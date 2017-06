May 12 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 13364.20 NSE 50673.20 ============= TOTAL 64037.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE804I07RP9 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 22-Jun-17 163.1600 10.5000 10.50 INE261F09EF3 NABARD 0.00% 01-Mar-18 94.5000 7.2500 6.00 INE115A07KX6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.25% 27-Apr-18 100.0256 7.2000 50.00 INE866I07AZ3 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 9.34% 30-Apr-18 100.9395 8.3400 30.00 INE115A07GW6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 14-May-18 101.4100 7.3900 10.00 INE306N07740 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LT 9.05% 22-May-18 101.2600 7.7100 5.00 INE114A07901 STEEL AUTHORITIY OF INDIA LTD 8.35% 09-Jun-18 100.5000 7.8300 46.00 INE261F09EP2 NABARD 0.00% 01-Jul-18 92.3300 7.2500 6.00 INE053F07975 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.15% 16-Sep-18 100.0600 7.1400 250.00 INE258T07021 STERLING HABITATS PRIVATE LIMITED 16.50% 30-Sep-18 100.0000 16.5000 132.10 INE395W15010 MERAKI CV IFMR CAPITAL 2016 11.84% 17-Oct-18 100.9023 11.0000 29.80 INE220J07048 FUTURE CONSUMER LIMITED 11.00% 16-Mar-19 101.0000 10.5600 8.00 INE756I07928 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.69% 03-Jul-19 101.6000 7.8500 250.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 100.7700 8.6300 250.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 103.5000 7.3700 350.00 INE774D07KS4 MAHINDRA 0.00% 04-Dec-19 124.8400 7.8500 100.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 101.8300 6.1400 150.00 INE261F08790 NABARD 7.00% 20-Mar-20 100.0300 6.9300 250.00 INE804I08601 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 109.3400 8.7500 28.80 INE217K07AI1 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 8.64% 25-May-20 100.0400 8.6200 90.00 INE115A07LR6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.74% 05-Jun-20 100.0500 7.7200 2000.00 INE134E08IZ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.46% 05-Jun-20 100.0700 7.4300 250.00 INE548V07039 NIRCHEM CEMENT LIMITED 8.57% 14-Sep-20 101.6908 8.1300 90.00 INE089C07083 STERLITE TECHNOLOGIES LIMITED 8.45% 22-Sep-20 99.7826 8.5300 13.00 INE105N07084 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LIMI 8.28% 30-Sep-20 100.1378 8.3900 50.00 INE321N07186 KKR INDIA FINANCIAL SERVICES PRIVA 0.00% 04-Oct-20 102.1816 9.5800 80.00 INE115A07LF1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.65% 17-Nov-20 99.7700 7.7200 1250.00 INE115A07JB4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 12-Feb-21 102.9400 7.8000 750.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.75% 04-Mar-21 103.0500 7.7500 300.00 INE296A07LR4 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.36% 10-Aug-21 101.5296 7.9000 250.00 INE053F07934 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.24% 08-Nov-21 99.0000 7.4900 224.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.17% 23-Dec-21 99.0700 7.4000 700.00 INE881J07EN8 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 9.75% 17-Jan-22 98.7500 10.1000 40.00 INE296N08022 WELSPUN RENEWABLES ENERGY PRIVATE 8.00% 31-Jan-22 98.2200 8.4500 250.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 18-Mar-22 100.6600 7.4300 950.00 INE038A07258 HIDALCO INDUSTRIES LTD 9.55% 25-Apr-22 105.1900 8.2200 350.00 INE038A07266 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.55% 27-Jun-22 105.3200 8.2200 250.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LTD 9.60% 02-Aug-22 105.5900 8.2200 400.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.1700 9.1900 20.00 INE733E07JP6 NTPC LTD 8.49% 25-Mar-25 105.2300 7.5700 19.00 INE883F07025 DHFL VYSYA HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 05-May-26 100.0000 9.3900 50.00 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SE 9.00% 06-Jun-26 103.4800 8.4300 2.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.1900 9.2800 45.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.2000 8.9400 10.00 INE503A08028 DCB BANK LIMITED 9.85% 18-Nov-26 100.7500 0.0000 1.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.18% 20-Jan-27 97.0000 7.7600 500.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 101.6000 7.7200 550.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 101.3900 7.6300 250.00 INE168X08014 NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED 8.35% 26-Mar-27 101.4000 0.0000 4.00 INE975G08231 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS LIMI 9.33% 31-Mar-27 102.2300 9.2500 20.00 INE804I08726 ECL FINANCE LIMITED 9.75% 30-Apr-27 100.0700 9.7400 200.00 INE202E07138 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.80% 13-Mar-29 118.7700 6.2500 3.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% - 101.3000 11.2700 460.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 101.3400 9.1000 10.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% 31-Dec-30 100.7300 9.0000 7.00 INE202E07195 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 7.49% 21-Jan-31 112.2800 6.1300 1.20 INE217K08289 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.40% 03-Jan-32 99.2000 9.5400 40.00 INE557F07132 NATIONAL HOUSING BANK 9.01% 13-Jan-34 125.3400 6.2600 0.80 INE787H07370 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.91% 22-Jan-34 124.3400 6.2600 1.00 INE306N08144 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 9.80% 31-Dec-50 105.3300 0.0000 10.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% 31-Dec-98 102.8200 9.0200 1.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 102.1500 0.0000 26.00 INE705A08060 VIJAYA BANK 10.40% 31-Mar-99 101.7800 9.9600 16.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 103.3000 0.0000 3.00 INE008A08S21 IDBI BANK LIMITED 9.20% 23-Dec-99 96.4800 10.7700 5.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% 31-Dec-99 100.2500 5.2800 843.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.2100 9.8600 9.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 31-Dec-99 103.1900 0.0000 4.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 107.9400 0.0000 3.00 INE705A08094 VIJAYA BANK 10.49% 31-Dec-99 101.7600 0.0000 1.00 NSE === INE115A07CL8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 05-Jun-17 100.1740 6.5000 250.00 INE804I07RL8 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 09-Jun-17 166.3700 0.0000 1.00 INE575S07020 BHANU VYAPAAR PRIVATE LIMITED -- 03-Jul-17 120.4455 8.1850 200.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.50% 13-Aug-17 100.5825 6.7229 10.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.6611 6.5249 10.00 INE114A07836 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.18% 27-Aug-17 100.4359 7.1948 10.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.20% 08-Oct-17 100.7240 6.9949 25.00 INE523H07403 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED TR-A-- 13-Dec-17 109.1705 8.2000 100.00 INE093J07AP3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 23-Dec-17 163.4750 0.0000 35.90 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 101.0553 6.9016 400.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.0593 7.0000 305.00 INE721A07JI4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.27% 26-Feb-18 101.0509 7.7000 100.00 INE721A07JI4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.27% 26-Feb-18 101.0509 7.7625 100.00 INE202B07HB2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Mar-18 100.8674 8.0300 50.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 101.4337 7.3675 12.00 INE115A07KX6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.25% 27-Apr-18 100.0256 7.2000 50.00 INE774D07NJ7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.73% 02-May-18 101.1780 7.6043 2.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.58% 08-May-18 101.2211 7.2500 50.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.58% 08-May-18 101.2211 7.2528 50.00 INE121A07LX2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. -- 30-May-18 101.1332 8.1100 50.00 INE093J07DF8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 14-Jun-18 141.4000 0.0000 1.50 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.70% 15-Jul-18 106.7943 7.7568 50.00 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.15% 22-Jul-18 100.6537 7.5199 250.00 INE752E07IO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.35% 29-Aug-18 102.5442 7.1600 50.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 101.1966 7.2418 500.00 INE115A07HY0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 07-Sep-18 101.0394 7.5400 250.00 INE053F07975 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.15% 16-Sep-18 100.0556 7.1407 250.00 INE027E07428 L&T FINANCE LIMITED -- 25-Oct-18 99.9975 7.1049 500.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 103.4627 7.2661 4.00 INE657I07027 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.95% 06-Jan-19 103.6800 8.4089 215.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.1073 7.1958 350.00 INE296A07JH9 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.80% 18-Feb-19 101.6733 7.7199 17.00 INE321N07111 KKR INDIA FINANCIAL SERVICES PRIVA-- 14-Mar-19 117.1693 9.1500 30.00 INE053T07018 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LIMI 8.40% 14-Mar-19 101.5707 7.4433 200.00 INE556F09601 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.04% 15-Mar-19 101.3573 7.2000 500.00 INE556F09601 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.04% 15-Mar-19 101.3573 7.2000 500.00 INE001A07QE5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.65% 20-Mar-19 100.0806 7.5800 1000.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 101.4247 7.2000 750.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 101.4247 7.2000 750.00 INE202B07AK8 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. -- 30-Apr-19 141.4625 8.6426 170.00 INE093J07KC0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 10-May-19 128.3000 0.0000 1.70 INE261F08626 NABARD 7.65% 16-May-19 100.4359 6.8501 1000.00 INE053T07026 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LIMI 8.12% 10-Jun-19 101.2640 7.4447 50.00 INE093J07JQ2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 29-Jun-19 111.5460 0.0000 2.50 INE756I07928 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.69% 03-Jul-19 101.5984 7.8500 250.00 INE001A07OR2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.26% 12-Aug-19 101.1213 7.6701 500.00 INE001A07OR2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.26% 12-Aug-19 101.1213 7.6701 500.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 100.8569 8.6300 0.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 100.7686 8.6300 1500.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 100.7683 8.6301 1750.00 INE202B07IK1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 09-Sep-19 100.8456 8.6400 100.00 INE115A07FT4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED -- 10-Sep-19 130.9721 7.7200 600.00 INE115A07FT4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED -- 10-Sep-19 130.9721 7.7200 600.00 INE548V07021 NIRCHEM CEMENT LIMITED 8.47% 14-Sep-19 101.4890 7.8889 20.00 INE774D07KS4 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV-- 04-Dec-19 124.8400 7.8500 100.00 INE306N07IX8 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 8.10% 16-Dec-19 100.0057 8.0700 250.00 INE896L07231 INDOSTAR CAPITAL FINANCE LIMITED 10.00% 26-Dec-19 100.9387 8.1250 150.00 INE804I07I30 ECL FINANCE LIMITED SR-II 9.80% 31-Dec-19 101.8732 8.9300 100.00 INE261F08790 NABARD -- 20-Mar-20 100.0281 6.9300 250.00 INE001A07QF2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.78% 24-Mar-20 100.1209 7.7100 70.00 INE001A07QF2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.78% 24-Mar-20 100.1209 7.7100 20.00 INE413O07148 PRIME PUBLISHING PRIVATE LIMITED -- 30-Mar-20 101.6493 9.3821 20.00 INE536N07312 OMKAR REALTORS & DEVELOPERS PRIVAT 15.00% 31-Mar-20 100.0000 15.0000 40.00 INE261F08840 NABARD 7.14% 27-Apr-20 100.0000 7.1363 500.00 INE556F08IV6 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.25% 30-Apr-20 99.9296 7.2730 250.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.05% 15-May-20 98.9699 7.4400 250.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.20% 31-May-20 99.9594 7.2428 250.00 INE414G07CC1 MUTHOOT FINANCE LIMITED 8.75% 24-Jun-20 99.8200 8.8200 1500.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.42% 26-Jun-20 100.0052 7.4150 3300.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.42% 26-Jun-20 100.0052 7.4150 3300.00 INE115A07LR6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 7.74% 05-Jul-20 100.0458 7.7200 2000.00 INE134E08IZ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 7.46% 05-Jul-20 100.0741 7.4300 400.00 INE146O07151 HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED 10.55% 13-Jul-20 103.9974 9.0127 100.00 INE504L07AL4 RELIANCE FINANCIAL LIMITED -- 10-Aug-20 100.7500 0.0000 30.00 INE093J07QY1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 04-Sep-20 100.0000 0.0000 2.50 INE115A07KO5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.54% 07-Oct-20 99.4530 7.7000 250.00 INE115A07LF1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.65% 17-Nov-20 99.7694 7.7200 1250.00 INE115A07JB4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 12-Feb-21 102.9425 7.8000 750.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.75% 04-Mar-21 103.0539 7.7700 300.00 INE540P07111 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-21 101.4000 8.2500 3.00 INE572E09429 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XXXII 7.80% 07-May-21 100.0000 7.8000 500.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 101.9552 7.7350 250.00 INE296A07LR4 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.36% 10-Aug-21 101.5296 7.9013 250.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 99.7787 7.5100 150.00 INE755K07249 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED STR 8.70% 19-Oct-21 100.4644 8.5400 150.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.17% 23-Dec-21 99.0703 7.3950 950.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 108.1400 6.1450 4.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 18-Mar-22 100.6592 7.4200 950.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 105.1939 8.2200 350.00 INE168A08038 THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED 9.50% 24-Jun-22 101.4423 9.1300 100.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 105.3221 8.2200 250.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 105.5863 8.2200 400.00 INE895D08543 TATA SONS LIMITED 9.67% 13-Sep-22 106.4916 8.1000 50.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.80% 13-Mar-23 105.2799 7.6300 350.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.80% 13-Mar-23 105.2799 7.6300 350.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 105.6207 7.6012 300.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. LT 8.95% 26-Apr-23 103.1535 8.2500 250.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.0768 9.2100 510.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.0768 9.2099 500.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 98.6930 7.8500 750.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 98.6930 7.8500 745.00 INE787H07263 INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY LIM 8.01% 12-Nov-23 109.6719 6.1500 29.00 INE039A09PT1 IFCI LIMITED 8.39% 31-Mar-24 110.9800 6.3600 5.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. LT 9.75% 02-Aug-24 107.3781 8.3300 300.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 104.8815 7.9457 850.00 INE039A07843 IFCI LIMITED 9.40% 12-Feb-25 100.0000 9.4000 1.70 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-25 101.9000 10.3707 2.00 INE115A07HU8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.55% 14-Aug-25 104.0756 7.8450 50.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 102.0999 7.7450 50.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 100.0500 9.3900 10.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.44% 01-Jun-26 103.5000 7.8800 100.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 103.2900 8.4550 11.00 INE148I07FG5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jun-26 100.5700 8.8934 15.00 INE296A08789 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 21-Jul-26 102.5262 8.4300 10.00 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 102.1000 8.4500 10.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 99.8274 9.3100 835.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 99.8274 9.3099 755.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.2000 8.9500 5.00 INE134E08IO0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.23% 05-Jan-27 96.6500 7.7215 50.00 INE202E08011 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 7.22% 06-Feb-27 96.8400 7.7275 100.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 101.6017 7.7000 1050.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 101.4658 7.7200 500.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 101.1300 7.6600 500.00 INE168X08014 NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED 8.35% 26-Mar-27 101.2960 8.0000 86.00 INE340M08178 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.25% 27-Mar-27 100.3200 9.4000 60.00 INE975G08231 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.33% 31-Mar-27 102.2300 9.2500 20.00 INE667A08096 SYNDICATE BANK 8.00% 03-May-27 100.0000 8.0000 140.00 INE752E07MU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.40% 27-May-28 104.4176 7.7850 100.00 INE752E07MU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.40% 27-May-28 104.4176 7.7850 100.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 119.5000 6.1100 7.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 121.3500 6.0923 9.00 INE692A08086 UNION BANK OF INDIA SR-XXIV 9.08 B 9.08% PERPETUAL 100.0000 9.0716 5000.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% PERPETUAL 100.0100 9.0814 439.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 101.1888 8.6300 100.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.5 BD PERPETUAL 9.50% PERPETUAL 100.5500 9.3140 30.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 100.3179 9.1100 7.00 INE084A08102 BANK OF INDIA SR-4 9.95 BD PERPETU 9.95% PERPETUAL 100.0500 9.9100 1.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.28% 18-Sep-30 109.8638 6.1700 150.00 INE514E08FC4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.12% 25-Apr-31 102.8800 7.7700 8.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 96.6436 7.7500 600.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.66% 22-Jan-34 126.1310 6.1100 10.40 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com