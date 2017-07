TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Jul 11

Jul 11 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 15643.20 NSE 60391.40 ============= TOTAL 76034.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE804I07SR3 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 03-Aug-17 160.4900 10.5000 3.50 INE804I07SY9 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 11-Aug-17 160.1400 10.5000 4.50 INE587O07032 ALTICO CAPITAL INDIA PRIVATE LTD 10.00% 05-Sep-17 100.0972 8.6200 650.00 INE092T08105 IDFC BANK LIMITED 0.00% 14-Sep-17 98.8348 6.6200 250.00 INE092T08980 IDFC BANK LIMITED 0.00% 17-Nov-17 122.4818 6.8500 1000.00 INE092T08931 IDFC BANK LIMITED 8.43% 30-Jan-18 100.6800 6.9000 1450.00 INE126X07030 CYQUATOR MEDIA SERVICES PRIVATE LTD 9.25% 29-Mar-18 100.1800 8.7400 50.00 INE092T08AA4 IDFC BANK LIMITED 0.00% 05-Apr-18 120.6000 7.1000 3000.00 INE916DA7KR7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.48% 13-Apr-18 100.8100 7.2000 50.00 INE716J07045 EMAMI REALTY LIMITED 0.00% 26-Apr-18 131.3500 8.7100 50.00 INE804I07Y63 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 29-Jun-18 113.5900 10.7500 1.00 INE134E08IU7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 6.90% 16-Jul-18 100.0500 6.8500 400.00 INE202B07DK2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 0.00% 01-Aug-18 126.2272 8.1800 40.00 INE110L07039 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 101.6200 6.9900 225.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.28% 04-Sep-18 101.4200 6.9200 248.00 INE091A07158 NIRMA LIMITED 7.95% 07-Sep-18 100.6800 7.2800 175.00 INE437M08016 AMRI HOSPITALS LIMITED 0.00% 11-Oct-18 107.7599 9.8900 70.00 INE241O07069 EDELWEISS FINVEST PVT. LTD 0.00% 07-Dec-18 110.4890 8.5000 20.00 INE523H07825 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 0.00% 28-Dec-18 100.2895 8.5700 105.00 INE414G07BR1 MUTHOOT FINANCE LIMITED 8.75% 30-Jan-19 100.2500 8.5100 70.00 INE660A07OO2 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.80% 20-Feb-19 100.3300 7.5300 500.00 INE530L07244 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 04-Apr-19 101.4000 8.3500 1370.00 INE881J07EC1 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 9.50% 17-Jan-20 101.7700 8.6800 3.00 INE909H08253 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 0.00% 24-Jan-20 104.7300 8.2400 54.00 INE261F08790 NABARD 7.00% 20-Mar-20 100.0900 6.7300 150.00 INE121A07NM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 8.10% 05-Jun-20 100.0050 8.0800 250.00 INE296A07PZ8 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.62% 15-Jun-20 100.1100 7.5600 500.00 INE756I07BK6 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.55% 19-Jun-20 99.9700 7.5500 500.00 INE296A07OY4 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.84% 29-Jun-20 100.6400 7.5800 500.00 INE514E08CW9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.75% 04-Oct-20 107.4200 7.0700 250.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 99.9900 7.1200 750.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 100.1800 7.1000 500.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 108.1900 6.0100 17.00 INE906B07FT4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.27% 06-Jun-22 100.5900 7.1200 250.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LIMITED 9.40% 25-Oct-22 100.5200 7.0900 50.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 105.2600 6.0300 0.30 INE053F07678 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 18-Feb-24 110.4100 6.2500 0.80 INE752E07IJ1 POWER GRID CORP . LTD 9.64% 31-May-24 111.7300 7.4000 5.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 10.70% 09-Jun-24 103.2500 10.2900 4.50 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 87.5700 12.6500 76.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 109.6500 10.0000 0.50 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 15-Jul-26 104.3900 8.1400 28.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 102.0200 8.9600 7.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA8.30% 25-Jan-27 116.7000 5.9500 0.70 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 116.5000 5.8500 1.50 INE975G08231 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.33% 31-Mar-27 102.5000 9.2000 15.00 INE831R08068 ADITYA BIRLA HOUSING FINANCE LTD 8.50% 01-Jun-27 100.6500 8.4000 2.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.27% 15-Jun-27 99.5900 7.2800 860.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 99.7300 7.3300 600.00 INE804I08734 ECL FINANCE LIMITED 10.25% 30-Dec-27 100.0100 10.2000 40.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 111.3500 6.0200 0.60 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 110.6600 5.9500 1.50 INE031A07949 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.76% 25-Oct-28 120.2600 6.2800 1.00 INE134E07448 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.79% 16-Nov-28 120.5700 6.2800 1.00 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA8.75% 05-Feb-29 118.0700 6.2500 0.40 INE031A07AD8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.73% 24-Mar-29 122.4198 6.0000 2.00 INE020B07IG5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.88% 24-Mar-29 121.7700 6.2800 1.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORPORATION 7.53% 21-Dec-30 112.0000 5.9500 0.80 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.60% 11-Jan-31 112.6700 5.9500 2.00 INE906B07EP5 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.69% 09-Mar-31 113.1500 5.9500 0.90 INE053F09HQ4 INDIAN RAIL FINANCE CORPORATION LTD 9.47% 10-May-31 118.2900 7.4700 10.00 INE261F08691 NABARD 7.20% 21-Oct-31 98.9400 7.4500 50.00 INE787H07313 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.75% 12-Nov-33 128.6300 5.9500 2.00 INE733E07JW2 NTPC LIMITED 7.62% 05-Oct-35 115.4500 5.9500 0.30 INE020B07JU4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.43% 05-Nov-35 113.3900 5.9500 0.40 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-40 100.0000 11.9700 3.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 101.7500 10.7700 2.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 103.0100 10.1400 400.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% 31-Dec-99 100.0600 10.8600 15.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 104.9000 9.9200 2.00 NSE === INE918K07BF8 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LTD 28-Jul-17 131.4340 9.2500 10.00 INE804I07T52 ECL FINANCE LIMITED 31-Jul-17 110.8580 9.2500 10.00 INE093J07858 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 08-Aug-17 166.4000 0.0000 2.50 INE804I07TD1 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 17-Aug-17 175.7290 8.0000 8.00 INE306N07DJ8 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 26-Sep-17 100.5281 6.6450 250.00 INE092T08899 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 09 9.06% 05-Oct-17 100.4491 6.8500 250.00 INE092T08899 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 09 9.06% 05-Oct-17 100.4491 6.8500 250.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 100.4970 6.6650 250.00 INE093J07965 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 17-Oct-17 162.5450 0.0000 0.40 INE092T08907 IDFC BANK LIMITED 8.43% 13-Nov-17 100.4166 6.8000 250.00 INE092T08907 IDFC BANK LIMITED 8.43% 13-Nov-17 100.4166 6.9507 250.00 INE115A07KP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED - 15-Nov-17 105.7759 6.7000 150.00 INE115A07KP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED - 15-Nov-17 105.7759 6.7000 150.00 INE092T08980 IDFC BANK LIMITED 16.00% 17-Nov-17 122.4818 6.8500 1000.00 INE245A08059 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.32% 17-Nov-17 100.6639 6.9750 100.00 INE001A07PQ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.67% 23-Nov-17 100.2499 6.6500 250.00 INE001A07PQ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.67% 23-Nov-17 100.2499 6.6500 250.00 INE092T08915 IDFC BANK LIMITED 8.43% 11-Dec-17 100.5299 6.8001 1000.00 INE092T08915 IDFC BANK LIMITED 8.43% 11-Dec-17 100.5299 6.8000 500.00 INE092T08931 IDFC BANK LIMITED 8.43% 30-Jan-18 100.6771 6.9000 1450.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.8876 6.8000 795.00 INE092T08AA4 IDFC BANK LIMITED -- 05-Apr-18 120.6042 7.1000 3000.00 INE916DA7KR7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.48% 13-Apr-18 100.8112 7.2000 50.00 INE115A07EB5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 11-Jun-18 101.1172 7.0500 150.00 INE115A07EB5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 11-Jun-18 101.1172 7.0500 150.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 101.2485 6.8000 800.00 INE134E08IU7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.90% 16-Jul-18 100.0506 6.8500 400.00 INE804I07M67 ECL FINANCE LIMITED -- 30-Aug-18 116.5000 0.0000 0.60 INE115A07MF9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.20% 12-Sep-18 100.2500 7.0000 4500.00 INE115A07LP0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.56% 21-Dec-18 100.4500 7.2200 500.00 INE115A07LP0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.56% 21-Dec-18 100.4500 7.2200 500.00 INE093J07FF3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 29-Dec-18 133.7500 0.0000 4.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 90.7459 6.8100 195.10 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 90.7459 6.8100 195.10 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 101.5300 7.6000 6.00 INE660A07OO2 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.80% 20-Feb-19 100.3295 7.5300 500.00 INE001A07OL5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 28-Feb-19 102.1779 7.3000 800.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 101.5848 6.9200 250.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 101.5848 6.9200 250.00 INE001A07QU1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.28% 25-Mar-19 100.0000 7.3000 900.00 INE530L07244 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 04-Apr-19 101.3418 8.3900 1370.00 INE530L07251 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 08-Apr-19 101.3418 8.3900 250.00 INE660A07OV7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.69% 24-Apr-19 100.2119 7.5300 300.00 INE660A07OV7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.69% 24-Apr-19 100.2119 7.5300 300.00 INE261F08626 NABARD 7.65% 16-May-19 100.2618 6.7600 500.00 INE001A07QN6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.55% 05-Jun-19 100.3910 7.3050 500.00 INE667F07GS3 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 7.67% 14-Jun-19 100.1915 7.5500 1000.00 INE667F07GS3 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 7.67% 14-Jun-19 100.1915 7.5500 1000.00 INE121A07HX0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.90% 28-Jun-19 103.6597 7.8710 10.00 INE261F08667 NABARD 7.65% 01-Jul-19 100.3882 6.7600 500.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 104.1436 7.2300 250.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 104.1436 7.2000 250.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 101.2844 8.3500 700.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 101.2844 8.3500 700.00 INE752E07MX4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.40% 14-Sep-19 102.6760 7.0100 200.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 104.0983 7.2000 400.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 104.0983 7.2000 400.00 INE202B07GP4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.15% 20-Sep-19 103.2339 7.4971 1.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 23-Sep-19 101.1499 7.3592 500.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 103.9400 7.0600 800.00 INE093J07LR6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 14-Oct-19 121.4600 0.0000 2.50 INE115A07GB0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 08-Nov-19 102.7636 7.3800 500.00 INE115A07GB0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 08-Nov-19 102.7636 7.3800 500.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 103.0724 7.0602 200.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 102.7579 7.3800 250.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 102.7579 7.3800 250.00 INE115A07KF3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.96% 12-Dec-19 101.2795 7.3700 250.00 INE115A07KF3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.96% 12-Dec-19 101.2795 7.3700 250.00 INE321N07228 KKR INDIA FINANCIAL SERVICES PVT LTD - 09-Feb-20 104.3732 9.2300 400.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 102.6390 7.0000 100.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 104.1588 7.0630 100.00 INE261F08840 NABARD 7.14% 27-Apr-20 100.2698 6.8700 750.00 INE115A07KL1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.81% 27-Apr-20 101.0185 7.3700 200.00 INE053F09GJ1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-20 101.8000 7.6000 2.00 INE115A07KL1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.81% 27-Apr-20 101.0185 7.3700 96.00 INE572E09411 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.46% 30-Apr-20 99.9800 7.6000 1250.00 INE572E09411 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.46% 30-Apr-20 99.9800 7.4646 750.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.20% 31-May-20 100.5537 7.0000 500.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.20% 31-May-20 100.5537 7.0000 500.00 INE261F08873 NABARD 7.07% 01-Jun-20 100.2031 6.8700 500.00 INE121A07NM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.10% 05-Jun-20 100.0050 8.0800 250.00 INE306N07JJ5 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 7.87% 09-Jun-20 100.1856 7.7800 200.00 INE296A07PZ8 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.62% 15-Jun-20 100.1144 7.5600 500.00 INE756I07BK6 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.55% 19-Jun-20 99.9666 7.5500 500.00 INE115A07KI7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.79% 19-Jun-20 100.9908 7.3900 400.00 INE115A07KI7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.79% 19-Jun-20 100.9908 7.3900 400.00 INE001A07QP1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.60% 26-Jun-20 100.5118 7.3900 500.00 INE001A07QP1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.60% 26-Jun-20 100.5118 7.3900 500.00 INE296A07OY4 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.84% 29-Jun-20 100.6383 7.5800 500.00 INE134E08JA7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.30% 30-Jun-20 100.3099 7.1700 500.00 INE134E08JA7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.30% 30-Jun-20 100.3099 7.1700 500.00 INE001A07QQ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 07-Jul-20 100.0000 7.4911 750.00 INE752E07HI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.64% 08-Jul-20 104.1697 7.0650 10.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.3935 7.2413 650.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.3935 7.2413 650.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 103.4711 7.0700 250.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 103.4711 7.0700 250.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 103.5389 7.0700 500.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 103.5389 7.0700 500.00 INE514E08CW9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.75% 04-Oct-20 107.4154 7.0700 250.00 INE115A07IE0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 23-Oct-20 102.7508 7.3500 200.00 INE020B08450 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 25-Oct-20 103.3700 7.5800 4.00 INE246R07053 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.65% 28-Jan-21 102.0675 7.9300 50.00 INE246R07053 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.65% 28-Jan-21 102.0675 7.9300 50.00 INE155A08316 TATA MOTORS LIMITED 7.50% 20-Oct-21 99.7061 7.5700 150.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 107.6900 7.5800 3.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 21-Dec-21 100.3955 7.0725 600.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 21-Dec-21 100.3955 7.0725 600.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 100.1823 7.1000 500.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 108.3163 5.9800 35.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 18-Mar-22 101.7059 7.1400 500.00 INE774N07087 BHOPAL DHULE TRANSMISSION COMPANY 7.85% 04-Apr-22 100.0000 8.0800 500.00 INE477A07241 CANFIN HOMES LIMITED SR-6 7.89% 18-May-22 100.8883 7.6500 500.00 INE477A07241 CANFIN HOMES LIMITED SR-6 7.89% 18-May-22 100.8883 7.6500 500.00 INE906B07FT4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.27% 06-Jun-22 100.5853 7.1150 350.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.28% 10-Jun-22 99.8653 7.3050 350.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 106.8200 7.6900 4.00 INE438A07151 APOLLO TYRES LIMITED 7.80% 28-Apr-23 102.0000 7.3600 200.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 102.3400 8.7315 1.00 INE018E08078 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES PVT LTD8.10% 17-Oct-23 98.6887 8.3600 500.00 INE752E07IJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.64% 31-May-24 111.7276 7.3950 10.00 INE235P07795 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.07% 14-Jun-24 100.5600 7.9544 25.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 110.5900 8.1300 1.00 INE134E08CN5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-24 105.8400 7.4300 19.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 105.2550 7.7000 107.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 105.2003 7.7119 50.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 103.5826 7.5500 250.00 INE540P07152 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 14-Mar-25 103.5400 7.8364 1.00 INE001A07FJ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.96% 09-Apr-25 107.7700 7.5800 10.00 INE020B08443 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.75% 12-Jul-25 106.8000 7.5800 3.00 INE031A07AJ5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.07% 01-Oct-25 107.1249 5.9400 50.00 INE752E07NK9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.32% 23-Dec-25 105.6800 7.3800 250.00 INE115A07JS8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 29-Jun-26 106.1100 7.5124 100.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 104.5100 8.5500 10.00 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.75% 14-Aug-26 104.0425 8.0950 65.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 101.4233 9.0500 16.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.0000 9.0000 5.00 INE721A08CX6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.50% 29-Dec-26 100.3900 8.4200 100.00 INE134E08IO0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.23% 05-Jan-27 98.5100 7.4400 23.00 INE540P07103 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-27 105.9000 8.3000 17.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 115.2585 6.0000 1.00 INE667A08096 SYNDICATE BANK 8.00% 03-May-27 101.3810 7.6300 368.00 INE831R08068 ADITYA BIRLA HOUSING FINANCE LTD 8.50% 01-Jun-27 100.5900 8.4000 11.00 INE115A07MC6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.56% 14-Jun-27 100.4100 7.4927 149.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.27% 15-Jun-27 99.5234 7.3400 500.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.27% 15-Jun-27 99.5915 7.3300 250.00 INE957N08037 HERO FINCORP LIMITED 8.52% 18-Jun-27 100.6400 8.4100 200.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 99.7315 7.3325 600.00 INE787H07149 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.36% 22-Jan-28 110.5614 5.9700 100.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 120.4880 5.9800 44.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.30% 04-Sep-29 113.5200 7.5500 1500.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% PERPETUAL 102.1322 8.6000 1250.00 INE238A08443 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 100.0000 8.7418 100.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% PERPETUAL 101.6889 8.6600 30.00 INE084A08102 BANK OF INDIA 9.95% PERPETUAL 98.8223 10.2500 20.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% PERPETUAL 100.0300 11.0985 10.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 92.8987 13.4000 5.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 92.6420 13.1500 1.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% PERPETUAL 100.0000 11.9500 1.00 INE804I07SQ5 ECL FINANCE LIMITED CNX NI - 176.5200 8.0000 5.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.28% 18-Sep-30 111.6739 5.9700 228.00 INE053F09HQ4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.47% 10-May-31 118.4000 7.4579 10.00 INE261F08832 NABARD 7.69% 31-Mar-32 100.4199 7.6294 50.00 INE053F07819 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.25% 21-Dec-35 113.4500 6.0200 1.20 INE514E08FO9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.74% 26-May-37 103.0827 7.4300 50.00 INE091A08149 NIRMA LIMITED 9.50% 06-Jul-77 100.0000 9.4900 2000.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 85.7612 13.9500 30.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com