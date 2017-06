May 23 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 20751.40 NSE 46883.00 ============= TOTAL 67634.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE013A07YU0 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 09-Jun-17 156.8300 10.7500 30.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.11% 07-Jul-17 100.2600 6.5000 50.00 INE027E07287 LNT FINANCE LIMITED 8.97% 07-Aug-17 100.3026 7.0000 900.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.32% 19-Aug-17 100.5500 6.5500 450.00 INE019A07332 JSW STEEL LTD 10.40% 19-Aug-17 100.6400 7.6200 350.00 INE148I07GP4 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.10% 15-Mar-18 100.1100 7.9100 1050.00 INE115A07HD4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.73% 15-May-18 101.2500 7.3500 250.00 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.39% 28-May-18 101.2300 7.1000 649.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.40% 29-Jun-18 101.3100 7.1000 600.00 INE020B08AG0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.88% 03-Sep-18 99.7700 7.0900 750.00 INE053F07967 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.00% 10-Sep-18 99.9600 7.0600 500.00 INE774D07QX1 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 7.78% 20-Feb-19 100.0405 7.7200 250.00 INE756I07845 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.90% 28-Feb-19 101.8200 7.7200 150.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 100.7800 8.6200 50.00 INE220J07089 FUTURE CONSUMER LIMITED 10.55% 16-Mar-20 101.0000 10.5300 0.50 INE220J07055 FUTURE CONSUMER LIMITED 11.00% 16-Mar-20 102.0000 10.1100 0.20 INE134E08IQ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 6.83% 15-Apr-20 98.6500 7.3500 500.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.42% 26-Jun-20 100.1000 7.3800 11.00 INE713G08046 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.25% 10-Jul-20 101.3200 7.7500 150.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 102.8500 7.3500 750.00 INE733E07EP7 NTPC LIMITED 8.93% 19-Jan-21 105.1600 7.2700 400.00 INE572E09429 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 7.80% 07-May-21 100.0000 7.9500 1.00 INE755K07249 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 8.70% 19-Oct-21 100.3600 8.5700 1300.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.60% 18-Mar-22 100.9700 7.3400 250.00 INE895D08782 TATA SONS LIMITED 8.25% 23-Mar-22 100.8800 8.0100 150.00 INE331W07012 RAHEJA TOWERS PRIVATE LIMITED 12.00% 30-Apr-22 100.0000 12.7000 327.00 INE477A07241 CANFIN HOMES LIMITED 7.89% 18-May-22 100.1000 7.8600 30.00 INE537P07315 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.00% 26-Jul-22 100.0000 8.0000 80.00 INE755K07256 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 8.80% 19-Oct-22 100.8572 8.5700 1000.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER LTD 8.95% 26-Apr-23 103.6900 8.1300 100.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LIMIT 8.45% 12-Jun-23 102.3000 7.9500 1650.00 INE020B07HO1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.01% 24-Sep-23 109.8800 6.0800 1.90 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 98.9300 7.8000 3050.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 108.0900 8.2000 150.00 INE733E07JP6 NTPC LTD 8.49% 25-Mar-25 105.2300 7.5700 31.30 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 103.5700 7.7200 50.00 INE115A07JT6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 29-Jun-26 104.0000 7.8400 50.00 INE148I07FG5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jun-26 100.9000 8.8500 5.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 104.7200 9.2000 9.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.2500 9.1700 52.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.1500 8.9500 7.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 100.9400 7.7800 350.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 26-Sep-26 99.9500 9.1400 97.00 INE503A08028 DCB BANK LIMITED 9.85% 18-Nov-26 100.0000 10.0900 0.50 INE217K07AG5 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.15% 03-Jan-27 101.3900 8.9100 17.00 INE641O08035 PIRAMAL FINANCE LIMITED 9.55% 08-Mar-27 100.2000 9.5000 25.00 INE752E07OE0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.89% 09-Mar-27 102.1100 7.5700 150.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 101.9300 7.5400 1600.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.75% 22-Mar-27 101.6100 7.6500 100.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 103.8500 7.7200 50.00 INE206D08360 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-27 103.7800 7.7200 100.00 INE121H07BU4 IL FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.23% 05-Apr-27 100.7500 8.1100 30.00 INE115A07LU0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.86% 17-May-27 100.3700 7.8000 150.00 INE514E08FN1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.56% 18-May-27 100.1000 7.5400 800.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 104.0900 7.7200 50.00 INE206D08378 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-28 104.0200 7.7200 100.00 INE752E07MU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.40% 27-May-28 105.0000 7.7100 350.00 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 104.3300 7.7200 50.00 INE206D08386 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-29 104.2600 7.7200 100.00 INE804I08734 ECL FINANCE LIMITED 10.25% - 100.0000 0.0000 250.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% - 101.4800 9.3500 122.00 INE261F08782 NABARD 7.71% 17-Mar-32 101.6300 7.6600 100.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-40 100.0000 11.9700 1.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 102.2500 10.4800 2.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% 31-Dec-98 103.5800 8.9100 7.00 INE705A08060 VIJAYA BANK 10.40% 31-Mar-99 101.2500 9.8500 2.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 102.1500 10.3100 1.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 100.9500 11.2000 2.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% 31-Dec-99 101.7700 10.7200 9.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 104.3000 10.7200 1.00 NSE === INE092T08923 IDFC BANK LIMITED 8.40% 28-Jun-17 100.1893 6.2501 50.00 INE804I07TR1 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 03-Jul-17 155.6710 0.0000 3.10 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 100.2493 6.5500 300.00 INE916DA7IQ3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED -- 28-Jul-17 100.2980 6.8688 190.00 INE027E07287 FAMILY CREDIT LIMITED 8.97% 07-Aug-17 100.3026 7.0000 100.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 100.7803 7.1518 750.00 INE090A08MT3 ICICI BANK LIMITED 10.00% 10-Nov-17 101.2224 6.9390 1.70 INE093J07AS7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 08-Jan-18 167.1950 0.0000 2.50 INE069A08038 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 8.99% 29-Jan-18 101.1437 7.0483 250.00 INE093J07BD7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 02-Feb-18 150.1540 0.0000 4.40 INE916DA7LW5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.64% 26-Feb-18 100.2176 7.3391 500.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.3433 7.0500 71.00 INE148I07GP4 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.10% 15-Mar-18 100.1054 7.9000 400.00 INE093J07BU1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 20-Mar-18 132.0000 0.0000 5.00 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.50% 15-May-18 101.0369 7.3500 250.00 INE115A07HD4 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.73% 15-May-18 101.2464 7.3500 250.00 INE916DA7LC7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.65% 31-May-18 101.0697 7.5165 500.00 INE093J07DF8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 14-Jun-18 137.9370 0.0000 2.50 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.45% 14-Jun-18 100.0777 7.3800 700.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 101.3058 7.1000 100.00 INE013A07M21 RELIANCE CAPITAL LIMITED -- 16-Aug-18 96.5800 0.0000 13.00 INE020B08AG0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.88% 03-Sep-18 99.7565 7.1000 2000.00 INE020B08AG0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.88% 03-Sep-18 99.7565 7.1000 2000.00 INE804I07N41 ECL FINANCE LIMITED -- 07-Sep-18 110.9560 0.0000 1.00 INE053F07967 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.00% 10-Sep-18 99.9645 7.0600 1000.00 INE053F07967 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.00% 10-Sep-18 99.9645 7.0600 500.00 INE414G07AG6 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.25% 14-Oct-18 100.7858 9.0000 24.00 INE721A07GS9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-18 103.7378 7.9000 100.00 INE514E08ER5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.81% 05-Nov-18 100.8845 7.1000 150.00 INE514E08ER5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.81% 05-Nov-18 100.8845 7.0991 150.00 INE093J07FA4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 18-Dec-18 119.9000 0.0000 2.80 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 102.3315 7.1800 1.00 INE774D07QX1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 7.78% 20-Feb-19 100.0405 7.7200 250.00 INE756I07845 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.90% 28-Feb-19 101.8235 7.7200 150.00 INE804I07H56 ECL FINANCE LIMITED -- 11-Mar-19 116.0000 0.0000 5.00 INE001A07QE5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.65% 20-Mar-19 100.1579 7.5300 500.00 INE916DA7NP5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.79% 14-Jun-19 100.0862 7.7500 1000.00 INE692A09209 UNION BANK OF INDIA RESET 16-Jun-19 100.5155 8.5800 100.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 103.2893 7.2400 750.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 103.2927 7.2400 750.00 INE245A08083 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.70% 02-Aug-19 100.0946 6.8000 500.00 INE245A08083 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.70% 02-Aug-19 100.0946 6.8000 500.00 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 103.0496 7.1949 1.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 100.7844 8.6200 50.00 INE121H07BO7 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.54% 08-Nov-19 100.8341 8.1500 250.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 102.1542 7.2451 150.00 INE134E08IQ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.83% 15-Apr-20 98.6471 7.3500 500.00 INE261F08840 NABARD 7.14% 27-Apr-20 100.0000 7.1337 500.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 102.5153 7.3800 10.00 INE556F08IV6 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.25% 30-Apr-20 99.9989 7.2400 65.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 103.3922 7.3800 36.00 INE115A07KH9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.98% 15-May-20 100.6929 7.7015 50.00 INE296A07IZ3 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.79% 15-Jun-20 102.6428 7.7800 65.00 INE556F08IW4 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.09% 19-Jun-20 100.0000 7.1283 250.00 INE008A08S70 IDBI BANK LIMITED RESET 22-Jun-20 100.9300 9.0000 3.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 102.9753 7.2439 75.00 INE414G07CC1 MUTHOOT FINANCE LIMITED 8.75% 24-Jun-20 99.4728 8.9500 125.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.42% 26-Jun-20 100.1212 7.3700 50.00 INE134E08IZ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.46% 05-Jul-20 100.2498 7.3600 1250.00 INE134E08IZ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.46% 05-Jul-20 100.2498 7.3600 50.00 INE713G08046 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.25% 10-Jul-20 101.3244 7.7500 150.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 102.5191 7.4400 50.00 INE020B08AE5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.13% 21-Sep-20 99.4637 7.3100 250.00 INE020B08AE5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.13% 21-Sep-20 99.4637 7.3100 250.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 102.8482 7.3500 750.00 INE733E07EP7 NTPC LIMITED 8.93% 19-Jan-21 105.1591 7.2700 400.00 INE572E09429 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.80% 07-May-21 100.0000 7.8000 650.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 102.2104 7.6600 350.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 100.0000 8.7264 8.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 107.3500 7.7100 3.00 INE087P07071 AVANSE FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.20% 06-Jan-22 99.9348 9.0000 250.00 INE691I07273 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 9.00% 10-Jan-22 161.1552 8.6500 10.00 INE537P07299 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.05% 23-Feb-22 99.7300 8.1000 4.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.60% 18-Mar-22 100.9687 7.3400 250.00 INE092T08CN3 IDFC BANK LIMITED 0.00% 21-Mar-22 161.7000 8.0000 30.00 INE895D08782 TATA SONS LIMITED 8.25% 23-Mar-22 100.8793 8.0100 150.00 INE691I07307 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.70% 24-Mar-22 154.1942 8.6500 10.00 INE115A07LQ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.80% 03-May-22 100.0000 7.7962 150.00 INE477A07241 CANFIN HOMES LIMITED 7.89% 18-May-22 100.0000 7.8843 220.00 INE168A08038 THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED 9.50% 24-Jun-22 101.7400 9.0500 17.00 INE881J08300 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-22 102.9000 9.9800 1.00 INE660A08BO7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.30% 28-Sep-22 107.1000 8.5600 9.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 8.95% 26-Apr-23 103.6944 8.1300 100.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 102.2964 7.9500 1650.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 102.0454 8.0031 350.00 INE752E07JW2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-23 107.8086 7.6400 100.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 105.1626 7.6050 200.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 105.1626 7.6050 100.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.1265 9.2000 100.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 99.5732 9.1200 30.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.1265 9.1999 100.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 99.0383 7.7800 100.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 98.9342 7.8000 100.00 INE121A08NW8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.08% 27-Oct-23 101.0263 8.8400 150.00 INE013A075H4 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.80% 02-Nov-23 99.5559 8.8700 350.00 INE121A08OA2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.08% 23-Nov-23 99.6810 9.1200 100.00 INE514E08DG0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 03-Dec-23 109.0774 7.6600 500.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 9.75% 02-Aug-24 108.0855 8.2000 400.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 106.8100 7.7150 97.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 105.0932 7.7200 1500.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 105.0932 7.7223 1500.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 103.7900 7.6000 6.00 INE540P07087 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 14-Feb-25 104.3250 8.4300 10.00 INE092T08BT2 IDFC BANK LIMITED 8.52% 27-Feb-25 103.2972 7.9200 500.00 INE092T08BT2 IDFC BANK LIMITED 8.52% 27-Feb-25 103.2972 7.9200 500.00 INE020B08427 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.75% 08-Jun-25 106.4122 7.6500 30.00 INE115A07HU8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.55% 14-Aug-25 104.2839 7.8100 50.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 102.5529 7.6700 2950.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 102.5529 7.6700 2950.00 INE115A07IC4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 08-Oct-25 103.1590 7.8000 50.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 13-Feb-26 104.1200 8.5400 23.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 104.0621 7.8100 100.00 INE115A07JT6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 29-Jun-26 103.9752 7.8431 50.00 INE148I07FG5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jun-26 101.0700 8.8130 5.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 103.2700 9.4350 9.00 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.75% 14-Aug-26 102.4100 8.3500 2.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.0700 9.2700 62.00 INE124D08019 RELIANCE GENERAL INSURANCE COMPANY 9.10% 17-Aug-26 100.0000 9.0800 10.00 INE514E08FG5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.62% 01-Sep-26 100.0442 7.6000 500.00 INE514E08FG5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.62% 01-Sep-26 100.0442 7.6000 500.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.3400 8.9261 39.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 100.9373 7.7900 690.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 101.0803 7.7681 300.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 26-Sep-26 99.9800 9.1500 97.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 100.0000 8.4300 12.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.54% 30-Dec-26 99.0427 7.6700 70.00 INE202E08011 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 7.22% 06-Feb-27 97.6700 7.7000 1.00 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 20-Feb-27 100.6412 7.6400 200.00 INE752E07OE0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.89% 09-Mar-27 102.0801 7.5700 400.00 INE752E07OE0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.89% 09-Mar-27 102.0801 7.5700 100.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 102.2080 7.6100 100.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 102.2080 7.6100 100.00 INE540P07178 U.P. 