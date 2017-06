May 17 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 11696.50 NSE 34718.90 ============= TOTAL 46415.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE038U07025 INNOVADOR TRADERS PVT LTD 8.25% 17-Feb-18 100.0000 8.0900 1000.00 INE148I07GP4 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.10% 15-Mar-18 100.0200 8.0200 32.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 8.55% 31-Jul-18 101.4000 7.2500 250.00 INE516Q07135 ASIRVAD MICROFINANCE PVT LTD 12.25% 11-Aug-18 101.6500 11.2500 1.00 INE584T07012 RADIUS AND DESERVE LAND 0.00% 17-Sep-18 144.0500 13.0000 59.00 INE261F08535 NABARD 7.80% 12-Oct-18 100.2500 6.8500 500.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.49% 25-Jan-19 99.8500 7.5500 250.00 INE094O08045 DAIMLER FINANCIAL SERVICES 8.22% 15-Feb-19 100.2400 8.0300 32.00 INE220J07048 FUTURE CONSUMER LTD 11.00% 16-Mar-19 99.9800 10.9600 1.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.85% 15-Apr-19 100.9600 7.2800 100.00 INE261F08618 NABARD 7.65% 09-May-19 100.3700 6.8500 750.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-19 100.8300 8.6000 50.00 INE091A07174 NIRMA LTD 7.90% 28-Feb-20 100.1000 7.8300 100.00 INE220J07089 FUTURE CONSUMER LTD 10.55% 16-Mar-20 101.5500 10.2900 0.30 INE261F08816 NABARD 7.18% 23-Mar-20 100.0300 7.1800 750.00 INE580B07398 GRUH FINANCE LTD 7.68% 23-Mar-20 100.0700 7.7900 500.00 INE310L07621 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Apr-20 109.3600 7.8000 8.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.20% 31-May-20 99.9900 7.2300 500.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 102.9400 7.2600 250.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.50% 17-Sep-20 100.2300 7.4200 10.00 INE514E08951 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 18-Mar-21 105.9400 7.3000 50.00 INE134E08ID3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.05% 27-Apr-21 102.0600 7.4200 50.00 INE669E08300 IDEA CELLULAR LTD 8.03% 14-Feb-22 99.1250 8.2500 50.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 108.1600 6.0600 2.10 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.5700 7.4900 200.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.60% 18-Mar-22 100.8200 7.3800 1350.00 INE168A08038 JAMMU AND KASHMIR BANK LTD 9.50% 24-Jun-22 101.9500 9.1100 470.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) 9.10% 05-Apr-23 101.2200 7.5500 300.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS 8.45% 12-Jun-23 101.9200 8.0300 100.00 INE031A07907 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.14% 25-Oct-23 110.6600 6.0800 1.50 INE975G08082 IL AND FS TRANSPORTATION 11.80% 21-Dec-24 103.4400 11.4200 200.00 INE891K08034 AXIS FINANCE LTD 8.80% 05-Aug-26 102.2000 8.4300 3.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LTD 9.00% 09-Sep-26 100.2500 8.9400 1.00 INE503A08028 DCB BANK LTD 9.85% 18-Nov-26 101.2700 9.7900 2.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.18% 20-Jan-27 97.0000 7.7700 304.00 INE752E07OE0 POWER GRID CORPORATION 7.89% 09-Mar-27 101.3100 7.6800 100.00 INE020B08AH8 REC 7.95% 12-Mar-27 101.9100 7.6500 300.00 INE168X08014 NATIONAL INSURANCE COMPANY 8.35% 26-Mar-27 101.6500 7.9100 30.00 INE340M08178 TAMILNADU GENERATION 9.25% 27-Mar-27 102.0000 9.1100 12.00 INE975G08231 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS 9.33% 31-Mar-27 102.2500 9.2500 100.00 INE053F07579 IRFC 7.34% 19-Feb-28 109.5800 6.0900 1.70 INE202E07120 IREDA LTD 8.55% 13-Mar-29 120.0700 6.1100 1.90 INE691A08039 UCO BANK 11.70% - 101.3000 11.2700 460.00 INE528G08352 YES BANK LTD 9.50% - 101.4800 9.0900 25.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% 31-Dec-30 100.6200 9.1200 10.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% 31-Dec-30 101.2200 8.7700 4.00 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK LTD 11.75% 30-Mar-31 100.0000 11.7300 1.00 INE752E07OB6 POWER GRID CORPORATION 7.55% 21-Sep-31 98.3100 7.7400 200.00 INE733E07KI9 NTPC LTD 7.37% 14-Dec-31 96.3800 7.7900 370.00 INE261F08832 NABARD 7.69% 31-Mar-32 99.5700 7.7300 100.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LTD 10.75% 21-Aug-72 104.3700 9.9000 2.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETRO CORP LTD 10.45% 28-Sep-72 112.4700 8.6100 100.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% 31-Dec-98 102.6300 9.0500 2.00 INE705A08060 VIJAYA BANK 10.40% 31-Mar-99 100.9500 9.9800 3.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 101.4800 11.1100 31.00 INE040A08377 HDFC BANK LTD 8.85% 31-Dec-99 100.4400 7.2800 1500.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE 10.75% 31-Dec-99 102.7000 10.2600 100.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 103.5700 10.2500 10.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% 31-Dec-99 100.7100 10.7300 6.00 NSE === INE804I07RL8 ECL FINANCE LTD CNX NI 09-Jun-17 166.6000 0.0000 1.00 INE916DA7KM8 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD -- 10-Jul-17 98.9829 6.9500 800.00 INE915D07PC6 CITIFINANCIAL CONSUMER FIN NIFTY 28-Feb-18 144.5300 - 3.50 INE919I07021 MUSIC BROADCAST PVT LTD SR 9.70% 05-Mar-18 100.9218 8.6302 3.00 INE140A08SJ4 PIRAMAL ENTERPRISES LTD 9.22% 29-May-18 101.4159 7.7531 250.00 INE134E08AT6 POWER FINANCE CORPORATION 9.68% 09-Jun-18 102.2263 7.4000 10.00 INE958G07AI8 RELIGARE FINVEST LTD -- 13-Jul-18 123.1797 9.3300 5.00 INE148I07FI1 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.95% 18-Jul-18 100.6960 8.2500 450.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 8.55% 31-Jul-18 101.4561 7.2000 2750.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 8.55% 31-Jul-18 101.4561 7.2000 2500.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION 11.00% 15-Sep-18 104.2517 7.4500 10.00 INE896L07264 INDIA INFOLINE HOUSING FIN -- 21-Dec-18 100.3412 7.7800 150.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.49% 25-Jan-19 99.8500 7.5500 250.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.49% 25-Jan-19 99.8502 7.5500 1000.00 INE140A07146 PIRAMAL ENTERPRISES LTD 9.57% 08-Mar-19 101.4968 8.6651 590.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.39% 15-Mar-19 101.2414 7.6200 50.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.39% 15-Mar-19 101.2414 7.6200 50.00 INE556F09593 SIDBI 8.06% 28-Mar-19 101.4709 7.1700 50.00 INE202B07IC8 DEWAN HOUSING FINANCE CORP -- 16-Aug-19 100.0779 9.2100 150.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-19 100.7463 8.6400 1650.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-19 100.7463 8.6400 100.00 INE688I07402 CAPITAL FIRST LTD 8.65% 30-Sep-19 100.3942 8.4200 50.00 INE504L07AH2 RELIANCE FINANCIAL LTD -- 14-Oct-19 100.0000 0.0000 1.00 INE245A08067 THE TATA POWER COMPANY LTD 9.48% 17-Nov-19 103.5294 7.8300 250.00 INE245A08067 THE TATA POWER COMPANY LTD 9.48% 17-Nov-19 103.5294 7.8300 250.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.52% 09-Dec-19 102.4315 7.4100 100.