Apr 26 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 37817.50 NSE 68542.60 ============= TOTAL 106360.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE866I07AW0 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 15-May-17 111.3200 7.6000 250.00 INE134E08HS3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.12% 22-May-17 100.1100 6.2900 150.00 INE916DA7GX3 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 8.77% 09-Jun-17 100.2400 6.7000 250.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.11% 07-Jul-17 100.4200 6.5700 650.00 INE804I07TI0 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 25-Aug-17 193.4880 10.5000 3.50 INE804I07TZ4 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 08-Sep-17 160.1000 8.5000 6.50 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 100.8400 6.6000 500.00 INE523E07CZ5 LNT FINANCE LIMITED 8.61% 29-Sep-17 100.4600 7.2000 100.00 INE092T08915 IDFC BANK LIMITED 8.43% 11-Dec-17 100.6321 7.1500 1000.00 INE737R07028 MAHAGUN INDIA PVT LTD 15.00% 12-May-18 118.5600 0.0000 2802.00 INE556F09478 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.20% 07-Jun-18 101.2000 7.0600 1250.00 INE774D07PB9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.51% 22-Jun-18 100.8300 7.7000 500.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.8300 7.0400 9.00 INE523E07DQ2 LNT FINANCE LIMITED 8.70% 20-Jul-18 100.1900 7.4000 500.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 12-Oct-18 99.9300 7.5000 1000.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 88.5800 7.0900 1.00 INE414G07BY7 MUTHOOT FINANCE LIMITED 8.25% 24-Apr-19 100.3504 8.3600 254.80 INE774D07RF6 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL SERV 7.63% 22-May-19 99.8577 7.7200 500.00 INE245A08083 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.70% 02-Aug-19 100.0700 7.0500 500.00 INE860H07DI8 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.86% 13-Sep-19 101.7300 8.0000 100.00 INE149A07253 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LIMITED 7.55% 20-Feb-20 99.4400 7.7600 1000.00 INE001A07PE7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.49% 20-Mar-20 101.9800 7.7000 400.00 INE261F08808 NABARD 7.18% 22-Mar-20 100.0100 1.8000 1000.00 INE261F08816 NABARD 7.18% 23-Mar-20 100.0100 4.8000 750.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.20% 31-May-20 100.0000 7.2300 1250.00 INE115A07KT4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.59% 11-Jun-20 99.6100 7.7200 350.00 INE087M08027 BAHADUR CHAND INVESTMENTS PRIVATE 10.00% 17-Jun-20 100.0500 9.6500 1050.00 INE001A07QI6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.50% 18-Jun-20 100.3800 7.6600 250.00 INE414G07CC1 MUTHOOT FINANCE LIMITED 8.75% 24-Jun-20 100.4100 8.5800 6978.40 INE115A07LN5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.78% 24-Jun-20 100.1700 7.7000 750.00 INE931S07157 ADANI TRANSMISSION LIMITED 10.25% 15-Apr-21 105.3200 8.6000 250.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.47% 16-Sep-21 99.6300 7.5500 450.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.17% 23-Dec-21 99.0500 7.3700 1750.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 108.4900 6.0800 7.50 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 108.3400 6.1200 10.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 18-Mar-22 100.5400 7.4200 3550.00 INE881J08300 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 10.75% 13-Aug-22 101.9500 10.2200 4.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.30% 14-Sep-22 106.0300 7.8700 50.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.84% 04-Mar-23 105.3200 7.6700 100.00 INE752E07KU4 POWER GRID CORPORATION LTD 7.93% 20-May-23 101.6400 7.5800 100.00 INE787H07321 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.41% 22-Jan-24 112.1600 6.1500 22.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 101.8700 7.7800 777.00 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 103.6000 8.4400 12.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 99.2000 7.7400 50.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.3900 9.2200 3.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.2500 8.9400 4.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 7.95% 28-Oct-26 98.6000 8.1500 500.00 INE053F09HU6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.77% 08-Nov-26 110.6000 6.2500 1.20 INE941D07166 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 7.90% 18-Nov-26 98.2900 8.1500 50.00 INE503A08028 DCB BANK LIMITED 9.85% 18-Nov-26 100.6500 3.3000 1.50 INE134E08IP7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.10% 11-Jan-27 95.8500 7.8600 430.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 114.5800 6.2500 0.50 INE134E07208 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.30% 01-Feb-27 114.6000 6.2500 0.50 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 113.2300 6.2500 0.50 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 113.9800 6.2500 3.60 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 100.9600 7.7000 500.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 119.1800 6.1300 2.90 INE787H07297 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.63% 12-Nov-28 117.6900 6.1800 0.90 INE031A07972 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.58% 13-Jan-29 118.6900 6.2700 1.50 INE020B07ID2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.63% 24-Mar-29 119.5100 6.2500 0.70 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% - 100.0000 9.4700 2000.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% - 101.1000 0.1900 478.00 INE909H08188 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 11.01% - 110.2600 0.0000 1.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% 31-Dec-30 100.0700 0.0000 10.00 INE031A07AM9 HOUSING N URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 08-Feb-31 109.7800 6.3000 35.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 111.8300 6.1100 18.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 97.5000 7.6500 400.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% 31-Dec-50 100.4700 9.0600 1000.00 INE095A08066 INDUSIND BANK LIMITED 9.50% 31-Dec-50 102.2800 8.8900 200.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 101.1000 0.0000 5.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 105.1400 0.0000 2.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 100.9500 10.6200 810.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 101.9000 0.0000 1.00 INE062A08132 STATE BANK OF INDIA 8.75% 30-Dec-99 100.1400 8.6800 100.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 107.4000 5.0300 12.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 31-Dec-99 105.5000 0.0000 5.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 98.7900 0.0000 2.00 NSE === INE756I07191 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.39% 10-Jan-18 101.3747 7.1500 250.00 INE915D07OZ0 CITIFINANCIAL CONSUMER FINANCE IND - 30-Jan-18 148.6400 - 5.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.18% 12-Feb-18 101.3918 7.2000 200.00 INE155A08126 TATA MOTORS LIMITED 9.45% 29-Mar-18 101.8856 7.2600 500.00 INE909H07CU0 TATA MOTORS FINANCE LIMITED - 30-Mar-18 109.7576 7.5950 1000.00 INE860H07AO2 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.95% 30-Mar-18 101.1574 7.5900 150.00 INE860H07AE3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.00% 26-Apr-18 120.9905 7.7200 3.00 INE556F09478 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.20% 07-Jun-18 101.1956 7.0600 1250.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 101.3818 7.0950 100.00 INE523E07DQ2 L & T FINANCE LTD - 20-Jul-18 100.1913 7.4000 1000.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 101.5009 7.2150 150.00 INE110L07039 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 101.5447 7.2150 5.00 INE445L08284 NABHA POWER LIMITED 8.35% 27-Sep-18 101.2918 7.3151 150.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 12-Oct-18 99.9332 7.5000 1000.00 INE071G08858 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 7.65% 23-Oct-18 100.0172 7.6500 1000.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.6459 7.5500 1000.00 INE001A07QE5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.65% 20-Mar-19 100.1201 7.5650 250.00 INE915D07UB8 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 30-Mar-19 113.0100 - 10.00 INE414G07CB3 MUTHOOT FINANCE LIMITED 8.50% 24-Apr-19 99.7512 8.6400 350.00 INE414G07BY7 MUTHOOT FINANCE LIMITED 8.25% 24-Apr-19 99.7800 8.6985 250.00 INE115A07IU6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.69% 17-May-19 101.9441 7.6347 13.00 INE916DA7NI0 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.65% 13-Jun-19 99.9900 7.6676 500.00 INE756I07985 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.40% 29-Jul-19 101.0870 7.8250 50.00 INE245A08083 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.70% 02-Aug-19 100.0684 7.0499 500.00 INE516Q07143 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE LTD 12.25% 11-Aug-19 102.8900 11.2500 1.00 INE001A07OR2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.26% 12-Aug-19 101.0747 7.7000 350.00 INE001A07OR2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.26% 12-Aug-19 101.0747 7.7000 350.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 103.4332 7.7500 150.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 103.4332 7.7493 150.00 INE860H07DI8 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.86% 13-Sep-19 101.7301 8.0000 100.00 INE752E07LT4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-19 103.6598 7.2300 100.00 INE752E07LT4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-19 103.6598 7.2300 100.00 INE514E08FI1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 6.54% 02-Dec-19 98.6226 7.1150 101.00 INE729R08015 SBK PROPERTIES PRIVATE LIMITED 0.00% 09-Jan-20 133.2733 10.3250 175.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 102.2365 7.2500 100.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 102.2365 7.2500 100.00 INE149A07253 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LIMITED 7.55% 20-Feb-20 99.4444 7.7600 1000.00 INE001A07PE7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.49% 20-Mar-20 101.9787 7.7000 400.00 INE261F08808 NABARD 7.18% 23-Mar-20 100.0088 7.2000 1000.00 INE261F08816 NABARD 7.18% 23-Mar-20 100.0092 7.2000 750.00 INE413O07130 PRIME PUBLISHING PRIVATE LIMITED - 30-Mar-20 101.5536 9.4000 500.00 INE301A08423 RAYMOND LIMITED 8.35% 21-Apr-20 100.0000 8.3400 500.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 102.5608 7.3900 100.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 102.5608 7.3900 100.00 INE999J07013 VIOM NETWORKS LIMITED - 28-Apr-20 100.8303 9.1925 320.00 INE146O07078 HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED - 29-Apr-20 100.0069 8.5550 550.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.05% 15-May-20 99.0710 7.4000 800.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.20% 31-May-20 100.0008 7.2300 1250.00 INE115A07KT4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.58% 11-Jun-20 99.6667 7.7000 400.00 INE115A07KT4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.58% 11-Jun-20 99.6667 7.7037 50.00 INE414G07CC1 MUTHOOT FINANCE LIMITED 8.75% 24-Jun-20 99.2231 9.0500 - INE115A07LN5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.78% 24-Jun-20 100.1747 7.7200 750.00 INE414G07BZ4 MUTHOOT FINANCE LIMITED 8.50% 24-Jun-20 99.5000 9.0300 100.00 INE296A07PM6 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.74% 30-Jun-20 99.9700 7.7655 500.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 17-Sep-20 100.0815 7.4750 2350.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 17-Sep-20 100.0815 7.4750 2350.00 INE053F09EF4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.74% 22-Dec-20 101.3696 7.4372 1.00 INE115A07JG3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED - 28-Dec-20 102.6963 7.7300 14.00 INE931S07157 ADANI TRANSMISSION LIMITED 10.25% 15-Apr-21 105.3247 8.6000 500.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED SR-61 STRPP A 8.10% 27-May-21 102.6440 7.3164 10.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 107.6517 8.1613 50.00 INE803N07035 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-21 152.8805 8.1347 150.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 99.6287 7.5500 950.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 99.8101 7.5000 495.00 INE039A07868 IFCI LIMITED SR-PP-61 8.55% 03-Nov-21 100.5000 8.5900 5.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 99.0452 7.3700 750.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 98.8935 7.4100 250.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA - 21-Dec-21 99.0859 7.4200 250.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA - 21-Dec-21 99.0859 7.4200 250.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.17% 23-Dec-21 99.1614 7.3701 1500.00 INE121E07312 JSW ENERGY LIMITED 9.75% 11-Jan-22 100.8058 8.0470 50.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.6674 7.4900 250.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.6674 7.4900 250.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 18-Mar-22 100.5352 7.4550 3600.00 INE895D08790 TATA SONS LIMITED 8.25% 23-Mar-22 100.4397 8.1350 100.00 INE121E07304 JSW ENERGY LIMITED 9.75% 31-Mar-22 100.7985 9.8848 250.00 INE414G07CD9 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.00% 24-Apr-22 100.1500 8.9600 1000.00 INE168A08038 THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED 9.50% 24-Jun-22 101.2100 9.2000 120.00 INE246R07178 IDFC INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 8.04% 19-Jul-22 100.2000 7.9800 20.00 INE614B08021 THE KARNATAKA BANK LIMITED 11.00% 17-Nov-22 98.0000 14.6100 4.00 INE160A09173 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 12-Dec-22 100.6762 9.5900 1.00 INE354H07098 GUJARAT ROAD AND INFRASTRUCTURE 9.00% 31-Mar-23 103.2110 8.5407 300.00 INE354H07098 GUJARAT ROAD AND INFRASTRUCTURE 9.00% 31-Mar-23 103.1710 8.5000 100.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.4300 9.3500 766.00 INE013A075H4 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.80% 02-Nov-23 99.8800 8.8057 200.00 INE134E07422 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.43% 16-Nov-23 110.4500 6.1797 2.00 INE787H07321 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.41% 22-Jan-24 111.9196 6.1825 103.00 INE990D07296 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 10.00% 15-Feb-24 105.0200 8.4000 5.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 104.6032 10.0500 6.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 108.0523 7.8000 50.00 INE039A07843 IFCI LIMITED 9.40% 12-Feb-25 95.1000 10.3300 50.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 104.0400 7.7200 143.30 INE804I08643 ECL FINANCE LIMITED SR-II 11.25% 03-May-25 108.1000 9.7300 200.00 INE306N08078 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.25% 22-Jul-25 103.9000 8.5600 3.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 101.8931 7.7800 27.00 INE540P07160 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 13-Mar-26 101.4500 8.4900 3.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 103.0400 8.5000 34.00 INE001A07PF4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 24-Jun-26 103.5600 7.8900 200.00 INE115A07JT6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 29-Jun-26 104.6277 8.9673 2.00 INE148I07FG5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jun-26 100.5300 8.9000 175.00 INE121H07BM1 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.90% 01-Aug-26 104.3223 8.2000 250.00 INE013A070E2 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 07-Aug-26 100.0000 8.9800 300.00 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.75% 14-Aug-26 102.0000 8.4200 76.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.3700 9.2200 216.50 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-26 100.0000 9.0800 4.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.3300 8.9300 306.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 100.3700 8.9200 500.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 26-Sep-26 100.4700 9.0527 15.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.95% 28-Oct-26 98.6031 8.1500 500.00 INE134E08IO0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.23% 05-Jan-27 96.7500 7.7500 5.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.18% 20-Jan-27 97.3881 7.7000 500.00 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 20-Feb-27 100.0503 7.7300 100.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 114.6100 6.1700 10.00 INE752E07OE0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.89% 09-Mar-27 101.1818 7.7050 100.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 101.5325 7.7125 150.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 101.5325 7.7125 150.00 INE540P07178 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-27 101.4500 8.5100 10.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 100.9588 7.6950 500.00 INE202E07245 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.12% 24-Mar-27 101.4162 7.9000 200.00 INE168X08014 NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED 8.35% 26-Mar-27 101.0173 8.0800 475.00 INE340M08178 TAMILNADU GENERATION AND DIST 9.25% 27-Mar-27 102.9500 8.9500 2.00 INE202E07252 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOP 8.05% 29-Mar-27 101.2900 7.9600 330.00 INE202E07252 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOP 8.05% 29-Mar-27 100.6151 7.9500 150.00 INE881J08557 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.25% 30-Mar-27 100.8000 10.1100 3.00 INE121H07BU4 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.23% 05-Apr-27 100.0000 8.2225 12.40 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 110.3271 6.1650 50.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 108.9036 6.1800 3.60 INE557F07090 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 13-Jan-29 119.9168 6.1800 1.00 INE556S07509 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 29-Jun-29 102.9400 8.7488 50.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% PERPETUAL 100.4743 9.0600 1000.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% PERPETUAL 100.2419 9.0623 350.00 INE062A08132 STATE BANK OF INDIA 8.75% PERPETUAL 100.1406 8.6800 100.00 INE112A08028 CORPORATION BANK 10.28% PERPETUAL 100.0485 10.2500 100.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 101.7000 9.2000 50.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 101.0500 11.2500 14.00 INE894F08095 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.60% PERPETUAL 101.6487 10.1500 13.00 INE306N08144 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.80% PERPETUAL 105.3500 8.9000 10.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA -- PERPETUAL 100.0800 11.9500 7.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% PERPETUAL 102.7520 10.1000 5.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 101.4500 11.2220 3.00 INE945S07181 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% - 102.6500 9.0714 2.00 INE705A08094 VIJAYA BANK 10.49% PERPETUAL 101.9565 9.9500 1.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% PERPETUAL 101.2000 10.7999 1.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 102.1900 10.3082 1.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 102.2500 10.3800 1.00 INE136E07QP7 CITCR FIN NF RESET - - 142.6000 - 3.50 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.28% 18-Sep-30 109.9919 6.1600 50.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 110.7720 6.1600 1.50 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.39% 09-Mar-31 111.2500 6.1540 17.10 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 110.9200 6.1526 20.60 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 100.0000 10.0300 73.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 98.8000 10.9500 2.00 INE871D07HW6 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 10.50% 11-Jun-17 98.0000 27.8300 2.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 100.4182 6.4900 100.00 INE013A07ZG6 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 09-Aug-17 162.1680 0.0000 2.50 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 100.7029 6.6000 550.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 100.7095 6.6000 100.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.7525 6.5650 1054.00 INE115A07FR8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 01-Sep-17 100.7732 6.7500 250.00 INE115A07FR8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 01-Sep-17 100.7732 6.7500 250.00 INE587O07032 ALTICO CAPITAL INDIA PRIVATE - 05-Sep-17 100.1141 30.0123 10.00 INE523E07CZ5 L & T FINANCE LTD 8.61% 29-Sep-17 100.4571 7.2000 100.00 INE092T08915 IDFC BANK LIMITED 8.43% 11-Dec-17 100.6321 7.1500 1000.00
===============================================================================================