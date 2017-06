May 25 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 18478.40 NSE 52268.50 ============= TOTAL 70746.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE804I07RP9 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 22-Jun-17 163.7400 10.5000 50.50 INE261F09DM1 NABARD 0.00% 01-Aug-17 98.8000 6.6100 30.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 100.6800 6.7000 30.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 100.7400 7.2200 460.00 INE630W15010 MKHITARYAN SBL IFMR CAPITAL 0.00% 17-Nov-17 0.6966 9.7800 140.00 INE338I07040 MOTILAL OSWAL FINANCIAL SERVICES 10.05% 27-Nov-17 100.9200 7.9500 500.00 INE750H07105 SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL 0.00% 30-Nov-17 106.8500 8.6900 340.00 INE851M07077 VOLKSWAGEN FINANCE PVT LTD 8.85% 01-Dec-17 100.5700 7.4000 500.00 INE959P07055 SURAKSHA REALTY LIMITED 0.00% 19-Jan-18 104.0981 9.1400 200.00 INE895D08691 TATA SONS LIMITED 7.75% 31-Jan-18 100.1300 7.4700 340.00 INE146O07060 HINDUJA LEYLAND FINANCE LTD 10.50% 20-Mar-18 101.6200 8.2300 580.00 INE186N07027 SINGHIVI INVEST 13.40% 11-Apr-18 100.0110 7.9800 355.00 INE514E08EN4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.95% 25-Apr-18 100.9100 7.0000 950.00 INE220B08027 KALPATARU POWER TRANSMISSION LTD 9.55% 20-May-18 101.0700 8.3600 50.00 INE866I07800 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 10.45% 31-May-18 101.9200 8.3900 36.00 INE114A07901 STEEL AUTHORITIY OF INDIA LTD 8.35% 09-Jun-18 100.5500 7.7700 4.00 INE261F08519 NABARD 8.30% 12-Jun-18 101.2300 7.0200 43.00 INE121A07MF7 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.95% 15-Jun-18 101.0600 7.8500 43.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.40% 19-Jun-18 101.2900 7.1100 43.00 INE923L07068 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.10% 30-Jun-18 100.7900 8.4900 36.00 INE713G08020 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.05% 10-Jul-18 100.7300 7.3600 286.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.28% 04-Sep-18 101.3000 7.1300 500.00 INE001A07EN2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 29-Dec-18 103.4500 7.4700 100.00 INE115A07HN3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 08-Feb-19 101.6900 7.5800 100.00 INE115A07IK7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.38% 27-Feb-19 101.2400 7.5800 15.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 103.2600 7.2500 50.00 INE001A07PH0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.38% 15-Jul-19 101.4300 7.6100 150.00 INE516Q07143 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE LTD 12.25% 11-Aug-19 102.8000 11.2500 4.00 INE020B08799 RECL 9.02% 19-Nov-19 103.8200 7.2500 50.00 INE486H08013 KRIBHCO SHYAM FERTILIZERS LIMITED 7.50% 06-Dec-19 100.0000 7.6600 1000.00 INE261F08451 NABARD 8.22% 18-Feb-20 102.4300 7.1900 500.00 INE656J07118 GEETANJALI TRADING AND INVESTMENTS 0.00% 20-Feb-20 101.9588 8.1700 300.00 INE134E08IQ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 6.83% 15-Apr-20 98.6700 7.3400 100.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.05% 15-May-20 99.2500 7.3400 250.00 INE020B08AE5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.13% 21-Sep-20 99.5800 7.2700 1000.00 INE847V15012 MFL SECURITISATION TRUST 0.00% 18-Dec-20 9.5500 140.00 INE931S07157 ADANI TRANSMISSION LIMITED 10.25% 15-Apr-21 105.7600 8.4400 750.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 99.0900 7.3600 100.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.20% 21-Dec-21 99.5800 7.2900 100.00 INE879Q08036 ESAF MICROFINANCE AND INVESTMENTS 16.83% 28-Dec-21 114.2100 12.5000 1.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.60% 18-Mar-22 100.9700 7.3400 1950.00 INE514E08FM3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.35% 18-May-22 100.0600 7.3300 750.00 INE168A08038 JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED 9.50% 24-Jun-22 101.6700 9.0700 30.00 INE881J08300 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 10.75% 13-Aug-22 102.7000 10.0300 40.00 INE660A08BO7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.30% 28-Sep-22 107.1000 8.5600 1.00 INE121E07312 JSW ENERGY LIMITED 9.75% 01-Nov-22 100.6500 8.0700 50.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.45% 12-Jun-23 102.7800 7.8600 400.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.0400 9.2200 23.00 INE733E07GZ1 NTPC LTD 9.00% 25-Jan-24 106.7600 7.6500 50.00 INE623B07586 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 9.28% 16-May-24 100.3000 9.4300 20.00 INE756I08074 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 20-Jun-24 107.4200 8.2600 7.00 INE975G08090 IL N FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD11.80% 03-Jan-25 102.0000 11.7200 2.00 INE733E07HA2 NTPC LTD 9.00% 25-Jan-25 107.5200 7.6500 50.00 INE804I08643 ECL FINANCE LTD 11.25% 03-May-25 108.1500 9.7100 40.00 INE031A07AI7 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.19% 31-Jul-25 106.2800 6.1800 20.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 10.75% 13-Aug-25 103.5500 10.0700 9.00 INE148I07FG5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jun-26 100.9000 8.8500 8.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 99.9900 9.2900 25.00 INE081A08215 TATA STEEL LIMITED 8.15% 01-Oct-26 98.4400 8.3800 50.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 99.1100 7.6400 5.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 7.90% 18-Nov-26 98.6700 8.0900 1150.00 INE202E08037 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT 7.85% 06-Mar-27 102.2900 7.6500 1000.00 INE641O08035 PIRAMAL FINANCE LIMITED 9.55% 08-Mar-27 100.1800 9.5000 20.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 102.0100 7.5400 500.00 INE168X08014 NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED 8.35% 26-Mar-27 101.7300 7.9400 200.00 INE340M08178 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.25% 27-Mar-27 102.1900 9.0700 35.00 INE202E07252 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.05% 29-Mar-27 101.2600 7.8500 100.00 INE975G08231 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.33% 31-Mar-27 102.3100 9.2300 50.00 INE115A07LU0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.86% 17-May-27 100.3800 7.8000 33.00 INE860H08DY3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.50% 18-May-27 99.9000 8.5100 420.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 118.3000 6.1600 29.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.54% 16-Nov-28 119.3100 6.1400 7.90 INE691A08039 UCO BANK 11.70% - 101.3000 11.2600 2.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 100.6300 9.1300 7.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.35% 11-Jan-31 110.7200 6.1600 20.00 INE261F08824 NABARD 7.54% 29-Mar-32 100.1315 7.6600 100.00 INE261F08832 NABARD 7.69% 31-Mar-32 100.0000 7.6800 250.00 INE945S07215 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-36 101.0000 0.0000 10.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-40 101.6500 11.7400 2.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 103.2500 10.2300 1.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% 14-Dec-98 98.9100 8.9700 520.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 100.5000 11.0800 3.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 103.0000 10.6900 3.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% 31-Dec-99 100.7500 8.6500 250.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 97.7400 11.7500 4.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 104.3300 10.1000 2.00 INE306N08185 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 9.80% 31-Dec-99 105.7000 8.8500 2.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% 31-Dec-99 101.0000 10.6200 1.00 NSE === INE186N07084 EQUITAS MICRO FINANCE PRIVATE LTD 12.50% 26-May-17 100.0110 7.9800 355.00 INE357L07424 NOMURA CAPITAL (INDIA) PRIVATE LTD 05-Jun-17 124.0316 9.0000 30.50 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.2999 7.0950 27.00 INE013A07O52 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 28-Jul-17 100.2325 7.1349 250.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 100.5649 6.5448 100.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.5767 6.5200 1.00 INE093J07890 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 08-Sep-17 161.8880 0.0000 2.50 INE093J07932 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 21-Sep-17 167.1070 0.0000 7.50 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 100.7389 7.2200 460.00 INE093J07AG2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 27-Nov-17 159.5100 0.0000 7.50 INE851M07077 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 8.85% 01-Dec-17 100.5694 7.4000 500.00 INE093J07AS7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 08-Jan-18 161.7670 0.0000 5.00 INE306N07575 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 9.40% 22-Jan-18 101.0459 7.5000 50.00 INE306N07575 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 9.40% 22-Jan-18 101.0459 7.5928 50.00 INE915D07OZ0 CITIFINANCIAL CONSUMER FINANCE INDIA - 30-Jan-18 149.4800 - 5.00 INE093J07BC9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 02-Feb-18 145.8510 0.0000 2.50 INE514E08EN4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.95% 25-Apr-18 100.9102 7.0000 950.00 INE093J07FS6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 04-Jun-18 134.5000 0.0000 40.00 INE134E08IU7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.90% 16-Jul-18 99.8339 7.0700 1000.00 INE134E08IU7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.90% 16-Jul-18 99.8339 7.0700 1000.00 INE148I07DC9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 27-Aug-18 100.9091 8.2500 200.00 INE148I07DC9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 27-Aug-18 100.9091 8.2500 200.00 INE001A07EC5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 11.25% 04-Sep-18 104.3623 7.4700 50.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 101.2824 7.1500 250.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 104.2495 7.4000 23.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 102.1140 7.2000 250.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 102.3943 7.1100 100.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.49% 25-Jan-19 99.8491 7.5500 40.00 INE093J07GF1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 06-Feb-19 125.1220 0.0000 2.50 INE115A07HN3 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.65% 08-Feb-19 101.6907 7.5800 100.00 INE804I07H56 ECL FINANCE LIMITED -- 11-Mar-19 121.4000 0.0000 3.00 INE522D07AB4 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 10.05% 20-Mar-19 100.8099 9.5399 150.00 INE001A07QE5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.65% 20-Mar-19 100.1233 7.5500 100.00 INE692A09209 UNION BANK OF INDIA RESET 16-Jun-19 101.3667 8.1150 50.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 103.2637 7.2500 50.00 INE115A07LV8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.58% 12-Jul-19 100.0000 7.6000 1750.00 INE140A07245 PIRAMAL FINANCE LIMITED - 19-Jul-19 109.3986 8.6200 40.00 INE093J07KO5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 02-Aug-19 128.5900 0.0000 2.70 INE093J07LJ3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 09-Sep-19 128.7000 0.0000 1.50 INE155A08217 TATA MOTORS LIMITED 9.71% 01-Oct-19 104.2092 7.6500 500.00 INE311I07054 TANGLIN DEVELOPMENTS LIMITED 12.75% 10-Nov-19 102.6904 13.6708 140.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 100.3633 7.6000 500.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 100.3633 7.6000 500.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-19 103.8186 7.2500 50.00 INE514E08FI1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 6.54% 02-Dec-19 98.5461 7.1650 70.00 INE414G07BS9 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jan-20 100.2741 8.8450 1000.00 INE333L08027 BUSINESS BROADCAST NEWS HOLDINGS - 07-Feb-20 100.4565 9.2646 50.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 102.2812 7.2000 250.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 102.2812 7.2000 250.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 103.8066 7.2900 50.00 INE310L07613 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Mar-20 109.1232 7.7848 7.20 INE053F07959 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.73% 23-Mar-20 98.9174 7.1800 50.00 INE053F07959 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.73% 23-Mar-20 98.9174 7.1800 50.00 INE896F07068 IL & FS EDUCATION & TECH SERV LTD 11.00% 10-Apr-20 102.2939 9.9695 30.00 INE134E08IQ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.83% 15-Apr-20 98.6740 7.3400 100.00 INE053A08099 THE INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 7.85% 20-Apr-20 100.0000 7.8356 200.00 INE261F08840 NABARD 7.14% 27-Apr-20 100.0704 7.1057 500.00 INE556F08IV6 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.25% 30-Apr-20 100.0684 7.2100 1000.00 INE556F08IV6 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.25% 30-Apr-20 100.0684 7.2100 1000.00 INE556F08IV6 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.25% 30-Apr-20 99.9980 7.2440 250.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.05% 15-May-20 99.2468 7.3350 500.00 INE310L07639 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-May-20 109.6231 7.8004 8.10 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.20% 31-May-20 100.1190 7.1800 1750.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.20% 31-May-20 100.1190 7.1800 1750.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.20% 31-May-20 100.0331 7.2127 250.00 INE556F08IW4 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.09% 19-Jun-20 100.0000 7.1300 4500.00 INE115A07KI7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.79% 19-Jun-20 100.3711 7.6400 1000.00 INE115A07KI7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.79% 19-Jun-20 100.3711 7.6400 500.00 INE310L07647 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jun-20 100.9064 7.8005 8.10 INE001A07QL0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 22-Jun-20 100.1031 7.7000 50.00 INE001A07QL0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 22-Jun-20 100.1031 7.7000 50.00 INE115A07LR6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.74% 05-Jul-20 100.2206 7.6500 750.00 INE134E08IZ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.46% 05-Jul-20 100.2745 7.3500 250.00 INE115A07LR6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.74% 05-Jul-20 100.2206 7.6500 750.00 INE020B08AE5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.13% 21-Sep-20 99.5780 7.2700 1000.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 102.8168 7.3600 300.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 102.8168 7.3600 300.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 103.0600 7.7400 7.00 INE134E07083 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.30% 31-Mar-21 101.4500 7.8400 1.10 INE931S07157 ADANI TRANSMISSION LIMITED 10.25% 15-Apr-21 105.8560 8.4200 1000.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 107.3599 50.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 100.0330 7.4400 250.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 100.0330 7.4400 250.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 105.6400 10.9900 1.00 INE121H08115 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 06-Dec-21 100.8200 8.4000 185.80 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 99.2040 7.3300 750.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 99.2040 7.3300 750.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD- 21-Dec-21 99.5824 7.2900 100.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 99.3448 7.3300 1050.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.20% 23-Jan-22 103.1927 7.3500 350.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.7500 7.6800 1.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.60% 18-Mar-22 100.9271 7.3500 2200.00 INE514E08FM3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.35% 18-May-22 100.0586 7.3300 750.00 INE477A07241 CANFIN HOMES LIMITED 7.89% 18-May-22 100.1500 7.8500 10.00 INE168A08038 THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED 9.50% 24-Jun-22 101.5000 9.1105 310.00 INE013A07TN5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.90% 24-Jan-23 104.6394 8.8000 100.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 102.8100 7.7600 26.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 102.7812 7.8479 400.00 INE923L07167 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-23 104.3061 8.4000 317.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.0160 9.2240 186.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.0160 9.2239 100.00 INE733E07GZ1 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-24 106.7624 7.6500 50.00 INE197P07052 A. K. CAPITAL FINANCE PRIVATE LTD 9.60% 09-Mar-24 100.5400 9.4000 90.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 107.0600 7.6700 127.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 105.2839 7.6866 100.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.80% 03-Jan-25 101.8500 11.7500 1.00 INE733E07HA2 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-25 107.5168 7.6500 50.00 INE540P07152 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 14-Mar-25 100.7500 8.6000 20.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 104.5200 7.6207 17.50 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-25 107.2000 9.4300 4.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 100.0000 11.6367 1.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 102.7500 7.9500 1.00 INE883F07025 DHFL VYSYA HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 05-May-26 100.7500 9.2633 6.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 100.0000 9.3900 1.00 INE752E07MS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.40% 27-May-26 104.5990 7.6700 50.00 INE752E07MS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.40% 27-May-26 104.5990 7.6700 50.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 103.5200 8.4200 40.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 101.3200 9.0700 15.00 INE148I07FG5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jun-26 100.9500 8.8400 10.00 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.75% 14-Aug-26 102.3500 8.3600 50.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 99.9900 9.2900 871.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.2500 8.9500 30.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 100.8723 7.8000 500.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 26-Sep-26 100.6000 9.0323 7.50 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.85% 26-Sep-26 100.0000 8.8311 4.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 100.7000 8.8700 4.00 INE081A08215 TATA STEEL LIMITED 8.15% 04-Oct-26 98.6308 8.3548 100.00 INE235P07555 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.30% 20-Oct-26 101.0000 8.3000 100.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.90% 18-Nov-26 98.6034 8.1000 1150.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.54% 30-Dec-26 99.4064 7.6150 100.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.54% 30-Dec-26 99.4064 7.6150 100.00 INE217K07AG5 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.15% 03-Jan-27 100.1000 9.1100 50.00 INE641O08035 PIRAMAL FINANCE LIMITED 9.55% 08-Mar-27 100.7000 9.4200 40.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 102.0092 7.5375 1050.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 102.6614 7.4428 500.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.75% 22-Mar-27 102.1414 7.5700 1000.00 INE168X08014 NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED 8.35% 26-Mar-27 101.9000 7.8500 130.00 INE340M08178 TAMILNADU GENERATION AND 9.25% 27-Mar-27 106.2500 8.4100 15.00 INE202E07252 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT 8.05% 29-Mar-27 101.2700 7.8500 105.00 INE975G08231 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.33% 31-Mar-27 102.2500 9.2500 40.00 INE667A08096 SYNDICATE BANK 8.00% 03-May-27 100.3200 7.9100 2.00 INE115A07LU0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.86% 17-May-27 100.0000 7.8544 250.00 INE860H08DY3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.50% 18-May-27 100.0000 8.5000 122.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 118.7430 6.1000 100.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 118.7460 6.1000 50.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 118.5656 6.1300 5.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 100.8059 8.6351 5266.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 99.0944 8.9700 500.00 INE062A08132 STATE BANK OF INDIA 8.75% PERPETUAL 100.6800 8.5300 300.00 INE705A08094 VIJAYA BANK 10.49% PERPETUAL 102.1200 9.9000 170.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK SR-I 10.90% PERPETUAL 100.0100 10.8800 99.00 INE306N08185 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.80% PERPETUAL 105.3300 8.8900 50.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 100.7785 9.2500 4.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 96.4759 12.1500 3.00 INE084A08102 BANK OF INDIA 9.95% PERPETUAL 100.3000 9.8400 2.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 101.4504 10.5000 2.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 100.2000 9.1378 2.00 INE112A08028 CORPORATION BANK 10.28% PERPETUAL 100.0000 10.2500 1.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% PERPETUAL 100.0000 11.9678 1.00 INE095A08066 INDUSIND BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 100.7175 9.2927 350.00 INE062A08132 STATE BANK OF INDIA 8.75% PERPETUAL 100.6905 8.5248 250.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% PERPETUAL 103.2817 9.9637 150.00 INE945S07157 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.14% 25-Apr-30 101.4900 8.8905 4.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 109.8000 7.7250 2.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.53% 21-Dec-30 110.4800 6.3500 1.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.60% 11-Jan-31 111.1700 6.3500 1.00 INE217K08289 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.40% 03-Jan-32 99.7000 9.4200 1.00 INE261F08824 NABARD 7.54% 29-Mar-32 100.1315 7.6600 100.00 INE261F08832 NABARD 7.69% 31-Mar-32 100.0023 7.6800 250.00 INE945S07215 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-36 102.0500 9.1600 23.00 INE945S07223 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-37 103.3200 9.1290 3.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 98.3400 10.2000 5.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 100.7482 10.0500 3.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 93.9058 12.0000 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com