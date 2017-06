May 16 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 15726.50 NSE 42203.20 ============= TOTAL 57929.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE306N07GS2 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.00% 24-May-17 100.0600 6.4300 1450.00 INE756I07456 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 9.54% 31-Jul-17 100.5500 6.8500 100.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 100.7000 7.0000 250.00 INE115A07GF1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.79% 24-Nov-17 100.7600 7.0000 100.00 INE756I07548 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 8.97% 20-Feb-18 101.1400 7.2500 140.00 INE138A07264 PENINSULA LAND LIMITED 13.00% 26-Feb-18 101.0000 11.2900 3.00 INE649A09068 STATE BANK OF HYDERABAD 9.95% 28-Mar-18 100.6700 9.0000 3.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.34% 28-May-18 100.8800 7.4300 150.00 INE916DA7MP7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.65% 21-Sep-18 100.0500 7.6300 500.00 INE001A07PW9 HDFC LIMITED 7.40% 22-Nov-18 99.7900 7.5000 1000.00 INE134E08EA8 POWER FINANC CORPORATION LTD 9.70% 15-Dec-18 103.5100 7.2200 250.00 INE556F09601 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.04% 15-Mar-19 101.4600 7.1400 500.00 INE220J07048 FUTURE CONSUMER LIMITED 11.00% 16-Mar-19 100.0000 10.9500 3.00 INE163N08032 ONGC PETRO ADDITIONS LIMITED 8.75% 02-Jul-19 101.4006 7.3800 3000.00 INE860H07DI8 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.86% 13-Sep-19 101.9100 7.9000 250.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 100.3000 7.6300 50.00 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 15-Dec-19 99.2100 10.5600 1.00 INE039A07827 IFCI LTD 9.35% 13-Feb-20 97.8500 10.2500 0.50 INE220J07089 FUTURE CONSUMER LIMITED 10.55% 16-Mar-20 101.2500 10.4200 0.80 INE261F08808 NABARD 7.18% 22-Mar-20 100.0200 7.1800 1700.00 INE261F08816 NABARD 7.18% 23-Mar-20 100.0200 7.1800 750.00 INE001A07QB1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.50% 30-Mar-20 101.6700 7.6200 60.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 103.4500 7.3700 40.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.05% 15-May-20 99.1300 7.3800 750.00 INE851M07093 VOLKSWAGEN FINANCE PVT LTD 8.65% 29-May-20 100.9200 8.2800 30.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.20% 31-May-20 99.9900 7.2300 250.00 INE115A07LR6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.74% 05-Jun-20 100.1000 7.7000 1000.00 INE134E08IZ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.46% 05-Jun-20 100.2000 7.3800 100.00 INE087M08027 BAHADUR CHAND INVESTMENTS PRIVATE 10.00% 17-Jun-20 100.0300 9.6400 700.00 INE008A08S70 IDBI BANK LIMITED 9.15% 22-Jun-20 96.1500 10.6500 8.00 INE115A07LN5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.78% 24-Jun-20 100.3400 7.6500 50.00 INE881J07EN8 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 9.75% 17-Jan-22 101.1100 9.4400 1.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 107.9000 6.1400 2.10 INE160A09173 PUNJAB NATIONAL BANK 9.35% 12-Dec-22 97.7800 12.9700 4.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.37% 21-May-23 102.3100 7.8700 300.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 98.8400 7.8200 50.00 INE733E07JP6 NTPC LTD 8.49% 25-Mar-25 105.2300 7.5700 15.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 103.2700 7.7200 50.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 10.75% 13-Aug-25 101.6500 10.4200 200.00 INE514E08EP9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.25% 28-Sep-25 103.1800 7.7000 100.00 INE514E08EU9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.18% 07-Dec-25 102.8300 7.7000 230.00 INE906B07EN0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDI 7.29% 09-Mar-26 106.3595 6.0800 1.00 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 102.2000 8.4300 12.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.3400 9.2400 60.00 INE503A08028 DCB BANK LIMITED 9.85% 18-Nov-26 100.1500 9.8500 2.50 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.18% 20-Jan-27 97.0000 7.7700 304.00 INE039A09OM9 IFCI LTD 10.70% 28-Feb-27 101.5288 10.2500 1.30 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 101.9400 7.6500 250.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% - 101.3000 11.2700 460.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% - 100.9700 9.1000 22.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% 31-Dec-30 100.7000 8.9700 2.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% 31-Dec-30 100.9000 9.0200 2.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 111.2000 6.1200 15.30 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 96.3800 7.7900 370.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-40 100.0000 11.9700 3.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 103.3000 11.0200 30.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 91.5000 13.4200 24.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% 31-Dec-99 101.7700 10.7300 25.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 108.6500 9.0000 1.00 NSE === INE804I07RL8 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 09-Jun-17 166.6000 0.0000 23.40 INE115A07437 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 27-Aug-17 100.6249 7.0000 14.00 INE310L07316 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Sep-17 101.3639 7.0500 6.00 INE093J07AL2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 12-Dec-17 117.9900 0.0000 2.10 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 101.2685 6.9000 50.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 101.3620 6.7499 30.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 101.1601 6.9000 50.00 INE261F09EF3 NABARD 0.00% 01-Mar-18 94.8910 6.8000 6.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 100.8808 7.4300 400.00 INE261F09EP2 NABARD 0.00% 01-Jul-18 92.6473 7.0000 6.00 INE148I07FI1 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 18-Jul-18 100.6807 8.2700 500.00 INE115A07LE4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.51% 14-Aug-18 100.0856 7.4500 250.00 INE115A07LE4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.51% 14-Aug-18 100.0856 7.4500 250.00 INE053F07975 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.15% 16-Sep-18 100.2003 7.0200 50.00 INE916DA7MP7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.65% 21-Sep-18 100.0472 7.6300 500.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.2813 7.1900 20.00 INE804I07Q48 ECL FINANCE LIMITED - 30-Oct-18 113.2500 0.0000 2.00 INE001A07PW9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.40% 22-Nov-18 99.7946 7.5000 1000.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 103.5081 7.2200 250.00 INE522D07AB4 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 10.05% 20-Mar-19 100.7921 9.5549 80.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 102.0770 7.0946 250.00 INE163N08032 ONGC PETRO ADDITIONS LIMITED 8.75% 02-Jul-19 101.3972 7.3800 500.00 INE093J07KP2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 02-Aug-19 119.6000 0.0000 5.00 INE860H07DI8 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.86% 13-Sep-19 101.9061 7.9000 250.00 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.48% 18-Nov-19 99.6495 7.6162 500.00 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.48% 18-Nov-19 99.6495 7.6162 500.00 INE001A07QI6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 14-Jan-20 100.6726 7.6734 20.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 102.4056 7.3531 150.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 103.8716 7.2700 250.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 103.8716 7.2700 250.00 INE261F08808 NABARD 7.18% 23-Mar-20 100.0246 7.1800 1700.00 INE053F07959 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.73% 23-Mar-20 98.9608 7.1600 50.00 INE053F07959 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.73% 23-Mar-20 98.9608 7.1600 50.00 INE115A07KL1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.81% 27-Apr-20 100.2728 7.6936 170.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.05% 15-May-20 99.1276 7.3800 750.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 102.8044 7.6150 500.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 102.8044 7.6150 500.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.20% 31-May-20 99.9915 7.2300 250.00 INE020B08AI6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.42% 17-Jun-20 100.3075 7.3000 250.00 INE020B08AI6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.42% 17-Jun-20 100.3075 7.3000 250.00 INE115A07LN5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.78% 24-Jun-20 100.2139 7.7000 250.00 INE414G07CC1 MUTHOOT FINANCE LIMITED 8.75% 24-Jun-20 99.3463 9.0000 250.00 INE115A07LN5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.78% 24-Jun-20 100.2139 7.7000 250.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.42% 26-Jun-20 100.0985 7.3800 3600.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.42% 26-Jun-20 100.0985 7.3800 3600.00 INE134E08IZ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.46% 05-Jul-20 100.2029 7.3800 2350.00 INE115A07LR6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 7.74% 05-Jul-20 100.0969 7.7000 1000.00 INE134E08IZ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.46% 05-Jul-20 100.2029 7.3800 1750.00 INE020B08AE5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.13% 21-Sep-20 99.4348 7.3200 500.00 INE020B08AE5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.13% 21-Sep-20 99.4348 7.3258 500.00 INE018A08AQ5 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.40% 24-Sep-20 103.1775 7.2700 250.00 INE115A07KO5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.54% 07-Oct-20 99.4539 7.7000 100.00 INE115A07KO5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.54% 07-Oct-20 99.4539 7.7000 100.00 INE572E09429 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.80% 07-May-21 100.0318 7.7987 50.00 INE591V07013 HALCYON FINANCE & CAPITAL ADVISORS - 15-Nov-21 105.5286 12.0749 170.00 INE669E08292 IDEA CELLULAR LIMITED 8.03% 31-Jan-22 99.0864 8.2500 150.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 107.8500 6.1500 2.10 INE029A07075 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 7.35% 10-Mar-22 100.4908 7.3500 500.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 107.2800 6.1500 3.70 INE168A08038 THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED 9.50% 24-Jun-22 100.1000 9.4700 700.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.15% 14-Sep-22 106.5300 7.7800 2.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 104.5100 7.7700 1.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 102.3113 7.8681 550.00 INE923L07167 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-23 102.9748 8.6900 317.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.4100 9.1385 1.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 98.9107 7.8000 300.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 98.9107 7.8042 250.00 INE121A08NW8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.08% 27-Oct-23 101.2200 8.8000 50.00 INE537P07026 INDIA INFRADEBT LIMITED 9.70% 28-May-24 108.0332 8.1500 10.00 INE115A07FO5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.47% 23-Aug-24 100.2710 9.3900 11.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.34% 28-Aug-24 103.2043 8.7100 10.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 104.8925 7.9400 600.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 104.8000 7.7100 50.00 INE923L07191 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-24 103.4941 8.6900 358.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 102.8807 7.7200 150.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 103.1150 7.7254 200.00 INE092T08BT2 IDFC BANK LIMITED 8.52% 27-Feb-25 103.4212 7.9000 2000.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 103.2689 7.7200 70.00 INE923L07209 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-25 103.6559 8.6900 370.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-25 102.0500 10.3400 4.00 INE514E08EP9 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.25% 28-Sep-25 103.2005 7.7000 100.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 102.2503 7.7200 250.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 102.2503 7.7200 250.00 INE514E08EU9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.18% 07-Dec-25 102.8256 7.7000 500.00 INE923L07217 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-25 103.8129 8.6900 378.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.35% 13-May-26 103.5600 7.7801 220.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 103.5400 8.4200 41.30 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 102.3900 8.4000 7.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.1909 9.2500 152.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.2000 8.9500 31.00 INE540P07103 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-27 103.0000 8.7691 248.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 101.9408 7.6500 750.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 101.9408 7.6500 500.00 INE540P07178 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-27 101.3344 8.5300 1.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 101.9114 7.5500 850.00 INE168X08014 NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED 8.35% 26-Mar-27 101.4900 8.1100 53.00 INE202E07252 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOP 8.05% 29-Mar-27 101.2700 7.8500 10.00 INE849D08TW5 ICICI SECURITIES PRIMARY 8.25% 26-Apr-27 100.0600 8.2300 50.00 INE891K08042 AXIS FINANCE LIMITED 8.50% 11-May-27 100.0000 8.4900 50.00 INE945S07132 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.14% 25-Apr-28 101.2000 8.9400 200.00 INE752E07MU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-28 104.8248 7.7300 50.00 INE923L07274 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LTD 9.15% 31-Dec-28 104.6154 8.6900 524.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 121.4800 6.0769 5.00 INE923L07282 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-29 104.7312 8.6900 545.00 INE923L07290 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-29 104.8436 8.6900 508.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% - 100.2487 8.7800 1263.00 INE804I08734 ECL FINANCE LIMITED 10.25% - 100.0200 10.2500 500.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% PERPETUAL 100.0259 10.8100 300.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% PERPETUAL 100.5239 8.9800 150.00 INE160A08126 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 100.1597 9.1500 50.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% - 102.3195 9.1000 47.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% PERPETUAL 100.0400 11.9600 2.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 99.2000 11.1500 1.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 100.9600 11.2700 1.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% PERPETUAL 100.0500 9.0700 1.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% PERPETUAL 100.5239 8.9800 150.00 INE923L07308 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-30 104.9525 8.6900 569.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 101.4000 9.5400 2.00 INE053F07801 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.28% 21-Dec-30 110.4000 6.1230 29.60 INE923L07316 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-30 105.0538 8.6900 508.00 INE752E07OB6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.55% 21-Sep-31 98.6210 7.7000 100.00 INE217K08289 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.40% 03-Jan-32 99.4000 9.4800 100.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 98.3300 10.2000 1.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 101.0025 9.9500 1.00 INE528G09053 YES BANK LIMITED 10.25% 31-Dec-99 102.0994 8.9098 140.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com