TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Jul 10

Jul 10 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 17863.70 NSE 63790.10 ============= TOTAL 81653.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE261F09DL3 NABARD 0.00% 01-Aug-17 99.4900 8.4500 1.50 INE248U07145 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 02-Aug-17 110.0900 9.1000 18.50 INE774D07OY4 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 06-Oct-17 98.3823 6.8200 500.00 INE975F07FA0 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED 8.67% 12-Dec-17 100.5700 6.9500 250.00 INE115A07LA2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.35% 16-Feb-18 100.1400 6.9000 500.00 INE804I07Y63 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 29-Jun-18 113.5900 10.7500 15.00 INE523E07CS0 LNT FINANCE LIMITED 8.92% 06-Jul-18 101.4400 7.2500 250.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 101.5100 7.0000 250.00 INE916DA7LQ7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.25% 16-Aug-18 100.8900 7.3500 250.00 INE020B08AG0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.88% 03-Sep-18 100.0700 6.8200 350.00 INE722A07752 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 7.95% 24-Dec-18 100.1011 7.9200 100.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.49% 25-Jan-19 100.1700 7.3200 500.00 INE121A07NA6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 7.96% 20-Mar-19 100.3300 7.7000 500.00 INE001A07QE5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.65% 20-Mar-19 100.4300 7.3300 250.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 101.5600 7.1200 250.00 INE001A07QN6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.55% 05-Jun-19 100.3700 7.3300 300.00 INE053T07026 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.12% 10-Jun-19 101.5800 7.2000 250.00 INE115A07LV8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.59% 12-Jul-19 100.3700 7.3800 250.00 INE155A08308 TATA MOTORS LIMITED 8.00% 01-Aug-19 101.0900 7.4000 250.00 INE516Q07143 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE LTD 12.25% 11-Aug-19 102.9300 11.1200 2.50 INE774D07KB0 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 20-Aug-19 134.6100 7.6000 300.00 INE414G07BS9 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jan-20 100.7700 8.6000 50.00 INE261F08857 NABARD 7.14% 28-Apr-20 100.2700 6.8700 500.00 INE296A07PR5 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.77% 20-May-20 100.4200 7.5800 150.00 INE296A07PZ8 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.62% 15-Jun-20 100.0100 7.6000 750.00 INE296A07PQ7 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.77% 17-Jun-20 100.4000 7.6000 150.00 INE756I07BK6 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.55% 19-Jun-20 99.8400 7.6000 700.00 INE556F08IW4 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.09% 19-Jun-20 100.2000 6.9500 500.00 INE476M07BF3 LNT HOUSING FINANCE LIMITED 7.85% 19-Jun-20 100.1700 8.0000 200.00 INE027E07477 LNT FINANCE LIMITED 7.85% 19-Jun-20 100.1705 7.7700 50.00 INE414G07CC1 MUTHOOT FINANCE LIMITED 8.75% 24-Jun-20 100.3300 8.6000 200.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 107.5800 8.0000 100.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.17% 23-Dec-21 100.1800 7.1100 1950.00 INE879Q08036 ESAF MICROFINANCE AND INVESTMENTS 16.83% 28-Dec-21 113.9000 12.5000 2.00 INE160A08100 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% 03-Mar-22 99.8500 9.1800 100.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.60% 18-Mar-22 100.2200 7.1300 1550.00 INE691I07299 LARSON AND TUBRO INFRASTRUCTURE LTD 8.70% 24-Mar-22 101.0800 8.3900 3.00 INE906B07FT4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.27% 06-Jun-22 100.5700 7.1200 500.00 INE248U08101 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 06-Jun-22 103.6300 9.2500 49.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.28% 10-Jun-22 99.5000 7.4000 650.00 INE238A08443 AXIS BANK LIMITED 8.75% 28-Jun-22 100.5600 8.6000 1.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 100.6600 7.4500 250.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 10.70% 09-Jun-24 103.2500 10.2900 6.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 106.4100 8.0000 100.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 104.3300 10.1000 1.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 108.2500 7.7700 25.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 104.3500 7.4500 150.00 INE092T08BU0 IDFC BANK LIMITED 8.70% 20-May-25 105.2700 7.7700 1.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 110.1500 9.9100 1.50 INE115A07JP4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 10-Jun-26 105.6300 7.5700 50.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 101.2500 8.6500 100.00 INE115A07JS8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 29-Jun-26 106.0600 7.5200 100.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 7.95% 28-Oct-26 100.2300 7.9000 400.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 103.7400 7.3800 200.00 INE752E07MT2 POWER GRID CORPORATION LTD 8.40% 27-May-27 106.7800 7.4000 400.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.27% 15-Jun-27 99.5900 7.3300 1250.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 99.6800 7.3300 100.00 INE053F07744 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.88% 19-Mar-29 121.1300 6.0500 1.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% - 101.4300 9.0200 37.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% 22-Mar-30 101.2000 8.7700 340.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED 9.80% 30-Mar-31 99.9900 10.0300 5.70 INE261F08691 NABARD 7.20% 21-Oct-31 99.2600 7.4100 100.00 INE261F08824 NABARD 7.54% 29-Mar-32 102.4800 7.4200 250.00 INE514E08FL5 EXIM BANK 8.60% 30-Apr-99 101.0100 8.3100 100.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 100.2000 11.4900 1.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 94.0600 10.1500 401.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 108.8100 8.8600 1.00 NSE === INE804I07T11 ECL FINANCE LIMITED - 31-Jul-17 110.8950 9.0000 105.00 INE093J07858 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 08-Aug-17 163.9000 0.0000 2.50 INE587O07032 ALTICO CAPITAL INDIA PRIVATE LTD - - 05-Sep-17 100.0989 8.6200 10.00 INE093J07874 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 18-Sep-17 170.6110 0.0000 2.40 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 100.4801 6.7501 50.00 INE774D07OY4 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 06-Oct-17 98.3823 6.8201 2000.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 100.4807 6.7502 250.00 INE756I07159 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.71% 09-Oct-17 100.5619 6.8998 310.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.4856 6.5500 250.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.4856 6.5500 250.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.88% 21-Oct-17 100.2659 6.5500 400.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 100.5352 6.5500 250.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.88% 21-Oct-17 100.2659 6.5500 400.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 100.5352 6.5500 250.00 INE115A07LA2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.35% 16-Feb-18 100.1438 6.9000 500.00 INE202B07HB2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Mar-18 100.9109 7.6600 30.00 INE115A07GW6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 14-May-18 101.4417 7.0600 250.00 INE115A07GW6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 14-May-18 101.4417 7.0600 250.00 INE556F09478 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.20% 07-Jun-18 101.1481 6.8400 69.00 INE916DA7LE3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.65% 08-Jun-18 101.1946 7.2000 200.00 INE860H07AU9 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.95% 11-Jun-18 122.7086 7.4000 16.00 INE261F08519 NABARD 8.30% 12-Jun-18 101.2478 6.8200 47.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.45% 14-Jun-18 100.3139 7.0500 1000.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.45% 14-Jun-18 100.3139 7.0681 1000.00 INE774D07PB9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.51% 22-Jun-18 101.1276 7.2700 40.00 INE115A07LY2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.18% 29-Jun-18 100.0935 7.0600 2000.00 INE115A07LY2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.18% 29-Jun-18 100.0935 7.0681 1500.00 INE523E07CS0 L & T FINANCE LTD 8.92% 06-Jul-18 101.4422 7.3500 250.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 101.2639 6.9400 32.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 101.5101 7.0000 250.00 INE916DA7LQ7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.25% 16-Aug-18 100.8932 7.3500 250.00 INE093J07CU9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 24-Aug-18 141.2180 0.0000 6.50 INE020B08AG0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.88% 03-Sep-18 100.0690 6.8200 350.00 INE115A07HY0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 07-Sep-18 101.2716 7.2300 700.00 INE091A07158 NIRMA LIMITED SR-I 7.95% 07-Sep-18 100.7148 7.2500 250.00 INE115A07HY0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 07-Sep-18 101.2716 7.2300 700.00 INE091A07166 NIRMA LIMITED 7.95% 09-Sep-18 100.7148 7.2522 250.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.6141 7.3000 750.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.6141 7.3000 750.00 INE001A07PW9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.40% 22-Nov-18 100.1538 7.2300 500.00 INE001A07PW9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.40% 22-Nov-18 100.1538 7.2300 500.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 103.4084 7.0500 50.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 103.4084 7.0500 50.00 INE722A07752 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 7.95% 24-Dec-18 100.1011 7.9200 500.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 103.0661 7.3950 10.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.49% 25-Jan-19 100.1746 7.3200 500.00 INE121A07NA6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 7.95% 20-Mar-19 100.3329 7.7000 500.00 INE001A07QE5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.65% 20-Mar-19 100.4345 7.3300 250.00 INE093J07HV6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 05-Apr-19 124.6950 0.0000 2.50 INE530L07251 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 08-Apr-19 101.3800 8.3700 250.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 101.5620 7.1200 250.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 101.5608 7.1200 250.00 INE001A07QN6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.55% 05-Jun-19 100.3651 7.3200 2000.00 INE001A07QN6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.55% 05-Jun-19 100.3478 7.3300 1500.00 INE053T07026 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.12% 10-Jun-19 101.5751 7.2000 250.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 103.4433 7.0500 50.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 103.4433 7.0500 50.00 INE115A07LV8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.58% 12-Jul-19 100.3711 7.3800 250.00 INE155A08308 TATA MOTORS LIMITED - 01-Aug-19 101.0920 7.4000 250.00 INE774D07KB0 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL - 20-Aug-19 134.6094 7.6000 300.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 103.5578 7.1800 700.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 100.8730 7.3500 500.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 100.8730 7.3500 500.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 28-Nov-19 103.0447 7.1800 500.00 INE001A07PR9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.69% 04-Dec-19 100.5818 7.4000 1500.00 INE001A07PR9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.69% 04-Dec-19 100.5818 7.4084 1500.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 102.5193 7.4000 250.00 INE660A07OX3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.62% 16-Dec-19 100.1358 7.5800 1000.00 INE660A07OX3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 16-Dec-19 100.1358 7.5800 1000.00 INE217K07AC4 RELIANCE HOME FINANCE LTD 8.90% 03-Jan-20 100.5766 8.5900 600.00 INE414G07BS9 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jan-20 100.7729 8.6000 50.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 102.5283 7.2400 1300.00 INE261F08790 NABARD 20-Mar-20 100.0155 6.8300 750.00 INE134E08IQ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.83% 15-Apr-20 99.0426 7.2000 100.00 INE752E07NM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.13% 25-Apr-20 102.6313 7.0300 50.00 INE261F08840 NABARD 7.14% 27-Apr-20 100.2708 6.8700 500.00 INE261F08857 NABARD 7.14% 28-Apr-20 100.2709 6.8700 500.00 INE115A07KH9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.98% 15-May-20 101.2079 7.4714 10.00 INE296A07PR5 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.77% 20-May-20 100.4167 7.5800 150.00 INE296A07PZ8 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.62% 15-Jun-20 100.0132 7.6000 500.00 INE296A07PQ7 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.77% 17-Jun-20 100.3975 7.6000 150.00 INE756I07BK6 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.55% 19-Jun-20 99.8402 7.6000 700.00 INE556F08IW4 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.09% 19-Jun-20 100.2008 6.9500 550.00 INE027E07477 L&T FINANCE LIMITED 7.85% 19-Jun-20 100.1705 7.7700 250.00 INE556F08IW4 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.09% 19-Jun-20 100.2008 7.0001 50.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 104.2110 7.0100 50.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 103.4757 7.0100 50.00 INE414G07CC1 MUTHOOT FINANCE LIMITED 8.75% 24-Jun-20 100.3365 8.6000 300.00 INE001A07QP1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.60% 26-Jun-20 100.3889 7.4400 50.00 INE020B08AD7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.83% 29-Jun-20 99.4363 7.0400 33.00 INE121A07NM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.10% 05-Jul-20 99.8299 8.1500 250.00 INE134E08IZ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. - 7.46% 05-Jul-20 100.5024 7.2500 55.00 INE001A07QQ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 07-Jul-20 100.0000 7.4914 1000.00 INE115A07JV2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 07-Jul-20 102.5058 7.5000 110.00 INE756I07BF6 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 3.00% 08-Jul-20 101.8402 7.6200 25.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.3735 7.2500 650.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.3735 7.2500 400.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 103.4225 7.0900 23.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 17-Sep-20 100.7513 7.2200 500.00 INE093J07RB7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 19-Sep-20 100.0000 0.0000 5.00 INE115A07KO5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.54% 07-Oct-20 100.1843 7.4500 100.00 INE093J07RF8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 09-Oct-20 100.0000 0.0000 2.50 INE115A07LF1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.65% 17-Nov-20 100.5670 7.4400 500.00 INE115A07LF1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.65% 17-Nov-20 100.5670 7.4400 500.00 INE540P07111 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-21 101.6188 8.1500 260.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 107.5788 8.0000 100.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 100.6790 7.2600 584.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 100.6790 7.2600 584.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 100.4322 7.2600 1264.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 100.4322 7.2601 1264.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 99.9928 7.1200 250.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 100.2196 7.0900 2350.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 18-Mar-22 101.7463 7.1300 1350.00 INE906B07FT4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.27% 06-Jun-22 100.5651 7.1200 500.00 INE248U08101 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED -- 06-Jun-22 103.1867 9.5000 40.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.28% 10-Jun-22 99.8653 7.3050 1000.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.28% 10-Jun-22 99.8653 7.3050 50.00 INE514E08BQ3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 10-Oct-22 106.9726 7.2100 400.00 INE514E08BQ3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 10-Oct-22 106.9726 7.2100 400.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 107.5489 7.2500 400.00 INE438A07151 APOLLO TYRES LIMITED 7.80% 28-Apr-23 100.0000 7.7900 200.00 INE721A08CN7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 28-Jun-23 106.0300 8.7500 20.00 INE721A08CU2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 29-Sep-23 106.0300 8.7800 11.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 100.6605 7.4500 250.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 100.5122 7.4800 600.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 100.5122 7.4800 600.00 INE787H07354 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-24 112.8000 5.9800 1.00 INE721A08CV0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.50% 30-May-24 99.0300 8.6800 20.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 10.70% 09-Jun-24 102.7500 10.3822 0.50 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 106.4087 8.0000 100.00 INE121H07BV2 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.00% 22-Jun-24 100.0000 7.9913 5.50 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 104.5775 10.0500 1.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 108.3000 7.7500 25.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 108.5600 7.3980 20.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 104.3453 7.4500 150.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 103.8734 7.5000 250.00 INE540P07152 U.P. INE540P07152 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 14-Mar-25 102.0494 9.3500 1.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 105.6300 7.4000 1.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 105.0800 7.4898 50.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 105.0800 7.4898 50.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 104.1855 7.4000 7.00 INE752E07NK9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.32% 23-Dec-25 105.6562 7.3800 250.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 104.6500 7.6400 1.00 INE733E07KA6 NTPC LIMITED 8.05% 05-May-26 104.3543 7.3500 400.00 INE733E07KA6 NTPC LIMITED 8.05% 05-May-26 104.3543 7.3500 400.00 INE115A07JP4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 10-Jun-26 105.6335 7.5700 50.00 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-26 100.2323 9.0500 350.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 101.2500 9.0800 101.00 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-26 100.2323 9.0500 350.00 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.85% 26-Sep-26 102.4934 8.4350 50.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.95% 28-Oct-26 100.2265 7.9000 400.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 100.6906 7.4000 50.00 INE217K07AG5 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.15% 03-Jan-27 98.6386 9.3506 5.70 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 20-Feb-27 101.8948 7.4500 50.00 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 20-Feb-27 101.8948 7.4500 50.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 115.7655 5.9900 2.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 103.7102 7.3850 500.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 103.7102 7.3850 300.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.75% 22-Mar-27 102.8616 7.4600 50.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.75% 22-Mar-27 102.8616 7.3246 50.00 INE975G08231 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.33% 31-Mar-27 102.4500 9.2500 50.00 INE752E07MT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.40% 27-May-27 106.7782 7.4000 400.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.49% 30-May-27 100.8745 7.3600 400.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.49% 30-May-27 100.9442 7.3501 150.00 INE831R08068 ADITYA BIRLA HOUSING FINANCE LTD 8.50% 01-Jun-27 100.5300 8.4100 10.00 INE115A07MC6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.56% 14-Jun-27 100.3510 7.5015 192.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.27% 15-Jun-27 99.5920 7.3300 1000.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.27% 15-Jun-27 99.5239 7.3400 250.00 INE957N08037 HERO FINCORP LIMITED 8.52% 18-Jun-27 100.7700 8.4000 2.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 99.6805 7.3400 800.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 99.7149 7.3350 500.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.26% 23-Aug-28 117.8973 6.0000 2.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% PERPETUAL 101.2009 8.7900 250.00 INE705A08094 VIJAYA BANK 10.49% PERPETUAL 101.2913 10.1000 150.00 INE238A08443 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 100.0850 8.7200 100.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK SR-I 10.90% PERPETUAL 99.9300 10.8900 15.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 104.3156 10.1000 2.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% PERPETUAL 100.0000 11.9532 1.00 INE261F08691 NABARD 7.20% 21-Oct-31 99.2642 7.4100 300.00 INE261F08824 NABARD 7.54% 29-Mar-32 102.4821 7.3872 150.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 98.4700 10.1500 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange