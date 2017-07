TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Jul 14

Jul 14 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 14897.50 NSE 46916.50 ============= TOTAL 61814.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE804I07SR3 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 03-Aug-17 160.6200 10.5000 2.50 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 100.2100 6.4000 50.00 INE115A07GF1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.79% 24-Nov-17 100.6300 6.6000 250.00 INE477S08035 TATA MOTORS FINANCE SOLUTIONS LTD 9.99% 10-Mar-18 101.3900 7.5100 510.00 INE535H07530 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 0.00% 12-Mar-18 125.0428 7.1500 500.00 INE146O07060 HINDUJA LEYLAND FINANCE LTD 10.50% 20-Mar-18 101.6400 7.7200 367.00 INE001A07LJ5 HDFC LTD 8.58% 08-May-18 101.1800 6.9400 250.00 INE124N07051 ESS KAY FINCORP PRIVATE LIMITED 11.50% 20-Sep-18 100.0100 11.5000 150.00 INE124N08059 ESS KAY FINCORP PRIVATE LIMITED 12.50% 21-Sep-18 100.0100 12.5000 150.00 INE094O08045 DAIMLER FINANCIAL SERVICES INDIA 8.22% 15-Feb-19 100.5200 7.8100 58.00 INE722A08057 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD 11.85% 15-Mar-19 104.9100 8.5000 216.10 INE895D07438 TATA SONS LIMITED 9.90% 20-Mar-19 103.7000 7.4500 150.00 INE261F08618 NABARD 7.65% 09-May-19 100.2800 6.6800 100.00 INE261F08626 NABARD 7.65% 16-May-19 100.2800 6.6800 200.00 INE134E08HO2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 29-Jun-19 102.4600 7.1000 250.00 INE069A08053 ADITYA BIRLA NUVO LTD 8.68% 02-Feb-20 102.9600 7.3300 150.00 INE582L07138 TATA HOUSING DEVELOPMENT COMPANY 8.19% 23-Apr-20 100.2600 8.0500 500.00 INE134E08IZ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.46% 05-Jun-20 100.7200 7.1600 750.00 INE756I07BK6 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.55% 19-Jun-20 100.0200 7.5300 50.00 INE774D07RK6 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 7.65% 22-Jun-20 100.1200 7.5900 1350.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.42% 26-Jun-20 100.6000 7.1800 20.00 INE296A07OY4 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.84% 29-Jun-20 100.6900 7.5600 300.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 100.0000 18.5000 7.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 100.0000 6.9800 250.00 INE115A07LX4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.67% 29-Jul-21 100.9100 7.4000 250.00 INE246R07103 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.51% 07-Sep-21 102.2800 7.8100 24.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 104.0000 7.7300 0.10 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 100.3800 7.1200 100.00 INE895D08675 TATA SONS LIMITED 7.60% 14-Dec-21 99.9521 7.5900 250.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.17% 23-Dec-21 100.2600 7.0800 18.00 INE879Q08036 ESAF MICROFINANCE AND INVESTMENTS 16.83% 28-Dec-21 113.8800 12.5000 2.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 18-Mar-22 101.7800 7.1300 3195.00 INE895D08790 TATA SONS LIMITED 8.25% 23-Mar-22 102.2300 7.6500 200.00 INE248U08101 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 06-Jun-22 103.2700 9.3500 500.00 INE906B07FT4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.27% 06-Jun-22 100.6400 7.1000 400.00 INE976G08056 RBL BANK LIMITED 10.25% 30-Jun-22 104.7700 9.3500 500.00 INE115D07019 NTPC-SAIL POWER COMPANY LIMITED 7.72% 11-Jul-22 100.0000 7.7200 10.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.37% 21-May-23 103.8200 7.5300 250.00 INE268A07152 STERLITE INDUSTRIES INDIA LIMITED 9.17% 04-Jul-23 101.8100 7.1400 250.00 INE638F08021 TAMILNADU INDUSTRIAL INVESTMENT 9.85% 07-Mar-24 101.0900 9.1700 28.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 10.70% 09-Jun-24 102.7500 10.4800 8.50 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 104.0700 10.1400 4.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 87.5800 13.5000 7.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 101.5100 9.0400 10.00 INE115A07KM9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.83% 25-Sep-26 102.1900 7.4800 500.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 7.90% 18-Nov-26 100.1600 7.8600 6.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.54% 30-Dec-26 100.9700 7.3800 500.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA8.30% 25-Jan-27 116.6800 5.9500 0.70 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 103.4600 7.3500 104.00 INE306N08235 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 9.05% 21-Jun-27 103.0000 8.5800 200.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 110.6600 5.9500 1.50 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% - 101.8300 8.9700 23.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORPORATION 7.53% 21-Dec-30 112.0100 5.9500 0.80 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.60% 11-Jan-31 112.6700 5.9500 2.00 INE906B07EP5 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.69% 09-Mar-31 113.1500 5.9500 0.90 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.69% 15-Mar-31 113.1400 5.9500 0.50 INE514E08FF7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 11-Jul-31 105.8400 7.4200 390.00 INE261F08691 NABARD 7.20% 21-Oct-31 99.2600 7.4100 100.00 INE787H07313 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.75% 12-Nov-33 128.6400 5.9700 2.20 INE733E07JW2 NTPC LIMITED 7.62% 05-Oct-35 115.4600 5.9500 0.30 INE020B07JU4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.43% 05-Nov-35 113.4100 5.9500 0.40 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-40 100.3600 11.8900 3.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 98.5900 11.5000 51.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 108.7100 8.9500 1.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 103.0100 10.1400 400.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% 31-Dec-99 101.4000 10.4900 20.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% 31-Dec-99 102.4200 8.2100 3.00 NSE === INE804I07UN8 ECL FINANCE LIMITED - 31-Jul-17 151.3480 9.2500 13.00 INE477L07107 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD - 16-Aug-17 135.5717 7.6500 8.00 INE866I07685 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED - 16-Aug-17 134.6153 7.6500 5.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.2340 6.4700 1.00 INE114A07836 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.18% 27-Aug-17 100.1990 6.9500 42.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.2752 6.4300 1.00 INE866I07693 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 0.00% 31-Aug-17 134.7749 7.6100 5.00 INE477L07115 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 0.00% 31-Aug-17 134.7731 7.6200 5.00 INE918K07AX3 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LTD - 08-Sep-17 120.3310 8.5000 20.00 INE001A07JK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Sep-17 100.4128 6.4900 10.00 INE742F07296 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.15% 15-Sep-17 100.5200 6.8700 41.00 INE694L07040 TALWANDI SABO POWER LIMITED 9.70% 18-Sep-17 100.3755 7.2600 45.00 INE148I07886 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 29-Sep-17 100.5912 6.6300 250.00 INE202B07BX9 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 0.00% 03-Oct-17 130.3479 7.0800 3.00 INE477L07149 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD - 03-Oct-17 133.6601 7.5200 1.00 INE866I07735 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED - 03-Oct-17 133.6727 7.4800 1.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 100.5103 6.5400 100.00 INE477L07156 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD - 11-Oct-17 133.7466 7.5200 2.00 INE866I07743 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED - 11-Oct-17 133.7603 7.4800 2.00 INE115A07FX6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.29% 16-Oct-17 100.5391 6.7000 50.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 100.7058 6.7000 20.00 INE202B07CE7 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD -- 02-Nov-17 130.0323 7.2700 1.00 INE090A08MT3 ICICI BANK LIMITED 10.00% 10-Nov-17 100.8785 6.7900 71.50 INE694L07057 TALWANDI SABO POWER LIMITED 9.27% 10-Nov-17 100.4759 7.3200 2.00 INE092T08907 IDFC BANK LIMITED 8.43% 13-Nov-17 100.3997 6.8200 60.00 INE306N07DU5 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 9.07% 20-Nov-17 100.5987 6.9300 30.00 INE202B07CV1 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 0.00% 20-Nov-17 128.2243 7.2700 4.00 INE233B08087 BLUE DART EXPRESS LTD 9.30% 20-Nov-17 100.5690 7.4800 3.90 INE477L07172 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 0.00% 20-Nov-17 132.8796 7.7300 2.00 INE115A07GF1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.79% 24-Nov-17 100.6321 6.6000 250.00 INE202B07CU3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION - 27-Nov-17 128.2754 7.2700 1.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 100.5739 6.5800 60.00 INE114A07877 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.38% 16-Dec-17 100.3042 7.2900 228.00 INE202B07CZ2 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD - 18-Dec-17 126.5865 7.2700 1.00 INE001A07AV3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.60% 21-Dec-17 100.4033 6.6000 200.00 INE202B07DA3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 0.00% 26-Dec-17 126.6402 7.2700 1.00 INE205A07022 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Dec-17 100.7776 7.6500 20.00 INE202B07DE5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD - 09-Jan-18 125.9367 7.5700 1.00 INE202B07DC9 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD - 23-Jan-18 126.0186 7.5700 1.00 INE092T08949 IDFC BANK LIMITED 8.43% 02-Feb-18 100.7269 6.9300 100.00 INE477A07050 CANFIN HOMES LIMITED SR-2 8.80% 06-Feb-18 100.7965 7.0700 40.00 INE975F07FN3 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED - 16-Feb-18 95.9690 7.0700 100.00 INE535H07530 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD - 12-Mar-18 125.0428 7.1500 500.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LIMITED 10.45% 12-Mar-18 101.4960 7.8200 1450.00 INE860H07AD5 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 30-Mar-18 123.2913 7.1000 1.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 101.1827 6.9400 250.00 INE115A07DY9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.31% 22-May-18 101.0165 6.9500 250.00 INE115A07DY9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.31% 22-May-18 101.0165 6.9500 250.00 INE840S07051 LEGITIMATE ASSETS OPERATORS PVT LTD11.90% 31-May-18 101.0018 10.8600 400.00 INE866I07818 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 7.00% 09-Jun-18 129.7851 7.8600 1.00 INE477L07404 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD - 15-Jun-18 124.6124 8.1000 10.00 INE614G08079 RELIANCE POWER LIMITED 10.20% 29-Jun-18 100.0000 10.4646 250.00 INE134E08IU7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.90% 16-Jul-18 100.0440 6.8500 50.00 INE667F07BU0 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 10.45% 08-Aug-18 102.8853 7.5200 50.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 101.4667 6.8697 250.00 INE918K07938 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LTD 06-Sep-18 128.3400 0.0000 1.00 INE115A07HY0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 07-Sep-18 101.3326 7.1600 250.00 INE115A07HY0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 07-Sep-18 101.3326 7.1600 250.00 INE261F08550 NABARD 7.90% 27-Nov-18 101.3622 6.7800 650.00 INE295N07067 INFINITI RETAIL LIMITED 0.00% 18-Dec-18 117.6267 8.6300 5.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.8238 6.9000 100.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.8238 6.9000 100.00 INE134E08IA9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 28-Feb-19 101.7635 6.9000 150.00 INE134E08IA9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 28-Feb-19 101.7635 6.9000 150.00 INE722A08057 SHRIRAM - CITY UNION FINANCE LTD 11.85% 15-Mar-19 104.9089 8.5000 216.10 INE895D07438 TATA SONS LIMITED 9.90% 20-Mar-19 103.7021 7.4500 150.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 101.7430 6.9000 100.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 101.7430 6.9000 100.00 INE115A07LH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.79% 10-May-19 100.7971 7.2800 500.00 INE115A07LH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.79% 10-May-19 100.7971 7.2800 500.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 101.6224 6.8800 50.00 INE001A07QN6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.55% 05-Jun-19 100.3843 7.3050 100.00 INE134E08HO2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.50% 29-Jun-19 102.4559 7.1000 250.00 INE134E08HO2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.50% 29-Jun-19 102.4678 7.1000 3000.00 INE028A09131 BANK OF BARODA RESET 09-Oct-19 98.3900 9.9962 1.00 INE008I08096 COX AND KINGS LIMITED 8.50% 27-Oct-19 100.0829 8.4000 250.00 INE976I08102 TATA CAPITAL LIMITED 9.80% 18-Dec-19 98.9600 10.2479 0.50 INE657N07241 EDELWEISS COMMODITIES SERVICES LTD 8.50% 31-Jan-20 99.9937 8.5000 1000.00 INE069A08053 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 8.68% 02-Feb-20 102.9593 7.3300 150.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 102.7361 7.1500 250.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 102.7361 7.1500 250.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 102.7791 7.1300 100.00 INE623B07099 FUTURE RETAIL LIMITED 10.25% 06-Apr-20 102.1981 9.6350 200.00 INE134E08IQ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.83% 15-Apr-20 99.1659 7.1500 450.00 INE540B08101 RELIANCE MEDIAWORKS LIMITED 9.50% 15-Apr-20 100.2117 9.3867 500.00 INE582L07138 TATA HOUSING DEVELOPMENT COMPANY 8.19% 23-Apr-20 100.2642 8.0500 500.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.05% 15-May-20 99.6508 7.1800 500.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.05% 15-May-20 99.6508 7.1800 500.00 INE756I07BK6 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.55% 19-Jun-20 100.0163 7.5300 50.00 INE774D07RK6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 7.65% 22-Jun-20 100.1175 7.5900 1350.00 INE414G07CC1 MUTHOOT FINANCE LIMITED 8.75% 24-Jun-20 100.5400 8.5200 100.00 INE299U07023 CROMPTON GREAVES CONSUMER 8.95% 24-Jun-20 102.4572 7.9800 50.00 INE296A07OY4 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.84% 29-Jun-20 100.6912 7.5585 300.00 INE657N07373 EDELWEISS COMMODITIES SERVICES LTD 8.70% 29-Jun-20 100.2564 8.5851 20.00 INE134E08IZ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.46% 05-Jul-20 100.6909 7.1700 750.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.4437 7.2200 500.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.4437 7.2200 500.00 INE271C07137 DLF LIMITED 12.25% 11-Aug-20 102.7477 11.7780 100.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 102.9952 7.3800 350.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 102.9537 7.3900 100.00 INE823G07045 J.K.CEMENT LIMITED 11.00% 09-Sep-20 101.0500 10.5547 150.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 17-Sep-20 100.8846 7.1700 1500.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 17-Sep-20 100.8846 7.1700 1500.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 100.0000 6.9800 3650.00 INE895D08287 TATA SONS LIMITED 9.18% 23-Nov-20 98.7500 10.2479 2.00 INE115A07JG3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 28-Dec-20 103.5715 7.3800 100.00 INE755K07207 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 9.91% 08-Jan-21 105.8617 8.1100 50.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 109.1900 8.9900 22.00 INE931S07157 ADANI TRANSMISSION LIMITED 10.25% 15-Apr-21 107.2375 7.9600 50.00 INE514E08FD2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA -- 27-May-21 103.1026 7.0500 250.00 INE115A07LX4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.67% 29-Jul-21 100.9050 7.4000 250.00 INE246R07103 IDFC INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 8.50% 07-Sep-21 102.2800 7.8250 12.00 INE155A08316 TATA MOTORS LIMITED 7.50% 20-Oct-21 99.7784 7.5500 50.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 100.3797 7.1150 100.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 100.3776 7.1200 250.00 INE866N07016 DLF EMPORIO LIMITED 10.90% 21-Nov-21 103.3345 9.3200 50.00 INE895D08675 TATA SONS LIMITED 7.60% 14-Dec-21 99.9521 7.5900 250.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.17% 23-Dec-21 100.2933 7.0700 500.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.17% 23-Dec-21 100.3118 7.0650 450.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.60% 18-Mar-22 101.7784 7.1200 3160.00 INE895D08790 TATA SONS LIMITED 8.25% 23-Mar-22 102.2338 7.6500 200.00 INE906B07FT4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.27% 06-Jun-22 100.6408 7.1000 200.00 INE248U08101 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED - 06-Jun-22 103.3665 9.5000 25.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.28% 10-Jun-22 100.0000 7.2706 250.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.28% 10-Jun-22 100.0000 7.2706 250.00 INE168A08038 THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED 9.50% 24-Jun-22 101.8500 9.0049 42.00 INE115D07019 NTPC-SAIL POWER COMPANY LIMITED 7.72% 11-Jul-22 100.0000 7.7145 515.00 INE246R07202 IDFC INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED 7.93% 11-Aug-22 100.0000 7.9350 650.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 106.9964 7.2800 350.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 103.9388 7.5000 1597.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 103.4153 7.7000 50.00 INE268A07152 SESA STERLITE LIMITED 9.17% 04-Jul-23 101.8105 7.1400 250.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 100.0222 9.0300 800.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.9338 9.0340 103.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 100.0222 9.0300 800.00 INE197P07029 A. K. CAPITAL FINANCE PRIVATE LTD 9.60% 07-Mar-24 100.4500 9.4122 275.00 INE721A08CV0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.50% 30-May-24 100.7100 8.3500 30.00 INE121H07BV2 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.00% 22-Jun-24 100.0000 7.9907 14.00 INE092T08428 IDFC BANK LIMITED 9.03% 05-Apr-25 106.8500 7.8000 4.00 INE092T08519 IDFC BANK LIMITED 8.80% 21-Jul-25 105.8000 7.7700 3.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.93% 20-Oct-25 109.7700 7.3000 2.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.44% 01-Jun-26 105.2826 7.5900 1620.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 101.5000 9.0400 388.00 INE296A07MO9 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.05% 23-Sep-26 101.7794 7.7600 300.00 INE115A07KM9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.83% 25-Sep-26 102.1939 7.4800 1000.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 101.1550 7.3300 50.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.54% 30-Dec-26 100.9663 7.3800 500.00 INE202E08011 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 7.22% 06-Feb-27 99.1165 7.4800 100.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 103.2517 7.3500 165.00 INE881J08557 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.25% 30-Mar-27 101.0000 10.0600 20.00 INE891K08042 AXIS FINANCE LIMITED SR-02 8.50% 11-May-27 101.9500 8.1900 83.00 INE514E08FN1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.56% 18-May-27 101.7835 7.2900 250.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.44% 11-Jun-27 100.2500 7.4000 2.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 99.9887 7.2950 200.00 INE090A08TY8 ICICI BANK LIMITED 7.47% 25-Jun-27 99.9000 7.4786 200.00 INE945S07132 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.14% 25-Apr-28 101.6100 8.8650 50.00 INE804I07SQ5 ECL FINANCE LIMITED CNX NI - 176.7040 9.0000 2.50 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% PERPETUAL 99.9000 9.1000 254.00 INE306N08235 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 9.05% PERPETUAL 103.2000 8.5500 75.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 100.1500 9.1400 61.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 100.0697 8.7000 33.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 101.4500 9.0600 3.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% PERPETUAL 99.8800 11.9800 2.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% PERPETUAL 101.5076 8.7127 150.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 100.0170 9.1800 50.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 100.0969 8.7000 50.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 113.6300 5.9000 142.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.80% 30-Mar-31 101.2800 9.8002 850.00 INE514E08FF7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 11-Jul-31 105.8353 7.4200 400.00 INE261F08691 NABARD 7.20% 21-Oct-31 99.2644 7.4100 100.00 INE514E08FO9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.74% 26-May-37 103.3934 7.4000 100.00 INE945S07231 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-38 102.9000 9.0200 1.00 INE101A08070 MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED 9.55% 04-Jul-63 118.6000 8.0000 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com