May 8 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 13339.90 NSE 32822.50 ============= TOTAL 46162.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE750H07097 SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONA 0.00% 08-Sep-17 112.1500 8.5500 1660.00 INE750H07105 SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONA 0.00% 30-Nov-17 106.4655 8.6400 540.00 INE477S08035 TATA MOTORS FINANCE SOLUTIONS LTD 9.99% 10-Mar-18 101.5400 7.9000 1350.00 INE866I07800 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 10.45% 31-May-18 102.0700 8.3300 60.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 101.2600 7.0300 28.00 INE121A07MF7 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.95% 15-Jun-18 101.1000 7.8400 24.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.40% 19-Jun-18 101.3000 7.1600 24.00 INE923L07068 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.10% 30-Jun-18 100.8617 7.8300 25.00 INE713G08020 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.05% 10-Jul-18 100.6400 7.4500 21.00 INE516Q07135 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE LTD 12.25% 11-Aug-18 101.6800 11.2500 2.00 INE866I07BF3 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 9.20% 18-Sep-18 100.8700 8.4500 250.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.69% 02-Mar-19 103.8500 7.3200 3.00 INE019A07407 JSW STEEL LTD 9.72% 23-Dec-19 103.9200 8.3500 58.00 INE414G07BS9 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jan-20 100.3100 8.8400 30.00 INE597H08AS9 TGS INVESTMENT AND TRADE PVT LTD 8.45% 31-Jan-20 99.8100 8.5000 60.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 102.1800 7.4500 350.00 INE091A07174 NIRMA LIMITED 7.90% 28-Feb-20 100.0300 7.8600 121.00 INE895D08733 TATA SONS LIMITED 7.90% 01-Mar-20 100.1019 7.8800 500.00 INE220J07089 FUTURE CONSUMER LIMITED 10.55% 16-Mar-20 100.0000 10.6600 1.00 INE413O07130 PRIME PUBLISHING PRIVATE LIMITED 0.00% 30-Mar-20 101.8400 9.4000 60.00 INE013A073L1 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.25% 14-Apr-20 100.0000 8.2400 400.00 INE055A07088 CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES LTD 8.29% 15-Apr-20 100.5700 8.0500 61.00 INE205A07048 VEDANTA LIMITED 8.70% 20-Apr-20 101.9500 8.0000 250.00 INE647O08057 ADITYA BIRLA FASHION AND RETAIL LTD 0.00% 20-Apr-20 105.9300 7.7500 150.00 INE582L07112 TATA HOUSING DEVELOPMENT COMPANY LTD8.25% 23-Apr-20 99.9800 8.1900 61.00 INE949L07519 AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED 8.90% 30-Apr-20 99.8200 8.9600 61.00 INE336K07032 CLP WIND FARMS (INDIA) PRIVATE LTD 9.15% 30-Apr-20 101.9600 8.3800 60.00 INE851M07093 VOLKSWAGEN FINANCE PVT LTD 8.65% 29-May-20 101.0100 8.2500 500.00 INE020B08AI6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.42% 17-Jun-20 100.2100 7.3400 500.00 INE296A07PG8 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.84% 30-Jun-20 99.9700 7.8500 750.00 INE296A07OV0 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 08-Jul-20 100.7218 7.8800 100.00 INE895D08725 TATA SONS LIMITED 7.85% 31-Jan-21 99.5700 7.9700 250.00 INE931S07157 ADANI TRANSMISSION LIMITED 10.25% 15-Apr-21 105.3000 8.6000 100.00 INE197P07011 A. K. CAPITAL FINANCE PRIVATE LTD 9.60% 07-Mar-22 100.0000 0.0000 0.50 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 18-Mar-22 100.5400 7.4500 50.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.0800 9.2100 100.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 98.7400 7.8400 500.00 INE733E07JE0 NTPC LTD 8.41% 16-Dec-23 111.6200 6.2100 6.30 INE202E07179 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 7.17% 01-Oct-25 106.2100 6.1900 50.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 100.0000 9.3900 3.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 7.90% 18-Nov-26 97.7700 8.2200 400.00 INE503A08028 DCB BANK LIMITED 9.85% 18-Nov-26 100.2500 0.0000 2.00 INE134E08IP7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.10% 11-Jan-27 96.8500 7.7100 430.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 114.3000 6.1100 1.00 INE168X08014 NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED 8.35% 26-Mar-27 101.3500 7.9900 1.00 INE804I08726 ECL FINANCE LIMITED 9.75% 30-Apr-27 100.0000 9.8800 900.00 INE053F07595 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.04% 23-Mar-28 105.8900 6.2700 0.80 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 118.6800 6.2000 57.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 118.4500 6.1500 2.50 INE848E07526 NHPC LIMITED 8.54% 02-Nov-28 118.8000 6.2100 3.20 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 118.7100 6.1200 5.00 INE557F07181 NATIONAL HOUSING BANK 8.93% 24-Mar-29 119.8900 6.2500 4.80 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 101.2000 0.0200 471.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% 31-Dec-30 100.1000 9.0600 30.00 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED 11.75% 30-Mar-31 100.0000 0.0000 2.00 INE540P08028 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 10.00% 04-Jul-31 101.8800 9.6800 25.