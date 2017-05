May 2 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 15089.70 NSE 34285.50 ============= TOTAL 49375.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07MT2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jul-17 128.3700 6.6300 250.00 INE774D07JZ1 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL SERV 0.00% 01-Aug-17 128.6432 6.8700 250.00 INE804I07TM2 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 30-Aug-17 193.5400 10.5000 9.00 INE665I07053 COFFEE DAY GLOBAL LIMITED 11.00% 26-Apr-18 100.0000 0.0000 1150.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK 11.90% 03-May-18 99.0000 13.4200 1.00 INE916DA7LE3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.65% 08-Jun-18 101.1700 7.4700 250.00 INE916DA7HZ6 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 8.80% 25-Jun-18 101.2800 7.6000 500.00 INE916DA7ML6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.60% 27-Jun-18 100.1487 7.4700 250.00 INE916DA7MP7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.65% 21-Sep-18 100.0857 7.6100 500.00 INE115A07EU5 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.73% 16-Jan-19 103.0000 7.7400 250.00 INE392X15015 JUPITOR SBL IFMR CAPITAL 2017 12.25% 17-Jun-19 100.8836 11.7500 42.30 INE206D08113 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.50% 16-Nov-19 103.3100 7.1800 50.00 INE019A07407 JSW STEEL LTD 9.72% 23-Dec-19 104.0100 8.3200 110.00 INE414G07BS9 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jan-20 100.2300 8.8700 100.00 INE597H08AS9 TGS INVESTMENT AND TRADE PRIVATE 8.45% 31-Jan-20 99.8000 8.5100 60.00 INE261F08790 NABARD 7.00% 20-Mar-20 99.9500 7.0000 500.00 INE413O07130 PRIME PUBLISHING PRIVATE LIMITED 0.00% 30-Mar-20 101.6700 9.4000 110.00 INE909H08246 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 0.00% 15-Apr-20 104.3300 8.2500 115.00 INE055A07088 CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES 8.29% 15-Apr-20 100.6300 8.0300 110.00 INE461W15010 INGUZ SBL IFMR CAPITAL 11.40% 17-Apr-20 100.3722 11.0000 67.20 INE205A07048 VEDANTA LIMITED 8.70% 20-Apr-20 101.6600 8.1000 429.00 INE582L07112 TATA HOUSING DEVELOPMENT COMPANY 8.25% 23-Apr-20 99.9100 8.2200 115.00 INE949L07519 AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED 8.90% 30-Apr-20 99.7800 8.9700 115.00 INE336K07032 CLP WIND FARMS (INDIA) PRIVATE 9.15% 30-Apr-20 101.9800 8.3800 110.00 INE235P07647 LNT INFRA DEBT FUND LIMITED 7.90% 13-May-20 100.0000 7.9200 750.00 INE756I07BC3 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.76% 26-May-20 100.0000 7.7600 500.00 INE020B08AE5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.13% 21-Sep-20 99.2000 7.3900 1000.00 INE160A08100 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% 03-Mar-22 102.3300 0.0000 1.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.3800 7.5500 200.00 INE895D08790 TATA SONS LIMITED 8.25% 23-Mar-22 100.4900 8.1200 450.00 INE895D08782 TATA SONS LIMITED 8.25% 23-Mar-22 100.4900 8.1200 350.00 INE246R07186 IDFC INFRASTRUCTURE FINANCE 8.01% 26-May-22 100.0000 8.0100 250.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS 8.45% 12-Jun-23 101.3500 8.1500 250.00 INE197P07102 A. K. CAPITAL FINANCE PRIVATE 9.60% 21-Mar-24 100.0000 0.0000 2.00 INE039A09PT1 IFCI LTD 8.39% 31-Mar-24 110.7900 6.4000 10.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 98.8400 0.0000 1.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 110.7000 9.8500 0.50 INE733E07JR2 NTPC LIMITED 7.11% 05-Oct-25 106.2300 6.1300 12.50 INE115A07JS8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 29-Jun-26 103.5800 7.9100 200.00 INE115A07JT6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 29-Jun-26 103.5751 7.9100 200.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 100.1800 7.3500 250.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS AND TERMINALS 7.90% 18-Nov-26 97.7700 8.2300 350.00 INE134E08IP7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.10% 11-Jan-27 95.8500 7.8600 430.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 114.5900 6.1700 46.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 101.4100 7.7300 50.00 INE206D08360 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-27 103.5600 7.7500 300.00 INE975G08231 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS 9.33% 31-Mar-27 102.2000 9.2600 1255.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 110.3500 6.1600 69.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 108.2400 6.2600 150.20 INE206D08378 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-28 103.7900 7.7500 300.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 118.3700 6.1600 3.00 INE557F07090 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 13-Jan-29 120.1800 6.1500 1.60 INE206D08386 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-29 104.0100 7.7500 400.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% - 101.2000 0.0500 473.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% - 100.6100 9.2900 284.00 INE206D08394 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-30 104.2100 7.7500 200.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% 31-Dec-30 100.1400 0.0000 1.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% 31-Dec-30 100.4100 0.0000 1.00 INE202E07229 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.74% 21-Jan-31 110.8400 6.3900 1.10 INE031A07AO5 HOUSING N URBAN DEVELOPMENT CORP 7.64% 08-Feb-31 109.9600 6.3900 0.50 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 109.9600 6.2500 3.10 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED 11.75% 30-Mar-31 100.6500 0.0000 2.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 97.5000 7.6500 400.00 INE020B07HQ6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 24-Sep-33 102.6800 7.4100 250.00 INE557F07199 NATIONAL HOUSING BANK 8.90% 24-Mar-34 125.8700 6.1400 1.00 INE733E07JW2 NTPC LIMITED 7.62% 05-Oct-35 111.6100 6.3900 0.30 INE020B07JU4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.43% 05-Nov-35 109.6000 6.3900 0.40 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-40 103.7000 10.9700 1.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 103.2500 0.0000 11.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 102.1500 0.0000 7.00 INE705A08060 VIJAYA BANK 10.40% 31-Mar-99 101.0000 9.9600 5.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 103.3000 0.0000 8.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 97.9500 10.3100 214.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 105.8000 9.9100 1.00 NSE === INE916DA7GX3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.77% 09-Jun-17 100.2104 6.7000 250.00 INE093J07775 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 27-Jun-17 174.6500 0.0000 2.50 INE001A07MT2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 14-Jul-17 128.3673 6.6300 250.00 INE115A07JD0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 21-Jul-17 100.3439 6.7001 448.00 INE140A08SQ9 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.35% 24-Jul-17 100.4132 7.0000 300.00 INE774D07JZ1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV - 01-Aug-17 128.6432 6.8700 500.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 100.6830 6.6000 1.00 INE093J07890 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 08-Sep-17 160.3500 0.0000 2.50 INE093J07AN8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 14-Nov-17 153.3000 0.0000 10.00 INE115A07KA4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.05% 01-Feb-18 100.6519 7.1500 500.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 101.6094 7.1750 30.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 101.4842 7.3743 23.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 101.3005 7.1500 400.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 101.3005 7.1500 400.00 INE756I07571 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.66% 08-Jun-18 101.0786 7.6300 500.00 INE916DA7LE3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.65% 08-Jun-18 101.1741 7.4700 250.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.45% 14-Jun-18 100.0596 7.4100 550.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.45% 14-Jun-18 100.0596 7.4100 550.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.45% 14-Jun-18 100.0706 7.4000 750.00 INE916DA7HZ6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.80% 25-Jun-18 101.2759 7.6010 500.00 INE134E08IU7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.90% 16-Jul-18 99.7002 7.1900 250.00 INE134E08IU7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.90% 16-Jul-18 99.7002 7.1900 250.00 INE916DA7ML6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.60% 27-Jul-18 100.1487 7.4700 500.00 INE774D07PF0 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.35% 02-Aug-18 100.6908 7.6993 500.00 INE148I07FL5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.80% 09-Aug-18 100.5702 8.2497 450.00 INE804I07M67 ECL FINANCE LIMITED - 30-Aug-18 118.0000 0.0000 1.70 INE916DA7MP7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.65% 21-Sep-18 100.0857 7.6050 500.00 INE115A07EU5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.73% 16-Jan-19 103.0023 7.7400 250.00 INE121A07NG3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 7.98% 14-Feb-19 99.9000 8.0106 1000.00 INE306N07JB2 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 7.84% 04-Mar-19 99.9200 7.8683 1000.00 INE093J07HC6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 08-Mar-19 116.2860 0.0000 12.50 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.39% 15-Mar-19 101.2208 7.6500 50.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.39% 15-Mar-19 101.2208 7.6500 300.00 INE148I07HM9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED - 19-Mar-19 100.7055 8.3000 20.00 INE093J07HU8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 05-Apr-19 115.6880 0.0000 25.00 INE115A07IZ5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.73% 05-Apr-19 101.7068 7.7291 25.00 INE482G07040 TATA SKY LIMITED - 11-Apr-19 112.4560 8.9900 9.00 INE647O08032 ADITYA BIRLA FASHION AND RETAIL - 12-Apr-19 110.1379 8.1400 9.00 INE001A07OQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.72% 15-Apr-19 101.8587 7.6500 240.00 INE121A08MH1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FIN 11.75% 07-May-19 106.1781 8.2898 17.00 INE134E08IF8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 13-May-19 101.1414 7.3200 20.00 INE155A08084 TATA MOTORS LIMITED 10.00% 28-May-19 104.2675 7.6900 400.00 INE155A08084 TATA MOTORS LIMITED 10.00% 28-May-19 104.2675 7.6800 400.00 INE091A07141 NIRMA LIMITED 8.95% 28-May-19 102.2428 7.7200 250.00 INE093J07KE6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 19-Jul-19 118.6720 0.0000 14.00 INE093J07JY6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD - 19-Jul-19 124.0000 0.0000 1.00 INE093J07KI7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 02-Aug-19 118.6400 0.0000 10.00 INE093J07KK3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 02-Aug-19 125.3200 0.0000 10.00 INE093J07KJ5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 02-Aug-19 123.7930 0.0000 5.00 INE148I07FZ5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 26-Sep-19 99.7200 8.7400 13.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.80% 11-Nov-19 100.1499 7.7000 500.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.80% 11-Nov-19 100.1499 7.7000 500.00 INE206D08113 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.50% 16-Nov-19 103.3126 7.1800 50.00 INE333L08027 BUSINESS BROADCAST NEWS HOLDINGS - 07-Feb-20 100.5151 9.2500 100.00 INE872A07UG6 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITE 9.25% 27-Feb-20 100.1200 9.2000 100.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 103.8210 7.3200 25.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 102.3458 7.2500 25.00 INE261F08790 NABARD - 20-Mar-20 99.9509 7.0000 500.00 INE053F07959 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.73% 23-Mar-20 98.8414 7.2100 30.00 INE774D07QV5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 7.69% 27-Mar-20 99.8291 7.7500 25.00 INE001A07QB1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 30-Mar-20 101.2231 7.7100 30.00 INE296A07OB2 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.64% 31-Mar-20 99.7357 7.7400 25.00 INE909H08246 TATA MOTORS FINANCE LIMITED - 15-Apr-20 104.3269 8.2500 115.00 INE134E08IQ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.83% 15-Apr-20 98.4487 7.4300 30.00 INE205A07048 VEDANTA LIMITED 8.70% 20-Apr-20 101.6645 8.1000 429.00 INE115A07KL1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.81% 27-Apr-20 100.3700 7.6700 3000.00 INE235P07647 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 7.90% 13-May-20 100.0000 7.8946 1250.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.20% 31-May-20 99.9978 7.2300 400.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.20% 31-May-20 99.9978 7.2336 400.00 INE020B08AI6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.42% 17-Jun-20 100.1825 7.3500 250.00 INE414G07CC1 MUTHOOT FINANCE LIMITED 8.75% 24-Jun-20 99.8000 8.8300 1000.00 INE296A07OY4 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.84% 29-Jun-20 100.1700 7.7800 500.00 INE296A07PM6 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.74% 30-Jun-20 99.9700 7.7600 500.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 102.6814 7.4100 250.00 INE093J07QW5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE - 15-Aug-20 100.0000 0.0000 10.00 INE020B08AE5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.13% 21-Sep-20 99.2899 7.3700 1250.00 INE092T08CC6 IDFC BANK LIMITED 8.00% 12-Nov-20 100.1800 7.9100 0.50 INE205A07063 VEDANTA LIMITED 8.75% 15-Apr-21 101.3342 8.3975 850.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 107.2600 7.5000 5.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 102.0487 7.7100 50.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 106.9900 8.2300 45.00 INE005A11200 ICICI OCT 2000 - 14-Oct-21 69.9591 8.3500 2.40 INE752E07OD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA - 21-Dec-21 99.2090 7.3900 850.00 INE881J07EN8 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 9.75% 17-Jan-22 99.0859 10.0000 3.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.3789 7.5500 200.00 INE895D08790 TATA SONS LIMITED 8.25% 23-Mar-22 100.4927 8.1200 1000.00 INE895D08782 TATA SONS LIMITED 8.25% 23-Mar-22 100.4098 8.1350 100.00 INE125X07016 TRPL ROADWAYS PRIVATE LIMITED 9.75% 25-Mar-22 100.0000 9.9800 1300.00 INE148I07HC0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.57% 30-Mar-22 100.0000 8.7451 100.00 INE168A08038 THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED 9.50% 24-Jun-22 100.7750 9.3000 100.00 INE537P07315 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.00% 26-Jul-22 100.0000 8.0000 100.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-22 100.0000 10.0700 1.00 INE648A09052 STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR RESET 15-Oct-22 99.8500 9.7900 1.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 101.3492 8.1500 250.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.1800 9.1850 31.50 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 105.5500 9.8700 2.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.80% 03-Jan-25 101.8500 11.7500 2.00 INE039A07843 IFCI LIMITED 9.40% 12-Feb-25 100.1500 9.3500 65.00 INE688I08103 CAPITAL FIRST LIMITED SR-6 9.25% 20-Nov-25 103.0800 8.7000 2.00 INE031A07AQ0 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.04% 15-Mar-26 105.8212 6.1600 37.60 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 103.2000 8.4700 1.00 INE115A07JT6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 29-Jun-26 103.5751 7.9050 200.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED SR-172 8.85% 15-Jul-26 102.5300 8.4300 9.00 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 102.1400 8.4400 12.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.0000 9.2800 68.80 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.2300 8.9400 7.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.90% 18-Nov-26 97.7673 8.2300 350.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 101.4080 7.7310 50.00 INE540P07178 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-27 99.7500 8.7936 100.00 INE168X08014 NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED 8.35% 26-Mar-27 101.2400 8.1582 15.00 INE206D08360 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-27 103.3570 7.7800 100.00 INE206D08360 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-27 103.3570 7.7800 100.00 INE202E07252 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.05% 29-Mar-27 103.8500 7.5200 100.00 INE121H07BU4 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.23% 05-Apr-27 100.1000 8.2100 14.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 110.3553 6.1600 69.00 INE206D08378 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-28 103.5714 7.7800 100.00 INE206D08378 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-28 103.5714 7.7800 100.00 INE206D08386 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-29 103.7783 7.7800 200.00 INE206D08394 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-29 103.9703 7.7800 100.00 INE206D08386 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-29 103.7783 7.7800 200.00 INE206D08394 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-29 103.9703 7.7800 100.00 INE095A08066 INDUSIND BANK LIMITED 9.5 BD PERPE 9.50% PERPETUAL 100.3141 9.4000 1000.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% PERPETUAL 103.7100 10.0900 150.00 INE733E07JR2 NTPC LIMITED - - 106.0920 6.1500 12.50 INE306N08144 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.80% - 105.4400 8.8800 10.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 100.3400 9.1050 9.00 INE084A08102 BANK OF INDIA 9.95% PERPETUAL 100.2700 9.8600 8.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 101.0000 11.2600 6.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% - 100.0000 10.9100 1.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA -- PERPETUAL 100.0800 11.9500 1.00 INE095A08066 INDUSIND BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 100.3141 9.4000 1000.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 101.5000 9.5300 4.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.28% 18-Sep-30 109.9826 6.1600 50.00 INE202E07195 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOP 7.49% 21-Jan-31 111.9000 6.1700 3.00 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 110.8271 6.1600 265.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 110.8271 6.1600 161.00 INE101A08070 MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED 9.55% 04-Jul-63 108.0685 8.8200 250.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 97.9536 10.3600 200.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 97.6241 11.2000 13.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 100.0875 10.3400 5.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange