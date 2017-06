May 26 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 13874.10 NSE 64646.30 ============= TOTAL 78520.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07MT2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jul-17 128.9200 6.6300 715.00 INE296A07HR2 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.80% 03-Aug-17 100.2900 6.7800 10.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.30% 27-Aug-17 100.5300 6.6000 50.00 INE001A07AU5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.60% 08-Dec-17 99.6200 8.3400 8.00 INE572E09254 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 24-Jan-18 100.9300 7.2500 250.00 INE535H08512 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.25% 14-Jun-18 102.6900 8.4500 50.00 INE155A08290 TATA MOTORS LIMITED 8.13% 18-Jul-18 100.9000 7.2500 250.00 INE134E08HT1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.17% 18-Aug-18 101.1400 7.1300 1000.00 INE148I07BJ8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 09-Sep-18 102.3100 8.2500 150.00 INE053F07975 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.15% 16-Sep-18 100.2200 7.0000 500.00 INE261F08584 NABARD 7.99% 20-Mar-19 101.3500 7.1500 250.00 INE261F08626 NABARD 7.65% 16-May-19 101.3100 7.1300 500.00 INE121A07LT0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 9.20% 20-May-19 102.0500 8.0400 180.00 INE140A07245 PIRAMAL FINANCE PRIVATE LIMITED 0.00% 19-Jul-19 109.4342 8.6200 100.00 INE774D07PG8 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.30% 31-Jul-19 101.1189 7.7600 95.00 INE516L07029 TATA BLUESCOPE STEEL LIMITED 10.75% 27-Sep-19 100.6300 8.2500 5.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.85% 19-Oct-19 103.4500 7.2000 100.00 INE804I07I30 ECL FINANCE LIMITED 9.80% 31-Dec-19 97.4000 10.9500 2.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 8.20% 23-Jan-20 102.2800 7.2000 11.00 INE756I07AD3 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.06% 02-Mar-20 100.6000 7.8000 100.00 INE261F08766 NABARD 6.90% 09-Mar-20 99.9200 6.9000 250.00 INE896F07068 IL & FS 11.00% 10-Apr-20 102.3301 9.9400 110.00 INE814H08024 ADANI POWER LIMITED 0.00% 16-Apr-20 109.1467 9.6100 140.00 INE746N07564 JHARKHAND ROAD PROJECTS IMP 9.51% 20-Apr-20 102.4808 8.8100 177.10 INE155A08050 TATA MOTORS LIMITED 9.75% 24-May-20 101.5000 9.1500 3.00 INE752E07MM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-20 103.1200 7.2000 40.00 INE020B08AI6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.42% 17-Jun-20 100.3000 7.3000 38.00 INE020B08AD7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.83% 29-Jun-20 98.7300 7.3000 20.00 INE115A07JV2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 07-Jul-20 102.1500 7.6500 70.00 INE752E07HI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-20 103.8500 7.2000 25.00 INE774D07QR3 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL SERV 7.69% 14-Aug-20 99.6611 7.8000 170.00 INE774D07QY9 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL SERV 7.83% 19-Aug-20 100.1000 7.8000 148.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.50% 17-Sep-20 100.3400 7.3800 40.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 102.9900 7.3000 50.00 INE572F11216 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-21 71.5200 9.5000 2.00 INE146O07235 HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED 9.35% 21-Jul-21 100.0873 7.4800 140.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.17% 23-Dec-21 99.4700 7.2900 1500.00 INE879Q08036 ESAF MICROFINANCE AND INVESTMENTS 16.83% 28-Dec-21 114.2100 12.5000 1.00 INE881J07EN8 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 9.75% 17-Jan-22 101.2100 9.7400 36.10 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 18-Mar-22 101.0800 7.3100 2300.00 INE618W07012 SHELTREX KARJAT PRIVATE LIMITED 12.00% 31-Mar-22 100.0000 12.5400 310.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 101.0000 9.0000 1.00 INE168A08038 JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED 9.50% 24-Jun-22 101.5600 9.1000 50.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.45% 12-Jun-23 102.5300 7.9000 250.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.1000 9.2100 10.00 INE197P07052 A. K. CAPITAL FINANCE PRIVATE LTD 9.60% 09-Mar-24 100.0500 9.5700 34.00 INE623B07545 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 9.28% 26-Apr-24 99.9000 9.5100 50.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 10.75% 13-Aug-25 103.5500 10.0700 3.00 INE217K08198 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.50% 21-Aug-25 100.3327 9.4200 100.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 102.8600 7.6200 100.00 INE752E07NK9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-25 104.2800 7.6100 300.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 15-Jul-26 102.7000 8.4000 28.00 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.75% 14-Aug-26 102.2200 8.3800 400.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 99.9800 9.2900 50.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 99.2400 7.6200 50.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 7.90% 18-Nov-26 98.8000 8.0700 250.00 INE503A08028 DCB BANK LIMITED 9.85% 18-Nov-26 101.0000 9.8700 3.00 INE217K07AG5 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.15% 03-Jan-27 100.1000 9.1100 50.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 102.1600 7.5300 1150.00 INE168X08014 NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED 8.35% 26-Mar-27 102.2000 8.0000 6.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 117.6700 6.2200 3.00 INE020B07HS2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.71% 24-Sep-28 117.9400 6.2000 1.00 INE031A07949 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.76% 25-Oct-28 119.8100 6.0500 0.80 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.54% 16-Nov-28 119.4400 6.1200 50.00 INE557F07090 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 13-Jan-29 120.0900 6.1500 99.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 118.8600 6.1800 15.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 118.1000 6.1800 30.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 26-Mar-29 120.6500 6.1200 5.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% - 100.2300 9.3800 265.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED 9.80% 30-Mar-31 100.0000 9.7800 172.00 INE886F08034 JODHPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.70% 30-Mar-31 100.0000 9.6800 80.00 INE888F08030 AJMER VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED 9.75% 30-Mar-31 100.0000 9.7400 80.00 INE733E07JG5 NTPC LTD 8.66% 16-Dec-33 125.1500 6.1800 6.30 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 126.2400 6.1800 10.80 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COM 8.66% 22-Jan-34 125.2500 6.1800 24.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-40 104.0000 10.8700 1.00 INE112A08028 CORPORATION BANK 10.28% 31-Dec-50 101.1100 9.9600 1.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 103.2500 10.2300 1.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 104.7500 9.8000 1.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% 31-Dec-98 104.8500 8.7000 100.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 100.5000 10.7700 2.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 106.6000 9.6700 1.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 103.0000 11.0000 13.00 INE062A08132 STATE BANK OF INDIA 8.75% 30-Dec-99 100.6700 8.3500 100.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 103.8200 10.1300 15.00 INE306N08185 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.80% 31-Dec-99 105.4500 8.8900 10.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 31-Dec-99 105.7000 9.7600 4.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% 31-Dec-99 101.7700 10.5200 2.00 NSE === INE575S07020 BHANU VYAPAAR PRIVATE LIMITED -- 03-Jul-17 120.8236 8.1600 140.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 100.5318 6.6000 50.00 INE093J07874 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 18-Sep-17 166.5000 0.0000 0.60 INE093J07932 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 21-Sep-17 167.1070 0.0000 2.50 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 100.6543 6.7600 100.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 100.6543 6.7600 100.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.88% 21-Oct-17 100.2928 6.8000 250.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.88% 21-Oct-17 100.2928 6.8000 250.00 INE093J07AL2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 12-Dec-17 153.3270 0.0000 1.00 INE093J07AO6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 23-Dec-17 162.6070 0.0000 5.00 INE093J07BC9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 02-Feb-18 145.8510 0.0000 2.50 INE093J07BG0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 16-Feb-18 142.9140 0.0000 2.50 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LIMITED 10.45% 12-Mar-18 101.6978 8.0400 440.00 INE036A07401 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED RESET 24-Mar-18 100.0000 9.1550 229.20 INE481G07141 ULTRA TECH CEM 7.84% 09-Apr-18 100.5551 7.1099 500.00 INE115A07HD4 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.73% 15-May-18 101.2778 7.3000 750.00 INE115A07HD4 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.73% 15-May-18 101.2778 7.3000 750.00 INE689L07057 MANDAVA HOLDINGS PRIVATE LIMITED 10.35% 01-Jun-18 79.0677 8.9600 235.20 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.45% 14-Jun-18 100.1541 7.3000 750.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.45% 14-Jun-18 100.1541 7.3000 750.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.45% 14-Jun-18 100.1541 7.3000 150.00 INE093J07FT4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 0.00% 24-Jun-18 128.3620 0.0000 53.60 INE155A08290 TATA MOTORS LIMITED 8.13% 18-Jul-18 100.8993 7.2500 250.00 INE148I07FP6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.80% 10-Aug-18 100.5413 8.2300 1150.00 INE114A07927 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.18% 10-Aug-18 100.4787 7.7048 440.00 INE134E08HT1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.17% 18-Aug-18 101.1350 7.1300 1000.00 INE053F07967 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.00% 10-Sep-18 100.0118 7.0197 500.00 INE053F07967 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.00% 10-Sep-18 100.0118 7.0197 500.00 INE053F07975 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.15% 16-Sep-18 100.1817 7.0300 500.00 INE093J07IQ4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 0.00% 02-Oct-18 108.8730 0.0000 40.60 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 102.2456 7.0500 50.00 INE001A07OD2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 23-Oct-18 100.9326 7.4700 500.00 INE001A07OD2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 23-Oct-18 100.9326 7.4700 500.00 INE094O08037 DAIMLER FINANCIAL SERVICES INDIA 8.05% 13-Dec-18 100.0365 7.9700 250.00 INE752E07JE0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-18 102.9549 7.1500 50.00 INE752E07JE0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-18 102.9549 7.1500 50.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.49% 25-Jan-19 99.8566 7.5450 400.00 INE121A07NF5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 7.98% 08-Feb-19 99.8771 8.0200 1200.00 INE094O08045 DAIMLER FINANCIAL SERVICES INDIA P 8.22% 15-Feb-19 100.1958 8.0600 1100.00 INE804I07H56 ECL FINANCE LIMITED -- 11-Mar-19 121.4000 0.0000 2.00 INE261F08584 NABARD 7.99% 20-Mar-19 101.3527 7.1500 250.00 INE001A07QE5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.65% 20-Mar-19 100.1309 7.5500 600.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 101.3114 7.1300 500.00 INE115A07LV8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 7.58% 12-Jul-19 100.0000 7.6000 1000.00 INE001A07PH0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 15-Jul-19 101.4891 7.5808 850.00 INE001A07PH0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 15-Jul-19 101.4891 7.5800 850.00 INE053F07918 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.65% 30-Jul-19 101.0560 7.1200 250.00 INE093J07ML7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 0.00% 30-Jul-19 127.6190 0.0000 21.20 INE053F07918 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.65% 30-Jul-19 101.0560 7.1200 250.00 INE093J07LB0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 09-Sep-19 130.0000 0.0000 0.80 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 100.4400 11.6000 2.00 INE756I07AZ6 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.71% 24-Feb-20 99.7129 7.8100 155.00 INE665L07016 VARROC ENGINEERING PRIVATE LIMITED 8.10% 28-Feb-20 99.2280 8.4000 800.00 INE261F08766 NABARD 6.90% 09-Mar-20 99.9212 6.9000 250.00 INE134E08IQ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.83% 15-Apr-20 98.7506 7.3100 500.00 INE134E08IQ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.83% 15-Apr-20 98.6825 7.3400 25.00 INE582L07138 TATA HOUSING DEVELOPMENT COMPANY 8.19% 23-Apr-20 99.9688 8.1926 120.00 INE623B07164 FUTURE RETAIL LIMITED 10.10% 28-Apr-20 101.4417 10.3100 200.00 INE556F08IV6 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.25% 30-Apr-20 100.1179 7.1900 100.00 INE556F08IV6 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.25% 30-Apr-20 100.1179 7.1900 100.00 INE261F08865 NABARD 7.07% 25-May-20 100.0000 7.1000 9000.00 INE027E07436 L&T FINANCE LIMITED SR-C 7.85% 25-May-20 100.0000 7.8428 250.00 INE476M07AY6 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 7.85% 25-May-20 100.0000 7.8428 250.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 103.0847 7.2000 650.00 INE001A07QL0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP -- 22-Jun-20 100.1518 7.7000 50.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 103.0847 7.2000 650.00 INE001A07QL0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP -- 22-Jun-20 100.1518 7.7000 50.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.42% 26-Jun-20 100.2519 7.3200 150.00 INE754T07037 VALDEL REAL ESTATE PRIVATE LIMITED 16.50% 03-Sep-20 100.0000 17.8100 450.00 INE093J07RB7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 19-Sep-20 100.0000 0.0000 2.50 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 102.9540 7.3100 250.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 102.9540 7.3100 250.00 INE875V15039 SANSAR TRUST SEPTEMBER 2016 VI SER 0.00% 20-Mar-21 100.0000 9.0352 248.80 INE752E07ER3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.47% 31-Mar-21 106.8259 7.3500 50.00 INE134E07075 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.30% 31-Mar-21 101.4500 7.8400 1.10 INE752E07ER3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.47% 31-Mar-21 106.8259 7.3500 50.00 INE623B07156 FUTURE RETAIL LIMITED 10.10% 23-Apr-21 101.4408 10.3500 1000.00 INE623B07172 FUTURE RETAIL LIMITED 10.10% 28-Apr-21 101.4417 10.3100 300.00 INE658R08024 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION 11.00% 03-May-21 103.6878 9.8062 300.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 102.3650 7.6150 1700.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 100.0000 8.7200 250.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 99.5448 7.3500 250.00 INE121H08115 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 06-Dec-21 100.8200 8.4000 4.20 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 99.2796 7.3100 250.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA -- 21-Dec-21 99.6958 7.2600 750.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA -- 21-Dec-21 99.6958 7.2600 750.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.17% 23-Dec-21 99.4695 7.2900 1500.00 INE752E07JH3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.25% 26-Dec-21 107.0819 7.3500 100.00 INE752E07JH3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.25% 26-Dec-21 107.0819 7.3500 100.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 103.2124 7.3400 750.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 103.2124 7.3400 750.00 INE029A07075 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 7.35% 10-Mar-22 100.6119 7.3200 50.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 18-Mar-22 101.0828 7.3100 2300.00 INE618W07012 SHELTREX KARJAT PRIVATE LIMITED 12.00% 31-Mar-22 100.0000 12.5442 310.00 INE881J07DX9 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 10.25% 11-May-22 100.5000 10.1000 14.00 INE477A07241 CANFIN HOMES LIMITED SR-6 7.89% 18-May-22 100.0000 7.8837 100.00 INE168A08038 THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED 9.50% 24-Jun-22 101.6000 9.0854 6.00 INE200M07044 VARUN BEVERAGES LIMITED 7.70% 30-Jun-22 99.8800 8.1000 1400.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 105.8641 7.5000 500.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 105.8641 7.5000 500.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 101.2035 7.5200 2600.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 105.3980 7.8050 100.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 103.8164 8.1030 400.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 102.8400 7.7600 22.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 102.5333 7.9000 250.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.2000 9.1800 81.30 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 99.2757 9.1851 50.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.2781 7.7300 250.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.2781 7.7300 250.00 INE540P07145 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-24 100.6050 8.6150 300.00 INE623B07545 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 9.28% 26-Apr-24 99.9000 9.5100 50.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 103.8426 10.1961 3.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 107.1200 7.6600 30.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 106.5387 7.6400 100.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 103.8155 7.7007 350.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 105.4913 7.6500 100.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 105.4913 7.6500 100.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.80% 03-Jan-25 102.8500 11.5348 2.00 INE540P07152 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 14-Mar-25 101.8300 8.4000 25.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 104.3600 7.6500 50.00 INE217K08198 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.50% 21-Aug-25 100.7000 9.3544 100.00 INE752E07NK9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-25 104.2805 7.6050 350.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 100.1200 9.3700 1.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 103.5800 8.4100 15.50 INE115A07JP4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 10-Jun-26 104.0840 7.8200 100.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 101.3200 9.0700 24.00 INE148I07FG5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jun-26 100.8000 8.8600 202.00 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.75% 14-Aug-26 102.2831 8.3700 400.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 99.9229 7.6300 250.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 99.9229 7.6300 250.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.0450 9.2784 763.30 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 99.9800 8.9800 45.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 100.6500 8.8800 42.20 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.85% 26-Sep-26 100.0300 8.8300 4.00 INE121H08099 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.69% 29-Sep-26 101.7000 8.4025 3.50 INE081A08215 TATA STEEL LIMITED 8.15% 04-Oct-26 98.6308 8.3500 100.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 99.2363 7.6200 250.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 99.2363 7.6200 200.00 INE217K07AG5 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.15% 03-Jan-27 100.0000 9.1400 12.00 INE540P07103 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-27 103.6472 8.6626 3.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 114.1671 6.1200 10.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 102.3403 7.5900 550.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 102.3403 7.5900 550.00 INE540P07178 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-27 101.1800 8.5600 18.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 101.9895 7.5400 1350.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 101.9895 7.5401 350.00 INE168X08014 NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED 8.35% 26-Mar-27 101.8800 7.8600 20.00 INE340M08178 TAMILNADU GENERATION AND DIST 9.25% 27-Mar-27 101.6000 9.1800 30.00 INE881J08557 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.25% 30-Mar-27 100.8200 10.1000 1.00 INE975G08231 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.33% 31-Mar-27 102.4000 9.2200 1.00 INE115A07LU0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 7.86% 17-May-27 100.5687 7.7700 50.00 INE514E08FN1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.56% 18-May-27 100.0986 7.5400 2100.00 INE860H08DY3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.50% 18-May-27 100.0000 8.5000 44.00 INE514E08FN1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.56% 18-May-27 100.0986 7.5400 2100.00 INE134E07349 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.36% 04-Jan-28 109.2274 6.1400 1.20 INE945S07132 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.14% 25-Apr-28 103.5000 8.6281 5.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.54% 22-Nov-28 119.4336 6.1200 50.00 INE557F07090 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 13-Jan-29 120.1020 6.1489 99.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 100.2343 9.4000 252.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 100.8500 8.6200 182.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% PERPETUAL 100.7529 8.9200 150.00 INE062A08132 STATE BANK OF INDIA 8.75% PERPETUAL 100.6714 8.5300 100.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 101.7000 9.2000 100.00 INE306N08185 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.80% PERPETUAL 105.5300 8.8800 32.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 98.9865 9.0000 20.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 100.3200 9.1050 7.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 95.7119 12.4000 4.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK SR-I 10.90% PERPETUAL 100.3700 10.7900 4.00 INE084A08102 BANK OF INDIA 9.95% PERPETUAL 100.6000 9.7700 4.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% PERPETUAL 102.9000 10.2300 3.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% PERPETUAL 100.0000 11.9700 1.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% PERPETUAL 100.7529 8.9200 150.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% PERPETUAL 100.1997 9.0338 250.00 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 111.3400 6.1050 200.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 111.3400 6.1050 150.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.80% 30-Mar-31 102.3800 9.6121 126.00 INE886F08034 JODHPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.70% 30-Mar-31 102.3400 9.5162 80.00 INE888F08030 AJMER VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.75% 30-Mar-31 102.3500 9.5659 80.00 INE053F09HQ4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.47% 10-May-31 115.6500 7.7670 40.00 INE945S07207 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-35 102.0500 9.1582 20.00 INE945S07215 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-36 102.0800 9.1500 5.00 INE945S07223 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-37 101.9900 9.1675 10.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 100.7466 10.0500 13.00 ===============================================================================================
NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange