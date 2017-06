May 9 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 10640.30 NSE 31662.90 ============= TOTAL 42303.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE938L08031 IL AND FS ENERGY DEVELOPMENT 0.00% 08-May-18 115.7500 10.0000 496.00 INE008A08Q72 IDBI BANK LIMITED 11.30% 15-Dec-18 99.0000 11.9100 4.00 INE115A07HI3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 17-Dec-18 101.7200 7.5500 60.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 98.2200 9.9400 3.00 INE895D08709 TATA SONS LIMITED 7.80% 31-Jan-19 99.8500 7.8600 141.00 INE860H08DO4 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.50% 03-May-19 102.1014 8.3000 2600.00 INE572O07315 ECAP EQUITIES LIMITED 0.00% 05-Aug-19 99.6000 8.7500 200.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 101.9000 7.7400 1000.00 INE580B07398 GRUH FINANCE LIMITED 7.68% 23-Mar-20 100.0500 7.8000 750.00 INE647O08057 ADITYA BIRLA FASHION AND RETAIL LTD 0.00% 20-Apr-20 105.9600 7.7500 100.00 INE205A07048 VEDANTA LIMITED 8.70% 20-Apr-20 101.9500 8.0000 90.00 INE011S07034 TRIL IT4 PRIVATE LIMITED 8.53% 24-Apr-20 100.2179 8.7800 90.00 INE804I08601 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 106.5000 9.8800 1.00 INE931S07132 ADANI TRANSMISSION LIMITED 9.85% 03-Jun-20 103.6057 8.4500 80.00 INE134E08IZ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.46% 05-Jun-20 99.9800 7.4700 250.00 INE001A07QI6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 1.50% 18-Jun-20 100.4900 7.7000 150.00 INE115A07LN5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.78% 24-Jun-20 100.2200 7.7000 250.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.42% 26-Jun-20 99.9600 7.4300 160.00 INE371K08094 TATA REALTY AND INFRASTRUCTURE LTD 0.00% 17-Aug-20 104.4113 8.1800 80.00 INE931S07157 ADANI TRANSMISSION LIMITED 10.25% 15-Apr-21 105.6200 8.5000 250.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 104.5500 8.1500 7.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.47% 16-Sep-21 99.7100 7.5300 250.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.17% 23-Dec-21 99.0300 7.4100 50.00 INE237A08924 KOTAK MAHINDRA BANK LTD 8.72% 14-Jan-22 103.6800 7.7300 100.00 INE848E07336 NHPC LTD 8.85% 11-Feb-22 102.8700 8.0800 7.50 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.3800 7.5900 54.00 INE029A07075 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD 7.35% 10-Mar-22 100.3000 7.4000 650.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.60% 18-Mar-22 100.5400 7.4300 300.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 103.8500 8.1100 2.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 104.9900 7.7300 727.00 INE787H07321 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.41% 22-Jan-24 112.1500 6.1300 4.00 INE008A08R63 IDBI BANK LIMITED 9.00% 25-Sep-24 97.0000 0.0000 5.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 103.0000 0.0000 1.00 INE134E08DA0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jun-25 103.3500 8.1600 5.00 INE202E07179 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT 7.17% 01-Oct-25 106.3900 6.1800 100.00 INE134E07539 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.11% 17-Oct-25 105.7600 6.2000 1.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 13-Feb-26 104.8500 8.4100 33.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 7.95% 28-Oct-26 98.1000 8.2300 220.00 INE503A08028 DCB BANK LIMITED 9.85% 18-Nov-26 100.0000 0.0000 0.50 INE168X08014 NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED 8.35% 26-Mar-27 101.2900 0.0000 20.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 108.9700 6.1700 44.00 INE206D08436 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-29 100.4600 7.3200 150.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% - 101.3000 0.0000 460.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% - 101.4900 9.0600 10.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% 31-Dec-30 100.3600 0.0000 2.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% 31-Dec-30 100.0900 0.0000 1.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.35% 11-Jan-31 111.0500 6.1300 4.80 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.60% 11-Jan-31 111.4000 6.1000 0.50 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 111.1200 6.1300 50.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 111.4800 6.1000 0.50 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED 11.75% 30-Mar-31 100.0000 0.0000 1.50 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-40 100.1000 0.0000 9.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% 31-Dec-50 100.5400 9.0400 200.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 101.7000 10.7500 76.00 INE705A08060 VIJAYA BANK 10.40% 31-Mar-99 100.2000 0.0000 1.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 103.3000 0.0000 1.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 31-Dec-99 104.3000 4.8800 320.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.1000 0.0000 12.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 98.2100 10.2500 4.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 105.8800 9.8400 1.00 NSE === INE115A07JE8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 15-Jun-17 100.1885 6.2497 50.00 INE148I07CH0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.28% 19-Jun-17 100.2277 6.6864 250.00 INE115A07JD0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 21-Jul-17 100.3268 6.6300 500.00 INE265J07027 JM FINANCIAL ASSET RECONSTRUCTION 12.00% 04-Sep-17 100.8130 8.7100 250.00 INE093J07890 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 08-Sep-17 160.7470 0.0000 5.50 INE918K07ED7 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LTD - 21-Dec-17 120.6760 10.0000 12.50 INE093J07AO6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 23-Dec-17 143.5000 0.0000 2.50 INE918K07EJ4 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LTD - 29-Dec-17 120.8350 9.5000 2.50 INE115A07478 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.14% 16-Jan-18 100.7808 7.7300 3.00 INE001A07OV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 09-Mar-18 100.8801 7.1500 750.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LIMITED 10.45% 12-Mar-18 101.6446 8.2500 100.00 INE814H07166 ADANI POWER LIMITED - 30-Apr-18 102.5343 9.1648 220.00 INE915D07UM5 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 29-May-18 109.3800 - 50.00 INE261F08519 NABARD 8.30% 12-Jun-18 101.2702 7.0289 2.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.45% 14-Jun-18 100.0764 7.3700 50.00 INE931S07017 ADANI TRANSMISSION LTD 9.45% 28-Jun-18 101.3899 8.0800 500.00 INE857Q07067 TATA CLEANTECH CAPITAL LIMITED 8.90% 03-Aug-18 101.0949 7.8800 150.00 INE027E07428 L&T FINANCE LIMITED 25-Oct-18 99.9975 7.1053 500.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 103.5857 7.0971 10.00 INE923L07076 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.10% 31-Dec-18 100.8583 7.8300 43.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 100.9366 8.1000 4.00 INE414G07BR1 MUTHOOT FINANCE LIMITED 8.75% 30-Jan-19 100.1470 8.6090 60.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 100.8789 7.3364 10.00 INE931S07025 ADANI TRANSMISSION LIMITED 9.25% 16-Apr-19 101.7058 8.2500 500.00 INE860H08DO4 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED - 03-May-19 102.2271 8.2300 500.00 INE093J07MM5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 21-Aug-19 110.9000 0.0000 9.50 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 23-Sep-19 100.5347 7.6750 50.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 23-Sep-19 100.5347 7.6750 50.00 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 100.1739 11.7500 454.00 INE750A07035 ORIENTAL HOTELS LIMITED 2.00% 21-Nov-19 125.5757 8.9450 2.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 101.9012 7.7375 1000.00 INE414G07BS9 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jan-20 100.1579 8.9000 50.60 INE261F08816 NABARD 7.18% 23-Mar-20 100.2773 6.9842 1250.00 INE931S07033 ADANI TRANSMISSION LIMITED 9.35% 16-Apr-20 102.3462 8.4000 150.00 INE205A07048 VEDANTA LIMITED 8.70% 20-Apr-20 101.9509 8.0000 100.00 INE647O08057 ADITYA BIRLA FASHION AND RETAIL LTD - 20-Apr-20 105.9564 7.7500 50.00 INE752E07NM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.13% 25-Apr-20 102.1129 7.3000 800.00 INE752E07NM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.13% 25-Apr-20 102.1129 7.3004 800.00 INE261F08840 NABARD 7.14% 27-Apr-20 100.0000 7.1365 500.00 INE580B07398 EDELWEISS COMMODITIES SERVICES LTD - 12-May-20 100.0490 7.8000 750.00 INE115A07LN5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.78% 24-Jun-20 100.2197 7.7000 250.00 INE414G07CC1 MUTHOOT FINANCE LIMITED 8.75% 24-Jun-20 99.8050 8.8300 550.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.42% 26-Jun-20 99.9851 7.4237 500.00 INE134E08IZ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.46% 05-Jul-20 99.9800 7.4657 2200.00 INE093J07QV7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 15-Aug-20 100.0000 0.0000 10.00 INE093J07QY1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 04-Sep-20 100.0000 0.0000 94.70 INE093J07QZ8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 04-Sep-20 100.0000 0.0000 24.90 INE093J07RA9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 04-Sep-20 100.0000 0.0000 19.50 INE931S07157 ADANI TRANSMISSION LIMITED 10.25% 15-Apr-21 105.6242 8.5000 500.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 99.7054 7.5300 1250.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 99.7415 7.5200 1000.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 100.0000 8.7254 326.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 103.7256 7.5338 1250.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 103.7256 7.5338 1250.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.17% 23-Dec-21 99.0307 7.4052 50.00 INE237A08924 KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED 8.72% 14-Jan-22 103.6828 7.7300 100.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 106.9000 6.2770 8.00 INE020B08AF2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.46% 28-Feb-22 99.9111 7.4675 900.00 INE020B08AF2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.46% 28-Feb-22 99.9111 7.4675 900.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.3796 7.5400 50.00 INE029A07075 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 7.35% 10-Mar-22 100.2982 7.4000 900.00 INE029A07075 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 7.35% 10-Mar-22 100.2982 7.4000 250.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 18-Mar-22 100.5434 7.4500 300.00 INE895D08782 TATA SONS LIMITED 8.25% 23-Mar-22 100.5516 8.1000 150.00 INE148I07HC0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.57% 30-Mar-22 100.0000 8.7445 50.00 INE146O08092 HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED 11.10% 08-Apr-22 105.8836 9.5500 50.00 INE018E08060 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES PVT 9.65% 25-Apr-22 105.2070 8.3200 70.00 INE168A08038 THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED 9.50% 24-Jun-22 101.3041 9.1650 370.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 105.0201 8.3600 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 104.9851 7.7300 727.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 101.5866 8.1000 50.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.0700 9.2111 70.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 9.75% 02-Aug-24 107.4396 8.3200 400.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 105.3152 7.8350 50.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 102.6665 7.8000 100.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 102.6665 7.8000 100.00 INE039A07843 IFCI LIMITED 9.40% 12-Feb-25 95.3050 10.2800 20.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 102.4400 7.7595 3.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-25 101.8500 10.3800 19.00 INE202E07179 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT 7.17% 01-Oct-25 106.2567 6.1800 100.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 103.0810 8.4900 5.00 INE115A07JT6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 29-Jun-26 103.7200 7.8825 250.00 INE148I07FG5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jun-26 100.5000 8.9100 80.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 98.8221 7.8000 200.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 98.8221 7.8000 200.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.1800 9.2500 372.30 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 100.6000 7.8400 250.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.95% 28-Oct-26 98.0981 8.2300 250.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.90% 18-Nov-26 98.2700 8.1500 250.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.18% 20-Jan-27 99.2000 7.4200 200.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 101.0838 7.6750 450.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 101.0838 7.6751 450.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.75% 22-Mar-27 101.0786 7.7300 230.00 INE168X08014 NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED 8.35% 26-Mar-27 101.2900 8.1497 122.00 INE121H07BU4 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.23% 05-Apr-27 100.3800 8.1600 20.00 INE667A08096 SYNDICATE BANK 8.00% 03-May-27 100.0000 7.9900 730.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 118.7915 6.1900 57.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% PERPETUAL 100.5380 9.0400 200.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% PERPETUAL 100.8449 10.8900 177.00 INE306N08144 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 9.80% PERPETUAL 105.3500 8.8900 45.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% PERPETUAL 100.0200 11.9685 6.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 101.0200 11.2548 6.00 INE514E08FH3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.02% 25-Nov-31 93.7571 7.7300 250.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 100.7000 7.2800 250.00 INE020B07HT0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.62% 24-Sep-33 122.3052 6.1600 0.40 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 98.6171 10.9960 3.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange