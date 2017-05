Apr 28 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 12777.00 NSE 44837.60 ============= TOTAL 57614.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE148I07118 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 15-May-17 100.0200 6.1500 110.00 INE804I07SR3 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 03-Aug-17 158.0400 8.5000 16.50 INE647A07025 SRF LIMITED 9.80% 25-Sep-17 101.0700 7.0600 40.00 INE115A07GF1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.79% 24-Nov-17 100.8500 7.0000 100.00 INE477S08035 TATA MOTORS FINANCE SOLUTIONS LTD 9.99% 10-Mar-18 101.6300 7.9100 3100.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.40% 19-Jun-18 101.3400 7.1500 200.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.8100 7.0500 300.00 INE134E08IU7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 6.90% 16-Jul-18 99.7400 7.1500 250.00 INE756I07AX1 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.60% 31-Jul-18 100.0200 7.6000 100.00 INE115A07LE4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.51% 14-Aug-18 100.0600 7.4800 500.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.28% 04-Sep-18 101.2800 7.2000 500.00 INE523H07643 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 8.89% 07-Sep-18 100.1110 8.8300 90.00 INE053F07967 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.00% 10-Sep-18 99.9800 7.0500 250.00 INE915T08024 SUN PHARMA LABORATORIES LIMITED 7.94% 22-Mar-19 101.3900 7.1200 165.00 INE081A08124 TATA STEEL LIMITED 10.40% 15-May-19 103.4500 8.4000 1.00 INE082O07026 PARRY SUGARS REFINERY INDIA PVT 10.05% 16-Jul-19 102.3600 8.8000 22.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.97% 29-Oct-19 102.6200 7.7400 250.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 100.1500 7.7000 1500.00 INE597H08AS9 TGS INVESTMENT AND TRADE PRIVATE 8.45% 31-Jan-20 99.8000 8.5100 1500.00 INE333L08027 BUSINESS BROADCAST NEWS HOLDINGS 9.50% 07-Feb-20 100.5151 9.2500 100.00 INE580B07398 GRUH FINANCE LIMITED 7.68% 23-Mar-20 100.0500 7.8000 750.00 INE055A07088 CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES 8.29% 15-Apr-20 100.6300 8.0300 24.00 INE498L04084 LNT FINANCE HOLDINGS LIMITED 8.15% 06-May-20 101.4700 7.5500 2.00 INE020B08484 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 03-Feb-21 77.3200 7.1900 78.00 INE874V15016 SANSAR TRUST 8.75% 20-Mar-21 82.6800 9.0200 450.00 INE134E08DN3 POWER FINANCE CORPORATION 9.70% 09-Jun-21 105.5100 8.0600 1.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 104.8900 8.0600 1.00 INE705A08094 VIJAYA BANK 10.49% 17-Feb-22 102.1400 9.9000 9.00 INE895D08782 TATA SONS LIMITED 8.25% 23-Mar-22 100.5300 8.1100 200.00 INE414G07CD9 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.00% 24-Apr-22 100.3600 8.9000 4.50 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.45% 12-Jun-23 101.4900 8.1200 750.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.3100 9.1600 4.50 INE039A09PT1 IFCI LTD 8.39% 31-Mar-24 113.0000 6.0300 4.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 103.0000 0.0000 1.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 103.9600 8.0700 3.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 10.75% 13-Aug-25 102.0000 10.3500 2.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 109.8000 10.0000 0.50 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 100.0000 9.4000 2.00 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 102.9900 8.5100 26.00 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 102.2500 8.4300 5.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 100.1700 8.4100 3.00 INE503A08028 DCB BANK LIMITED 9.85% 18-Nov-26 100.2500 0.0000 0.50 INE641O08035 PIRAMAL FINANCE LIMITED 9.55% 08-Mar-27 106.0000 8.6200 200.00 INE168X08014 NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED 8.35% 26-Mar-27 101.9000 8.0600 4.00 INE115A07LO3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.95% 27-Mar-27 100.6100 7.8500 250.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 113.9500 6.1900 1.70 INE787H07149 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 7.36% 22-Jan-28 109.1600 6.1600 6.95 INE020B07HV6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.54% 11-Oct-28 118.4200 6.2300 20.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 118.8600 6.1600 3.45 INE733E07JF7 NTPC 8.48% 16-Dec-28 118.6000 6.1800 2.00 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.75% 05-Feb-29 118.5400 6.2300 20.00 INE202E07120 IREDA LTD 8.55% 13-Mar-29 120.0200 6.1200 3.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% - 101.3500 9.4200 257.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% - 101.2000 11.2900 1.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 102.8200 7.8300 15.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 110.1300 6.2300 25.70 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.39% 09-Mar-31 110.5300 6.2300 4.60 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 110.5400 6.2300 13.60 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED 11.75% 30-Mar-31 100.0000 5.8700 2.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-40 101.6700 11.5200 2.00 INE095A08066 INDUSIND BANK LIMITED 9.50% 31-Dec-50 100.7000 9.3000 250.00 INE306N08144 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.80% 31-Dec-50 105.3900 0.0000 8.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 101.7000 0.0000 1.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 105.7900 0.0000 1.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% 31-Dec-98 102.6400 9.0500 2.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 102.1500 0.0000 144.00 INE909H08113 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.25% 28-Jun-99 106.5400 0.0000 1.50 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 11.35% 23-Nov-99 105.1000 0.0000 1.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 103.3000 0.0000 114.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 98.2000 1.7100 6.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 107.8400 0.0000 1.00 NSE === INE115A07JD0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 21-Jul-17 100.3817 6.6200 500.00 INE115A07JD0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 21-Jul-17 100.3817 6.6200 500.00 INE140A08SQ9 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.35% 24-Jul-17 100.4132 7.0000 150.00 INE115A07GF1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.79% 24-Nov-17 100.8046 7.0710 3.00 INE918K07ED7 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS - 21-Dec-17 120.4460 10.0000 2.50 INE093J07AT5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 08-Jan-18 158.8090 0.0000 2.50 INE140A07096 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.25% 12-Jan-18 100.9210 7.6500 1000.00 INE001A07OJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.53% 12-Jan-18 100.7462 7.1500 10.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LIMITED 10.45% 12-Mar-18 101.7981 8.1700 500.00 INE945S07033 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 8.25% 25-Apr-18 100.0000 8.2000 104.00 INE556F09478 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.20% 07-Jun-18 101.2263 7.0274 1250.00 INE556F09478 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.20% 07-Jun-18 101.2263 7.0274 1250.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 101.2835 7.0300 680.00 INE916DA7HZ6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.80% 25-Jun-18 101.2584 7.6300 500.00 INE931S07017 ADANI TRANSMISSION LTD 9.45% 28-Jun-18 101.3966 8.1000 1000.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.8072 7.0500 300.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 101.8072 7.0500 200.00 INE134E08IU7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.90% 16-Jul-18 99.7444 7.1500 250.00 INE134E08IU7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.90% 16-Jul-18 99.7437 7.1500 680.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 101.3353 7.1500 250.00 INE756I07AX1 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.60% 31-Jul-18 100.0163 7.6000 100.00 INE140A07286 PIRAMAL FINANCE PRIVATE LIMITED 9.25% 10-Aug-18 100.6713 8.6100 2000.00 INE860H07BR3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.80% 24-Aug-18 116.6550 7.7900 150.00 INE804I07M67 ECL FINANCE LIMITED - 30-Aug-18 114.6000 0.0000 0.30 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 101.2817 7.1999 1000.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 101.2817 7.2000 500.00 INE053F07967 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.00% 10-Sep-18 99.9839 7.0500 500.00 INE628A08122 UNITED PHOSPHORUS LIMITED 10.25% 05-Oct-18 103.1216 7.8000 50.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 12-Oct-18 99.9332 7.5000 500.00 INE804I07Q48 ECL FINANCE LIMITED - 30-Oct-18 112.0000 0.0000 1.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 103.6483 7.2000 50.00 INE155A08274 TATA MOTORS LIMITED 8.25% 28-Jan-19 101.1494 7.5500 400.00 INE121A07NG3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 7.98% 14-Feb-19 99.8800 8.0230 1000.00 INE306N07JB2 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 7.84% 04-Mar-19 99.9000 7.8803 1000.00 INE148I07HM9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED - 19-Mar-19 100.6175 8.3000 1790.00 INE140A07302 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.26% 15-Apr-19 101.3848 8.5500 100.00 INE931S07025 ADANI TRANSMISSION LIMITED 9.25% 16-Apr-19 101.6518 8.3000 750.00 INE660A07OV7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.69% 24-Apr-19 100.0100 7.6810 250.00 INE945S07041 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 8.25% 25-Apr-19 100.0435 8.2000 136.00 INE063R07037 ORIX LEASING & FINANCIAL SERVICES 8.10% 26-Apr-19 100.0000 8.0990 1000.00 INE155A08084 TATA MOTORS LIMITED 10.00% 28-May-19 104.2675 7.6900 250.00 INE155A08084 TATA MOTORS LIMITED 10.00% 28-May-19 104.2675 7.6800 250.00 INE931S07082 ADANI TRANSMISSION LIMITED SR-II 9.85% 30-May-19 102.8319 8.3000 90.00 INE227R08010 SHRIRAM INDUSTRIAL HOLDINGS LTD 0.00% 28-Jun-19 125.4259 8.3000 550.00 INE860H07DB3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jul-19 101.4620 7.9800 250.00 INE860H07DB3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jul-19 101.4620 7.9800 250.00 INE202B07654 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 12-Sep-19 106.0808 8.6250 250.00 INE688I07428 CAPITAL FIRST LIMITED 8.50% 30-Sep-19 100.4228 8.2700 2500.00 INE628A08130 UNITED PHOSPHORUS LIMITED 10.35% 05-Oct-19 104.9058 8.0100 250.00 INE572E09395 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.95% 18-Oct-19 100.4163 7.7729 50.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.97% 29-Oct-19 102.6226 7.7400 250.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 100.1499 7.7000 2250.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 100.1510 7.7000 750.00 INE093J07OL3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 14-Jan-20 105.0000 0.0000 2.50 INE671H07251 SOBHA LIMITED 11.40% 03-Mar-20 100.2000 11.2676 200.00 INE657N07183 EDELWEISS COMMODITIES SERVICES LTD 9.00% 17-Apr-20 103.3352 8.4950 350.00 INE582L07138 TATA HOUSING DEVELOPMENT COMPANY 8.19% 23-Apr-20 99.8607 8.2435 120.00 INE945S07058 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 8.25% 25-Apr-20 100.0652 8.2000 148.00 INE580B07398 EDELWEISS COMMODITIES SERVICES LTD - 12-May-20 100.0524 7.8000 750.00 INE235P07647 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 7.90% 13-May-20 99.9800 7.9037 250.00 INE756I07BC3 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.76% 26-May-20 100.0000 7.7600 500.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.20% 31-May-20 99.9983 7.2300 350.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.20% 31-May-20 99.9983 7.2300 350.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.42% 26-Jun-20 99.9740 7.4300 500.00 INE093J07QW5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 15-Aug-20 100.0000 0.0000 11.50 INE205A07063 VEDANTA LIMITED 8.75% 15-Apr-21 101.3245 8.4000 850.00 INE945S07066 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 8.50% 25-Apr-21 100.2623 8.4000 148.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 102.4627 7.9200 200.00 INE660A08BK5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.15% 29-Jul-21 100.0800 10.1000 7.00 INE752E07MZ9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-21 103.6000 7.3800 400.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 99.6484 7.5450 100.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 100.0000 8.7249 22.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA - 21-Dec-21 99.2009 7.3900 250.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA - 21-Dec-21 99.2009 7.3900 250.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.17% 23-Dec-21 99.0484 7.4000 100.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.17% 23-Dec-21 99.0634 7.3958 500.00 INE881J07EN8 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 9.75% 17-Jan-22 98.7500 10.0900 80.00 INE669E08292 IDEA CELLULAR LIMITED 8.03 NCD 31J 8.03% 31-Jan-22 99.1087 8.2500 1700.00 INE895D08790 TATA SONS LIMITED 8.25% 23-Mar-22 100.5329 8.1100 200.00 INE148I07HC0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.57% 30-Mar-22 100.0000 8.7500 136.00 INE945S07074 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 8.50% 25-Apr-22 100.3282 8.4000 170.00 INE069I07322 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED - 18-May-22 101.6500 9.5600 25.00 INE246R07186 IDFC INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 8.01% 26-May-22 100.0000 8.0100 100.00 INE168A08038 THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED 9.50% 24-Jun-22 101.1500 9.2100 100.00 INE537P07315 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.00% 26-Jul-22 99.9800 8.0100 850.00 INE660A08BO7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.30% 28-Sep-22 107.0600 8.5900 5.00 INE945S07082 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 8.80% 25-Apr-23 100.8374 8.6000 170.00 INE115A07JO7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 09-Jun-23 102.8900 7.8600 20.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 101.4907 8.1200 800.00 INE425L07015 INTIME PROPERTIES LIMITED RESET 25-Jul-23 102.4115 8.1131 180.40 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.2133 9.1800 50.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 98.9307 7.8000 112.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 98.7289 7.8400 50.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 98.7289 7.8400 50.00 INE787H07263 INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY LTD 8.01% 12-Nov-23 109.6437 6.1600 50.00 INE053F09FS4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 26-Dec-23 104.4452 7.7800 1.00 INE945S07090 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 8.80% 25-Apr-24 100.9360 8.6000 190.00 INE623B07545 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 9.28% 26-Apr-24 99.9000 9.5200 148.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 107.3489 8.3400 100.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 108.0000 7.8000 10.00 INE975G08082 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD - 21-Dec-24 102.1500 11.6800 1.00 INE039A07843 IFCI LIMITED 9.40% 12-Feb-25 99.6295 9.4500 50.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 104.4300 7.6500 10.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 102.5195 7.8500 300.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 102.8127 7.8000 50.00 INE945S07108 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 8.80% 25-Apr-25 100.4752 8.7000 204.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-25 102.0500 10.3500 2.00 INE540P07160 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 13-Mar-26 102.0000 8.4000 3.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 110.8000 6.6897 0.30 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 103.5272 7.7287 250.00 INE945S07116 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 8.80% 25-Apr-26 100.5227 8.7000 216.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 100.0500 9.3900 2.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 13-May-26 103.5000 7.7900 80.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 102.9900 8.5050 10.00 INE115A07JP4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 10-Jun-26 104.1300 7.8100 50.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED SR-172 8.85% 15-Jul-26 102.3986 8.4500 10.00 INE296A08789 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 21-Jul-26 102.6200 8.4200 4.00 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 102.1000 8.4500 10.00 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.75% 14-Aug-26 102.9000 8.2700 3.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.1200 9.2600 24.70 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.3500 8.9200 14.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 100.1068 8.4150 3.00 INE626J07160 NAGPUR-SEONI EXPRESS WAY LIMITED 8.91% 01-Feb-27 104.6500 8.3700 50.00 INE540P07103 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-27 104.8800 8.4941 20.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 113.8529 6.1700 68.00 INE641O08035 PIRAMAL FINANCE LIMITED 9.55% 08-Mar-27 100.1300 9.5151 100.00 INE202E07245 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.12% 24-Mar-27 101.4600 7.9000 28.00 INE115A07LO3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.95% 26-Mar-27 100.6135 7.8500 250.00 INE168X08014 NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED 8.35% 26-Mar-27 101.1700 8.0399 21.00 INE340M08178 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.25% 27-Mar-27 102.9000 9.0000 4.00 INE202E07252 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.05% 29-Mar-27 103.6300 7.5100 300.00 INE121H07BU4 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.23% 05-Apr-27 100.0000 8.2223 125.10 INE945S07124 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 8.80% 25-Apr-27 100.5665 8.7000 230.00 INE849D08TW5 ICICI SECURITIES 8.25% 26-Apr-27 100.0000 8.2448 50.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% PERPETUAL 100.8300 8.9100 546.00 INE095A08066 INDUSIND BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 100.6957 9.3000 250.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 100.1747 9.4581 250.00 INE945S07181 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% - 102.5000 9.0942 40.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 102.1000 9.1375 22.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 100.5924 8.8000 20.00 INE306N08144 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.80% PERPETUAL 105.3900 8.8900 16.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 99.9900 11.0500 5.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 100.5500 9.0600 5.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 101.0500 11.2500 4.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% PERPETUAL 100.5000 8.9570 3.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 101.4500 11.2300 1.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 102.8151 7.8300 15.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.28% 18-Sep-30 109.9826 6.1600 150.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 109.4965 6.2937 152.80 INE540P08028 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.70% 04-Jul-31 100.5000 9.8400 150.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 97.0600 7.7000 40.00 INE261F08832 NABARD 7.69% 31-Mar-32 99.4961 7.7400 500.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 103.1000 9.9300 100.00 INE306N08011 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.95% 31-Dec-99 110.6000 8.8194 8.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 101.3363 10.4500 6.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 100.7500 9.1200 4.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 102.3100 9.1200 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com