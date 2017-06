May 24 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 16,029.02 NSE 44,750.20 ============= TOTAL 60,779.22 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE013A07YU0 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 09-Jun-17 156.8300 10.7500 15.00 INE804I07Y22 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 13-Jun-17 99.6043 7.2500 250.00 INE804I07Z47 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 22-Jun-17 99.4273 7.2500 250.00 INE804I07Z05 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 22-Jun-17 99.4273 7.2500 180.00 INE804I07RP9 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 22-Jun-17 163.9300 8.5000 2.50 INE866I07AQ2 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 23-Jun-17 113.0100 9.0000 3.00 INE148I07BY7 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.19% 24-Jul-17 100.3900 7.1400 82.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 100.5600 6.5500 100.00 INE804I07TL4 ECL FINANCE LTD 0.00% 30-Aug-17 161.4300 8.5000 2.50 INE804I074C3 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 01-Sep-17 106.4840 7.2500 820.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.57% 07-Sep-17 100.6800 6.7000 500.00 INE804I07TZ4 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 08-Sep-17 161.1000 8.5000 3.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 100.7400 7.2200 100.00 INE121A07IQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINAN 9.55% 14-Nov-17 100.8297 7.3700 250.00 INE916DA7LY1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.56% 28-Feb-18 100.1749 7.3000 500.00 INE148I07GP4 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.10% 15-Mar-18 100.1100 7.9000 650.00 INE580B07323 GRUH FINANCE LIMITED 9.05% 15-Mar-18 101.6000 7.2500 450.00 INE916DA7LB9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.62% 22-Mar-18 101.0349 7.3000 250.00 INE336K07016 CLP WIND FARMS INDIA PRIVATE LIMIT 9.15% 30-Apr-18 101.3200 7.5600 100.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK 11.90% 03-May-18 98.5000 1.00 INE691I07AI1 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 8.80% 04-May-18 101.3243 7.5000 250.00 INE020B08AG0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.88% 03-Sep-18 99.7700 7.0900 1500.00 INE721A07GS9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-18 103.7700 7.8700 100.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.38% 27-Apr-20 102.4600 7.4000 600.00 INE916DA7NT7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 06-May-20 80.1057 7.8000 150.00 INE001A07QI6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 1.50% 18-Jun-20 100.8400 7.6600 100.00 INE556F08IW4 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.09% 19-Jun-20 99.9973 7.1300 300.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.42% 26-Jun-20 100.1300 7.3700 100.00 INE020B08AE5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.13% 21-Sep-20 99.4600 7.3100 31.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 102.8200 7.3600 100.00 INE202B07951 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 05-Feb-21 106.2600 8.6200 1.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% 06-Sep-21 101.4700 8.5500 1000.00 INE481G08024 ULTRATECH CEMENT LIMITED 6.99% 24-Nov-21 98.1800 7.4600 150.00 INE160A08100 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% 03-Mar-22 102.3300 8.5100 2.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 18-Mar-22 100.8500 7.3700 750.00 INE926T07015 SAHA INFRATECH PRIVATE LIMITED 17.57% 31-Mar-22 102.0000 2200.00 INE115A07LQ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.80% 03-May-22 100.0063 7.7900 350.00 INE537P07315 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.00% 26-Jul-22 100.0000 8.0000 20.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 105.5900 7.5600 250.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.1300 9.2100 350.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 92.9500 12.2100 363.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 103.9000 7.5800 6.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 13-Feb-26 104.9500 8.3900 23.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 100.0400 9.3900 105.00 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SE 9.00% 06-Jun-26 103.5700 8.4100 10.00 INE115A07JQ2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 15-Jun-26 103.7700 7.8700 300.00 INE115A07JW0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.43% 10-Jul-26 103.5200 7.8700 100.00 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.75% 14-Aug-26 102.2200 8.3800 50.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 100.3300 8.3800 50.00 INE752E07OE0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 7.89% 09-Mar-27 102.2200 7.5500 50.00 INE020B07GZ9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.04% 25-Mar-28 107.0000 6.1300 1.02 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.54% 16-Nov-28 119.0800 6.1600 100.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% - 103.0000 10.7800 503.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% - 101.4400 9.0800 12.00 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 111.1800 6.1200 50.00 INE945S07223 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-37 102.2300 9.1300 3.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-40 100.0000 11.9700 1.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 103.2500 10.2300 1.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 106.8900 9.2700 1.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 102.1500 11.8700 65.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 103.3000 11.2700 22.00 INE062A08132 STATE BANK OF INDIA 8.75% 30-Dec-99 100.4200 8.6000 150.00 INE306N08185 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 9.80% 31-Dec-99 103.9500 9.1100 1148.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 104.8100 10.0000 100.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% 31-Dec-99 101.7700 10.4300 2.00 NSE === INE357L07424 NOMURA CAPITAL (INDIA) PRIVATE LIMNSE CNX 05-Jun-17 123.9757 10.5000 30.50 INE575S07020 BHANU VYAPAAR PRIVATE LIMITED -- 03-Jul-17 120.7696 8.1632 200.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.3058 7.0835 300.00 INE306N07HE0 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 8.85% 31-Jul-17 100.2775 6.8500 250.00 INE306N07HE0 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 8.85% 31-Jul-17 100.2775 6.8500 250.00 INE261F09DM1 NABARD 0.00% 01-Aug-17 98.7769 6.5501 2860.00 INE149A07121 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD 9.81% 09-Aug-17 100.4726 7.3302 125.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 100.5536 6.5000 4057.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.5555 6.5001 950.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.6811 6.7000 500.00 INE001A07CR7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 10.10% 13-Sep-17 100.8326 6.8500 50.00 INE001A07CR7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 10.10% 13-Sep-17 100.8326 6.8500 50.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 100.7390 7.2200 250.00 INE121A07IQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.55% 14-Nov-17 100.8297 7.3700 250.00 INE093J07AS7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED -- 08-Jan-18 145.0000 0.0000 4.50 INE915D07OZ0 CITIFINANCIAL CONSUMER FINANCE INDNIFTY L 30-Jan-18 149.4500 - 43.50 INE477A07050 CANFIN HOMES LIMITED SR-2 8.80% 06-Feb-18 100.8191 7.3900 100.00 INE916DA7LY1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.56% 28-Feb-18 100.1749 7.3000 500.00 INE850M07079 IFMR CAPITAL FINANCE PRIVATE LIMIT 11.15% 13-Mar-18 101.2972 9.2120 300.00 INE148I07GP4 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.10% 15-Mar-18 100.1054 7.9000 900.00 INE580B07323 GRUH FINANCE LIMITED SR 9.05% 15-Mar-18 101.6041 7.2500 450.00 INE148I07GP4 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.10% 15-Mar-18 100.1054 7.9000 100.00 INE916DA7LB9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED SR-II 8.62% 22-Mar-18 101.0349 7.3000 250.00 INE115A07KX6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.25% 27-Apr-18 99.9651 7.2500 1000.00 INE691I07AI1 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.80% 04-May-18 101.3243 7.5000 250.00 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.50% 15-May-18 101.0283 7.3500 150.00 INE001A07NY0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.57% 12-Jun-18 101.1685 7.3600 2000.00 INE001A07NY0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.57% 12-Jun-18 101.1685 7.3600 2000.00 INE020B08AG0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.88% 03-Sep-18 99.7685 7.0900 1500.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 103.3357 7.3000 100.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 103.3357 7.3000 100.00 INE093J07MB8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED -- 21-Jun-19 122.0000 0.0000 1.20 INE572E09379 PNB HOUSING FINANCE LTD -- 28-Jun-19 101.7840 7.7000 400.00 INE572E09379 PNB HOUSING FINANCE LTD -- 28-Jun-19 101.7840 7.7000 400.00 INE001A07PH0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.38% 15-Jul-19 101.4323 7.6100 350.00 INE001A07PH0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.38% 15-Jul-19 101.4323 7.6100 350.00 INE093J07JZ3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY L 19-Jul-19 130.0000 0.0000 2.00 INE001A07OZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.45% 24-Jul-19 101.6559 7.6100 950.00 INE001A07OZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.45% 24-Jul-19 101.6559 7.6100 950.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 100.7834 8.6200 200.00 INE093J07LB0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED -- 09-Sep-19 130.0000 0.0000 2.30 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 100.7834 8.6201 200.00 INE688I07402 CAPITAL FIRST LIMITED 8.65% 30-Sep-19 100.4340 8.4000 150.00 INE504L07AH2 RELIANCE FINANCIAL LIMITED -- 14-Oct-19 101.4000 0.0000 1.00 INE756I07944 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.66% 13-Mar-20 102.0963 7.8046 10.00 INE321N07152 KKR INDIA FINANCIAL SERVICES PRIVA 2.00% 14-Apr-20 116.3592 9.4200 50.00 INE540B08101 RELIANCE MEDIAWORKS LIMITED 9.5 NC 9.50% 15-Apr-20 99.0837 9.8624 50.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 8.38% 27-Apr-20 102.4556 7.4000 600.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.05% 15-May-20 99.1306 7.3800 50.00 INE296A07PQ7 BAJAJ FINANCE LIMITED SR-213 OPT I 7.77% 17-Jun-20 100.0000 7.7700 750.00 INE556F08IW4 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.09% 19-Jun-20 100.0000 7.1279 500.00 INE134E08IZ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 7.46% 05-Jul-20 100.2226 7.3700 900.00 INE134E08IZ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 7.46% 05-Jul-20 100.2226 7.3700 850.00 INE752E07HI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.64% 08-Jul-20 103.6901 7.2850 47.50 INE321N07194 KKR INDIA FINANCIAL SERVICES PRIVA -- 09-Jul-20 102.8120 9.4000 700.00 INE916DA7NV3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.79% 16-Jul-20 100.0000 7.7975 1000.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 102.7191 7.3800 100.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 102.6328 7.4000 100.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 102.6328 7.4062 100.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 102.5268 7.4160 49.00 INE093J07RB7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED -- 19-Sep-20 100.0000 0.0000 121.10 INE093J07RD3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED -- 19-Sep-20 100.0000 0.0000 90.50 INE093J07RC5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED -- 19-Sep-20 100.0000 0.0000 77.10 INE020B08AE5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.13% 21-Sep-20 99.4722 7.3400 50.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 102.8168 7.3600 100.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED SR-61 STRPP A 8.10% 27-May-21 102.6846 7.3000 250.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED SR-61 STRPP A 8.10% 27-May-21 102.6846 7.3000 155.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 108.2350 7.3000 100.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 106.2588 8.4100 20.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 100.0000 8.7264 107.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 108.1793 7.5000 3.00 INE481G08024 ULTRATECH CEMENT LIMITED 6.99% 24-Nov-21 98.1777 7.4600 150.00 INE121H08115 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 06-Dec-21 100.2000 8.5700 150.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 18-Mar-22 100.8884 7.3600 850.00 INE895D08782 TATA SONS LIMITED 8.25% 23-Mar-22 100.9185 8.0000 150.00 INE477A07241 CANFIN HOMES LIMITED SR-6 7.89% 18-May-22 100.0700 7.8700 50.00 INE168A08038 THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED 9.50% 24-Jun-22 101.4835 9.1150 80.00 INE013A07TN5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.90% 24-Jan-23 104.5501 8.8200 300.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 105.5903 7.5600 250.00 INE540P07137 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-23 101.0500 8.5000 12.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 105.3200 7.8300 54.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 105.4246 7.6300 100.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 102.9700 7.7300 22.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 101.1900 7.8000 1.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 102.7712 7.8500 350.00 INE923L07167 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-23 103.2079 8.6379 132.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.1267 9.2000 656.50 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 99.7200 9.0884 30.00 INE721A08CU2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 29-Sep-23 106.2538 8.7500 237.00 INE121A08NW8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.08% 27-Oct-23 101.1944 8.8050 100.00 INE013A075H4 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.80% 02-Nov-23 99.8895 8.8000 150.00 INE121A08OA2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.08% 23-Nov-23 101.0500 8.8400 20.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 104.1754 7.7100 250.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 104.1754 7.7100 250.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 105.2075 7.7000 100.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 105.2075 7.7000 100.00 INE923L07191 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-24 103.8032 8.6321 159.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 105.5000 7.8000 3.00 INE540P07087 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 14-Feb-25 104.3268 8.4300 10.00 INE092T08BT2 IDFC BANK LIMITED 8.52% 27-Feb-25 103.3523 7.9100 500.00 INE092T08BT2 IDFC BANK LIMITED 8.52% 27-Feb-25 103.3523 7.9100 500.00 INE115A07HU8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.55% 14-Aug-25 104.5881 7.7600 50.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 100.0000 9.4000 105.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 103.5200 8.4200 10.00 INE115A07JQ2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.47% 15-Jun-26 103.7683 7.8650 150.00 INE115A07JT6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 29-Jun-26 103.9000 7.8600 400.00 INE148I07FG5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jun-26 100.9800 8.8300 14.00 INE115A07JW0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.43% 10-Jul-26 103.5164 7.8650 100.00 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.75% 14-Aug-26 102.2193 8.3800 50.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.0700 9.2700 185.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.1500 8.9500 10.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 100.3324 8.3800 50.00 INE503A08028 DCB BANK LIMITED 9.85% 18-Nov-26 100.2000 10.0264 1.00 INE217K07AG5 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.15% 03-Jan-27 99.7000 9.2000 1.00 INE202E08011 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT 7.22% 06-Feb-27 98.1000 7.6340 1.00 INE202E08037 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT 7.85% 06-Mar-27 102.0987 7.6800 600.00 INE202E08037 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT 7.85% 06-Mar-27 102.0987 7.6800 300.00 INE752E07OE0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.89% 09-Mar-27 102.2154 7.5500 50.00 INE540P07178 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-27 101.5400 8.5000 4.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 102.6414 7.4500 550.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 7.75% 22-Mar-27 102.0757 7.5800 500.00 INE168X08014 NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED 8.35% 26-Mar-27 101.8700 7.8500 69.00 INE340M08178 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.25% 27-Mar-27 102.0000 9.1100 7.00 INE667A08096 SYNDICATE BANK 8.00% 03-May-27 100.2900 7.9200 25.00 INE115A07LU0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 7.86% 17-May-27 100.4000 7.8000 38.00 INE514E08FN1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA SR-U-0 7.56% 18-May-27 100.8006 7.4386 500.00 INE860H08DY3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED SR-SB 8.50% 18-May-27 100.0000 8.5000 6.00 INE945S07132 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.14% 25-Apr-28 101.4289 8.9000 5.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 118.5642 6.1200 100.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 118.5670 6.1200 50.00 INE306N08185 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.80% PERPETUAL 105.5100 8.8800 1030.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 101.4658 8.5500 1000.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 100.7500 9.0000 702.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% PERPETUAL 100.9030 8.9400 250.00 INE160A08126 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 100.1555 9.1500 250.00 INE160A08100 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% PERPETUAL 99.9564 9.1500 250.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% PERPETUAL 107.3700 9.5000 239.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK SR-I 10.90% PERPETUAL 99.9100 10.9121 132.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 104.9100 9.9800 100.00 INE705A08094 VIJAYA BANK 10.49% PERPETUAL 101.8294 9.9700 85.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% PERPETUAL 100.1185 9.0500 3.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% PERPETUAL 100.0000 11.9700 3.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 100.8500 11.3000 2.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 96.3202 12.2000 1.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 101.5100 10.4800 1.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% PERPETUAL 100.9030 8.9400 250.00 INE915D07WX8 - -- - 103.9300 - 5.00 INE915D07PE2 CITI FN -- - 130.7600 - 2.50 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 109.2000 7.8000 5.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.53% 21-Dec-30 110.4800 6.3500 1.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 11-Jan-31 111.1700 6.3500 1.00 INE031A07AM9 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 08-Feb-31 111.3800 6.1300 20.00 INE945S07215 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-36 103.0800 9.0000 13.00 ===============================================================================================