 100.0185 9.2600 571.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 107.4699 7.5000 6.00 INE121H08107 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 06-Jun-22 99.8800 8.6935 212.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 107.7811 7.5000 4.00 INE537P08016 INDIA INFRADEBT LIMITED SR-I 9.10% 20-Jun-22 102.4867 8.5002 1.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 106.8120 7.5000 2.00 INE540P07061 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-23 100.0185 9.2600 571.00 INE001A07KU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 21-Mar-23 104.6200 7.9500 50.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.89% 25-Apr-23 104.4000 7.9465 140.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 101.1500 7.8100 250.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 101.1048 8.2000 200.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.6600 9.3000 10.00 INE540P07079 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-24 100.0185 9.2600 571.00 INE092T08BO3 IDFC BANK LIMITED 9.36% 21-Aug-24 107.6000 7.9600 9.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 108.8050 7.5800 150.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 108.8050 7.5800 150.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 106.0000 7.9100 20.00 INE975G08082 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD - 21-Dec-24 102.9723 11.5400 500.00 INE540P07087 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 14-Feb-25 100.0185 9.2600 571.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.15% 09-Mar-25 103.0600 7.6250 1.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 103.5456 7.7800 100.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 103.5456 7.7800 50.00 INE115A07HT0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.58% 01-Aug-25 103.4126 7.9900 100.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 102.8700 7.6300 22.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 13-Feb-26 100.0185 9.2600 571.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 9.17% 30-Mar-26 102.9900 8.6700 13.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 103.4300 7.8991 73.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 101.9379 8.6700 207.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED SR-172 8.85% 15-Jul-26 101.8400 8.5400 24.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 99.2130 7.7350 204.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 99.2130 7.7350 200.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 99.2200 9.4000 124.40 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.0200 8.8800 6.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 100.4029 8.3748 5.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.95% 28-Oct-26 97.9533 8.2500 400.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.95% 28-Oct-26 97.9533 8.2500 600.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 98.9695 7.6600 350.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 98.9031 7.6700 200.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.90% 18-Nov-26 97.4994 8.2700 450.00 INE134E08IO0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.23% 05-Jan-27 97.4000 7.6100 100.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.18% 20-Jan-27 100.0100 7.3000 70.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 116.1300 6.0800 1.50 INE202E08011 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT 7.22% 06-Feb-27 97.9700 7.6500 6.00 INE540P07103 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-27 100.0185 9.2600 571.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 115.5700 6.0800 0.80 INE206D08360 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-27 103.4016 7.7800 50.00 INE206D08360 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-27 103.4016 7.7800 50.00 INE053F09HY8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.38% 30-Nov-27 109.6654 6.1200 100.00 INE206D08204 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-28 112.5200 7.6200 12.00 INE206D08378 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-28 103.6129 7.7800 50.00 INE206D08378 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-28 103.6129 7.7800 50.00 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 119.5070 6.1000 100.00 INE053F07645 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 27-Nov-28 119.5251 6.1000 200.00 INE206D08394 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-29 104.0062 7.7800 50.00 INE206D08386 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-29 103.8169 7.7800 50.00 INE206D08394 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-29 104.0062 7.7800 50.00 INE206D08386 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-29 103.8169 7.7800 50.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 108.5682 7.7700 50.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 100.2000 11.5100 543.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% PERPETUAL 105.3276 9.4297 500.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 100.3885 11.5400 487.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 102.3512 10.3000 31.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 103.5500 8.9100 20.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 99.1991 8.5800 10.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% PERPETUAL 101.5854 10.4500 5.00 INE894F08095 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.60% PERPETUAL 104.3500 9.5000 3.00 INE705A08094 VIJAYA BANK 10.49% PERPETUAL 101.6900 10.0500 1.00 INE915D07PR4 CITIFIN - - 108.0800 - 250.50 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 102.3512 10.3000 31.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 98.5049 9.1323 150.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.28% 18-Sep-30 110.4550 6.1200 160.00 INE206D08402 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-31 104.1817 7.7800 50.00 INE206D08402 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-31 104.1817 7.7800 50.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 97.5100 7.6500 688.00 INE261F08717 NABARD 7.30% 26-Dec-31 97.5096 7.7200 1000.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 104.1877 9.9151 485.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com