May 15 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 18740.90 NSE 63274.90 ============= TOTAL 82015.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE261F09EF3 NABARD 0.00% 01-Mar-18 94.5500 7.2500 6.00 INE261F09EP2 NABARD 0.00% 01-Jul-18 92.3900 7.2500 6.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 101.4000 7.2500 750.00 INE053F07967 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.00% 10-Sep-18 99.9200 7.1000 250.00 INE053F07975 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.15% 16-Sep-18 100.1000 7.1000 250.00 INE258T07021 STERLING HABITATS PRIVATE LIMITED 16.50% 30-Sep-18 100.0000 16.5000 132.10 INE395W15010 MERAKI CV IFMR CAPITAL 11.84% 17-Oct-18 100.8900 11.0000 9.90 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.1700 7.1500 1000.00 INE755K07223 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 8.65% 19-Oct-19 100.7654 8.2500 350.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 100.3000 7.5900 1550.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 102.0700 7.6600 250.00 INE019A07407 JSW STEEL LTD 9.72% 23-Dec-19 103.9100 8.3400 134.00 INE414G07BS9 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jan-20 100.3600 8.8100 136.00 INE597H08AS9 TGS INVESTMENT AND TRADE PRIVATE 8.45% 31-Jan-20 99.6400 8.5800 90.00 INE091A07174 NIRMA LIMITED 7.90% 28-Feb-20 100.0900 7.8400 85.00 INE413O07130 PRIME PUBLISHING PRIVATE LIMITED 0.00% 30-Mar-20 102.0400 9.3900 136.00 INE055A07088 CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES 8.29% 15-Apr-20 100.5800 8.0500 85.00 INE582L07112 TATA HOUSING DEVELOPMENT COMPANY 8.25% 23-Apr-20 99.8400 8.2400 86.00 INE949L07519 AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED 8.90% 30-Apr-20 99.6000 9.0400 120.00 INE336K07032 CLP WIND FARMS (INDIA) PRIVATE LTD 9.15% 30-Apr-20 101.9800 8.3600 80.00 INE001A07QI6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.50% 18-Jun-20 100.6000 7.6900 40.00 INE115A07LN5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.78% 24-Jun-20 100.1700 7.7200 40.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.42% 26-Jun-20 100.1300 7.3800 1500.00 INE296A07PG8 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.84% 30-Jun-20 100.1000 7.8000 600.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 102.9400 7.4400 40.00 INE755K07231 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 8.65% 19-Oct-20 101.0500 8.2900 900.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 100.0000 8.7300 15.00 INE239X07015 SHIVAKAR INFRA PRIVATE LIMITED 10.00% 30-Sep-21 100.0000 10.2400 1378.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.40% 30-Sep-21 99.7000 7.4600 50.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.17% 23-Dec-21 99.2400 7.3500 1750.00 INE881J07EN8 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 9.75% 17-Jan-22 101.1000 9.4400 20.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 102.5600 7.4000 100.00 INE197P07011 A. K. CAPITAL FINANCE PRIVATE LTD 9.60% 07-Mar-22 100.0000 0.0000 3.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 18-Mar-22 100.8200 7.3700 3150.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 106.9900 6.2200 0.20 INE005A11697 ICICI NOV 1999 0.00% 24-Sep-22 67.6500 9.2000 0.70 INE005A11309 ICICI AUG 1998 0.00% 05-Dec-22 66.2500 8.0000 1.80 INE020B07GY2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.88% 25-Mar-23 103.1300 6.2200 0.10 INE005A11531 ICICI MAY 1999 0.00% 16-Apr-23 64.7500 9.0000 1.40 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.37% 21-May-23 102.2200 7.8900 250.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 103.0000 0.0000 32.80 INE020B07HO1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.01% 24-Sep-23 109.1200 6.2200 0.10 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 98.9200 7.8000 50.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 98.8100 7.8200 50.00 INE134E07414 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.18% 16-Nov-23 110.1600 6.2200 0.10 INE031A07AS6 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.29% 15-Mar-26 105.3893 6.2200 0.00 INE296A08789 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 21-Jul-26 102.6000 8.4200 10.00 INE090A08SP8 ICICI BANK LIMITED 0.00% 21-Jul-26 53.6600 9.2000 1.30 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 102.2000 8.4300 10.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.2300 8.9400 6.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 100.6400 7.8400 1250.00 INE503A08028 DCB BANK LIMITED 9.85% 18-Nov-26 100.2500 0.0000 2.00 INE217K07AG5 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.15% 03-Jan-27 99.7800 9.1500 11.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.18% 20-Jan-27 97.0000 7.7700 304.00 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.60% 20-Feb-27 100.1800 7.7100 100.00 INE752E07OE0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.89% 09-Mar-27 101.2700 7.6900 100.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 101.9400 7.6500 300.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 101.8600 7.5600 300.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.75% 22-Mar-27 101.2100 7.7100 150.00 INE804I08726 ECL FINANCE LIMITED 9.75% 30-Apr-27 100.0700 9.7400 40.00 INE787H07149 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 7.36% 22-Jan-28 108.6400 6.2200 0.10 INE752E07MU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 8.40% 27-May-28 104.6800 7.7600 100.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 119.2000 6.1400 5.00 INE787H07289 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.38% 12-Nov-28 117.2700 6.2200 0.10 INE557F07090 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 13-Jan-29 119.4900 6.2200 0.20 INE691A08039 UCO BANK 11.70% - 101.3000 0.0000 460.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% - 101.4800 9.0600 17.00 INE217K08289 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.40% 03-Jan-32 99.3000 9.4900 50.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-40 100.0000 0.0000 1.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 103.2500 10.2500 2.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 102.1500 10.8400 26.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 103.3000 10.6200 1.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 31-Dec-99 105.7000 0.0000 7.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% 31-Dec-99 101.7700 4.6700 7.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 104.3500 10.1000 1.00 NSE === INE804I07RL8 ECL FINANCE LIMITED - 09-Jun-17 166.6000 0.0000 5.50 INE148I07CH0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.28% 19-Jun-17 100.1944 6.6791 700.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 100.5914 6.6100 1000.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 100.5914 6.7905 1000.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 101.4047 7.2500 750.00 INE053F07967 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.00% 10-Sep-18 99.9181 7.1000 250.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 104.5444 7.2400 10.00 INE053F07975 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.15% 16-Sep-18 100.1028 7.1000 250.00 INE027E07428 L&T FINANCE LIMITED - 25-Oct-18 99.9975 7.1034 500.00 INE001A07PW9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.40% 22-Nov-18 99.7454 7.5350 50.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 101.2107 7.1700 500.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 102.0624 7.3500 5.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.1691 7.1500 4000.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.1691 7.1509 3000.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 103.8265 7.3100 10.00 INE321N07111 KKR INDIA FINANCIAL SERVICES PVT -- 14-Mar-19 117.3661 9.0500 30.00 INE069R07018 SPRIT TEXTILES PRIVATE LIMITED 12.55% 20-Jul-19 140.2854 9.0850 110.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 100.8753 8.6200 100.00 INE115A07FT4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED -- 10-Sep-19 130.9721 7.7200 600.00 INE860H07DI8 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.86% 13-Sep-19 101.8879 7.9096 250.00 INE860H07DI8 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.86% 13-Sep-19 101.8879 7.9096 250.00 INE688I07402 CAPITAL FIRST LIMITED 8.65% 30-Sep-19 100.3947 8.4200 150.00 INE020B07EV3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 06-Oct-19 102.7858 7.4500 5.00 INE504L07AH2 RELIANCE FINANCIAL LIMITED -- 14-Oct-19 100.9900 0.0000 1.00 INE755K07223 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 8.65% 19-Oct-19 100.7654 8.2500 350.00 INE020B07EY7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 17-Nov-19 102.9080 7.4500 5.00 INE774D07KS4 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL -- 04-Dec-19 124.8400 7.8500 100.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 102.0692 7.6600 250.00 INE306N07IX8 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.10% 16-Dec-19 100.0509 8.0500 250.00 INE306N07IX8 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.10% 16-Dec-19 100.0509 8.0500 250.00 INE134E08CO3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jan-20 102.6190 7.5500 10.00 INE909H08253 TATA MOTORS FINANCE LIMITED -- 24-Jan-20 103.2721 8.3100 200.00 INE752E07GK3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-20 103.4208 7.4700 5.00 INE261F08790 NABARD -- 20-Mar-20 100.0123 6.9105 1500.00 INE660A07OM6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.69% 23-Mar-20 99.5710 7.8600 250.00 INE660A07OM6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.69% 23-Mar-20 99.5710 7.8600 250.00 INE013A073L1 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.25% 14-Apr-20 100.0000 8.2400 550.00 INE582L07138 TATA HOUSING DEVELOPMENT COMPANY 8.19% 23-Apr-20 99.8445 8.2452 9.00 INE261F08840 NABARD 7.14% 27-Apr-20 100.0000 7.1353 500.00 INE871D07PU3 INFRASTRUCTURE LEASING & FIN -- 11-May-20 100.0000 8.0000 150.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 102.7844 7.6200 500.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 102.7844 7.6238 500.00 INE414G07CC1 MUTHOOT FINANCE LIMITED 8.75% 24-Jun-20 99.3467 9.0000 750.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.42% 26-Jun-20 100.1260 7.3685 2000.