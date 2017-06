May 4 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 11657.90 NSE 57021.60 ============= TOTAL 68679.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.45% 14-Jun-18 100.0500 7.4200 1000.00 INE203S07011 VISHWAROOP ESTATES & DEVELOPERS 13.00% 27-Jun-18 104.1400 - 2.80 INE155A08290 TATA MOTORS LIMITED 8.13% 18-Jul-18 100.7100 7.4500 500.00 INE580B07406 GRUH FINANCE LIMITED 7.54% 15-Mar-19 100.0000 7.6900 100.00 INE561H07163 PARSVNATH DEVELOPERS LIMITED 13.00% 15-Apr-19 100.0000 12.9800 175.00 INE572O07257 ECAP EQUITIES LIMITED 0.00% 01-Aug-19 99.5480 8.7500 150.00 INE572O07265 ECAP EQUITIES LIMITED 0.00% 02-Aug-19 99.5240 8.7500 100.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 100.8800 8.6200 150.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 100.7900 8.6200 400.00 INE657K07296 RHC HOLDING PRIVATE LIMITED 11.00% 12-Nov-19 111.0900 11.1200 1750.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.42% 26-Jun-20 99.8600 7.4700 250.00 INE020B08484 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 03-Feb-21 76.9700 7.2200 90.90 INE115A07JB4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 12-Feb-21 102.9700 7.8000 100.00 INE202B07HS6 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-21 99.9300 9.0900 53.40 INE031A09FC5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.62% 11-Nov-21 105.6700 6.1300 0.20 INE733E07KH1 NTPC LIMITED 6.72% 24-Nov-21 97.3700 7.4000 250.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.17% 23-Dec-21 98.8600 7.4500 250.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 108.1500 6.1600 0.60 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 106.2600 6.4400 20.00 INE020B08AF2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.46% 28-Feb-22 99.7100 7.5200 700.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 108.7600 5.9500 25.00 INE197P07011 A. K. CAPITAL FINANCE PRIVATE LTD 9.60% 07-Mar-22 100.2500 0.0000 1.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 18-Mar-22 100.4300 7.4800 750.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER LTD 8.95% 26-Apr-23 103.4100 8.2000 200.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.45% 12-Jun-23 101.4900 8.1200 1500.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER PVT 9.75% 02-Aug-24 107.3400 8.3400 200.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.1000 0.0000 1.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 104.9000 7.7000 6.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 111.2500 9.7500 1.50 INE804I08692 ECL FINANCE LIMITED 10.15% 16-Jun-26 102.2600 9.7500 89.00 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 101.9500 8.4700 82.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.3800 9.2200 2.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 100.5000 8.9000 50.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 26-Sep-26 100.1000 9.1100 5.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 7.90% 18-Nov-26 97.8300 8.2200 200.00 INE503A08028 DCB BANK LIMITED 9.85% 18-Nov-26 100.2500 0.0000 1.00 INE134E08IP7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.10% 11-Jan-27 95.8500 7.8600 430.00 INE540P07103 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-27 104.3800 8.5500 20.00 INE540P07178 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-27 101.0000 8.5900 100.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.75% 22-Mar-27 100.8800 7.7600 480.00 INE340M08178 TAMILNADU GENERATION AND 9.25% 27-Mar-27 101.0600 9.3700 500.00 INE787H07198 IIFCL 8.26% 23-Aug-28 116.3000 6.2000 2.00 INE020B07HV6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.54% 11-Oct-28 119.1300 6.1500 10.00 INE557F07181 NATIONAL HOUSING BANK 8.93% 24-Mar-29 121.3100 6.1000 3.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 101.4900 9.0600 9.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 101.3700 0.0000 6.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% 31-Dec-30 100.9300 8.2300 21.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.35% 11-Jan-31 111.3600 6.1200 2.50 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 111.0300 6.1400 20.00 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 111.4200 6.1000 1.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 97.5000 7.6500 400.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 112.5700 6.1200 0.60 INE031A07980 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.76% 13-Jan-34 126.9300 6.1300 0.40 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-40 100.0000 2.9600 4.00 INE112A08028 CORPORATION BANK 10.28% 31-Dec-50 100.3400 0.0000 10.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 103.2500 0.0000 3.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% 31-Dec-98 104.4000 8.7700 20.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 102.1500 0.0000 4.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 103.3000 0.0000 15.00 INE705A08094 VIJAYA BANK 10.49% 31-Dec-99 101.7600 10.0000 420.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 107.7700 9.2200 20.00 NSE === INE134E08HS3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 22-May-17 100.0627 6.4010 4000.00 INE093J07734 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 22-May-17 154.1000 0.0000 13.00 INE651J07085 JM FINANCIAL CREDIT SOLUTIONS LTD - 31-May-17 113.8984 7.5000 500.00 INE140A08SF2 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.15% 05-Jun-17 100.1508 6.8500 250.00 INE148I07CH0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.28% 19-Jun-17 100.2555 6.6900 350.00 INE148I07CL2 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.28% 23-Jun-17 100.2777 6.7000 500.00 INE121A07HU6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.90% 23-Jun-17 100.3092 7.0700 105.00 INE614G08061 RELIANCE POWER LIMITED 10.20% 10-Jul-17 100.0400 9.8800 500.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.4268 7.1000 100.00 INE752E07413 POWERGRID SR13L 8.63% 31-Jul-17 100.3369 6.7500 1.30 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.7219 6.5000 350.00 INE092T08972 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.50% 15-Sep-17 102.2007 7.7631 75.00 INE031A08467 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.84% 30-Sep-17 100.4827 6.7000 500.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 21-Oct-17 100.0000 9.2000 3.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.88% 21-Oct-17 100.3985 6.7100 500.00 INE093J07AN8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 14-Nov-17 152.6600 0.0000 0.20 INE092T08915 IDFC BANK LIMITED 8.43% 11-Dec-17 100.6323 7.1000 200.00 INE918K07ED7 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS - 21-Dec-17 120.3400 9.0000 2.50 INE916DA7LX3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.62% 26-Dec-17 100.2442 7.2000 800.00 INE205A07022 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Dec-17 101.2999 7.2063 50.00 INE093J07AX7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 22-Jan-18 157.0000 0.0000 4.50 INE069A08038 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 8.99% 29-Jan-18 101.2274 7.0800 46.00 INE115A07JR0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.46% 23-Feb-18 100.9081 7.1501 250.00 INE001A07OV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 09-Mar-18 100.9044 7.1500 650.00 INE347N08023 GRAND VIEW ESTATES PRIVATE LIMITED 10.05% 23-Mar-18 101.5704 8.4216 10.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 101.2581 7.0400 7.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.45% 14-Jun-18 100.0687 7.4000 2500.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.45% 14-Jun-18 100.0687 7.4000 1500.00 INE155A08290 TATA MOTORS LIMITED 8.13% 18-Jul-18 100.7082 7.4500 500.00 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.15% 22-Jul-18 100.7414 7.4500 500.00 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.15% 22-Jul-18 100.7414 7.4500 500.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.1160 7.2000 500.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.1160 7.2000 500.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.49% 25-Jan-19 99.7739 7.6000 3500.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.49% 25-Jan-19 99.7739 7.6000 3500.00 INE580B07406 GRUH FINANCE LIMITED 7.54% 15-Mar-19 100.0000 7.6888 100.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 100.8809 8.6200 200.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 100.8809 8.6200 50.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 100.7948 8.6200 750.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 100.7948 8.6201 100.00 INE063P07122 EQUITAS FINANCE PRIVATE LIMITED 12.13% 26-Feb-20 102.0908 8.2800 100.00 INE001A07QF2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.78% 24-Mar-20 100.1342 7.7150 20.00 INE296A07LT0 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.23% 27-Mar-20 101.0831 7.7954 59.00 INE261F08840 NABARD 7.14% 27-Apr-20 100.0000 7.1740 3000.00 INE115A07KL1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.81% 27-Apr-20 100.1553 7.7437 75.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 102.4767 7.4135 74.00 INE261F08857 NABARD 7.14% 28-Apr-20 100.0000 7.1400 3500.00 INE002A07775 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 8.75% 07-May-20 103.6035 7.3636 71.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 102.5286 7.7234 30.50 INE371K08102 TATA REALTY AND INFRASTRUCTURE LTD - 20-May-20 103.8954 8.1424 60.00 INE752E07KR0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.93% 20-May-20 101.6005 7.3137 27.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.20% 31-May-20 99.9438 7.2500 500.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.42% 26-Jun-20 99.8616 7.4200 2750.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.42% 26-Jun-20 99.8616 7.4700 2500.00 INE053F09EF4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.74% 22-Dec-20 101.9324 7.2500 100.00 INE115A07JB4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 12-Feb-21 102.9675 7.8000 100.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 103.0789 7.7700 450.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 103.1000 7.7644 90.00 INE540P07111 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-21 100.2500 8.6586 450.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 108.0900 9.2600 4.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED SR-61 STRPP A 8.10% 27-May-21 102.4335 7.3750 5.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 101.9948 7.7250 200.00 INE733E07KH1 NTPC LIMITED 6.72% 24-Nov-21 97.3733 7.4000 250.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.17% 23-Dec-21 98.8594 7.4500 250.00 INE121A08ME8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 26-Dec-21 110.3900 10.0000 1.00 INE540P07053 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-22 103.1785 8.3500 67.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 107.4289 6.1600 20.00 INE020B08AF2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.46% 28-Feb-22 99.7076 7.5200 700.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 108.5869 5.9908 150.00 INE540P07129 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-22 100.2500 8.6758 450.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.60% 18-Mar-22 100.4289 7.4800 750.00 INE092T08CM5 IDFC BANK LIMITED 8.70% 21-Mar-22 101.0000 8.4000 0.30 INE895D08782 TATA SONS LIMITED 8.25% 23-Mar-22 100.4668 8.1200 100.00 INE895D08790 TATA SONS LIMITED 8.25% 23-Mar-22 100.5701 8.1000 100.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 107.2500 6.1700 4.50 INE148I07HC0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.57% 30-Mar-22 100.0000 8.7400 9.00 INE168A08038 THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED 9.50% 24-Jun-22 101.1700 9.2000 15.00 INE246R07178 IDFC INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 8.04% 19-Jul-22 100.0900 8.0202 35.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 104.2500 8.2500 1.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 101.0008 7.2050 250.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 104.7831 6.1600 900.00 INE540P07061 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-23 103.7589 8.3500 195.00 INE540P07137 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-23 100.2500 8.6874 450.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 8.95% 26-Apr-23 103.4077 8.2000 100.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 101.4912 8.1200 1500.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.0272 9.2200 350.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.0272 9.2200 350.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 98.7364 7.8400 400.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 98.7364 7.8400 370.00 INE540P07079 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-24 104.2957 8.3500 550.00 INE540P07145 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-24 100.2500 8.6954 150.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 9.75% 02-Aug-24 107.3528 8.3400 600.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 103.4556 7.8400 300.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 103.4556 7.8400 300.00 INE540P07087 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 14-Feb-25 104.2458 8.4500 14.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 103.1800 7.7371 5.00 INE688I08103 CAPITAL FIRST LIMITED SR-6 9.25% 20-Nov-25 103.0000 8.7200 80.00 INE514E08EU9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.18% 07-Dec-25 102.3053 7.7850 550.00 INE514E08EU9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.18% 07-Dec-25 102.3053 7.7850 550.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 13-Feb-26 104.6464 8.4500 583.00 INE053F07876 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.04% 22-Mar-26 105.8700 6.1600 1.80 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 103.0400 8.5000 28.00 INE148I07FG5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jun-26 100.6500 8.8800 14.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 109.9362 7.8900 100.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.0000 9.2800 35.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 109.9225 7.8900 150.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 99.8700 9.0000 80.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 26-Sep-26 100.0700 9.1200 5.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.90% 18-Nov-26 97.8315 8.2200 200.00 INE134E08IO0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.23% 05-Jan-27 96.5900 7.7300 1.00 INE540P07103 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-27 105.0193 8.4500 384.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 101.1687 7.7650 1600.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 101.1687 7.7650 1600.00 INE540P07178 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-27 100.2500 8.7070 200.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 100.9165 7.7004 250.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 100.9165 7.7004 250.00 INE168X08014 NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED 8.35% 26-Mar-27 101.1600 8.0418 22.00 INE975G08231 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.33% 31-Mar-27 102.2000 9.2500 332.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.30% 04-Sep-29 111.4959 7.8000 50.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 100.2445 9.4000 550.00 INE705A08094 VIJAYA BANK 10.49% PERPETUAL 101.7572 10.0000 422.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 100.1700 9.1500 170.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% PERPETUAL 102.7441 10.1000 65.00 INE112A08028 CORPORATION BANK 10.28% PERPETUAL 100.0000 10.2600 13.00 INE894F08095 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.60% PERPETUAL 105.0200 9.3100 9.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% PERPETUAL 100.5500 8.9427 3.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 101.1000 11.3200 2.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 99.0900 11.1700 2.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 101.0000 11.2600 1.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% PERPETUAL 101.1500 10.8100 1.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 100.3000 10.9500 1.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 110.0725 6.1500 22.00 INE053F07801 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.28% 21-Dec-30 110.2000 6.1500 40.00 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 111.3371 6.1084 255.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 110.4540 6.2000 79.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 97.5425 11.2172 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com