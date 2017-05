May 3 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 13190.10 NSE 30197.30 ============= TOTAL 43387.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE804I07R88 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 23-May-17 109.3330 9.0000 50.00 INE804I07S04 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 24-May-17 109.3070 9.0000 10.00 INE148I07704 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.35% 27-Jun-17 100.4900 6.4500 50.00 INE347N08015 GRAND VIEW ESTATES PRIVATE LIMITED 10.35% 24-Mar-18 101.8263 8.4500 400.00 INE092T08AG1 IDFC BANK LIMITED 8.50% 28-Mar-18 101.2400 7.2000 200.00 INE336K07016 CLP WIND FARMS INDIA PRIVATE LTD 9.15% 30-Apr-18 101.4300 7.5600 20.00 INE115A07GW6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 14-May-18 101.4400 7.4000 40.00 INE756I07571 HDB FINANCIAL SERVICES COMPANY LTD 8.67% 08-Jun-18 101.1000 7.6100 500.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 101.2600 7.0500 88.00 INE121A07MF7 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.95% 15-Jun-18 101.1200 7.8400 74.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.40% 19-Jun-18 101.3300 7.1500 88.00 INE774D07QP7 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 7.62% 29-Jun-18 99.9500 7.6800 100.00 INE713G08020 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.05% 10-Jul-18 100.6700 7.4200 72.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 12-Oct-18 99.8900 7.5300 250.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.49% 25-Jan-19 99.7700 7.6100 500.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 101.9600 7.7200 250.00 INE115A07LD6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.58% 28-Feb-20 99.5600 7.7400 1.00 INE261F08790 NABARD 7.00% 20-Mar-20 99.9900 6.9500 1500.00 INE660N08060 S. D. CORPORATION PRIVATE LIMITED 9.75% 09-Apr-20 98.8674 10.2000 1250.00 INE556F08IV6 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.25% 30-Apr-20 99.9300 7.2700 250.00 INE235P07647 LNT INFRA DEBT FUND LIMITED 7.90% 13-May-20 100.0000 7.8900 250.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.20% 31-May-20 99.9400 7.2500 250.00 INE020B08AI6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.42% 17-Jun-20 100.1300 7.3700 250.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.42% 26-Jun-20 99.9200 7.4500 50.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 103.1300 - 75.00 INE121E07270 JSW ENERGY LIMITED 9.75% 30-Sep-20 100.7600 8.0700 100.00 INE020B08484 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 03-Feb-21 77.4100 7.1900 150.00 INE202B07HS6 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-21 99.9300 9.0900 406.60 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.17% 23-Dec-21 98.9000 7.4400 1000.00 INE881J07EN8 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 9.75% 17-Jan-22 100.9900 9.4800 3.00 INE160A08100 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% 03-Mar-22 102.3300 0.0000 1.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.3800 7.5500 250.00 INE029A07075 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD 7.35% 10-Mar-22 100.1800 7.4300 750.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 18-Mar-22 100.4900 7.4700 250.00 INE895D08790 TATA SONS LIMITED 8.25% 23-Mar-22 100.5300 8.1200 200.00 INE975G08223 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.20% 15-Apr-22 101.1800 9.2000 57.00 INE514E08EU9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.18% 07-Dec-25 102.4000 7.7700 500.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 7.90% 18-Nov-26 97.7700 8.2300 250.00 INE134E08IP7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.10% 11-Jan-27 95.8500 7.8600 430.00 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.60% 20-Feb-27 99.7900 7.7700 150.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 101.2400 7.7600 200.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 100.9200 7.7000 750.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 114.1800 6.1600 1.70 INE787H07149 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.36% 22-Jan-28 109.4800 6.1200 2.00 INE557F07090 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 13-Jan-29 120.1700 6.1500 11.30 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 118.3600 6.1600 7.50 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 101.2000 0.1600 477.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 101.5000 9.3500 60.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.28% 18-Sep-30 109.6000 6.2000 7.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% 31-Dec-30 102.3600 8.4800 1.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% 31-Dec-30 102.7900 8.4800 1.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.35% 11-Jan-31 110.8600 6.1500 1.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 110.3500 6.2100 79.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 97.5000 7.6500 400.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 103.2500 0.0000 2.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 102.1500 0.0000 77.00 INE705A08060 VIJAYA BANK 10.40% 31-Mar-99 101.2800 2.2200 9.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 103.3000 0.0000 4.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 104.3100 10.1000 20.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 98.9000 0.0000 13.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 102.0200 0.0000 1.00 NSE === INE093J07AL2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 12-Dec-17 117.4450 0.0000 2.10 INE092T08949 IDFC BANK LIMITED 8.43% 02-Feb-18 99.9500 8.3300 14.00 INE915D07PC6 CITIFINANCIAL CONSUMER FINANCE INDIA - 28-Feb-18 144.1300 - 5.00 INE092T08AG1 IDFC BANK LIMITED 8.50% 28-Mar-18 101.2414 7.2000 100.00 INE756I07571 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.66% 08-Jun-18 101.0986 7.6072 500.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.45% 14-Jun-18 100.0693 7.4000 500.00 INE804I07M67 ECL FINANCE LIMITED - 30-Aug-18 118.0000 0.0000 1.70 INE804I07N41 ECL FINANCE LIMITED - 07-Sep-18 118.0000 0.0000 0.30 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 12-Oct-18 99.8938 7.5300 250.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.9119 7.2200 50.00 INE115A07LP0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.56% 21-Dec-18 100.0524 7.5500 250.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 89.6110 6.8300 1200.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 102.1481 7.2300 250.00 INE093J07FY4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 16-Jan-19 112.0350 0.0000 5.90 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.49% 25-Jan-19 99.7661 7.6050 500.00 INE001A07OI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 08-Feb-19 101.2515 7.6394 10.00 INE296A07JU2 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 11-Mar-19 101.7037 7.8000 50.00 INE556F09601 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.04% 15-Mar-19 101.4900 7.1400 100.00 INE306N07JF3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 7.95% 10-Apr-19 100.0693 7.9000 500.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 100.7954 8.6200 800.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 100.7960 8.6201 250.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 23-Sep-19 100.4838 7.7000 250.00 INE504L07AH2 RELIANCE FINANCIAL LIMITED -- 14-Oct-19 100.6900 0.0000 1.00 INE657K07296 RHC HOLDING PRIVATE LIMITED 11.00% 12-Nov-19 111.0841 11.1235 1750.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-19 103.8824 7.2600 50.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-19 103.8824 7.2600 50.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 101.9565 7.7200 250.00 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA RESET 27-Jan-20 99.0000 9.4500 4.00 INE872A07UG6 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED 9.25% 27-Feb-20 100.2354 9.1500 50.00 INE115A07LD6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.58% 28-Feb-20 99.5622 7.7400 20.00 INE514E08FK7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.09% 02-Mar-20 99.5394 7.2550 250.00 INE680R07012 PIRAMAL REALTY PRIVATE LIMITED 9.60% 13-Mar-20 99.9789 9.6608 300.00 INE261F08790 NABARD - 20-Mar-20 99.9928 6.9500 2000.00 INE623B07099 FUTURE RETAIL LIMITED 10.25% 06-Apr-20 102.1911 9.8100 200.00 INE660N08060 S. D. CORPORATION PRIVATE LIMITED 9.75% 09-Apr-20 98.8674 10.2000 1250.00 INE134E08IQ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.83% 15-Apr-20 98.3824 7.4500 250.00 INE556F08IV6 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.25% 30-Apr-20 99.8470 7.3000 1000.00 INE556F08IV6 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.25% 30-Apr-20 99.8470 7.3000 750.00 INE296A07PB9 BAJAJ FINANCE LIMITED -- 05-May-20 100.8958 7.7826 5.00 INE235P07647 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 7.90% 13-May-20 100.0000 7.8943 500.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.20% 31-May-20 99.9442 7.2500 250.00 INE020B08AI6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.42% 17-Jun-20 100.1277 7.3700 250.00 INE115A07LN5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.78% 24-Jun-20 100.2776 7.6800 250.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.42% 26-Jun-20 99.9168 7.4500 50.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.42% 26-Jun-20 99.9168 7.4500 230.00 INE848E07807 NHPC LIMITED SR-T STRRP B 8.50% 14-Jul-20 103.2821 7.2891 400.00 INE093J07QV7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 15-Aug-20 100.0000 0.0000 10.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 17-Sep-20 100.0051 7.5000 500.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 17-Sep-20 100.0051 7.5000 500.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 103.0815 7.7700 200.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 103.0815 7.7700 200.00 INE115A07AL2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 07-Mar-21 105.4000 7.9000 1.00 INE514E08FD2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 27-May-21 102.0165 7.4000 250.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 100.0000 8.7300 21.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 99.9194 7.4000 50.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 99.1039 7.4700 250.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 21-Dec-21 99.0874 7.4200 1100.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 21-Dec-21 99.0874 7.4200 1100.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.17% 23-Dec-21 98.8969 7.4400 1000.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 107.3805 6.1700 6.40 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.3788 7.5500 250.00 INE029A07075 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 7.35% 10-Mar-22 100.1834 7.4300 750.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 18-Mar-22 100.4894 7.4650 250.00 INE895D08790 TATA SONS LIMITED 8.25% 23-Mar-22 100.5309 8.1100 200.00 INE895D08782 TATA SONS LIMITED 8.25% 23-Mar-22 100.4883 8.1150 100.00 INE975G08223 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.20% 15-Apr-22 101.1800 9.1953 57.00 INE614B08021 THE KARNATAKA BANK LIMITED 11.00% 17-Nov-22 100.2400 10.2000 1.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.3900 9.1400 15.90 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 98.6871 7.8500 500.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 98.6871 7.8500 500.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 9.75% 02-Aug-24 107.1732 8.3700 200.00 INE975G08082 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 21-Dec-24 102.2500 11.6600 2.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 102.5017 7.8300 250.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 102.6349 7.8300 304.00 INE092T08BY2 IDFC BANK LIMITED 8.70% 23-Jun-25 104.2400 7.9600 1.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 101.6459 7.8249 500.00 INE033L07DW5 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 8.70% 08-Oct-25 100.7700 8.5500 5.00 INE514E08EU9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.18% 07-Dec-25 102.3992 7.7700 500.00 INE053F07876 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.04% 22-Mar-26 105.7000 6.1838 0.50 INE261F07040 NABARD 7.04% 23-Mar-26 105.7000 6.1841 1.10 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 103.0450 8.4955 24.00 INE115A07JT6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 29-Jun-26 104.1868 7.8132 2.00 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 102.1700 8.4400 5.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.1200 9.2600 27.40 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.2800 8.9400 7.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 26-Sep-26 100.0500 9.1208 5.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.90% 18-Nov-26 97.7676 8.2300 250.00 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 20-Feb-27 99.7866 7.7700 150.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 101.2374 7.7550 200.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 100.9195 7.7000 1350.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 100.9195 7.7001 600.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. - 7.75% 22-Mar-27 100.8153 7.7700 50.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.75% 22-Mar-27 100.8153 7.7700 50.00 INE168X08014 NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED 8.35% 26-Mar-27 101.2900 8.1500 280.00 INE881J08557 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.25% 30-Mar-27 100.8331 10.1000 100.00 INE975G08231 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.33% 31-Mar-27 102.4000 9.2208 146.00 INE787H07149 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.36% 22-Jan-28 109.1488 6.1600 2.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 108.3000 7.7700 2.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% PERPETUAL 101.0700 10.8320 80.00 INE095A08066 INDUSIND BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 100.4269 9.3700 50.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 102.2589 9.1100 20.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 100.0985 9.1700 20.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% PERPETUAL 100.0000 11.9800 18.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 101.3000 11.1765 8.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 98.6320 11.3000 6.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 100.5500 9.3244 6.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 101.4500 11.2202 2.00 INE084A08102 BANK OF INDIA 9.95% PERPETUAL 100.4200 9.8200 1.00 INE915D07PF9 CITI FN NF LK RT 2018 -- - INE915D07PF9 CITI FN NF LK RT 2018 -- - 143.6200 - 2.50 INE202E07195 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT 7.49% 21-Jan-31 111.7081 6.1900 6.50 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 110.8270 6.1600 50.00 INE206D08402 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-31 104.1477 7.7800 50.00 INE206D08402 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-31 104.1477 7.7800 50.00 INE261F08832 NABARD 7.69% 31-Mar-32 99.5361 7.7400 1000.00 INE101A08070 MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED 9.55% 04-Jul-63 111.3100 8.5500 250.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 97.9000 11.1500 44.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 98.7882 9.9700 8.00