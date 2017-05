Apr 24 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 13424.10 NSE 36671.20 ============= TOTAL 50095.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE804I07R70 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 16-May-17 109.3100 9.0000 5.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.6000 6.4000 310.00 INE148I07GP4 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.10% 15-Mar-18 100.0100 8.0500 100.00 INE909H07CU0 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 0.00% 30-Mar-18 7.6000 500.00 INE261F08519 NABARD 8.30% 12-Jun-18 101.3200 7.0200 250.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.45% 14-Jun-18 100.0800 7.4000 100.00 INE053F07975 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.15% 16-Sep-18 100.3700 6.9000 250.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 106.9100 0.0000 0.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.4600 7.0000 250.00 INE414G07BR1 MUTHOOT FINANCE LIMITED 8.75% 30-Jan-19 109.7300 7.6000 500.00 INE713G08038 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.15% 10-Jul-19 101.0000 7.6200 1000.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 104.0600 7.1500 250.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.42% 26-Jun-20 100.1100 7.3800 2000.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.4900 7.2600 250.00 INE572E09155 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.55% 12-Sep-21 102.3000 8.9500 1.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 100.0000 8.7200 250.00 INE866N07016 DLF EMPORIO LIMITED 10.90% 21-Nov-21 104.5200 9.3000 50.00 INE084A08102 BANK OF INDIA SR-4 9.95% 05-Dec-21 100.4500 9.8200 1.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.17% 23-Dec-21 99.1200 7.3800 700.00 INE881J07EN8 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 9.75% 17-Jan-22 100.9600 9.7700 16.00 INE705A08094 VIJAYA BANK 10.49% 17-Feb-22 103.2400 0.0000 1.00 INE160A08100 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% 03-Mar-22 100.0000 9.1400 250.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.7100 7.4800 100.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 18-Mar-22 100.6800 7.4300 1100.00 INE134E07414 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.18% 16-Nov-23 110.5700 6.1600 5.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 102.5000 3.7600 150.00 INE549F08517 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP 9.08% 04-Feb-25 100.3500 0.0000 1.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 111.3000 9.7500 0.50 INE134E07539 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.11% 17-Oct-25 106.4600 6.1000 12.80 INE733E07KC2 NTPC LIMITED 8.10% 27-May-26 102.6800 7.6700 100.00 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 102.1000 8.4500 8.00 INE733E07KE8 NTPC LIMITED 7.58% 23-Aug-26 99.3100 7.6700 200.00 INE081A08215 TATA STEEL LIMITED 8.15% 01-Oct-26 98.9300 8.3000 50.00 INE503A08028 DCB BANK LIMITED 9.85% 18-Nov-26 100.8000 9.8500 2.00 INE134E08IP7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.10% 11-Jan-27 95.8500 7.8600 430.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 101.2000 7.6700 500.00 INE206D08360 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-27 103.4300 7.7700 50.00 INE202E07252 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.05% 29-Mar-27 100.9500 7.9000 250.00 INE975G08231 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.33% 31-Mar-27 100.1400 9.6300 100.00 INE206D08378 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-28 103.6500 7.7700 50.00 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.75% 05-Feb-29 118.5100 6.2300 20.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 120.9700 6.1400 20.00 INE206D08386 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-29 103.8600 7.7700 50.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% - 101.2000 0.1100 101.00 INE909H08188 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 11.01% - 110.2600 0.0000 2.00 INE206D08394 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-30 104.0600 7.7700 50.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% 31-Dec-30 100.1000 9.0600 10.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 110.1000 6.2300 25.70 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.39% 09-Mar-31 110.5000 6.2300 4.30 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 110.5100 6.2300 13.60 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 97.5000 7.6500 700.00 INE217K08289 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.40% 03-Jan-32 98.2000 9.6700 25.00 INE848E07534 NHPC LIMITED 8.67% 02-Nov-33 125.7700 6.1400 7.50 INE031A07980 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.76% 13-Jan-34 126.7000 6.1500 3.70 INE512S08021 CHHATTISGARH STATE POWER DIST 10.36% 04-Feb-36 104.5000 9.9500 1.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% 31-Dec-50 100.5200 0.0000 1000.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 103.2500 0.0000 21.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETRO CORP LTD 10.45% 28-Sep-72 109.1600 0.0000 100.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% 14-Dec-98 98.6200 9.1000 250.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 100.9800 10.6400 70.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 107.6900 9.4000 2.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 103.3000 0.0000 19.00 INE062A08132 STATE BANK OF INDIA 8.75% 30-Dec-99 100.0700 0.0000 750.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 104.3300 10.1000 20.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 98.2000 8.7900 7.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 31-Dec-99 105.5000 0.0000 4.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.6700 0.0000 3.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 109.0500 9.1000 1.00 NSE === INE093J07742 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 22-May-17 149.1200 0.0000 2.50 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.6397 6.2000 810.00 INE953L07214 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES 12.75% 27-Jul-17 100.4472 10.0000 30.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.7140 6.6000 250.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.7140 6.6000 250.00 INE093J07890 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 08-Sep-17 159.9500 0.0000 2.50 INE093J07874 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 18-Sep-17 166.1750 0.0000 4.80 INE053F09732 IRFC STRPP-43OO 7.63% 29-Oct-17 100.1200 7.5000 1.00 INE093J07AG2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 27-Nov-17 138.4840 0.0000 3.50 INE093J07AO6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 23-Dec-17 144.9000 0.0000 2.50 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 101.0700 7.4000 2.00 INE093J07AS7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 08-Jan-18 144.7000 0.0000 5.00 INE115A07478 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.14% 16-Jan-18 100.6500 8.0000 2.00 INE148I07GP4 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.10% 15-Mar-18 100.0112 8.0500 100.00 INE115A07JX8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.30% 27-Apr-18 100.8380 7.4000 250.00 INE053F09GH5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-18 100.4200 7.9000 1.00 INE115A07JX8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.30% 27-Apr-18 100.8380 7.4000 250.00 INE115A07DY9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.31% 22-May-18 100.8871 7.4000 250.00 INE115A07DY9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.31% 22-May-18 100.8871 7.4000 250.00 INE261F08519 NABARD 8.30% 12-Jun-18 101.3152 7.0200 250.00 INE053F07975 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.15% 16-Sep-18 100.2538 6.9900 500.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 89.5338 6.7700 1200.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 103.1979 7.5700 250.00 INE414G07BR1 MUTHOOT FINANCE LIMITED 8.75% 30-Jan-19 100.3300 8.5012 1400.00 INE414G07BR1 MUTHOOT FINANCE LIMITED 8.75% 30-Jan-19 99.9214 8.7589 50.00 INE916DA7NI0 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.65% 13-Jun-19 99.9900 7.6500 500.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 103.4702 7.2000 258.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-19 104.1520 7.1500 242.50 INE713G08038 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.15% 10-Jul-19 100.9956 7.6300 1000.00 INE721A07HP3 STFC LTD 10.00% 19-Jul-19 100.3381 8.1700 500.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 100.8431 8.6000 300.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 103.9426 7.2000 256.00 INE514E08FI1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 6.54% 02-Dec-19 98.6089 7.1200 20.00 INE115A07LD6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.58% 28-Feb-20 99.7240 7.6800 10.00 INE514E08FK7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.09% 02-Mar-20 99.8119 7.1500 5.00 INE261F08758 NABARD 6.80% 03-Mar-20 99.8225 6.9500 500.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 104.1547 7.2033 20.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 102.3932 7.1800 50.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 102.3932 7.1800 50.00 INE053A08099 THE INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 7.85% 20-Apr-20 100.0000 7.8419 300.00 INE093J07QX3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 12-May-20 100.0000 0.0000 4.00 INE146O07086 HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED - 15-May-20 100.0396 8.5900 800.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.42% 26-Jun-20 100.1126 7.3800 2100.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.42% 26-Jun-20 100.1133 7.3800 100.00 INE296A07PM6 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.74% 30-Jun-20 100.0100 7.7500 1000.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.1924 7.3600 250.00 INE063P07130 EQUITAS FINANCE LIMITED 11.66% 28-Jul-20 103.6746 9.0800 750.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 103.0768 7.2800 1050.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 103.0768 7.2800 300.00 INE093J07QW5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 15-Aug-20 100.0000 0.0000 5.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 17-Sep-20 100.3011 7.4000 1600.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 17-Sep-20 100.3011 7.4000 1600.00 INE540P07046 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-21 102.4443 8.3956 40.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 100.0000 8.7198 250.00 INE866N07016 DLF EMPORIO LIMITED 10.90% 21-Nov-21 103.7252 9.3000 100.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.17% 23-Dec-21 99.1228 7.3801 500.00 INE721A07JB9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 05-Jan-22 100.8240 8.6150 1250.00 INE881J07EN8 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 9.75% 17-Jan-22 104.0500 8.6510 10.00 INE296N08022 WELSPUN RENEWABLES ENERGY PRIVATE - 31-Jan-22 98.5171 8.3700 2990.00 INE020B08AF2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.46% 28-Feb-22 99.9877 7.4500 100.00 INE020B08AF2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.46% 28-Feb-22 99.9877 7.4500 100.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.7148 7.4800 100.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 18-Mar-22 100.6170 7.4350 1100.00 INE148I07HC0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.57% 30-Mar-22 100.0000 8.7400 54.00 INE168A08038 THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED 9.50% 24-Jun-22 101.1869 9.2000 1000.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.1652 9.1900 60.10 INE027E08012 FAMILY CREDIT LIMITED 10.90% 28-Feb-24 110.6500 8.7500 2.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 107.5781 8.3000 200.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 102.3331 10.5000 4.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 106.4200 8.9100 2.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 101.6000 9.1000 2.00 INE860H08DK2 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.45% 09-Jan-25 101.7400 9.1100 1.00 INE950O08014 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 9.50% 29-Apr-25 101.6400 9.2000 3.00 INE092T08BY2 IDFC BANK LIMITED 8.70% 23-Jun-25 102.2600 8.3000 1.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 101.5700 8.9600 3.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-25 102.0000 10.3580 8.00 INE115A07HU8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.55% 14-Aug-25 103.3072 7.9700 200.00 INE759E08036 L&T FINCORP LIMITED 9.25% 09-Sep-25 103.1800 8.6800 41.00 INE033L07DW5 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 8.70% 08-Oct-25 98.7500 8.9000 5.00 INE688I08103 CAPITAL FIRST LIMITED 9.25% 20-Nov-25 103.1200 8.7000 5.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 99.9000 9.4100 59.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.45% 18-May-26 103.7700 7.8500 250.00 INE733E07KC2 NTPC LIMITED SR-61 STRPP B 8.10% 27-May-26 102.7600 7.6588 100.00 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 102.1700 8.4400 8.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 99.9500 9.2900 31.30 INE733E07KE8 NTPC LIMITED 7.58% 23-Aug-26 99.4500 7.6500 215.00 INE121H08099 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.69% 29-Sep-26 101.0800 8.5000 50.00 INE528G08345 YES BANK LIMITED - 30-Sep-26 99.6400 8.0400 250.00 INE081A08215 TATA STEEL LIMITED 8.15% 04-Oct-26 98.9343 8.3000 100.00 INE202E08011 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOP 7.22% 06-Feb-27 97.9200 7.6600 9.00 INE540P07103 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-27 103.0000 8.7706 650.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 114.0300 6.1500 1.70 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 101.1985 7.6600 950.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 101.0963 7.6751 250.00 INE202E07245 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.12% 24-Mar-27 101.6037 7.8700 10.00 INE168X08014 NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED 8.35% 26-Mar-27 101.1300 8.1758 10.00 INE084A08110 BANK OF INDIA - 27-Mar-27 100.3256 7.9450 500.00 INE340M08178 TAMILNADU GENERATION AND DISTR 9.25% 27-Mar-27 102.2300 9.0700 1.00 INE206D08360 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-27 103.4313 7.7700 50.00 INE202E07252 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOP 8.05% 29-Mar-27 100.7514 7.9300 452.00 INE121H07BU4 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.23% 05-Apr-27 100.0000 8.2228 39.80 INE206D08378 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-28 103.6499 7.7700 50.00 INE206D08386 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-29 103.8607 7.7700 50.00 INE206D08394 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-29 104.0564 7.7700 50.00 INE095A08066 INDUSIND BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 100.3047 9.4047 2000.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% PERPETUAL 100.5160 9.0500 1000.00 INE062A08132 STATE BANK OF INDIA 8.75% PERPETUAL 100.0692 8.7000 750.00 INE160A08100 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% - 99.7757 9.2000 250.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% PERPETUAL 107.3700 9.5000 123.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 100.9800 8.7000 100.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% PERPETUAL 100.0500 9.0800 4.00 INE705A08094 VIJAYA BANK 10.49% PERPETUAL 101.9606 9.9500 4.00 INE084A08102 BANK OF INDIA 9.95% PERPETUAL 100.2900 9.8600 3.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 101.0900 11.2400 1.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 101.4920 10.5000 1.00 INE949L07196 AU FIN INDIA - - 101.0584 8.0550 125.00 INE949L07188 AU FIN INDIA - - 100.4070 7.7300 125.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.39% 09-Mar-31 111.2355 6.1550 6.00 INE217K08289 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.40% 03-Jan-32 97.7417 9.7500 5.00 INE039A09PP9 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-37 100.0000 9.8803 130.00 INE101A08070 MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED 9.55% 04-Jul-63 115.2500 9.4500 66.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 97.3913 11.2473 13.00 INE909H08188 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 0.00% 31-Dec-99 110.2605 9.1000 7.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.4600 10.1900 3.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com