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.42% 26-Jun-20 100.1267 7.3700 500.00 INE296A07PG8 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.84% 30-Jun-20 100.1036 7.8000 600.00 INE115A07LR6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 7.74% 05-Jul-20 100.0000 7.7374 1000.00 INE134E08IZ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.46% 05-Jul-20 100.2289 7.3700 570.00 INE134E08IZ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.46% 05-Jul-20 100.2289 7.3700 500.00 INE756I07BF6 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 3.00% 08-Jul-20 100.0826 7.8300 250.00 INE504L07AL4 RELIANCE FINANCIAL LIMITED -- 10-Aug-20 100.7500 0.0000 5.00 INE115A07932 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 10-Aug-20 102.7000 7.9000 2.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Sep-20 102.9200 7.9000 2.00 INE020B08AE5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.13% 21-Sep-20 99.4348 7.3200 500.00 INE020B08AE5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.13% 21-Sep-20 99.4348 7.3200 500.00 INE755K07231 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 8.65% 19-Oct-20 101.0522 8.2500 900.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 103.6642 7.5500 10.00 INE092T08600 IDFC BANK LIMITED 8.89% 02-Dec-20 103.0155 7.8500 10.00 INE053F09EF4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.74% 22-Dec-20 101.0949 7.5200 5.00 INE148I07DT3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 19-Jan-21 100.6585 8.7500 295.00 INE246R07053 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.65% 28-Jan-21 101.8000 8.0500 2.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD -- 18-Mar-21 109.0400 9.1500 1.00 INE572E09429 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XXXII 7.80% 07-May-21 100.0278 7.7999 50.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 99.9950 7.4500 500.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 99.9950 7.4500 500.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 100.0000 8.7258 92.00 INE683V07026 ABHITECH DEVELOPERS PRIVATE LTD -- 27-Sep-21 100.0000 14.5700 18.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 99.7035 7.4600 1300.00 INE239X07015 SHIVAKAR INFRA PRIVATE LIMITED -- 30-Sep-21 100.0000 10.2390 689.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 99.7034 7.4600 1250.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 99.3315 7.4000 400.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 99.3315 7.4000 400.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 103.8207 7.4300 250.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 103.8207 7.4300 250.00 INE121H08115 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 06-Dec-21 100.2000 8.5700 100.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.17% 23-Dec-21 99.2407 7.3500 1000.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.17% 23-Dec-21 99.2407 7.3500 750.00 INE881J07EN8 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 9.75% 17-Jan-22 98.9000 10.0500 1.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 102.9955 7.4000 1450.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 102.9955 7.4000 1350.00 INE296N08022 WELSPUN RENEWABLES ENERGY PRIVATE -- 31-Jan-22 99.0000 8.2427 250.00 INE848E07336 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-22 104.1938 7.7400 7.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.6460 7.4700 250.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.6460 7.4700 250.00 INE029A07075 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 7.35% 10-Mar-22 100.4908 7.3500 500.00 INE029A07075 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 7.35% 10-Mar-22 100.4908 7.3500 1000.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 18-Mar-22 100.8173 7.3800 3300.00 INE148I07HC0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.57% 30-Mar-22 100.0000 8.7400 36.00 INE165K07050 JHAJJAR POWER LIMITED -- 30-Apr-22 100.0000 8.6670 900.00 INE871D07PV1 INFRASTRUCTURE LEASING & FIN -- 11-May-22 100.0000 8.0600 150.00 INE168A08038 THE JAMMU AND KASHMIR BANK LTD 9.50% 24-Jun-22 101.6358 9.0800 1340.00 INE165K07068 JHAJJAR POWER LIMITED -- 30-Apr-23 100.0000 8.6670 450.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 102.2181 7.8900 250.00 INE425L07015 INTIME PROPERTIES LIMITED RESET 25-Jul-23 90.4004 8.2500 371.60 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.4200 9.3500 125.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 98.9366 7.8000 550.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 98.9366 7.8000 500.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 98.9307 7.8000 300.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 98.9307 7.8000 250.00 INE923L07175 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-23 103.1597 8.6900 321.00 INE031A07964 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 13-Jan-24 111.8000 6.2790 2.50 INE700N08015 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT COR 10.25% 20-Feb-24 105.7500 9.1600 1.00 INE039A09PT1 IFCI LIMITED 8.39% 31-Mar-24 111.4800 6.2800 5.00 INE923L07183 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-24 103.3294 8.6900 346.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 104.8925 7.9436 750.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 105.2008 7.8900 250.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.80% 03-Jan-25 101.8500 11.7500 1.00 INE626J07012 NAGPUR-SEONI EXPRESS WAY LIMITED 8.72% 01-Feb-25 100.0000 8.8996 849.70 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 103.1166 7.7254 250.00 INE115A07HU8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.55% 14-Aug-25 104.6556 7.7500 50.00 INE688I08103 CAPITAL FIRST LIMITED 9.25% 20-Nov-25 103.0000 8.7100 3.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 103.1500 7.8900 3.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 13-May-26 103.7500 7.7553 420.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 103.3000 8.4500 91.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 100.8000 9.1500 67.00 INE923L07225 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-26 103.9618 8.6900 415.00 INE148I07FG5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jun-26 100.8500 8.8500 2.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 15-Jul-26 102.4001 8.4500 60.00 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.75% 14-Aug-26 101.7800 8.4491 4.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.1910 9.2500 800.50 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 100.6438 7.8350 2000.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 100.6763 7.8300 750.00 INE923L07233 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-26 104.1063 8.6900 427.00 INE217K07AG5 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.15% 03-Jan-27 99.2900 9.2492 11.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.18% 20-Jan-27 97.3337 7.7100 150.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.18% 20-Jan-27 97.3337 7.7100 150.00 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 20-Feb-27 100.1801 7.7100 200.00 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 20-Feb-27 100.1801 7.5657 100.00 INE752E07OE0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.89% 09-Mar-27 101.3000 7.6700 300.00 INE752E07OE0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.89% 09-Mar-27 101.8826 7.6000 100.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 101.9417 7.6500 300.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 101.8637 7.5600 950.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 101.8637 7.5601 350.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.75% 22-Mar-27 101.2109 7.7100 150.00 INE168X08014 NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED 8.35% 26-Mar-27 101.5000 7.9400 301.00 INE084A08110 BANK OF INDIA -- 27-Mar-27 100.3475 7.8900 660.00 INE202E07252 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.05% 29-Mar-27 101.4300 7.8300 6.00 INE881J08557 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.25% 30-Mar-27 100.8300 10.1000 1.00 INE849D08TW5 ICICI SECURITIES PRIMARY DEALERSHI 8.25% 26-Apr-27 100.0300 8.2380 200.00 INE923L07241 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-27 104.2433 8.6900 447.00 INE923L07258 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-27 104.3762 8.6900 459.00 INE787H07172 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE -- 26-Mar-28 106.6473 6.1550 50.00 INE752E07MU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-28 104.6770 7.7500 300.00 INE752E07MU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-28 104.6770 7.7500 300.00 INE923L07266 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-28 104.4978 8.6900 448.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 119.5000 6.1100 2.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 118.0000 6.2790 3.40 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 121.6500 6.0600 7.50 INE774D07QX1 - -- - 100.0123 7.7400 250.00 INE160A08126 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 100.1607 9.1500 100.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 100.1624 9.1500 100.00 INE121A08NW8 - -- - 101.0766 8.8300 50.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 100.9000 11.2900 7.00 INE306N08144 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 9.80% PERPETUAL 105.4500 8.8700 5.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% PERPETUAL 100.0000 11.9700 2.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% PERPETUAL 103.0000 10.2100 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED -- PERPETUAL 107.4800 9.3500 1.00 INE084A08102 BANK OF INDIA 9.95% PERPETUAL 100.2300 9.8700 1.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 109.6900 7.7400 1.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS INE217K08289 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.40% 03-Jan-32 99.3000 9.4926 50.00 INE261F08782 NABARD 7.71% 17-Mar-32 101.2858 7.7000 50.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 124.0200 6.2840 2.10 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 125.0500 6.2860 1.10 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 97.8863 11.1500 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange