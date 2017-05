Feb 22 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 11274.90 NSE 46962.40 ============= TOTAL 58237.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE092T08790 IDFC BANK LIMITED 7.98% 19-May-17 100.0896 7.1600 450.00 INE115A07FX6 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.29% 16-Oct-17 101.0000 7.4200 250.00 INE296A07DR1 BAJAJ FINANCE LTD 9.47% 23-Oct-17 101.0500 7.5800 250.00 INE001A07PQ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.67% 23-Nov-17 100.0900 7.4000 250.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% 14-Dec-17 98.6100 9.1000 750.00 INE713G08020 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.05% 10-Jul-18 100.9000 7.2900 750.00 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.15% 27-Jul-18 100.7400 7.5300 1000.00 INE261F08535 NABARD 7.80% 12-Oct-18 100.5000 6.7800 250.00 INE018A07755 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.15% 05-Jan-19 103.6100 7.0000 300.00 INE514E08EY1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.33% 20-Mar-19 100.1000 6.4000 500.00 INE019A07357 JSW STEEL LTD 10.60% 19-Aug-19 106.1900 8.1000 650.00 INE192R07018 AVENUE SUPERMARTS LIMITED 10.38% 19-Aug-19 105.2000 7.9500 370.00 INE931S07058 ADANI TRANSMISSION LIMITED 0.00% 12-May-20 77.5500 8.2200 1650.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 100.0000 18.5000 1.00 INE115A07JY6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.30% 15-Jul-21 101.3100 7.9100 200.00 INE001A07PJ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.20% 29-Jul-21 101.0300 7.8900 400.00 INE432R07026 SHRIRAM HOUSING FINANCE LTD 10.25% 10-Oct-21 105.8955 8.6200 100.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 99.5100 7.2800 250.00 INE705A08094 VIJAYA BANK 10.49% 17-Feb-22 101.6600 0.0000 4.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 107.6800 6.1200 300.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.84% 04-Mar-23 105.7200 7.6200 50.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.9000 9.0400 16.60 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 109.1200 7.6800 500.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.2000 0.0000 11.00 INE092T08519 IDFC BANK LIMITED 8.80% 21-Jul-25 105.6000 7.8500 1.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 10.75% 13-Aug-25 101.7500 10.4000 50.00 INE514E08EP9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.25% 28-Sep-25 103.6300 7.6400 500.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 111.4000 10.1300 95.50 INE202E07179 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT 7.17% 01-Oct-25 106.6400 6.1500 300.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 102.5600 7.6800 5.00 INE733E07JX0 NTPC LIMITED 8.19% 15-Dec-25 100.1000 8.1000 100.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 9.17% 30-Mar-26 103.0700 8.6600 5.00 INE001A07OT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.32% 04-May-26 102.0800 7.9800 50.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 103.4900 7.8900 3.00 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 102.0400 8.6600 23.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 8.92% 11-Aug-26 101.5300 8.6600 1.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.90% 24-Aug-26 99.5400 7.9600 100.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.7500 8.8600 1.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 99.9000 7.9500 50.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 99.5600 9.0500 50.00 INE503A08028 DCB BANK LIMITED 9.85% 18-Nov-26 100.0000 10.0400 2.00 INE134E07141 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.16% 25-Nov-26 113.8100 6.2200 30.00 INE756I08116 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.05% 04-Dec-26 99.6500 8.0900 5.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.54% 30-Dec-26 99.0600 7.6700 50.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 103.1500 7.8500 200.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 103.3400 7.8500 150.00 INE787H07396 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.55% 27-Mar-29 120.0000 6.1500 0.30 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 100.1000 9.0900 26.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.28% 18-Sep-30 110.6000 6.1100 15.00 INE134E07554 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.27% 17-Oct-30 110.0600 6.1500 0.10 INE053F07835 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORPORATIO 7.53% 21-Dec-30 110.6400 6.1100 50.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.39% 09-Mar-31 112.8800 6.0000 1.00 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED 11.75% 30-Mar-31 101.1500 0.0000 5.00 INE217K08289 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.40% 03-Jan-32 99.4400 9.4600 4.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 125.2700 6.2000 9.80 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 107.9200 0.0000 1.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% 31-Dec-98 102.8000 9.0000 30.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 100.2500 0.0000 6.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 105.8700 5.0000 2.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 101.0000 0.4500 25.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 105.7200 9.7900 36.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 31-Dec-99 102.2000 0.0000 25.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 105.2800 8.9800 9.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 100.1400 0.0000 3.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 107.4100 9.9000 2.00 INE894F08095 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 31-Dec-99 104.1000 0.0000 0.60 NSE === INE804I07QV9 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 10-Mar-17 158.0000 0.0000 2.00 INE295N07042 INFINITI RETAIL LIMITED 0.00% 14-Mar-17 142.8710 8.1697 345.00 INE916DA7FG0 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED - 17-Mar-17 99.5645 6.9400 1252.00 INE721A07IJ4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.66% 21-Mar-17 100.1421 7.0900 1000.00 INE148I07BS9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 30-Mar-17 100.1506 7.1623 60.00 INE134E08IB7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.98% 21-Apr-17 100.1000 6.8700 50.00 INE093J07742 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 22-May-17 146.1110 0.0000 2.50 INE306N07GS2 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 9.00% 24-May-17 100.3383 7.1400 250.00 INE306N07GS2 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 9.00% 24-May-17 100.3383 7.1400 250.00 INE804I07Y22 ECL FINANCE LIMITED - 13-Jun-17 96.8119 8.5000 250.00 INE804I07Y14 ECL FINANCE LIMITED - 13-Jun-17 110.1413 8.5000 250.00 INE804I07Z39 ECL FINANCE LIMITED - 22-Jun-17 96.5881 8.5000 250.00 INE804I07Z21 ECL FINANCE LIMITED - 22-Jun-17 96.6163 8.5000 250.00 INE804I07Z13 ECL FINANCE LIMITED - 22-Jun-17 96.3735 8.5000 250.00 INE804I07Z05 ECL FINANCE LIMITED - 22-Jun-17 96.2246 8.5000 250.00 INE804I07Z47 ECL FINANCE LIMITED - 22-Jun-17 97.0464 8.5000 250.00 INE093J07775 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 27-Jun-17 170.8000 0.0000 0.60 INE148R07010 AAA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED 12.35% 05-Aug-17 101.6795 8.4025 250.00 INE115A07FX6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.29% 16-Oct-17 100.9994 7.4200 250.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.88% 21-Oct-17 100.6229 6.7911 150.00 INE752E07HR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.84% 21-Oct-17 101.2391 6.7552 150.00 INE001A07PQ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.67% 23-Nov-17 100.0914 7.4000 250.00 INE514E08EN4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.95% 25-Apr-18 101.4290 6.8000 250.00 INE514E08EN4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.95% 25-Apr-18 101.4290 6.8000 250.00 INE121A07GX2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.65% 21-May-18 101.7702 8.0352 50.00 INE093J07DF8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 14-Jun-18 134.4700 0.0000 0.70 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 101.6120 7.0500 550.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 101.6120 7.0500 550.00 INE713G08020 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.05% 10-Jul-18 100.8993 7.2900 750.00 INE093J07DA9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 17-Jul-18 113.0000 0.0000 2.50 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 101.6754 7.0500 850.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 101.6754 7.0500 850.00 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.15% 22-Jul-18 100.7366 7.5300 1000.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 101.8403 7.1000 2000.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 101.8403 7.1000 2000.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 101.7424 7.1750 200.00 INE115A07LE4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.51% 14-Aug-18 100.0000 7.5563 800.00 INE115A07JZ3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.18% 27-Sep-18 100.8626 7.5600 500.00 INE115A07JZ3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.18% 27-Sep-18 100.8626 7.5600 500.00 INE115A07JZ3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.18% 27-Sep-18 100.8639 7.5600 250.00 INE261F08535 NABARD 7.80% 12-Oct-18 100.5020 6.7800 1000.00 INE414G07AG6 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.25% 14-Oct-18 101.0400 9.7600 20.00 INE018A07755 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.15% 05-Jan-19 103.6068 7.0000 300.00 INE804I07H56 ECL FINANCE LIMITED - 11-Mar-19 109.0880 0.0000 1.00 INE134E08IF8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 13-May-19 101.6433 7.1000 600.00 INE134E08HO2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.50% 29-Jun-19 102.8639 7.1000 250.00 INE134E08HO2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.50% 29-Jun-19 102.8639 7.1000 250.00 INE134E08HO2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.50% 29-Jun-19 102.8668 7.1000 2750.00 INE241O07416 EDELWEISS FINVEST PRIVATE LIMITED - 08-Jul-19 101.5600 0.0000 1.00 INE245A08083 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.70% 02-Aug-19 100.1055 7.1500 300.00 INE134E08BO5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-19 103.2424 7.0800 10.00 INE019A07357 JSW STEEL LIMITED 10.60% 19-Aug-19 106.1873 8.1100 650.00 INE121H07BO7 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.54% 08-Nov-19 99.9417 8.5500 250.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.52% 09-Dec-19 103.4791 7.0850 300.00 INE414G07BS9 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jan-20 99.6053 9.1500 250.00 INE333L08027 BUSINESS BROADCAST NEWS HOLDINGS - 07-Feb-20 99.8740 9.5449 50.00 INE261F08451 NABARD 8.22% 18-Feb-20 103.2531 6.9700 550.00 INE774D07PS3 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 7.98% 13-Mar-20 100.3730 7.8500 50.00 INE241O07804 EDELWEISS FINVEST PRIVATE LIMITED - 20-Mar-20 100.0000 0.0000 34.80 INE053F07959 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.73% 23-Mar-20 99.4231 6.9700 400.00 INE001A07QB1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP -- 30-Mar-20 100.2030 7.6700 1000.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 102.7207 7.6436 48.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.20% 06-Apr-20 100.0000 9.4088 50.00 INE657N07266 EDELWEISS COMMODITIES SERVICES LTD - 15-Apr-20 99.6779 9.0000 2000.00 INE134E08IQ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.83% 15-Apr-20 99.4300 7.0403 66.00 INE134E08IQ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.83% 15-Apr-20 99.1031 7.1700 250.00 INE371K08086 TATA REALTY AND INFRASTRUCTURE LTD - 20-Apr-20 102.7877 8.1488 95.00 INE371K08102 TATA REALTY AND INFRASTRUCTURE LTD - 20-May-20 102.3073 8.1483 900.00 INE949L07337 AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED - 26-Jun-20 100.1876 9.2054 1000.00 INE020B08AD7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.83% 29-Jun-20 99.2369 7.1100 1500.00 INE020B08AE5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.13% 21-Sep-20 100.0000 7.1378 50.00 INE115A07LF1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.65% 17-Nov-20 100.0000 7.6600 1500.00 INE700A07030 JUBILANT LIFE SCIENCES LIMITED 8.65% 27-Jan-21 100.0000 8.8261 500.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 107.2915 9.5700 6.00 INE115A07JY6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.30% 15-Jul-21 101.3076 7.9100 250.00 INE115A07JY6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.30% 15-Jul-21 101.3076 7.9100 50.00 INE001A07PJ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.20% 29-Jul-21 101.0281 7.8900 400.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 99.4183 8.8800 2.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 99.5797 7.4900 300.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 99.5797 7.4901 150.00 INE432R07026 SHRIRAM HOUSING FINANCE LIMITED 10.25% 10-Oct-21 105.9725 8.6000 200.00 INE115A07KK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.81% 19-Oct-21 101.3242 7.4400 750.00 INE121H08115 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 06-Dec-21 99.8600 8.6700 11.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD - 21-Dec-21 99.7193 7.2600 750.00 INE134E08IN2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.27% 22-Dec-21 99.4502 7.4000 1150.00 INE134E08IN2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.27% 22-Dec-21 99.0429 7.5000 50.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.17% 23-Dec-21 99.5142 7.2800 250.00 INE881J07EN8 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 9.75% 17-Jan-22 99.0000 10.0300 10.00 INE700A07048 JUBILANT LIFE SCIENCES LIMITED - 8.88% 27-Jan-22 100.3682 8.9700 500.00 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 103.3000 7.4500 50.00 INE695F09425 ANDHRA PRADESH STATE FINANCIAL 9.48% 28-Mar-22 104.1100 8.6500 3.00 INE438A07128 APOLLO TYRES LIMITED 7.50% 21-Oct-22 97.2766 8.1000 350.00 INE787H07107 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.21% 21-Nov-22 105.0925 6.1200 200.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 105.7172 7.6164 100.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 105.9945 7.5600 50.00 INE001A07KU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 21-Mar-23 104.6326 7.9500 50.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.89% 25-Apr-23 104.4500 7.9350 100.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.9000 9.2500 52.30 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.4145 9.3698 50.00 INE039A09PT1 IFCI LIMITED 8.39% 31-Mar-24 110.5500 6.4832 50.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 104.4155 10.0962 18.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 106.7905 9.6500 2.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.80% 03-Jan-25 102.0000 11.7300 1.00 INE607M08014 TATA POWER RENEWABLE ENERGY LIMITED - 22-Jan-25 101.0035 8.6400 400.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 103.6058 7.7700 50.00 INE340M08145 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.00% 11-Jun-25 103.3000 8.6100 11.00 INE733E07JQ4 NTPC LIMITED 7.15% 21-Aug-25 106.7920 6.0900 2.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 103.0700 7.6000 4.00 INE733E07JX0 NTPC LIMITED SR-57 8.19% 15-Dec-25 102.4062 7.7900 100.00 INE053F07868 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.04% 03-Mar-26 106.3350 6.1000 3.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 103.0600 8.6600 3.00 INE001A07OT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.32% 04-May-26 102.0757 7.9800 50.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 103.2900 7.9204 28.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 101.4400 8.7500 123.50 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 101.7493 8.7000 50.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 8.92% 11-Aug-26 101.4100 8.6750 1.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 99.6400 7.6700 3.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 99.2500 9.4000 244.90 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.90% 24-Aug-26 99.5372 7.9550 100.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.7500 8.8700 18.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 99.8953 7.9500 50.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 100.2597 8.9438 110.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 26-Sep-26 99.0900 9.2800 25.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 99.6859 9.0300 50.00 INE121H08099 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.69% 29-Sep-26 99.8500 8.7000 2.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.90% 18-Nov-26 97.4995 8.2700 150.00 INE756I08116 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.05% 04-Dec-26 99.5100 8.1100 114.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.54% 30-Dec-26 99.0580 7.6700 50.00 INE134E08IO0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.23% 05-Jan-27 97.0378 7.6600 12.00 INE511C08AD3 MAGMA FINCORP LIMITED 10.40% 06-Jan-27 100.2000 10.3500 200.00 INE134E08IP7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 11-Jan-27 96.9100 7.6900 14.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 115.6675 6.1400 33.60 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 102.9917 7.8500 200.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 102.9917 7.8500 200.00 INE053F09HY8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.38% 30-Nov-27 110.6300 6.0028 100.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 103.1743 7.8500 400.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 120.8006 6.1400 150.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 103.3622 7.8500 500.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 108.7800 7.7400 100.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 98.6069 9.1000 750.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 102.3489 9.1000 336.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 98.8289 8.6800 250.00 INE894F08095 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.60% PERPETUAL 104.0000 9.5800 104.00 INE062A08132 STATE BANK OF INDIA 8.75% PERPETUAL 100.0765 8.7000 100.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 100.7913 8.7500 50.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 102.5300 10.2500 10.00 INE705A08094 VIJAYA BANK 10.49% PERPETUAL 101.7021 10.0500 5.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 100.1000 11.0100 5.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 100.1000 11.5384 4.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 101.1500 11.3300 2.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 100.1000 9.4500 1.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 102.5300 10.2500 3.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.28% 18-Sep-30 110.1644 6.1500 500.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.53% 21-Dec-30 110.6440 6.1100 50.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 11-Jan-31 110.9700 6.1500 74.00 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 111.0400 6.1500 16.00 INE217K08289 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.40% 03-Jan-32 100.9000 9.2400 4.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 101.2507 8.9500 400.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 101.2507 8.9500 400.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com