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 96.3800 7.7900 400.00 INE557F07132 NATIONAL HOUSING BANK 9.01% 13-Jan-34 125.4500 6.2500 3.80 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-40 100.0000 0.0000 3.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% 31-Dec-50 100.4600 9.0500 1450.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 102.1000 0.0000 1.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 104.6000 9.8500 1.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 102.1500 0.0000 3.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 103.3000 0.0000 3.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 103.7400 6.4700 13.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 31-Dec-99 105.5000 0.0000 6.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 98.2100 10.2500 1.00 NSE === INE918K07BA9 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS 25-May-17 99.5850 9.5000 50.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.4825 6.4698 250.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 100.6926 6.6200 1.00 INE918K07EJ4 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LTD - 29-Dec-17 120.8350 9.5000 11.90 INE115A07478 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.14% 16-Jan-18 100.0500 8.9300 3.00 INE477S08035 TATA MOTORS FINANCE SOLUTIONS LTD 9.99% 10-Mar-18 101.5430 7.9000 1350.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LIMITED 10.45% 12-Mar-18 101.7428 8.1541 360.00 INE121A07MT8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.19% 27-Mar-18 100.5036 7.5100 3000.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.70% 15-Jul-18 106.3520 7.8150 100.00 INE053F07975 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.15% 16-Sep-18 100.1084 7.0988 250.00 INE866I07BF3 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 9.20% 18-Sep-18 100.8739 8.4500 250.00 INE027E07428 L&T FINANCE LIMITED 25-Oct-18 99.9975 7.0700 500.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.8861 7.2200 250.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.8861 7.2200 250.00 INE414G07BR1 MUTHOOT FINANCE LIMITED 8.75% 30-Jan-19 100.1867 8.5840 150.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 101.4774 7.1792 1500.00 INE261F08626 NABARD 7.65% 16-May-19 100.5178 6.6901 500.00 INE976I08037 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 09-Sep-19 101.8000 9.3100 3.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 23-Sep-19 100.5039 7.6892 250.00 INE008A08S21 IDBI BANK LIMITED RESET 23-Dec-19 96.5000 10.7500 1.00 INE700A07022 JUBILANT LIFE SCIENCES LIMITED 8.47% 27-Jan-20 98.8626 9.1400 90.00 INE756I07BB5 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.82% 24-Feb-20 100.0000 7.8000 250.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 102.1821 7.4500 350.00 INE895D08733 TATA SONS LIMITED 7.90% 01-Mar-20 100.1019 7.8800 500.00 INE514E08FK7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.09% 02-Mar-20 99.6031 7.2300 30.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 103.7336 7.3400 30.00 INE261F08816 NABARD 7.18% 23-Mar-20 100.2573 7.0000 1250.00 INE053F07959 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.73% 23-Mar-20 98.7949 7.2200 30.00 INE536N07312 OMKAR REALTORS & DEVELOPERS PVT LTD15.00% 31-Mar-20 100.0000 20.00 INE013A073L1 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.25% 14-Apr-20 100.0280 8.2200 400.00 INE205A07048 VEDANTA LIMITED 8.70% 20-Apr-20 101.9509 8.0000 250.00 INE647O08057 ADITYA BIRLA FASHION AND RETAIL LTD- 20-Apr-20 105.9347 7.7500 150.00 INE053A08099 THE INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 7.85% 20-Apr-20 99.6560 7.9700 90.00 INE301A08423 RAYMOND LIMITED 8.35% 21-Apr-20 99.7835 8.4200 90.00 INE321N07087 KKR INDIA FINANCIAL SERVICES 23-Apr-20 124.5150 9.7700 70.00 INE261F08840 NABARD 7.14% 27-Apr-20 100.0000 7.1370 500.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 102.4572 7.4200 30.00 INE261F08857 NABARD 7.14% 28-Apr-20 100.0000 7.1700 500.00 INE804I072R5 ECL FINANCE LIMITED - 28-Apr-20 100.3293 8.9500 65.00 INE657N07324 EDELWEISS COMMODITIES SERVICES LTD - 28-Apr-20 100.3293 8.9500 65.00 INE580B07398 EDELWEISS COMMODITIES SERVICES LTD - 12-May-20 100.0493 7.8000 250.00 INE530L07269 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED - 12-May-20 100.3914 8.7500 125.00 INE851M07093 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 8.65% 29-May-20 101.0064 8.2500 500.00 INE020B08AI6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.42% 17-Jun-20 100.2061 7.3400 750.00 INE020B08AI6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.42% 17-Jun-20 100.2061 7.3400 250.00 INE296A07PG8 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.84% 30-Jun-20 99.9730 7.8500 750.00 INE296A07PE3 BAJAJ FINANCE LIMITED 08-Jul-20 100.7218 7.8800 100.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 102.6683 7.4100 400.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 102.6683 7.4100 400.00 INE063P07148 EQUITAS FINANCE LIMITED 11.66% 14-Aug-20 103.6869 9.0750 300.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 102.7044 7.4100 450.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 102.7044 7.4100 450.00 INE110L08029 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 04-Oct-20 103.9753 7.5500 100.00 INE110L08029 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 04-Oct-20 103.9753 7.5500 100.00 INE895D08725 TATA SONS LIMITED 7.85% 31-Jan-21 99.5680 7.9650 250.00 INE540P07046 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-21 102.3332 8.4225 150.00 INE931S07157 ADANI TRANSMISSION LIMITED 10.25% 15-Apr-21 105.2968 8.6000 100.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 104.8263 7.7800 7.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 99.2099 8.7203 117.00 INE134E07166 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 21-Nov-21 165.7000 8.0500 6.10 INE020B08AF2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.46% 28-Feb-22 99.9021 7.4700 250.00 INE020B08AF2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.46% 28-Feb-22 99.9021 7.4700 250.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.60% 18-Mar-22 100.5434 7.4500 50.00 INE895D08782 TATA SONS LIMITED 8.25% 23-Mar-22 100.5025 8.1100 550.00 INE146O08092 HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED 11.10% 08-Apr-22 105.6870 9.5900 50.00 INE168A08038 THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED 9.50% 24-Jun-22 101.3500 9.1550 13.00 INE787H07107 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.21% 21-Nov-22 104.8531 6.1400 50.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.0750 9.2100 300.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 98.7384 7.8400 500.00 INE540P07145 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-24 100.2600 8.6900 600.00 INE235P07688 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.08% 03-May-24 100.0000 8.0800 300.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 105.3704 8.2100 250.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 105.3704 8.2100 250.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 9.75% 02-Aug-24 107.4600 8.3200 200.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 102.9855 7.8900 100.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 04-Mar-25 102.9855 7.8900 100.00 INE540P07152 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 14-Mar-25 100.2600 8.7000 900.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 102.7770 7.8050 250.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 102.7770 7.8051 250.00 INE540P07160 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 13-Mar-26 100.2600 8.7000 900.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.44% 01-Jun-26 103.4000 7.8976 140.00 INE115A07JT6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 29-Jun-26 103.6881 7.8800 250.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.0800 9.2700 102.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 102.2500 8.6200 70.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 100.4483 7.8650 500.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 100.4483 7.8650 245.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 100.0000 8.4300 44.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.90% 18-Nov-26 97.7693 8.2300 450.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.18% 20-Jan-27 99.2407 7.4200 200.00 INE540P07178 U.P. INE340M08178 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.25% 27-Mar-27 100.3000 9.3900 50.00 INE202E07252 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.05% 29-Mar-27 101.3400 7.8300 15.00 INE121H07BU4 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.23% 05-Apr-27 100.2200 8.1900 8.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 119.2750 6.1400 14.70 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 99.8971 9.4953 1600.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% PERPETUAL 100.4617 9.0600 1450.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% PERPETUAL 99.9890 9.0876 250.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% PERPETUAL 102.6000 10.2773 113.00 INE306N08144 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.80% PERPETUAL 106.0700 8.7700 20.00 INE084A08102 BANK OF INDIA 9.95% PERPETUAL 100.1000 9.9000 6.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 100.3150 10.9500 1.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 101.4500 11.2191 1.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% PERPETUAL 101.9500 10.6000 1.00 INE053F07801 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.28% 21-Dec-30 110.2304 6.1400 20.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 110.8500 6.1500 6.80 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 110.9250 6.1500 50.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 100.7632 7.2700 500.00 INE053F09HF7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 14-May-33 110.8800 7.7800 3.00 INE053F09HH3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 14-May-35 111.5400 7.7800 5.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 97.8700 11.1500 4.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 98.5600 10.1000 1.00 ===============================================================================================