May 11 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 11081.20 NSE 45854.50 ============= TOTAL 56935.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE804I07S79 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 30-May-17 109.3380 9.0000 20.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.11% 07-Jul-17 100.3300 6.4900 1655.00 INE202B07HB2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Mar-18 100.8400 8.0700 100.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.34% 28-May-18 100.9500 7.3500 150.00 INE121A07MG5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.70% 17-Sep-18 100.8800 7.9500 100.00 INE008A08Q72 IDBI BANK LIMITED 11.30% 15-Dec-18 99.0000 11.9100 4.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.85% 15-Apr-19 100.8700 7.3400 500.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 100.8600 8.6300 250.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 100.7900 8.6200 250.00 INE115A07GN5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.73% 14-Jan-20 102.2500 7.7400 85.00 INE134E08IZ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.46% 05-Jun-20 100.0500 7.4500 850.00 INE001A07QI6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.50% 18-Jun-20 100.4000 7.7500 1000.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 102.6900 7.4000 79.00 INE115A07LF1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.65% 17-Nov-20 99.7700 7.7200 100.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 103.9700 7.4600 50.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% 06-Sep-21 101.1900 8.6300 100.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.47% 16-Sep-21 99.7400 7.5200 2.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 100.5300 8.7200 50.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.40% 30-Sep-21 99.5200 7.5100 20.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.17% 23-Dec-21 99.0500 7.4000 50.00 INE129A07198 GAIL INDIA LIMITED 8.30% 23-Feb-22 103.1800 7.4700 50.00 INE029A07075 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD 7.35% 10-Mar-22 100.3800 7.3800 900.00 INE115A07LM7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.95% 24-Mar-22 100.9500 7.7000 38.00 INE148I07HC0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.57% 30-Mar-22 100.0000 8.7400 30.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 100.0500 8.0500 1.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.45% 12-Jun-23 101.6300 8.0900 250.00 INE425L07015 INTIME PROPERTIES LIMITED 9.95% 25-Jul-23 90.4200 8.2500 250.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.0000 9.2300 0.70 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 98.5900 7.8700 250.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 103.9400 8.0800 3.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 110.3000 9.9000 0.50 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 100.0000 9.3900 16.00 INE148I07FG5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jun-26 100.5300 8.9100 17.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 99.9000 9.3000 30.00 INE503A08028 DCB BANK LIMITED 9.85% 18-Nov-26 100.2500 0.0000 3.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 113.3700 6.4000 5.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 101.3700 7.7400 250.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 101.1200 7.6700 500.00 INE168X08014 NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED 8.35% 26-Mar-27 101.3000 8.1300 417.00 INE202E07252 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.05% 29-Mar-27 101.2100 7.8600 50.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 110.7400 6.1100 2.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 108.9600 6.1700 44.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 119.4100 6.1200 5.00 INE557F07090 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 13-Jan-29 120.0500 6.1600 2.50 INE202E07120 IREDA LTD 8.55% 13-Mar-29 118.7700 6.2500 3.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 26-Mar-29 118.1100 6.4000 6.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% - 101.3400 9.0800 17.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 101.3000 11.2700 460.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 105.8000 8.0600 5.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.28% 18-Sep-30 110.3500 6.1000 77.00 INE206D08444 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-30 100.4600 7.3200 150.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% 31-Dec-30 102.6100 8.7500 2.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% 31-Dec-30 100.5200 8.9500 1.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.35% 11-Jan-31 111.2500 6.1100 6.90 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 112.5600 6.1000 30.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 111.1100 6.1300 10.00 INE514E08FC4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.12% 25-Apr-31 102.8800 7.7700 108.00 INE514E08FF7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 11-Jul-31 102.7800 7.7700 100.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 96.3800 7.7900 600.00 INE206D08451 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-31 100.4600 7.3300 150.00 INE217K08289 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.40% 03-Jan-32 99.3000 9.4900 100.00 INE031A07956 HOUSING 8.74% 25-Oct-33 123.7393 6.3600 0.50 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.67% 16-Nov-33 125.8600 6.1300 0.70 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 122.6800 6.4000 5.00 INE787H07370 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 22-Jan-34 125.6700 6.3600 0.40 INE306N08144 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 9.80% 31-Dec-50 105.3500 0.0000 20.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 106.6900 0.0000 1.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 103.4000 0.0000 4.00 INE705A08060 VIJAYA BANK 10.40% 31-Mar-99 101.2000 0.0000 1.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 101.1100 0.0000 1.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 103.3000 0.0000 12.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% 31-Dec-99 99.2500 0.0000 616.00 INE705A08094 VIJAYA BANK 10.49% 31-Dec-99 101.2000 10.1500 50.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 104.3500 10.1000 6.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 108.4800 9.0600 4.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 98.6700 0.0000 4.00 NSE === INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.4558 6.4999 750.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.7246 6.8557 17.00 INE093J07874 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 18-Sep-17 165.1230 0.0000 2.50 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 101.5211 7.1952 250.00 INE958G07AH0 RELIGARE FINVEST LIMITED 0.00% 15-Mar-18 123.0251 8.9050 16.00 INE306N07IS8 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 7.87% 26-Mar-18 100.2879 7.4867 350.00 INE115A07JX8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.30% 27-Apr-18 100.8625 7.3400 1500.00 INE938L08031 IL&FS ENERGY DEVELOPMENT COMPANY 0.00% 08-May-18 114.7218 10.9900 496.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 100.9486 7.3500 150.00 INE804I07M67 ECL FINANCE LIMITED - 30-Aug-18 110.6100 0.0000 1.00 INE091A07158 NIRMA LIMITED SR-I 7.95% 07-Sep-18 100.5031 7.4855 100.00 INE756I07696 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.50% 29-Oct-18 101.0225 7.6800 20.00 INE804I07Q48 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 30-Oct-18 107.0000 0.0000 1.00 INE896L07264 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD-- 21-Dec-18 100.3549 7.8250 150.00 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 22-Jan-19 102.8528 7.6992 2.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.49% 25-Jan-19 99.8045 7.5800 500.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.49% 25-Jan-19 99.8045 7.5800 500.00 INE296A07JH9 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.80% 18-Feb-19 101.6763 7.7199 50.00 INE202B07HD8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 18-Mar-19 100.8821 8.5800 300.00 INE202B07HD8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 18-Mar-19 100.8821 8.5800 50.00 INE115A07IZ5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.73% 05-Apr-19 101.7156 7.7091 29.00 INE093J07KM9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 24-May-19 124.0000 0.0000 2.00 INE134E08FZ2 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 103.3782 7.3743 40.00 INE001A07PH0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 15-Jul-19 101.2913 7.6900 50.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 100.8569 8.6300 350.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 100.8569 8.6300 100.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 100.7600 8.6350 500.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 100.7600 8.6350 250.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.97% 29-Oct-19 102.5655 7.7500 50.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.97% 29-Oct-19 102.5655 7.7500 50.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 101.8701 7.2840 1010.00 INE895D08667 TATA SONS LIMITED 7.55% 14-Dec-19 99.0988 7.9172 450.00 INE115A07KD8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.90% 18-Dec-19 100.3417 7.7200 250.00 INE115A07KD8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.90% 18-Dec-19 100.3417 7.7200 250.00 INE008A08S21 IDBI BANK LIMITED RESET 23-Dec-19 95.6597 11.1500 11.00 INE001A07QI6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 14-Jan-20 100.3964 7.7567 1000.00 INE414G07BS9 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jan-20 100.3900 8.8000 56.00 INE657N07241 EDELWEISS COMMODITIES SERVICES LTD 8.50% 31-Jan-20 99.7045 8.7744 20.00 INE333L08027 BUSINESS BROADCAST NEWS HOLDINGS - 07-Feb-20 100.3650 9.3097 100.00 INE261F08758 NABARD 6.80% 03-Mar-20 99.8380 6.9200 3000.00 INE261F08766 NABARD 6.90% 09-Mar-20 99.8944 6.9500 1400.00 INE604U07032 CAMDEN INDUSTRIES LIMITED 8.52% 21-Mar-20 99.8002 8.8780 20.00 INE053F07959 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.73% 23-Mar-20 98.8145 7.2170 52.00 INE001A07QF2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.78% 24-Mar-20 100.1416 7.7100 20.00 INE413O07148 PRIME PUBLISHING PRIVATE LIMITED -- 30-Mar-20 101.6243 9.3821 79.00 INE013A073L1 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.25% 14-Apr-20 100.0485 8.2129 550.00 INE055A07088 CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES LTD 8.29% 15-Apr-20 100.5611 8.0573 134.00 INE931S07033 ADANI TRANSMISSION LIMITED 9.35% 16-Apr-20 102.4683 8.3500 100.00 INE657N07183 EDELWEISS COMMODITIES SERVICES LTD 9.00% 17-Apr-20 103.4412 8.3750 160.00 INE582L07096 TATA HOUSING DEVELOPMENT COMPANY 8.50% 20-Apr-20 100.8422 8.2025 132.00 INE205A07048 VEDANTA LIMITED 8.70% 20-Apr-20 102.0346 7.9927 131.00 INE804I08601 ECL FINANCE LIMITED 12.00% 26-Apr-20 108.8088 8.9500 28.80 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.05% 15-May-20 98.9699 7.4400 500.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.05% 15-May-20 98.9699 7.4400 500.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.05% 15-May-20 98.9841 7.4344 250.00 INE371K08102 TATA REALTY AND INFRASTRUCTURE LTD - 20-May-20 103.9934 8.1623 135.00 INE851M07093 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 8.65% 29-May-20 100.9725 8.2629 85.00 INE658R07059 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION LTD10.75% 08-Jun-20 102.8562 9.6120 125.00 INE020B08AI6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.42% 17-Jun-20 100.2034 7.3400 1750.00 INE020B08AI6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.42% 17-Jun-20 100.2034 7.3400 1750.00 INE201P07128 G R INFRAPROJECTS LIMITED 10.50% 22-Jun-20 100.4071 10.3134 80.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.42% 26-Jun-20 99.9394 7.4400 2100.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.42% 26-Jun-20 99.9534 7.4350 2100.00 INE134E08IZ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. - 7.46% 05-Jul-20 100.0476 7.4400 1100.00 INE115A07LR6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.74% 05-Jul-20 100.0000 7.7400 1000.00 INE093J07QV7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 15-Aug-20 100.0000 0.0000 11.00 INE093J07QW5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 15-Aug-20 100.0000 0.0000 5.00 INE752E07MY2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.40% 14-Sep-20 103.0379 7.3144 450.00 INE132O07078 HAAMID REAL ESTATES PRIVATE LTD - 30-Sep-20 100.0507 - 1.30 INE115A07LF1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.65% 17-Nov-20 99.7702 7.7200 100.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 103.9734 7.4600 50.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 77.8720 7.2000 500.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 77.8720 7.2010 500.00 INE733E07JZ5 NTPC LIMITED 8.33% 24-Feb-21 102.9644 7.3851 250.00 INE115A07JY6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.30% 15-Jul-21 101.4877 7.8500 500.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 100.5970 8.7000 100.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 100.0000 8.7300 13.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 100.5970 8.7000 50.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD- 21-Dec-21 99.1270 7.4100 500.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 21-Dec-21 99.1270 7.4100 500.00 INE134E08IN2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.27% 22-Dec-21 98.9894 7.5164 250.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 99.0506 7.4000 300.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 99.0388 7.4031 200.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.20% 23-Jan-22 102.6886 7.4800 100.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.20% 23-Jan-22 102.6886 7.4804 100.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.20% 23-Jan-22 102.8365 7.4430 150.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA8.20% 25-Jan-22 107.7300 6.2420 4.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 107.4600 6.2500 4.20 INE029A07075 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 7.35% 10-Mar-22 100.3562 7.3800 1150.00 INE029A07075 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 7.35% 10-Mar-22 100.3182 7.3948 250.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.60% 18-Mar-22 100.5607 7.4456 250.00 INE895D08782 TATA SONS LIMITED 8.25% 23-Mar-22 100.4997 8.1100 250.00 INE115A07LM7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.95% 24-Mar-22 100.7200 7.7600 100.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 106.8800 6.2440 3.70 INE148I07HC0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.57% 30-Mar-22 100.0000 8.7444 50.00 INE092T08BX4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 09 8.73% 14-Jun-22 102.7000 8.0500 1.00 INE168A08038 THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED 9.50% 24-Jun-22 100.0600 9.4795 1160.00 INE895D08543 TATA SONS LIMITED 9.67% 13-Sep-22 106.3600 8.1300 50.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 101.6339 8.0900 250.00 INE425L07015 INTIME PROPERTIES LIMITED RESET 25-Jul-23 90.4156 8.2500 225.50 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.0754 9.2100 172.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.0759 9.2099 150.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 98.5872 7.8700 250.00 INE787H07263 INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY LTD 8.01% 12-Nov-23 109.6148 6.1575 29.00 INE115A07LS4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.90% 08-May-24 100.0000 7.9000 1000.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 9.75% 02-Aug-24 107.4103 8.3250 100.00 INE008A08R63 IDBI BANK LIMITED RESET 25-Sep-24 97.5000 10.1900 5.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 104.8615 7.9500 850.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 104.8615 7.9500 850.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.80% 03-Jan-25 101.8500 11.7500 5.00 INE202E07179 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 7.17% 01-Oct-25 106.2567 6.1800 50.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 101.9168 7.7750 50.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 108.3500 7.3700 1.40 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 103.0820 7.9000 250.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 103.0820 7.9000 250.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 100.0500 9.3900 6.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.44% 01-Jun-26 103.3533 7.9000 100.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 103.2071 8.4700 7.00 INE148I07FG5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jun-26 100.5300 8.9100 27.00 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.75% 14-Aug-26 101.6500 8.4696 12.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.0000 9.2800 23.00 INE124D08019 RELIANCE GENERAL INSURANCE COMPANY 9.10% 17-Aug-26 100.0000 9.0800 10.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.1500 8.9600 15.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 100.4814 7.8600 100.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 100.4814 7.8600 100.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 100.5500 8.8900 5.00 INE134E08IO0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.23% 05-Jan-27 96.5500 7.7369 150.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 113.3734 6.4000 5.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 101.3672 7.7350 250.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 101.1170 7.6700 500.00 INE168X08014 NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED 8.35% 26-Mar-27 101.4300 7.9700 440.00 INE340M08178 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.25% 27-Mar-27 101.0700 9.2300 250.00 INE202E07252 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.05% 29-Mar-27 101.2065 7.8600 50.00 INE975G08231 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.33% 31-Mar-27 102.2300 9.2500 15.00 INE121H07BU4 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.23% 05-Apr-27 100.0000 8.2208 32.60 INE849D08TW5 ICICI SECURITIES PRIMARY DEALERSHIP 8.25% 26-Apr-27 100.0300 8.2400 200.00 INE667A08096 SYNDICATE BANK 8.00% 03-May-27 100.0000 8.0000 60.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 119.2350 6.1400 5.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 118.1118 6.4000 6.00 INE556S07509 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 29-Jun-29 103.0000 8.8400 100.00 INE206D08436 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-29 99.8065 7.4000 150.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK SR-I 10.90% PERPETUAL 99.5000 11.0280 250.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% PERPETUAL 102.7356 10.1000 154.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% PERPETUAL 103.5000 10.1300 150.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 101.1886 8.6300 100.00 INE306N08144 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 9.80% PERPETUAL 105.2800 8.9000 23.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 101.8000 10.4100 5.00 INE084A08102 BANK OF INDIA 9.95% PERPETUAL 100.1000 9.9000 5.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 100.9700 11.2700 4.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 101.4439 11.2266 2.00 INE705A08094 VIJAYA BANK 10.49% PERPETUAL 101.7440 10.0000 1.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 102.7576 9.0300 1.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% PERPETUAL 100.0000 11.9700 1.00 INE915D07PF9 CITI - - 143.8400 - 2.50 INE160A08126 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 100.0748 9.1799 250.00 INE514E08FL5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.60% PERPETUAL 100.0742 8.5668 250.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.28% 18-Sep-30 110.1569 6.1400 5.00 INE206D08444 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-30 99.7996 7.4000 150.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 111.0132 6.1400 5.00 INE733E07KD0 NTPC LIMITED SR-61 STRPP C 8.10% 27-May-31 102.8792 7.7500 250.00 INE733E07KD0 NTPC LIMITED SR-61 STRPP C 8.10% 27-May-31 102.8792 7.7500 250.00 INE752E07OB6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.55% 21-Sep-31 98.0327 7.7700 100.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 100.0000 7.3600 900.00 INE206D08451 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-31 99.7931 7.4000 150.00 INE945S07181 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-33 102.5100 9.0900 100.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 126.8314 6.1350 10.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.1189 9.9000 10.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 98.7871 9.9700 8.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 97.7900 11.1696 3.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 98.6185 9.3886 650.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate 