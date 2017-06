May 18 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 13062.30 NSE 39901.50 ============= TOTAL 52963.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE705A08060 VIJAYA BANK 10.40% 31-Mar-99 101.8000 9.6200 5.00 INE008A08V42 IDBI BANK LTD 10.95% 31-Mar-99 102.1500 10.3100 1.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 103.3000 10.9400 4.00 INE040A08377 HDFC BANK LTD 8.85% 31-Dec-99 100.5600 8.7300 1750.00 INE692A08086 UNION BANK OF INDIA 9.08% 31-Dec-99 100.0022 9.0700 250.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 105.3100 9.8200 9.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% 31-Dec-99 100.1400 10.8700 2.00 INE804I07RP9 ECL FINANCE LTD 0.00% 22-Jun-17 163.7100 8.5000 10.50 INE804I07TL4 ECL FINANCE LTD 0.00% 30-Aug-17 160.3700 10.5000 2.50 INE092T08931 IDFC BANK LTD 8.43% 30-Jan-18 100.7000 7.2000 500.00 INE916DA7IO8 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.78% 15-Mar-18 101.1400 7.3400 100.00 INE148I07AR3 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.65% 28-Mar-18 101.3200 7.9900 50.00 INE110L07039 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 8.40% 03-Aug-18 101.2400 7.2500 100.00 INE115A07HN3 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.65% 08-Feb-19 101.5900 7.6500 1000.00 INE115A07IK7 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.38% 27-Feb-19 101.1700 7.6400 250.00 INE001A07PD9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.46% 11-Mar-19 101.3900 7.6300 300.00 INE516Q07143 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE 12.25% 11-Aug-19 103.3200 11.1400 2.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-19 100.7700 8.6300 50.00 INE755K07223 DALMIA CEMENT (BHARAT) LTD 8.65% 19-Oct-19 100.7600 8.2500 350.00 INE261F08857 NABARD 7.14% 28-Apr-20 100.0589 7.1100 500.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION 7.05% 15-May-20 99.0500 7.4100 100.00 INE756I07BC3 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 7.76% 26-May-20 100.0300 7.7400 100.00 INE608T07019 NSPIRA MANAGEMENT SERVICES 13.50% 30-Jun-20 104.2400 11.4300 240.00 INE774D07RB5 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 7.90% 08-Jul-20 100.2400 7.8200 370.00 INE608T07027 NSPIRA MANAGEMENT SERVICES 12.00% 30-Sep-20 107.9700 21.4900 160.00 INE755K07231 DALMIA CEMENT (BHARAT) LTD 8.65% 19-Oct-20 101.0500 8.2500 350.00 INE115A07LF1 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.65% 17-Nov-20 99.7700 7.7200 400.00 INE001A07GO5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.40% 13-Apr-21 105.4400 7.7200 50.00 INE879Q08036 ESAF MICROFINANCE AND INVEST 16.83% 28-Dec-21 114.2600 12.5000 1.00 INE669E08300 IDEA CELLULAR LTD 8.03% 14-Feb-22 99.1300 8.2500 50.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.60% 18-Mar-22 100.9300 7.3500 2250.00 INE235P07696 LNT INFRA DEBT FUND LTD 8.00% 11-May-22 100.0000 8.0000 250.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS 8.45% 12-Jun-23 101.9200 8.0300 300.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 100.1500 9.2000 5.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM 8.24% 19-Nov-24 103.5700 7.7500 150.00 INE752E07NK9 POWER GRID CORPORATION 8.32% 23-Dec-25 103.5000 7.7300 600.00 INE537P07125 INDIA INFRADEBT LTD 8.62% 07-Mar-26 103.7700 8.1700 50.00 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FIN 9.00% 06-Jun-26 103.5200 8.4200 28.00 INE148I07FG5 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.00% 30-Jun-26 100.5800 8.9000 15.00 INE040A08369 HDFC BANK LTD 7.95% 21-Sep-26 100.8400 7.8100 500.00 INE503A08028 DCB BANK LTD 9.85% 18-Nov-26 100.1500 10.0400 1.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION 7.18% 20-Jan-27 97.0000 7.7700 304.00 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 114.4300 6.0900 2.60 INE053F07983 IRFC 7.83% 21-Mar-27 101.8600 7.5600 150.00 INE168X08014 NATIONAL INSURANCE COMPANY 8.35% 26-Mar-27 101.7500 8.0800 1.00 INE340M08178 TAMILNADU GENERATION 9.25% 27-Mar-27 102.2000 9.1000 12.00 INE031A07949 HOUSING AND URBAN DEVELOP 8.76% 25-Oct-28 119.7900 6.0500 1.60 INE906B07DE1 NHAI 8.50% 05-Feb-29 119.8200 6.1400 55.50 INE691A08039 UCO BANK 11.70% - 101.3000 11.2700 920.00 INE528G08352 YES BANK LTD 9.50% - 100.9700 9.1800 31.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 111.5900 6.0800 1.60 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 96.3800 7.7900 370.00 INE787H07180 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.08% 26-Mar-33 110.0000 6.0700 1.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-40 104.0000 10.8800 4.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 106.5000 9.3700 2.00 NSE === INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 100.7600 10.0590 70.00 INE651A09072 STATE BANK OF MYSORE RESET 31-Dec-99 97.4800 10.2313 10.00 INE649A09118 STATE BANK OF HYDERABAD RESET 31-Dec-99 101.9500 8.1500 3.00 INE804I07SV5 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 06-May-17 139.3510 10.0000 10.50 INE804I07RL8 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 09-Jun-17 167.0940 0.0000 15.30 INE306N07GZ7 TATA CAPITAL FINANCIAL 8.99% 23-Jun-17 100.1760 6.6755 250.00 INE916DA7KM8 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED -- 10-Jul-17 99.0009 6.9500 250.00 INE093J07874 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE NIFTY 18-Sep-17 167.5000 0.0000 0.90 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION 9.28% 28-Dec-17 101.1900 7.0000 50.00 INE092T08931 IDFC BANK LIMITED 8.43% 30-Jan-18 100.7002 7.2000 500.00 INE915D07OZ0 CITIFINANCIAL CONSUMER NIFTY 30-Jan-18 149.2700 - 7.50 INE038U07025 INNOVADOR TRADERS PRIVATE 8.25% 17-Feb-18 100.0000 8.0837 2060.00 INE306N07IS8 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.87% 26-Mar-18 100.2341 7.5000 250.00 INE033L07FJ7 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE 7.75% 28-Mar-18 100.1438 7.5000 600.00 INE033L07FJ7 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE 7.75% 28-Mar-18 100.1438 7.5000 400.00 INE916DA7LC7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.65% 31-May-18 101.0616 7.5349 300.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 101.1250 7.0500 250.00 INE958G07AN8 RELIGARE FINVEST LIMITED 10.45% 18-Jul-18 60.1820 9.3100 2500.00 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 101.2398 7.2500 100.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 104.5000 7.2500 40.00 INE657N07134 EDELWEISS COMMODITIES SERV 11.00% 04-Oct-18 121.9213 8.7894 2.00 INE261F08535 NABARD 7.80% 12-Oct-18 100.2478 6.8500 500.00 INE020B07HX2 REC 9.24% 17-Oct-18 102.3100 7.4000 2.00 INE001A07OD2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.25% 23-Oct-18 100.9100 7.5000 50.00 INE001A07OD2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.25% 23-Oct-18 100.9100 7.5000 50.00 INE860H07EB1 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 7.76% 23-Nov-18 99.9415 7.7500 250.00 INE008A08Q72 IDBI BANK LIMITED 11.30% 15-Dec-18 101.7600 9.9471 25.00 INE115A07HN3 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.65% 08-Feb-19 101.5930 7.6500 1000.00 INE915D07TJ3 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD -- 25-Feb-19 112.2300 - 10.00 INE915D07TI5 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD -- 25-Feb-19 113.9700 - 10.00 INE115A07IK7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.38% 27-Feb-19 101.1672 7.6375 250.00 INE915D07TN5 CITICORP FINANCE (INDIA) -- 01-Mar-19 113.8200 - 10.00 INE001A07PD9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.46% 11-Mar-19 101.3948 7.6250 400.00 INE556F09569 SIDBI 7.98% 26-Mar-19 101.3326 7.1700 250.00 INE556F09569 SIDBI 7.98% 26-Mar-19 101.3326 7.1700 250.00 INE692A09191 UNION BANK OF INDIA RESET 30-Mar-19 100.8178 8.5800 300.00 INE261F08618 NABARD 7.65% 09-May-19 100.3654 6.8500 1500.00 INE261F08618 NABARD 7.65% 09-May-19 100.3654 7.4406 750.00 INE261F08626 NABARD 7.65% 16-May-19 100.3700 6.8500 1500.00 INE692A09209 UNION BANK OF INDIA RESET 16-Jun-19 100.5241 8.5800 300.00 INE020B07IV4 REC 9.02% 18-Jun-19 103.0000 7.4000 4.00 INE976I08029 TATA CAPITAL LIMITED 10.50% 04-Aug-19 100.8700 9.9980 20.00 INE020B07ER1 REC 8.72% 04-Sep-19 102.6300 7.4000 2.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-19 100.7662 8.6300 1050.00 INE752E07BX7 POWER GRID CORPORATION 8.73% 11-Oct-19 102.7500 7.4000 5.00 INE755K07223 DALMIA CEMENT (BHARAT) LTD 8.65% 19-Oct-19 100.7632 8.2500 350.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION 8.96% 21-Oct-19 103.2501 7.4100 100.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION 8.96% 21-Oct-19 103.2501 7.4100 100.00 INE206D08113 NUCLEAR POWER CORPORATION 8.50% 16-Nov-19 103.4288 7.1000 200.00 INE206D08113 NUCLEAR POWER CORPORATION 8.50% 16-Nov-19 103.4288 6.9645 100.00 INE514E08FI1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 6.54% 02-Dec-19 98.5143 7.1750 140.00 INE115A07KF3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.96% 12-Dec-19 100.6421 7.6700 250.00 INE115A07KF3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.96% 12-Dec-19 100.6421 7.6700 250.00 INE721A08786 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 10.25% 31-Dec-19 100.5600 9.9455 11.00 INE020B07FC0 REC 8.65% 22-Jan-20 102.6300 7.5000 40.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION 8.36% 26-Feb-20 102.3879 7.3581 20.00 INE261F08477 NABARD 8.15% 04-Mar-20 102.2988 7.2234 20.00 INE895D08766 TATA SONS LIMITED 7.90% 06-Mar-20 100.1187 7.8761 20.00 INE053F09GU8 IRFC 6.70% 08-Mar-20 101.8529 6.0600 50.00 INE020B08823 REC 8.87% 08-Mar-20 103.8215 7.2950 19.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION 8.15% 09-Mar-20 102.1017 7.2700 400.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION 8.15% 09-Mar-20 102.1781 7.2473 20.00 INE733E07CF2 NTPC LIMITED 8.78% 09-Mar-20 103.8843 7.2100 18.00 INE916DA7NK6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED SR-I 7.74% 16-Mar-20 99.8792 7.8000 250.00 INE115A07LK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.80% 19-Mar-20 100.2361 7.6884 10.00 INE053F07959 IRFC 6.73% 23-Mar-20 98.9404 7.1714 19.00 INE001A07QF2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.78% 24-Mar-20 100.2856 7.6500 20.00 INE954K08014 AIR INDIA LIMITED 9.13% 26-Mar-20 103.4480 7.9000 50.00 INE804I078R2 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 03-Apr-20 100.2120 8.9700 50.00 INE916DA7MX1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.85% 07-Apr-20 100.1029 7.8000 20.00 INE296A07ON7 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.85% 07-Apr-20 100.1426 7.7850 11.00 INE261F08840 NABARD 7.14% 27-Apr-20 100.0000 7.1346 500.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION 8.38% 27-Apr-20 102.4716 7.4000 51.00 INE721A08927 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 10.75% 03-May-20 101.9700 9.9411 10.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION 7.05% 15-May-20 99.0508 7.4100 100.00 INE756I07BC3 HDB FINANCIAL SERVICES 7.76% 26-May-20 100.0335 7.7400 100.00 INE752E07DT1 POWER GRID CORPORATION 10.10% 12-Jun-20 106.9081 7.5000 42.50 INE115A07LR6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.74% 05-Jul-20 100.1216 7.6900 1500.00 INE115A07LR6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.74% 05-Jul-20 100.1216 7.6900 1250.00 INE756I07BF6 HDB FINANCIAL SERVICES 3.00% 08-Jul-20 100.1697 7.8214 700.00 INE018A08AQ5 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.40% 24-Sep-20 103.1743 7.2700 500.00 INE018A08AQ5 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.40% 24-Sep-20 103.1743 7.2700 500.00 INE755K07231 DALMIA CEMENT (BHARAT) 8.65% 19-Oct-20 101.0502 8.2500 350.00 INE020B08450 REC 8.80% 25-Oct-20 103.7200 7.5000 60.00 INE115A07LF1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.65% 17-Nov-20 99.7684 7.7200 250.00 INE001A07GO5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.40% 13-Apr-21 105.4354 7.7200 50.00 INE572E09429 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.80% 07-May-21 99.9700 7.8000 50.00 INE020B08591 REC 9.48% 10-Aug-21 106.0331 7.7300 5.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.75% 26-Sep-21 100.0000 8.7260 5.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION 8.55% 09-Dec-21 103.4500 7.6000 4.00 INE087P07071 AVANSE FINANCIAL SERVICES 9.20% 06-Jan-22 99.9402 9.0000 50.00 INE669E08300 IDEA CELLULAR LIMITED 8.03% 14-Feb-22 99.1250 8.2500 50.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 100.8940 7.3600 2250.00 INE975G08223 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.20% 15-Apr-22 101.6000 9.0900 8.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY 2.00% 23-Apr-22 131.1582 8.5633 200.00 INE115A07LQ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.80% 03-May-22 99.9708 7.8000 250.00 INE115A07LQ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.80% 03-May-22 99.9708 7.8000 250.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 105.9500 8.2000 1.00 INE168A08038 THE JAMMU AND KASHMIR BANK 9.50% 24-Jun-22 101.3923 9.1400 110.00 INE013A07SK3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.95% 02-Nov-22 104.2500 8.9038 1.00 INE787H07107 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.21% 21-Nov-22 105.1887 6.0600 50.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 105.3483 7.6150 200.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 102.9000 7.7438 110.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 101.9652 8.0200 400.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE 9.05% 09-Sep-23 99.4311 9.1500 5.00 INE752E07HM7 POWER GRID CORPORATION 8.64% 08-Jul-24 104.4100 7.7981 25.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 105.3138 9.9100 2.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM 8.24% 19-Nov-24 103.5721 7.7450 300.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION 8.65% 28-Dec-24 105.1000 7.7300 1.00 INE020B08906 REC 8.27% 06-Feb-25 103.1711 7.7100 50.00 INE134E08DA0 POWER FINANCE CORPORATIO 8.75% 15-Jun-25 105.7500 7.7600 5.00 INE092T08592 IDFC BANK LIMITED 8.90% 19-Nov-25 104.9700 8.0500 14.00 INE752E07NK9 POWER GRID CORPORATION 8.32% 23-Dec-25 103.4840 7.7332 900.00 INE752E07NK9 POWER GRID CORPORATION 8.32% 23-Dec-25 103.4727 7.7350 300.00 INE535H08678 FULLERTON INDIA CREDIT 9.30% 25-Feb-26 104.2500 8.5775 13.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 108.0300 7.4464 3.00 INE134E08IE1 POWER FINANCE CORPORATION 8.03% 02-May-26 102.0000 7.7100 46.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.30% 29-Jun-26 102.1200 8.9434 1.00 INE148I07FG5 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.00% 30-Jun-26 100.6000 8.8900 15.00 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 102.2500 8.4250 3.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE 9.30% 16-Aug-26 101.1000 9.1100 67.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.2000 8.9500 6.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 100.8392 7.8050 500.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.15% 26-Sep-26 100.3500 9.0726 16.00 INE121H08099 IL&FS FINANCIAL SERVICES 8.69% 29-Sep-26 100.8000 8.5442 133.00 INE503A08028 DCB BANK LIMITED 9.85% 18-Nov-26 99.9528 10.1000 770.00 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION 7.60% 20-Feb-27 100.3445 7.6850 100.00 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 114.1111 6.1300 2.60 INE752E07OE0 POWER GRID CORPORATION 7.89% 09-Mar-27 101.8791 7.6000 200.00 INE020B08AH8 REC 7.95% 12-Mar-27 101.9390 7.6500 450.00 INE540P07178 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.48% 15-Mar-27 102.5500 8.0868 1.00 INE053F07983 IRFC 7.83% 21-Mar-27 101.7243 7.5800 250.00 INE168X08014 NATIONAL INSURANCE COMPANY 8.35% 26-Mar-27 101.5300 8.1100 19.00 INE340M08178 TAMILNADU GENERATION 9.25% 27-Mar-27 102.7500 9.0200 90.00 INE891K08042 AXIS FINANCE LIMITED SR-02 8.50% 11-May-27 100.4500 8.4300 27.00 INE831R08050 ADITYA BIRLA HOUSING FINANCE 8.50% 14-May-27 100.0000 8.5000 250.00 INE906B07DE1 NHAI 8.50% 05-Feb-29 119.2451 6.1400 55.50 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 121.6400 6.0600 1.50 INE945S07140 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.14% 25-Apr-29 100.2117 9.0900 100.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 100.5759 8.6950 1650.00 INE028A08083 BANK OF BARODA 8.50% PERPETUAL 98.2700 8.9500 1500.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% PERPETUAL 100.7637 8.9200 500.00 INE692A08086 UNION BANK OF INDIA 9.08% PERPETUAL 100.0022 9.0700 250.00 INE945S07223 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% PERPETUAL 101.8534 9.1900 100.00 INE945S07215 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% PERPETUAL 101.8534 9.1900 69.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% PERPETUAL 100.1200 9.0512 10.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% PERPETUAL 100.0000 11.9700 9.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 99.0800 11.1700 6.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% PERPETUAL 99.6303 10.9900 4.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 100.3800 9.0900 3.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 100.9200 11.2800 2.00 INE084A08102 BANK OF INDIA 9.95% PERPETUAL 100.4400 9.8100 2.00 INE028A08083 BANK OF BARODA 8.50% PERPETUAL 98.2700 8.9500 1000.00 INE945S07157 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.14% 25-Apr-30 100.2117 9.0900 100.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 111.4524 6.1300 200.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 111.1745 6.1225 179.20 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 111.1745 6.1225 130.00 INE945S07165 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.14% 25-Apr-31 100.2117 9.0900 100.00 INE053F09HQ4 IRFC 9.47% 10-May-31 114.0300 7.9554 40.00 INE217K08289 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.40% 03-Jan-32 99.8000 9.4200 10.00 INE945S07173 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.14% 25-Apr-32 100.1479 9.1000 100.00 INE945S07181 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-33 101.8534 9.1900 142.00 INE945S07199 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-34 101.8534 9.1900 150.00 INE945S07207 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-35 101.8534 9.1900 75.00 INE871D07LZ1 INFRASTRUCTURE LEASING 9.35% 17-Aug-35 109.7748 8.2800 100.00 INE945S07231 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-38 104.1500 9.1900 96.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com