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.52% 09-Dec-19 102.4315 7.4100 100.00 INE053F09GU8 IRFC 6.70% 08-Mar-20 101.8265 6.0700 50.00 INE261F08816 NABARD 7.18% 23-Mar-20 100.0250 7.1800 750.00 INE261F08840 NABARD 7.14% 27-Apr-20 100.0000 7.1349 1000.00 INE860H07FA0 ADITYA BIRLA FINANCE LTD 7.85% 05-May-20 100.0000 7.8456 500.00 INE580B07398 EDELWEISS COMMODITIES SERV -- 12-May-20 100.0712 7.7900 500.00 INE053F07991 IRFC 7.20% 31-May-20 99.9921 7.2300 750.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 102.9381 7.2600 250.00 INE134E08IZ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.46% 05-Jul-20 100.1490 7.4000 1650.00 INE134E08IZ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.46% 05-Jul-20 100.1490 7.4000 750.00 INE713G08046 VODAFONE MOBILE SERVICES LTD 8.25% 10-Jul-20 101.3251 7.7500 100.00 INE020B08AE5 REC 7.13% 21-Sep-20 99.4348 7.3200 250.00 INE020B08AE5 REC 7.13% 21-Sep-20 99.4348 7.3200 250.00 INE020B08450 REC 8.80% 25-Oct-20 104.1178 7.3700 500.00 INE020B08450 REC 8.80% 25-Oct-20 104.1178 7.3700 500.00 INE092T08618 IDFC BANK LTD 9.05% 27-Dec-20 103.5525 7.8500 20.00 INE115A07IY8 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.75% 08-Mar-21 103.0351 7.7800 50.00 INE514E08951 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 18-Mar-21 105.9428 7.3000 50.00 INE134E07083 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.30% 31-Mar-21 166.5371 7.7000 3.40 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.18% 15-Apr-21 105.6141 7.4600 2.00 INE134E08ID3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.05% 27-Apr-21 102.0568 7.4200 50.00 INE115A07JY6 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.30% 15-Jul-21 101.7299 7.7800 250.00 INE115A07JY6 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.30% 15-Jul-21 101.7299 7.7800 250.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.50% 16-Aug-21 99.9674 7.4900 650.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.50% 16-Aug-21 99.9674 7.4900 650.00 INE134E08IN2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.27% 22-Dec-21 99.1095 7.4850 400.00 INE134E08IN2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.27% 22-Dec-21 99.1095 7.4850 360.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.6094 7.4750 450.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.6094 7.4750 350.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 100.8154 7.3800 950.00 INE975G08223 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 9.20% 15-Apr-22 101.5700 9.1000 50.00 INE235P07696 L&T INFRA DEBT FUND LTD SR-D 8.00% 11-May-22 100.0000 8.0000 550.00 INE168A08038 THE JAMMU AND KASHMIR BANK LTD 9.50% 24-Jun-22 101.4700 9.1200 580.00 INE013A07QJ9 RELIANCE CAPITAL LTD 10.20% 31-Jul-22 105.5600 8.8000 1.00 INE787H07107 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.21% 21-Nov-22 105.1179 6.0750 50.00 INE053F09HX0 IRFC 7.22% 30-Nov-22 104.9881 6.1200 50.00 INE514E08CI8 EXIM 8.80% 15-Mar-23 105.3483 7.6150 500.00 INE514E08CI8 EXIM 8.80% 15-Mar-23 105.3483 7.6150 500.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) 9.10% 05-Apr-23 101.2151 7.5500 300.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.37% 21-May-23 102.3078 7.8700 150.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.37% 21-May-23 102.3090 7.8700 50.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 101.9179 8.0300 100.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 100.0779 9.2100 830.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 100.0779 9.2099 700.00 INE053F09FP0 IRFC 10.70% 11-Sep-23 115.1178 7.7800 10.00 INE020B07HO1 REC 8.01% 24-Sep-23 108.9000 6.2590 6.00 INE537P07026 INDIA INFRADEBT LTD 9.70% 28-May-24 109.1100 7.9500 10.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 107.8172 8.2500 200.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION 9.20% 18-Dec-24 102.1000 8.8100 2.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NET 11.80% 03-Jan-25 101.8500 11.7500 5.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-25 101.8000 10.3960 200.00 INE092T08626 IDFC BANK LTD 9.15% 06-Jan-26 106.1091 8.1200 10.00 INE535H08678 FULLERTON INDIA CREDIT COMP 9.30% 25-Feb-26 104.2300 8.5784 70.00 INE537P07125 INDIA INFRADEBT LTD 8.62% 07-Mar-26 103.7515 8.1700 50.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 103.4600 8.4300 17.50 INE148I07FG5 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.00% 30-Jun-26 100.5700 8.8900 49.00 INE891K08034 AXIS FINANCE LTD 8.80% 05-Aug-26 102.0000 8.4600 68.00 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LTD 8.75% 14-Aug-26 102.1600 8.3900 50.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE 9.30% 16-Aug-26 100.2500 9.2400 443.50 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION 9.45% 01-Sep-26 109.2865 7.9800 10.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LTD 9.00% 09-Sep-26 100.2200 8.9500 30.00 INE121H08099 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD 8.69% 29-Sep-26 101.0796 8.5000 50.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LTD 8.45% 29-Sep-26 100.1400 8.4100 15.00 INE217K07AG5 RELIANCE HOME FINANCE LTD 9.15% 03-Jan-27 100.0000 9.1300 130.00 INE641O08035 PIRAMAL FINANCE LTD 9.55% 08-Mar-27 101.4300 9.3100 100.00 INE020B08AH8 REC 7.95% 12-Mar-27 101.9058 7.6550 500.00 INE168X08014 NATIONAL INSURANCE COMPANY 8.35% 26-Mar-27 101.5000 8.1100 124.00 INE202E07252 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.05% 29-Mar-27 101.3200 7.8480 10.00 INE891K08042 AXIS FINANCE LTD 8.50% 11-May-27 100.0000 8.4900 50.00 INE945S07132 KUDGI TRANSMISSION LTD 9.14% 25-Apr-28 101.3600 8.9100 36.00 INE040A08377 HDFC BANK LTD 8.85% PERPETUAL 100.3259 8.7600 1730.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% PERPETUAL 99.8000 10.9400 762.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% PERPETUAL 100.5355 8.9800 150.00 INE804I08734 ECL FINANCE LTD 10.25% PERPETUAL 100.0000 10.2500 150.00 INE945S07223 KUDGI TRANSMISSION LTD 9.50% - 101.7200 9.2200 100.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% PERPETUAL 100.0400 9.0900 78.00 INE095A08066 INDUSIND BANK LTD 9.50% PERPETUAL 100.8665 9.2500 50.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 100.9948 11.2600 20.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 100.2739 9.1200 16.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 10.75% PERPETUAL 102.9000 10.2200 2.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 101.2000 11.2900 2.00 INE084A08102 BANK OF INDIA 9.95% PERPETUAL 100.2700 9.8539 1.00 INE095A08066 INDUSIND BANK LTD 9.50% PERPETUAL 100.8665 9.2500 50.00 INE039A09MD2 IFCI LTD 9.75% 16-Jul-30 99.9000 9.7500 3.00 INE752E07OB6 POWER GRID CORPORATION 7.55% 21-Sep-31 98.3064 7.7375 200.00 INE752E07OB6 POWER GRID CORPORATION 7.55% 21-Sep-31 98.3064 7.7375 100.00 INE217K08289 RELIANCE HOME FINANCE LTD 9.40% 03-Jan-32 99.1900 9.5100 10.00 INE261F08782 NABARD 7.71% 17-Mar-32 101.4100 7.6855 100.00 INE261F08832 NABARD 7.69% 31-Mar-32 99.5700 7.7300 400.00 INE945S07207 KUDGI TRANSMISSION LTD 9.50% 25-Apr-35 101.6100 9.3000 278.00 INE008A08U84 IDBI BANK LTD 10.75% 31-Dec-99 99.8299 10.7500 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com