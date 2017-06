May 22 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 17949.60 NSE 44353.00 ============= TOTAL 62302.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.11% 07-Jul-17 100.2600 6.5000 50.00 INE261F09DM1 NABARD 0.00% 01-Aug-17 98.7400 6.5400 680.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.27% 21-Aug-17 100.5600 6.5500 550.00 INE148I07AP7 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 28-Mar-18 127.3000 8.0200 65.00 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.50% 15-May-18 101.0300 7.3600 50.00 INE975F07FS2 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED 7.98% 15-Feb-19 100.3560 7.7500 500.00 INE756I07878 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.84% 12-Mar-19 101.7200 7.7500 100.00 INE220J07048 FUTURE CONSUMER LIMITED 11.00% 16-Mar-19 100.0000 10.9500 10.00 INE916DA7MV5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.80% 20-Mar-19 100.0900 7.7200 2450.00 INE115A07IG5 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.28% 30-Apr-19 101.0700 7.6600 250.00 INE115A07IU6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.69% 17-May-19 101.8116 7.6700 250.00 INE635T07038 SARA ESTATES PRIVATE LIMITED 0.00% 11-Jul-19 107.2300 340.00 INE516Q07143 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE LTD 12.25% 11-Aug-19 102.8100 11.2500 1.00 INE001A07OR2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.26% 12-Aug-19 101.1500 7.6500 500.00 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.48% 18-Nov-19 99.5800 7.6500 100.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 102.0400 7.6700 250.00 INE635T07046 SARA ESTATES PRIVATE LIMITED 0.00% 11-Jan-20 107.6400 615.00 INE261F08857 NABARD 7.14% 28-Apr-20 100.0600 7.1100 250.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.05% 15-May-20 99.1000 7.3900 400.00 INE087M08027 BAHADUR CHAND INVESTMENTS PVT LTD 10.00% 17-Jun-20 100.0300 9.6200 1290.00 INE881J08292 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 11.00% 30-Jun-20 103.5000 9.6400 12.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.50% 17-Sep-20 100.3400 7.3800 750.00 INE115A07JB4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 12-Feb-21 103.0500 7.7600 250.00 INE084A08102 BANK OF INDIA SR-4 9.95% 05-Dec-21 100.6000 9.7700 1.00 INE879Q08036 ESAF MICROFINANCE AND INVESTMENTS 16.83% 28-Dec-21 114.2300 12.5000 4.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.60% 18-Mar-22 100.8900 7.3600 200.00 INE926T07015 SAHA INFRATECH PRIVATE LIMITED 17.57% 12-Jun-22 102.0000 17.0200 1100.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.29% 21-Aug-22 104.2500 8.2400 1.00 INE020B07GW6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.22% 19-Dec-22 105.0000 6.1200 3.90 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.45% 12-Jun-23 102.0600 8.0000 1200.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.70% 15-Jul-23 105.0700 7.6300 300.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.1500 9.2000 250.00 INE020B07HO1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.01% 24-Sep-23 109.6000 6.1300 1.90 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 98.9300 7.8000 1000.00 INE787H07321 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.41% 22-Jan-24 112.2900 6.1000 2.00 INE787H07388 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.16% 27-Mar-24 111.0700 6.1200 3.20 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 103.1900 7.7100 100.00 INE020B07JP4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.89% 05-Nov-25 104.9000 6.1200 2.00 INE053F07793 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORPORATION 7.07% 21-Dec-25 106.1400 6.1200 11.10 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 13-Feb-26 104.9200 8.4000 20.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 103.5000 7.7300 50.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 101.3500 9.0600 7.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 15-Jul-26 102.7000 8.4000 28.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 26-Sep-26 97.8200 9.5000 97.00 INE503A08028 DCB BANK LIMITED 9.85% 18-Nov-26 100.0000 10.0900 0.50 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 115.2000 6.1500 16.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.75% 22-Mar-27 101.6100 7.6500 650.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 103.7800 7.7300 50.00 INE168X08014 NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED 8.35% 26-Mar-27 101.6800 8.0800 146.00 INE206D08360 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-27 103.7100 7.7300 50.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 109.3500 6.1200 8.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 104.0200 7.7300 50.00 INE206D08378 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-28 103.9500 7.7300 50.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 117.6800 6.2200 3.00 INE031A07972 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.58% 13-Jan-29 120.1600 6.1000 1.00 INE031A07AA4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.83% 13-Jan-29 120.1600 6.1000 1.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 119.0000 6.1500 10.00 INE202E07120 IREDA LTD 8.55% 13-Mar-29 119.8400 6.1300 3.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 104.2600 7.7300 50.00 INE206D08386 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-29 104.1800 7.7300 50.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-29 111.9100 7.8300 100.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 100.5300 9.2600 40.00 INE787H07313 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.75% 12-Nov-33 125.0000 6.0500 1.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-40 100.0000 11.9600 5.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.7300 10.0600 1.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% 31-Dec-98 102.1300 9.1300 7.00 INE705A08060 VIJAYA BANK 10.40% 31-Mar-99 100.8500 10.0100 2.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 103.3000 10.6100 5.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% 31-Dec-99 100.2400 8.7600 2550.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% 31-Dec-99 101.7700 10.7600 4.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 109.1300 9.1100 1.00 NSE === INE013A07W03 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 09-Jun-17 114.4190 42.50 INE804I07RL8 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 09-Jun-17 166.9710 0.0000 40.80 INE535H07654 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.11% 17-Jul-17 100.2160 7.2500 1197.00 INE916DA7IQ3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED - 28-Jul-17 100.2935 6.9200 900.00 INE093J07858 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 08-Aug-17 163.6830 0.0000 2.50 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 100.5527 6.5296 100.00 INE093J07890 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 08-Sep-17 162.0070 0.0000 2.50 INE093J07965 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 17-Oct-17 159.9470 0.0000 4.50 INE093J07957 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 17-Oct-17 148.5220 0.0000 2.50 INE093J07AG2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 27-Nov-17 155.5000 0.0000 24.00 INE093J07AL2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 12-Dec-17 154.5150 0.0000 30.00 INE093J07AP3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 23-Dec-17 164.1900 0.0000 4.60 INE093J07AW9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 22-Jan-18 154.2000 0.0000 4.00 INE915D07OZ0 CITIFINANCIAL CONSUMER FINANCE INDIA - 30-Jan-18 149.3900 - 10.50 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.0170 6.9900 21.00 INE093J07BC9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 02-Feb-18 152.0680 0.0000 2.50 INE915D07PC6 CITIFINANCIAL CONSUMER FINANCE INDNIFTY 28-Feb-18 144.6600 - 2.50 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 15-May-18 101.0276 7.3600 250.00 INE556F09478 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.20% 07-Jun-18 101.1426 7.0300 8.00 INE001A07NR4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 11-Jun-18 101.0845 7.3500 1000.00 INE001A07NY0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.57% 12-Jun-18 101.1707 7.3600 750.00 INE001A07NY0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.57% 12-Jun-18 101.1707 7.3599 750.00 INE001A07EC5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 11.25% 04-Sep-18 104.3623 7.5000 50.00 INE115A07IB6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.38% 08-Oct-18 101.0189 7.5200 500.00 INE115A07IB6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.38% 08-Oct-18 101.0189 7.5200 500.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 12-Oct-18 99.9487 7.4900 1000.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 12-Oct-18 99.9487 7.4900 1000.00 INE001A07PW9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.40% 22-Nov-18 99.7845 7.5100 50.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 103.5286 7.0479 15.00 INE557F09310 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 24-Dec-18 90.0605 6.8100 1200.00 INE414G07BR1 MUTHOOT FINANCE LIMITED 8.75% 30-Jan-19 99.5431 9.0000 34.40 INE975F07FS2 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED 7.98% 15-Feb-19 100.3560 7.7500 500.00 INE915D07TJ3 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 25-Feb-19 112.3300 - 10.00 INE115A07IK7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.38% 27-Feb-19 101.1984 7.6145 80.00 INE756I07878 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.83% 12-Mar-19 101.7206 7.7500 100.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.39% 15-Mar-19 101.2487 7.6100 300.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.39% 15-Mar-19 101.2487 7.6113 300.00 INE556F09601 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.04% 15-Mar-19 101.4320 7.1500 100.00 INE916DA7MV5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.80% 20-Mar-19 100.0899 7.7200 2450.00 INE804K07013 RELIANCE BIG ENTERTAINMENT PVT LTD 11.28% 26-Apr-19 100.8469 10.7497 50.00 INE115A07IG5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.28% 30-Apr-19 101.0706 7.6600 250.00 INE115A07IU6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.69% 17-May-19 101.8116 7.6650 250.00 INE053T07026 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.12% 10-Jun-19 101.3451 7.3900 200.00 INE013A07V95 RELIANCE CAPITAL LIMITED SR-B/350 0.00% 12-Jul-19 117.4040 17.4040 56.00 INE001A07OR2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.26% 12-Aug-19 101.1518 7.6500 1500.00 INE001A07OR2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.26% 12-Aug-19 101.1518 7.6500 1000.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 100.7235 8.6500 550.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 100.7844 8.6200 300.00 INE121H07BO7 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.54% 08-Nov-19 100.2299 8.4300 250.00 INE245A08067 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.48% 17-Nov-19 103.5114 7.8300 50.00 INE245A08067 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.48% 17-Nov-19 103.5114 7.8300 50.00 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.48% 18-Nov-19 99.5778 7.6500 100.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 102.0423 7.6650 500.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.20% 23-Jan-20 102.1450 7.2620 10.00 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA RESET 27-Jan-20 101.8500 8.2200 4.00 INE414G07BS9 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jan-20 99.9180 9.0000 32.50 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 102.3850 7.3550 10.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.05% 15-May-20 99.1041 7.3900 500.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.05% 15-May-20 99.1298 7.3815 100.00 INE957N07302 HERO FINCORP LIMITED 7.95% 19-May-20 100.0000 7.9417 500.00 INE296A07PR5 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.77% 20-May-20 99.9850 7.7667 500.00 INE477A07233 CANFIN HOMES LIMITED 7.68% 27-May-20 99.4166 7.9000 9.00 INE414G07CC1 MUTHOOT FINANCE LIMITED 8.75% 24-Jun-20 99.4732 8.9500 125.00 INE115A07LR6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.74% 05-Jul-20 100.1445 7.6800 1000.00 INE134E08IZ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.46% 05-Jul-20 100.0000 7.4600 50.00 INE115A07LR6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.74% 05-Jul-20 100.1445 7.6800 1000.00 INE548V07039 NIRCHEM CEMENT LIMITED 8.57% 14-Sep-20 102.0478 8.0075 100.00 INE548V07039 NIRCHEM CEMENT LIMITED 8.57% 14-Sep-20 102.0478 7.8322 50.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 17-Sep-20 100.3382 7.3800 750.00 INE020B08450 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 25-Oct-20 104.1378 7.3600 500.00 INE020B08450 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 25-Oct-20 104.1378 7.3600 500.00 INE053F09HL5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.72% 20-Dec-20 102.2756 6.0900 50.00 INE804I07I48 ECL FINANCE LIMITED SR-III 9.80% 31-Dec-20 102.3846 8.9583 100.00 INE115A07JB4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 12-Feb-21 103.0508 7.7600 250.00 INE115A07JF5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 26-Feb-21 102.6145 7.7600 200.00 INE115A07JF5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 26-Feb-21 102.6145 7.7597 200.00 INE752E07NN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.13% 25-Apr-21 102.5045 7.3600 500.00 INE752E07NN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.13% 25-Apr-21 102.5045 7.3600 500.00 INE774D07QG6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 7.50% 30-Nov-21 98.0800 7.9980 750.00 INE537P07299 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.05% 23-Feb-22 99.7000 8.1000 4.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.60% 18-Mar-22 100.8902 7.3600 200.00 INE895D08790 TATA SONS LIMITED 8.25% 23-Mar-22 100.8670 8.0200 200.00 INE623B07552 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 9.17% 09-May-22 99.9000 9.3996 40.00 INE477A07241 CANFIN HOMES LIMITED 7.89% 18-May-22 100.0000 7.8900 1060.00 INE514E08FM3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.35% 18-May-22 100.0000 7.3500 750.00 INE168A08038 THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED 9.50% 24-Jun-22 101.3881 9.1400 150.00 INE200M07044 VARUN BEVERAGES LIMITED 7.70% 30-Jun-22 99.8800 8.1000 1500.00 INE803N07043 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-22 156.0268 8.2500 100.00 INE803N07043 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-22 156.0268 8.2500 50.00 INE859N08019 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.67% 01-Sep-22 101.5000 9.1200 4.00 INE160A09173 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 12-Dec-22 99.8000 9.3700 1.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 105.4273 7.6300 200.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 105.4273 7.6300 100.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 102.0599 8.0000 1200.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 104.1804 7.6100 250.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 104.1804 7.6100 250.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.70% 15-Jul-23 105.0651 7.6250 300.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.0913 9.2075 625.20 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.0913 9.2074 50.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 98.9338 7.8000 1000.00 INE121A08NW8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.08% 27-Oct-23 101.0350 8.8383 50.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. LTD 9.75% 02-Aug-24 107.8107 8.2500 300.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.80% 03-Jan-25 101.8500 11.7500 3.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 103.1918 7.7050 350.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 103.1918 7.7050 250.00 INE092T08BT2 IDFC BANK LIMITED 8.52% 27-Feb-25 103.4412 7.9000 1000.00 INE540P07152 U.P. INE540P07152 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 14-Mar-25 100.6799 8.6206 50.00 INE860H08DN6 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.25% 11-Aug-25 104.4300 8.4699 1.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-25 102.7000 10.2300 5.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 102.3697 7.7000 500.00 INE535N08056 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.83% 28-Mar-26 105.4500 9.1300 2.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 104.0300 7.7500 50.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 101.3500 9.0600 18.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED SR-172 8.85% 15-Jul-26 102.7400 8.4000 5.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.0200 9.2800 1309.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 100.0000 8.4300 12.00 INE081A08215 TATA STEEL LIMITED 8.15% 04-Oct-26 98.6289 8.3500 150.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.54% 30-Dec-26 99.0427 7.6700 30.00 INE752E07OE0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.89% 09-Mar-27 101.8757 7.6000 150.00 INE752E07OE0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.89% 09-Mar-27 101.8757 7.6000 150.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 101.9346 7.6560 50.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 101.9346 7.6501 50.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.75% 22-Mar-27 101.6086 7.6500 650.00 INE168X08014 NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED 8.35% 26-Mar-27 101.6900 7.9000 306.00 INE115A07LU0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.86% 17-May-27 100.0000 7.8548 100.00 INE860H08DY3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.50% 18-May-27 100.0400 8.4884 60.00 INE514E08FN1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.56% 18-May-27 100.0000 7.5600 50.00 INE945S07132 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.14% 25-Apr-28 100.9800 8.9700 50.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 100.0000 9.7383 50.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 111.9079 7.8300 100.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 100.2422 8.7800 2550.00 INE160A08100 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% PERPETUAL 100.0000 9.1400 400.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% PERPETUAL 100.0598 11.1000 104.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 100.1643 9.4200 100.00 INE084A08102 BANK OF INDIA 9.95% PERPETUAL 100.2300 9.8700 1.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 99.0491 8.9875 100.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 110.0000 6.1000 90.00 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED 11.75% 30-Mar-31 100.0000 11.7200 0.50 INE261F08832 NABARD 7.69% 31-Mar-32 102.5700 7.4300 150.00 INE039A09PO2 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-32 100.0000 9.8785 25.00 INE945S07215 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-36 101.9000 9.1800 15.00 INE945S07223 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-37 102.4500 9.2118 1.00 INE039A09PP9 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-37 100.0000 9.8802 50.00 INE945S07231 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-38 102.1800 9.2500 100.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 100.0000 10.0324 25.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 94.9685 11.7500 11.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 96.9214 11.0680 10.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange