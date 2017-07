TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Jul 6

Jul 6 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 16091.50 NSE 51645.90 ============= TOTAL 67737.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE804I07SK8 ECL FIN LTD 0.00% 27-Jul-17 160.5800 10.5000 10.50 INE804I07SM4 ECL FIN LTD 0.00% 28-Jul-17 160.5310 10.5000 2.50 INE916DA7ET6 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 9.55% 21-Aug-17 100.2900 6.6000 500.00 INE804I07TI0 ECL FIN LTD 0.00% 25-Aug-17 197.2800 10.5000 9.50 INE756I07662 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 8.76% 11-Sep-17 100.3000 6.6000 250.00 INE105N07027 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY 8.28% 30-Sep-17 100.2013 7.2500 286.40 INE148I07EQ7 INDIABULLS HOUSING FIN LTD 0.00% 03-Oct-17 110.5500 7.1400 300.00 INE916DA7LS3 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 7.90% 28-Feb-18 100.3400 7.1500 350.00 INE140A07112 PIRAMAL ENTERPRISES LTD 9.40% 28-Feb-18 101.1900 7.2500 250.00 INE691I07DG9 LNT INFRASTRUCTURE FIN 8.64% 26-Jun-18 101.1231 7.4300 250.00 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FIN 8.15% 27-Jul-18 100.8800 7.2400 350.00 INE261F09EY4 NABARD 0.00% 01-Mar-19 89.8400 6.7000 30.00 INE220J07048 FUTURE CONSUMER LTD 11.00% 16-Mar-19 100.0000 10.9200 1.00 INE530L07251 EDELWEISS HOUSING FIN LTD 9.25% 08-Apr-19 101.3900 8.3700 250.00 INE115A07LV8 LIC HOUSING FIN LTD 7.59% 12-Jul-19 100.3022 7.4200 250.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.04% 12-Oct-19 103.8700 7.1000 100.00 INE296A07NF5 BAJAJ FIN LTD 7.49% 30-Jan-20 99.7600 7.5800 500.00 INE414G07BS9 MUTHOOT FIN LTD 9.00% 30-Jan-20 100.8000 8.6000 250.00 INE804I07I48 ECL FIN LTD 9.80% 31-Dec-20 102.7900 8.8000 250.00 INE540P07111 U.P. POWER CORP LTD 8.48% 15-Mar-21 101.7800 8.1600 400.00 INE931S07157 ADANI TRANSMISSION LTD 10.25% 15-Apr-21 107.1300 7.9900 250.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 100.0000 7.1500 250.00 INE540P07129 U.P. POWER CORP LTD 8.48% 15-Mar-22 102.1900 8.1500 200.00 INE115A07LQ8 LIC HOUSING FIN LTD 7.80% 03-May-22 101.1200 7.5000 250.00 INE906B07FT4 NHAI 7.27% 06-Jun-22 100.4500 7.1500 500.00 INE248U08101 IIFL WEALTH FIN LTD 0.00% 06-Jun-22 103.5300 9.2500 73.00 INE134E08JB5 POWER FIN CORP LTD 7.28% 10-Jun-22 99.5000 7.4000 500.00 INE238A08443 AXIS BANK LTD 8.75% 28-Jun-22 100.1500 8.7100 850.00 INE540P07137 U.P. POWER CORP LTD 8.48% 15-Mar-23 102.1600 8.2600 400.00 INE787H07321 INDIA INFRASTRUCTURE FIN COM 8.41% 22-Jan-24 112.6500 6.0000 1.00 INE540P07079 U.P. POWER CORP LTD 8.97% 15-Feb-24 104.4800 8.3300 350.00 INE752E07NQ6 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 8.13% 25-Apr-24 103.6100 7.4200 100.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 10.70% 09-Jun-24 103.0000 10.3400 4.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 108.6800 8.0800 1300.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 104.5800 10.0800 4.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.27% 06-Feb-25 104.4200 7.4800 30.00 INE540P07087 U.P. POWER CORP LTD 8.97% 14-Feb-25 105.0000 8.3300 200.00 INE540P07152 U.P. POWER CORP LTD 8.48% 14-Mar-25 102.4600 8.3100 200.00 INE733E07JP6 NTPC LTD 8.49% 25-Mar-25 105.1800 7.4800 9.90 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 109.6500 10.0000 0.50 INE540P07095 U.P. POWER CORP LTD 8.97% 13-Feb-26 105.4900 8.3200 100.00 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FIN 9.00% 06-Jun-26 104.8500 8.2100 500.00 INE296A08797 BAJAJ FIN LTD 8.75% 14-Aug-26 103.7900 8.1400 10.00 INE121H07BP4 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD 8.75% 16-Aug-26 103.1500 8.2300 5.50 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FIN LTD 8.85% 26-Sep-26 102.4600 8.4400 100.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS AND TERMINALS 7.95% 28-Oct-26 100.2300 7.9000 200.00 INE721A08CX6 SHRIRAM TRANSPORT FIN COMPANY 8.50% 29-Dec-26 100.0500 8.4700 5.00 INE540P07103 U.P. POWER CORP LTD 8.97% 15-Feb-27 105.9400 8.3900 200.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.95% 12-Mar-27 103.6500 7.4000 150.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.83% 21-Mar-27 103.0000 7.3800 300.00 INE891K08042 AXIS FIN LTD 8.50% 11-May-27 101.9000 8.2000 100.00 INE860H08DY3 ADITYA BIRLA FIN LTD 8.50% 18-May-27 101.9100 8.2000 1.00 INE017A08292 THE GREAT EASTERN SHIPPING 8.25% 25-May-27 100.0000 8.2500 600.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.49% 30-May-27 100.8400 7.3700 250.00 INE950O08147 MAHINDRA RURAL HOUSING FIN 8.50% 15-Jun-27 100.0200 8.4900 30.00 INE957N08037 HERO FINCORP LTD 8.52% 18-Jun-27 100.7500 8.4000 5.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 99.6100 7.3600 450.00 INE752E07MB0 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 8.93% 20-Oct-27 110.2100 7.4600 50.00 INE787H07172 INDIA INFRASTRUCTURE FIN 7.02% 26-Mar-28 107.8200 6.0000 1.00 INE752E07MU0 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 8.40% 27-May-28 106.7800 7.4600 150.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.46% 24-Sep-28 119.1500 6.0500 5.00 INE528G08352 YES BANK LTD 9.50% - 101.2600 9.1100 354.00 INE906B07EF6 NHAI 7.28% 18-Sep-30 111.4000 6.0000 3.00 INE053F07801 INDIAN RAILWAYS FIN CORP 7.28% 21-Dec-30 111.5300 6.0000 1.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM 9.80% 30-Mar-31 100.0000 10.0300 55.70 INE733E07KI9 NTPC LTD 7.37% 14-Dec-31 100.3300 7.3300 2000.00 INE008A08V42 IDBI BANK LTD 10.95% 31-Mar-99 100.5000 10.7600 1.00 INE008A08V34 IDBI BANK LTD 11.09% 31-Dec-99 103.0100 10.1400 400.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LTD 11.40% 31-Dec-99 106.5900 9.5500 1.00 INE040A08377 HDFC BANK LTD 8.85% 31-Dec-99 101.9500 8.3300 1.00 NSE === INE535H07654 FULLERTON INDIA CREDIT 9.11% 17-Jul-17 100.0424 7.1800 200.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.40% 20-Jul-17 100.0901 6.4611 850.00 INE804I07YO8 ECL FIN LTD -- 24-Jul-17 107.4500 9.2500 21.00 INE975F07EY3 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS -- 31-Jul-17 99.5581 6.7500 500.00 INE895D08501 TATA SONS LTD 9.68% 14-Aug-17 100.2545 6.7049 250.00 INE916DA7ET6 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 9.55% 21-Aug-17 100.2934 6.5999 500.00 INE306N07CR3 TATA CAPITAL FINANCIAL 9.60% 04-Sep-17 100.3767 6.7600 500.00 INE895D08535 TATA SONS LTD 9.66% 13-Sep-17 100.4546 6.7016 250.00 INE306N07DF6 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV -- 20-Sep-17 100.4851 6.7200 100.00 INE093J07965 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 17-Oct-17 162.2760 0.0000 4.50 INE918K07DI8 EDELWEISS FIN & INVESTMENTS -- 03-Nov-17 126.7460 9.2500 19.00 INE093J07AJ6 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 04-Nov-17 157.4750 0.0000 2.50 INE115A07KP2 LIC HOUSING FIN LTD -- 15-Nov-17 105.5861 6.9041 100.00 INE140A07112 PIRAMAL ENTERPRISES LTD 9.40% 28-Feb-18 101.1862 7.2500 250.00 INE092T08AG1 IDFC BANK LTD 8.50% 28-Mar-18 101.0195 7.1000 40.00 INE691I07DG9 L & T INFRASTRUCTURE FIN 8.64% 26-Jun-18 101.1231 7.4300 250.00 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FIN 8.15% 22-Jul-18 100.8800 7.2400 350.00 INE667F07BU0 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME 10.45% 08-Aug-18 102.8470 7.6000 50.00 INE516Q07135 ASIRVAD MICRO FIN LTD 12.25% 11-Aug-18 102.0700 10.6187 1.00 INE752E07IO1 POWER GRID CORP OF INDIA 9.35% 29-Aug-18 102.4686 7.0000 50.00 INE752E07IO1 POWER GRID CORP OF INDIA 9.35% 29-Aug-18 102.4686 7.0000 50.00 INE134E08HU9 POWER FIN CORP LTD. 8.28% 04-Sep-18 101.2807 7.0600 1.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FIN LTD 9.55% 25-Oct-18 102.6468 7.2900 4.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 103.4258 6.9400 10.00 INE093J07JS8 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 01-Dec-18 132.8000 0.0000 5.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.05% 07-Dec-18 101.3097 7.0100 140.00 INE093J07FF3 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD NIFTY 29-Dec-18 127.5000 0.0000 4.00 INE093J07FJ5 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD NIFTY 29-Dec-18 133.7860 0.0000 2.50 INE916DA7MS1 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 7.70% 27-Feb-19 100.1907 7.5300 100.00 INE093J07HV6 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 05-Apr-19 123.6720 0.0000 2.50 INE001A07QN6 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.55% 05-Jun-19 100.2308 7.4000 500.00 INE001A07QN6 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.55% 05-Jun-19 100.2308 7.4000 500.00 INE140A07344 PIRAMAL ENTERPRISES LTD 8.15% 14-Jun-19 100.0703 8.1000 250.00 INE774D07RL4 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 7.65% 21-Jun-19 99.9800 7.6562 750.00 INE115A07LV8 LIC HOUSING FIN LTD TRAN 7.58% 12-Jul-19 100.3022 7.4200 250.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FIN LTD 9.51% 24-Jul-19 103.8000 7.4321 600.00 INE093J07KX6 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 26-Aug-19 112.0000 0.0000 27.40 INE756I07662 ORRIS INFRASTRUCTURE PRIVATE 17.75% 31-Aug-19 100.3008 6.6000 250.00 INE296A07NF5 BAJAJ FIN LTD 7.49% 30-Jan-20 99.7600 7.5800 500.00 INE414G07BS9 MUTHOOT FIN LTD 9.00% 30-Jan-20 100.7978 8.6000 250.00 INE053F07959 INDIAN RAILWAY FIN CORP 6.73% 23-Mar-20 99.3577 7.0100 250.00 INE053F07959 INDIAN RAILWAY FIN CORP 6.73% 23-Mar-20 99.3577 7.0100 250.00 INE901T07075 ARM INFRA & UTILITIES PRIVATE -- 20-Apr-20 106.0790 10.0000 135.00 INE556F08IV6 SIDBI 7.25% 30-Apr-20 100.4960 7.0300 450.00 INE556F08IV6 SIDBI 7.25% 30-Apr-20 100.4960 7.0300 250.00 INE027E07436 L&T FIN LTD 7.85% 25-May-20 100.0766 7.8000 200.00 INE476M07AY6 L&T HOUSING FIN LTD 7.85% 25-May-20 100.0766 7.8000 200.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.20% 31-May-20 100.4811 7.0300 750.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.20% 31-May-20 100.4811 7.0300 750.00 INE946S07098 NUFUTURE DIGITAL (INDIA) 12.15% 02-Jun-20 102.7590 11.5300 200.00 INE261F08881 NABARD 7.04% 08-Jun-20 100.0878 7.0000 6250.00 INE296A07PZ8 BAJAJ FIN LTD 7.62% 15-Jun-20 100.0000 7.6072 1500.00 INE774D07RK6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 7.65% 22-Jun-20 100.0000 7.6392 500.00 INE931Q08035 PROMONT HILLSIDE PRIVATE LTD 8.40% 26-Jun-20 100.0000 8.3900 2000.00 INE020B08AD7 RURAL ELECTRIFICATION CORP 6.83% 29-Jun-20 99.4612 7.0300 100.00 INE020B08AD7 RURAL ELECTRIFICATION CORP 6.83% 29-Jun-20 99.4612 7.0300 100.00 INE082T07033 PRI-MEDIA SERVICES PRIVATE 0.00% 30-Jun-20 130.1192 10.5600 290.00 INE134E08IZ6 POWER FIN CORP LTD. 7.46% 05-Jul-20 100.4377 7.2734 600.00 INE285T07099 BHAVNA ASSET OPERATORS 11.90% 07-Aug-20 102.6398 11.4000 394.00 INE548V07039 NIRCHEM CEMENT LTD 8.57% 14-Sep-20 101.9719 8.0000 500.00 INE548V07039 NIRCHEM CEMENT LTD 8.57% 14-Sep-20 101.9719 8.0000 500.00 INE134E08IW3 POWER FIN CORP LTD. 7.50% 17-Sep-20 100.6712 7.2500 250.00 INE134E08IW3 POWER FIN CORP LTD. 7.50% 17-Sep-20 100.6712 7.2500 250.00 INE572E09437 PNB HOUSING FIN LTD 7.77% 25-Sep-20 100.3741 7.6500 200.00 INE848E07419 NHPC LTD 8.78% 11-Feb-21 104.9811 7.1350 19.00 INE540P07111 U.P. POWER CORP LTD 8.48% 15-Mar-21 101.7714 8.0966 400.00 INE931S07157 ADANI TRANSMISSION LTD 10.25% 15-Apr-21 107.1266 7.9900 500.00 INE931S07157 ADANI TRANSMISSION LTD 10.25% 15-Apr-21 106.6959 8.1300 100.00 INE246R07079 IDFC INFRA DEBT FUND LTD 8.75% 27-Jul-21 102.6200 7.9700 25.00 INE134E08IH4 POWER FIN CORP LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.6113 7.3100 900.00 INE134E08IH4 POWER FIN CORP LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.5421 7.3300 900.00 INE134E08IN2 POWER FIN CORP LTD 7.27% 22-Dec-21 99.6613 7.3400 250.00 INE134E08IN2 POWER FIN CORP LTD 7.27% 22-Dec-21 99.6613 7.3400 250.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 99.9964 7.1500 250.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.10% 05-Mar-22 108.2969 5.9900 41.00 INE540P07129 U.P. POWER CORP LTD 8.48% 15-Mar-22 102.1853 8.1075 200.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 101.5065 7.1926 600.00 INE115A07LQ8 LIC HOUSING FIN LTD 7.80% 03-May-22 101.4381 7.4200 250.00 INE514E08FM3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.35% 18-May-22 100.8117 7.1350 500.00 INE514E08FM3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.35% 18-May-22 100.8117 7.1350 500.00 INE906B07FT4 NHAI 7.27% 06-Jun-22 100.4471 7.1500 500.00 INE248U08101 IIFL WEALTH FIN LTD -- 06-Jun-22 103.0841 9.5000 100.00 INE235P07787 L&T INFRA DEBT FUND LTD -- 16-Jun-22 100.4020 7.8900 70.00 INE168A08038 THE JAMMU AND KASHMIR BANK 9.50% 24-Jun-22 101.1386 9.1900 250.00 INE540P07137 U.P. POWER CORP LTD 8.48% 15-Mar-23 102.1583 8.2145 400.00 INE540P07079 U.P. POWER CORP LTD 8.97% 15-Feb-24 104.5783 8.2690 350.00 INE752E07NQ6 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 8.13% 25-Apr-24 103.6102 7.4200 100.00 INE438A07169 APOLLO TYRES LTD 7.80% 30-Apr-24 100.0000 7.7900 200.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 10.70% 09-Jun-24 102.7500 10.3832 4.00 INE235P07795 L&T INFRA DEBT FUND LTD 8.07% 14-Jun-24 100.4706 7.9700 50.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 108.6783 8.0800 1300.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.57% 21-Dec-24 106.1526 7.4600 50.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.57% 21-Dec-24 106.1526 7.4600 50.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.27% 06-Feb-25 104.4773 7.4700 250.00 INE039A07843 IFCI LTD 9.40% 12-Feb-25 101.4465 9.1039 10.00 INE540P07087 U.P. POWER CORP LTD 8.97% 14-Feb-25 105.0984 8.2724 200.00 INE134E08GY3 POWER FIN CORP LTD 8.20% 10-Mar-25 103.5874 7.5500 1000.00 INE540P07152 U.P. POWER CORP LTD 8.48% 14-Mar-25 102.4530 8.2724 200.00 INE733E07JP6 NTPC LTD SR-54 8.49% 25-Mar-25 105.3100 7.4600 9.00 INE752E07NR4 POWER GRID CORP OF INDIA 8.13% 25-Apr-25 104.0163 7.4200 200.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.11% 07-Oct-25 103.7568 7.4700 150.00 INE206D08410 NUCLEAR POWER CORP OF INDIA 7.25% 15-Dec-25 100.0445 7.3700 500.00 INE206D08410 NUCLEAR POWER CORP OF INDIA 7.25% 15-Dec-25 100.0445 7.3700 500.00 INE540P07095 U.P. POWER CORP LTD 8.97% 13-Feb-26 105.5856 8.2747 100.00 INE235P07183 L&T INFRA DEBT FUND LTD 8.73% 24-Feb-26 102.3000 8.3200 22.50 INE235P07274 L&T INFRA DEBT FUND LTD 8.72% 27-Mar-26 102.4000 8.3100 17.50 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 104.8454 8.2031 500.00 INE296A08797 BAJAJ FIN LTD 8.75% 14-Aug-26 103.7533 8.1400 10.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FIN CORP 9.30% 16-Aug-26 101.1300 9.1000 150.00 INE121H07BP4 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD 8.75% 16-Aug-26 104.0000 8.1000 5.50 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FIN CORP 9.30% 16-Aug-26 101.1300 9.1000 150.00 INE895D08642 TATA SONS LTD 8.04% 02-Sep-26 102.3000 7.6700 100.00 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FIN LTD 8.85% 26-Sep-26 102.4616 8.4400 100.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS & TERMINALS 7.95% 28-Oct-26 100.2255 7.9000 200.00 INE540P07103 U.P. POWER CORP LTD 8.97% 15-Feb-27 106.0373 8.2768 584.00 INE641O08035 PIRAMAL FIN LTD 9.55% 08-Mar-27 100.4000 9.4700 141.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.95% 12-Mar-27 103.6451 7.3950 400.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.95% 12-Mar-27 103.6105 7.4000 250.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.83% 21-Mar-27 103.0030 7.3875 600.00 INE115A07LU0 LIC HOUSING FIN LTD TRANCHE- 7.86% 17-May-27 101.6900 7.6006 4.00 INE514E08FN1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.56% 18-May-27 101.3070 7.3600 250.00 INE860H08DY3 ADITYA BIRLA FIN LTD SR-SB1 8.50% 18-May-27 100.7800 8.3700 1.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.49% 30-May-27 100.8430 7.3650 800.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.49% 30-May-27 100.9120 7.3550 150.00 INE134E08JC3 POWER FIN CORP LTD 7.44% 11-Jun-27 99.2956 7.5365 250.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.27% 15-Jun-27 99.3533 7.3650 350.00 INE121A08OC8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 8.80% 15-Jun-27 100.2000 8.7600 2.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.27% 15-Jun-27 99.4568 7.3500 250.00 INE121A08OC8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 8.80% 15-Jun-27 100.0097 8.7902 20.00 INE957N08037 HERO FINCORP LTD 8.52% 18-Jun-27 100.6422 8.4150 100.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 100.3741 7.2400 1450.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 99.6140 7.3500 350.00 INE752E07MB0 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 8.93% 20-Oct-27 110.2092 7.4600 50.00 INE787H07172 INDIA INFRASTRUCTURE FIN COM -- 26-Mar-28 107.4137 6.0500 1.00 INE752E07KZ3 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 7.93% 20-May-28 103.6431 7.4200 50.00 INE752E07MU0 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 8.40% 27-May-28 106.7763 7.4600 150.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 9.30% 04-Sep-29 113.9523 7.5000 700.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 112.0200 7.3400 200.00 INE238A08443 AXIS BANK LTD 8.75% PERPETUAL 100.0100 8.7402 1900.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% PERPETUAL 100.2000 9.0200 400.00 INE528G08352 YES BANK LTD 9.50% PERPETUAL 101.2575 9.1100 350.00 INE160A08100 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% PERPETUAL 99.6385 9.2400 100.00 INE095A08066 INDUSIND BANK LTD 9.50% PERPETUAL 101.5595 9.0500 21.00 INE040A08377 HDFC BANK LTD 8.85% PERPETUAL 101.6500 8.4000 6.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FIN CORP 10.75% PERPETUAL 104.0000 10.0500 5.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 102.9700 8.9954 4.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 100.3500 11.4418 2.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 100.2500 9.1150 2.00 INE039A09MD2 IFCI LTD 9.75% 16-Jul-30 100.0000 9.7500 1.00 INE906B07EF6 NHAI 7.28% 18-Sep-30 110.9637 6.0450 3.00 INE053F07801 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.28% 21-Dec-30 111.0447 6.0500 1.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM 9.80% 30-Mar-31 100.0000 10.0280 10.00 INE733E07KI9 NTPC LTD 7.37% 14-Dec-31 100.2500 7.3297 1050.00 INE261F08824 NABARD 7.54% 29-Mar-32 102.3809 7.3900 1250.00 INE261F08832 NABARD 7.69% 31-Mar-32 100.3960 7.6324 100.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP 9.80% 22-Mar-73 101.3600 9.7700 1.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 97.4780 10.5873 250.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.2154 9.8695 250.00 ===============================================================================================