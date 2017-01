May 23 Details of outstanding dated-securities issued by the Government of India:(Part-I) Security Issued on Issue size Maturity 6-Month Coupon Cutoff date in Mln Rs. Date coupon due on Price Yield (Mln Rs.) ======== ========= ======== ========= ======= =============== ================ 10.00-14 30-May-83 23332.600 30-May-14 1166.630 30-Nov 30-May 10.00-14^ Jan 2014 -7811.781 30-May-14 -390.589 10.00-14^ 13-Mar-14 -1484.490 30-May-14 -74.225 07.32-14 20-Oct-09 30000.000 20-Oct-14 1098.000 20-Apr 20-Oct 100.00 7.3200 07.32-14a 09-Nov-09 30000.000 20-Oct-14 1098.000 20-Apr 20-Oct 100.93 7.0924 07.32-14b 23-Nov-09 30000.000 20-Oct-14 1098.000 20-Apr 20-Oct 101.70 6.9035 07.32-14C 14-Dec-09 30000.000 20-Oct-14 1098.000 20-Apr 20-Oct 100.71 7.1409 07.32-14d 11-Jan-10 40000.000 20-Oct-14 1464.000 20-Apr 20-Oct 100.18 7.2706 07.32-14e 25-Jan-10 20000.000 20-Oct-14 732.000 20-Apr 20-Oct 100.74 7.1291 07.32-14^ 25-Mar-14 -50000.000 20-Oct-14 -1830.000 99.97 (Weighted average price - 99.94) 10.50-14 29-Oct-84 17551.000 29-Oct-14 921.428 29-Apr 29-Oct 10.50-14^ Jan 2014 -4511.703 29-Oct-14 -236.864 10.50-14^ 13-Mar-14 -2785.720 29-Oct-14 -146.250 11.83-14 12-Nov-99 35000.000 12-Nov-14 2070.250 12-May 12-Nov 11.83-14b 10-Jan-00 50000.000 12-Nov-14 2957.500 12-May 12-Nov 102.18 11.5150 11.83-14c 11-Feb-00 30000.000 12-Nov-14 1774.500 12-May 12-Nov 107.74 10.7660 11.83-14^ Jan 2014 -52402.380 12-Nov-14 -3099.601 11.83-14^ 13-Mar-14 -12173.010 12-Nov-14 -720.034 07.56-14 03-Nov-08 60000.000 03-Nov-14 2268.000 03-May 03-Nov 100.00 7.5600 07.56-14b 17-Nov-08 60000.000 03-Nov-14 2268.000 03-May 03-Nov 100.86 7.3781 07.56-14c 24-Nov-08 60000.000 03-Nov-14 2268.000 03-May 03-Nov 101.90 7.1604 07.56-14d 16-Jan-09 40000.000 03-Nov-14 1512.000 03-May 03-Nov 110.08 5.5006 07.56-14e 02-Feb-09 30000.000 03-Nov-14 1134.000 03-May 03-Nov 109.40 6.0163 07.56-14f 06-Apr-09 80000.000 03-Nov-14 3024.000 03-May 03-Nov 103.47 6.8010 07.56-14g 20-Apr-09 80000.000 03-Nov-14 3024.000 03-May 03-Nov 106.75 6.1040 07.56-14^ Jan 2014 -1549.160 03-Nov-14 -58.558 10.47-15@ 12-Feb-01 64300.000 12-Feb-15 3366.105 12-Aug 12-Feb 10.47-15^ Jan 2014 -20390.200 12-Feb-15 -1067.427 10.47-15^ 13-Mar-14 -6215.800 12-Feb-15 -325.397 10.79-15t 19-May-00 26834.500 19-May-15 1447.721 19-Nov 19-May 10.79-15^ Jan 2014 -16313.907 19-May-15 -880.135 10.79-15^ 13-Mar-14 -526.840 19-May-15 -28.423 11.50-15@ 21-May-85 35605.000 21-May-15 2047.288 21-Nov 21-May 11.50-15^ Jan 2014 -11725.872 21-May-15 -674.238 11.50-15^ 13-Mar-14 -4887.490 21-May-15 -281.031 06.49-15 08-Jun-09 80000.000 08-Jun-15 2596.000 08-Dec 08-Jun 100.00 6.4900 06.49-15b 22-Jun-09 50000.000 08-Jun-15 1622.500 08-Dec 08-Jun 99.22 6.6498 06.49-15c 13-Jul-09 50000.000 08-Jun-15 1622.500 08-Dec 08-Jun 99.70 6.5504 06.49-15d 27-Jul-09 60000.000 08-Jun-15 1947.000 08-Dec 08-Jun 98.86 6.7263 06.49-15e 24-Aug-09 50000.000 08-Jun-15 1622.500 08-Dec 08-Jun 97.11 7.1047 06.49-15f 07-Sep-09 50000.000 08-Jun-15 1622.500 08-Dec 08-Jun 95.54 7.4543 06.49-15g 29-Sep-09 60000.000 08-Jun-15 1947.000 08-Dec 08-Jun 97.06 7.1244 06.49-15^ Jan 2014 -4993.400 08-Jun-15 -162.036 06.49-15^ 13-Mar-14 -5.200 08-Jun-15 -0.169 07.17-15 14-Jun-10 40000.000 14-Jun-15 1434.000 14-Dec 14-Jun 7.1700 07.17-15b 28-Jun-10 50000.000 14-Jun-15 1792.500 14-Dec 14-Jun 99.05 7.4011 07.17-15c 12-Jul-10 40000.000 14-Jun-15 1434.000 14-Dec 14-Jun 99.05 7.4017 07.17-15d 02-Aug-10 50000.000 14-Jun-15 1792.500 14-Dec 14-Jun 98.22 7.6112 07.17-15e 16-Aug-10 40000.000 14-Jun-15 1434.000 14-Dec 14-Jun 97.86 7.7054 07.17-15f 30-Aug-10 50000.000 14-Jun-15 1792.500 14-Dec 14-Jun 97.72 7.7447 07.17-15g 13-Sep-10 40000.000 14-Jun-15 1434.000 14-Dec 14-Jun 97.95 7.6888 07.17-15h 04-Oct-10 40000.000 14-Jun-15 1434.000 14-Dec 14-Jun 97.77 7.7414 07.17-15i 18-Oct-10 40000.000 14-Jun-15 1434.000 14-Dec 14-Jun 97.55 7.8039 07.17-15j 08-Nov-10 40000.000 14-Jun-15 1434.000 14-Dec 14-Jun 97.56 7.8087 07.17-15k 22-Nov-10 40000.000 14-Jun-15 1434.000 14-Dec 14-Jun 97.43 7.8492 07.17-15l 27-Dec-10 20000.000 14-Jun-15 717.000 14-Dec 14-Jun 97.42 7.8653 07.17-15m 17-Jan-11 40000.000 14-Jun-15 1434.000 14-Dec 14-Jun 96.56 8.1108 07.17-15n 07-Feb-11 30000.000 14-Jun-15 1075.500 14-Dec 14-Jun 96.40 8.1652 07.17-15^ Jan 2014 -5500.000 14-Jun-15 -197.175 07.17-15^ 13-Mar-14 -0.700 14-Jun-15 -0.025 07.57-15(FRB8) 02-Jul-04 60000.000 02-Jul-15 2271.000 02-Jan 02-Jul 11.43-15r 07-Aug-00 60000.000 07-Aug-15 3429.000 07-Feb 07-Aug 11.43-15b 27-Dec-00 30000.000 07-Aug-15 1714.500 07-Feb 07-Aug 99.82 11.4517 11.43-15c 30-Mar-01 30000.000 07-Aug-15 1714.500 07-Feb 07-Aug 103.70 10.9096 11.43-15^ Jan 2014 -38071.270 07-Aug-15 -2175.773 11.43-15^ 13-Mar-14 -9885.710 07-Aug-15 -564.968 09.77-15(FRB9) 10-Aug-04 60000.000 10-Aug-15 2931.000 10-Feb 10-Aug (dev PD-370 crores, dev RBI - 217.291 crores) 07.38-15(con) 03-Sep-02 30000.000 03-Sep-15 1107.000 03-Mar 03-Sep 07.38-15b 07-Jan-03 50000.000 03-Sep-15 1845.000 03-Mar 03-Sep 111.58 6.0555 07.38-15c 07-Jan-04 50000.000 03-Sep-15 1845.000 03-Mar 03-Sep 119.15 5.1708 07.38-15d 18-Jun-04 60000.000 03-Sep-15 2214.000 03-Mar 03-Sep 114.80 5.5842 07.38-15e 12-Oct-04 60000.000 03-Sep-15 2214.000 03-Mar 03-Sep 102.95 6.9872 07.38-15f 13-Apr-07 60000.000 03-Sep-15 2214.000 03-Mar 03-Sep 95.31 8.1609 07.38-15g 28-May-07 50000.000 03-Sep-15 1845.000 03-Mar 03-Sep 94.90 8.2399 07.38-15h 15-Apr-08 60000.000 03-Sep-15 2214.000 03-Mar 03-Sep 95.83 8.1401 07.38-15i 16-Apr-10 60000.000 03-Sep-15 2214.000 03-Mar 03-Sep 98.60 7.6998 07.38-15j 03-May-10 50000.000 03-Sep-15 1845.000 03-Mar 03-Sep 99.86 7.4088 07.38-15k 17-May-10 40000.000 03-Sep-15 1476.000 03-Mar 03-Sep 100.59 7.2402 07.38-15l 31-May-10 40000.000 03-Sep-15 1476.000 03-Mar 03-Sep 99.86 7.4087 07.38-15m 29-Jul-13 20000.000 03-Sep-15 738.000 03-Mar 03-Sep 96.96 8.9982 07.38-15^ Jan 2014 -52550.800 03-Sep-15 -1939.125 07.38-15^ 13-Mar-14 -3581.840 03-Sep-15 -132.170 09.85-15 16-Oct-01 60000.000 16-Oct-15 2955.000 16-Apr 16-Oct 09.85-15b 20-Nov-01 40000.000 16-Oct-15 1970.000 16-Apr 16-Oct 109.83 8.6212 09.85-15^ Jan 2014 -23460.000 16-Oct-15 -1155.405 09.85-15^ 13-Mar-14 -2162.160 16-Oct-15 -106.486 07.59-16 12-Apr-06 50000.000 12-Apr-16 1897.500 12-Oct 12-Apr 7.5900 07.59-16b 05-May-06 60000.000 12-Apr-16 2277.000 12-Oct 12-Apr 100.26 7.5512 07.59-16c 12-Jul-06 50000.000 12-Apr-16 1897.500 12-Oct 12-Apr 95.36 8.2902 (Dev RBI-1894.5350 cr) 07.59-16d 09-Aug-06 30000.000 12-Apr-16 1138.500 12-Oct 12-Apr 95.51 8.2706 07.59-16e 11-Sep-06 60000.000 12-Apr-16 2277.000 12-Oct 12-Apr 98.85 7.7607 07.59-16f 16-Oct-06 60000.000 12-Apr-16 2277.000 12-Oct 12-Apr 99.71 7.6333 07.59-16g 12-May-08 60000.000 12-Apr-16 2277.000 12-Oct 12-Apr 97.85 7.9595 07.59-16h 12-Jan-09 70000.000 12-Apr-16 2656.500 12-Oct 12-Apr 105.03 6.7000 07.59-16i 29-May-09 60000.000 12-Apr-16 2277.000 12-Oct 12-Apr 103.44 6.9494 07.59-16j 18-Apr-11 40000.000 12-Apr-16 1518.000 12-Oct 12-Apr 97.50 8.2108 (Dev PD-875 cr) 07.59-16k 09-May-11 40000.000 12-Apr-16 1518.000 12-Oct 12-Apr 96.78 8.3993 07.59-16l 23-May-11 40000.000 12-Apr-16 1518.000 12-Oct 12-Apr 96.46 8.4866 (Dev PD-631.45 cr) 07.59-16m 06-Jun-11 30000.000 12-Apr-16 1138.500 12-Oct 12-Apr 96.80 8.4027 07.59-16n 27-Jun-11 30000.000 12-Apr-16 1138.500 12-Oct 12-Apr 97.06 8.3420 10.71-16 19-Apr-01 20000.000 19-Apr-16 1071.000 19-Oct 19-Apr 10.71-16br 20-Apr-01 40000.000 19-Apr-16 2142.000 19-Oct 19-Apr 100.55 10.71-16c 06-Dec-01 30000.000 19-Apr-16 1606.500 19-Oct 19-Apr 121.92 8.0986 08.98-16(FRB7) 07-May-04 60000.000 07-May-16 2694.000 07-Nov 07-May 05.59-16 04-Jun-04 60000.000 04-Jun-16 1677.000 04-Dec 04-Jun 5.5900 12.30-16t 02-Jul-99 21298.500 02-Jul-16 1309.858 02-Jan 02-Jul 12.30-16br 16-Jul-99 25000.000 02-Jul-16 1537.500 02-Jan 02-Jul 12.30-16c 30-Jul-99 20000.000 02-Jul-16 1230.000 02-Jan 02-Jul 100.43 12.2359 12.30-16d 24-Nov-99 30000.000 02-Jul-16 1845.000 02-Jan 02-Jul 103.49 11.8116 12.30-16e 11-Feb-00 20000.000 02-Jul-16 1230.000 02-Jan 02-Jul 111.40 10.7982 12.30-16f 16-Jan-01 15000.000 02-Jul-16 922.500 02-Jan 02-Jul 109.21 11.0431 07.02-16 17-Aug-09 60000.000 17-Aug-16 2106.000 17-Feb 17-Aug 100.00 7.0200 07.02-16b 31-Aug-09 60000.000 17-Aug-16 2106.000 17-Feb 17-Aug 97.74 7.4409 07.02-16c 22-Sep-09 50000.000 17-Aug-16 1755.000 17-Feb 17-Aug 99.83 7.0498 07.02-16d 12-Oct-09 30000.000 17-Aug-16 1053.000 17-Feb 17-Aug 98.60 7.2808 07.02-16e 26-Oct-09 30000.000 17-Aug-16 1053.000 17-Feb 17-Aug 97.56 7.4810 07.02-16f 16-Nov-09 30000.000 17-Aug-16 1053.000 17-Feb 17-Aug 98.20 7.3600 07.02-16g 07-Dec-09 30000.000 17-Aug-16 1053.000 17-Feb 17-Aug 98.45 7.3141 07.02-16h 21-Dec-09 40000.000 17-Aug-16 1404.000 17-Feb 17-Aug 97.50 7.5013 (Dev-PD 227.2560 cr) 07.02-16i 18-Jan-10 30000.000 17-Aug-16 1053.000 17-Feb 17-Aug 98.09 7.3901 07.02-16j 08-Feb-10 30000.000 17-Aug-16 1053.000 17-Feb 17-Aug 97.52 7.5071 07.02-16k 26-Apr-10 60000.000 17-Aug-16 2106.000 17-Feb 17-Aug 96.90 7.6454 07.02-16l 10-May-10 50000.000 17-Aug-16 1755.000 17-Feb 17-Aug 98.15 7.3908 07.02-16m 24-May-10 50000.000 17-Aug-16 1755.000 17-Feb 17-Aug 98.16 7.3906 07.02-16n 07-Jun-10 50000.000 17-Aug-16 1755.000 17-Feb 17-Aug 96.70 7.6965 08.07-17 15-Jan-02 50000.000 15-Jan-17 2017.500 15-Jul 15-Jan 08.07-17b 15-Feb-02 50000.000 15-Jan-17 2017.500 15-Jul 15-Jan 108.06 7.1798 08.07-17c 18-Jul-02 40000.000 15-Jan-17 1614.000 15-Jul 15-Jan 102.30 7.8021 (dev PD-1285 cr, dev RBI -111506.593 cr) 08.07-17d 20-Apr-05 50000.000 15-Jan-17 2017.500 15-Jul 15-Jan 104.50 7.4847 08.07-17e 12-Aug-05 50000.000 15-Jan-17 2017.500 15-Jul 15-Jan 107.17 7.1403 08.07-17f 07-Dec-05 50000.000 15-Jan-17 2017.500 15-Jul 15-Jan 106.24 7.2411 08.07-17g 21-Aug-06 50000.000 15-Jan-17 2017.500 15-Jul 15-Jan 99.62 8.1230 08.07-17h 27-Nov-06 50000.000 15-Jan-17 2017.500 15-Jul 15-Jan 104.47 7.4323 08.07-17i 12-Mar-07 40000.000 15-Jan-17 1614.000 15-Jul 15-Jan 100.05 8.0600 08.07-17j 30-Apr-07 60000.000 15-Jan-17 2421.000 15-Jul 15-Jan 99.40 8.1577 08.07-17k 11-Jul-11 30000.000 15-Jan-17 1210.500 15-Jul 15-Jan 98.65 8.3805 08.07-17l 25-Jul-11 40000.000 15-Jan-17 1614.000 15-Jul 15-Jan 98.87 8.3303 08.07-17m 08-Aug-11 40000.000 15-Jan-17 1614.000 15-Jul 15-Jan 99.00 8.3002 08.07-17n 22-Aug-11 30000.000 15-Jan-17 1210.500 15-Jul 15-Jan 99.04 8.2911 08.07-17o 12-Sep-11 30000.000 15-Jan-17 1210.500 15-Jul 15-Jan 98.87 8.3322 08.07-17p 10-Oct-11 30000.000 15-Jan-17 1210.500 15-Jul 15-Jan 97.61 8.6395 07.49-17 16-Apr-02 60000.000 16-Apr-17 2247.000 16-Oct 16-Apr 07.49-17(con) 16-Apr-02 50000.000 16-Apr-17 1872.500 16-Oct 16-Apr 07.49-17b 30-May-02 40000.000 16-Apr-17 1498.000 16-Oct 16-Apr 96.45 07.49-17c 24-Jun-05 50000.000 16-Apr-17 1872.500 16-Oct 16-Apr 104.60 6.9120 07.49-17d 09-Nov-05 50000.000 16-Apr-17 1872.500 16-Oct 16-Apr 101.25 7.3257 07.49-17e 14-May-07 60000.000 16-Apr-17 2247.000 16-Oct 16-Apr 94.51 8.3118 07.49-17f 06-Jun-07 60000.000 16-Apr-17 2247.000 16-Oct 16-Apr 95.40 8.1762 07.49-17g 13-Jun-07 50000.000 16-Apr-17 1872.500 16-Oct 16-Apr 93.72 8.4395 07.49-17h 18-Jun-07 60000.000 16-Apr-17 2247.000 16-Oct 16-Apr 94.27 8.3536 07.49-17i 13-Dec-10 30000.000 16-Apr-17 1123.500 16-Oct 16-Apr 97.09 8.0822 07.49-17j 10-Jan-11 40000.000 16-Apr-17 1498.000 16-Oct 16-Apr 97.25 8.0536 07.49-17k 14-Feb-11 30000.000 16-Apr-17 1123.500 16-Oct 16-Apr 96.83 8.1502 09.13-17(FRB3) 02-Jul-07 30000.000 02-Jul-17 1369.500 02-Jan 02-Jul 08.07-17(JUL) 03-Jul-12 40000.000 03-Jul-17 1614.000 03-Jan 03-Jul - 8.0700 08.07-17b(JUL) 16-Jul-12 40000.000 03-Jul-17 1614.000 03-Jan 03-Jul 100.25 8.0067 08.07-17c(JUL) 30-Jul-12 40000.000 03-Jul-17 1614.000 03-Jan 03-Jul 100.03 8.0600 08.07-17d(JUL) 13-Aug-12 40000.000 03-Jul-17 1614.000 03-Jan 03-Jul 99.75 8.1295 08.07-17e(JUL) 27-Aug-12 40000.000 03-Jul-17 1614.000 03-Jan 03-Jul 99.51 8.1901 08.07-17f(JUL) 10-Sep-12 40000.000 03-Jul-17 1614.000 03-Jan 03-Jul 99.42 8.2135 08.07-17g(JUL) 01-Oct-12 40000.000 03-Jul-17 1614.000 03-Jan 03-Jul 99.55 8.1809 08.07-17h(JUL) 15-Oct-12 30000.000 03-Jul-17 1210.500 03-Jan 03-Jul 99.71 8.1401 08.07-17i(JUL) 05-Nov-12 30000.000 03-Jul-17 1210.500 03-Jan 03-Jul 99.61 8.1676 08.07-17j(JUL) 19-Nov-12 40000.000 03-Jul-17 1614.000 03-Jan 03-Jul 99.60 8.1717 08.07-17k(JUL) 03-Dec-12 30000.000 03-Jul-17 1210.500 03-Jan 03-Jul 99.63 8.1654 08.07-17l(JUL) 24-Dec-12 30000.000 03-Jul-17 1210.500 03-Jan 03-Jul 99.84 8.1119 08.07-17m(JUL) 21-Jan-13 30000.000 03-Jul-17 1210.500 03-Jan 03-Jul 100.90 7.8247 08.07-17n(JUL) 11-Feb-13 30000.000 03-Jul-17 1210.500 03-Jan 03-Jul 100.71 7.8722 07.46-17 28-Aug-02 50000.000 28-Aug-17 1865.000 28-Feb 28-Aug 07.46-17b 11-Sep-02 40000.000 28-Aug-17 1492.000 28-Feb 28-Aug 100.15 7.4427 07.46-17c 17-Oct-02 40000.000 28-Aug-17 1492.000 28-Feb 28-Aug 100.79 7.3702 07.46-17d# 22-Jul-03 28868.000 28-Aug-17 1076.776 28-Feb 28-Aug 07.46-17e 08-Feb-06 30000.000 28-Aug-17 1119.000 28-Feb 28-Aug 100.60 7.3811 07.46-17f 05-Jan-09 60000.000 28-Aug-17 2238.000 28-Feb 28-Aug 111.65 5.7310 07.46-17g 09-Feb-09 50000.000 28-Aug-17 1865.000 28-Feb 28-Aug 104.03 6.8292 07.46-17h 25-Feb-09 70000.000 28-Aug-17 2611.000 28-Feb 28-Aug 103.04 6.9800 07.46-17i 05-Jul-10 30000.000 28-Aug-17 1119.000 28-Feb 28-Aug 99.71 7.5105 07.46-17j 19-Jul-10 50000.000 28-Aug-17 1865.000 28-Feb 28-Aug 99.13 7.6186 07.46-17k 09-Aug-10 50000.000 28-Aug-17 1865.000 28-Feb 28-Aug 97.49 7.9302 07.46-17l 23-Aug-10 40000.000 28-Aug-17 1492.000 28-Feb 28-Aug 97.16 7.9965 07.46-17m 06-Sep-10 40000.000 28-Aug-17 1492.000 28-Feb 28-Aug 97.11 8.0081 07.99-17 09-Jul-07 60000.000 09-Jul-17 2397.000 09-Jan 09-Jul 7.9900 07.99-17b 06-Aug-07 60000.000 09-Jul-17 2397.000 09-Jan 09-Jul 100.40 7.9296 07.99-17c 27-Aug-07 20000.000 09-Jul-17 799.000 09-Jan 09-Jul 100.53 7.9094 07.99-17d 15-Oct-07 60000.000 09-Jul-17 2397.000 09-Jan 09-Jul 100.54 7.9065 07.99-17e 26-Nov-07 30000.000 09-Jul-17 1198.500 09-Jan 09-Jul 100.61 7.8962 07.99-17f 17-Dec-07 50000.000 09-Jul-17 1997.500 09-Jan 09-Jul 100.47 7.9177 07.99-17g 14-Jan-08 60000.000 09-Jul-17 2397.000 09-Jan 09-Jul 102.91 7.5545 07.99-17h 27-Sep-10 50000.000 09-Jul-17 1997.500 09-Jan 09-Jul 100.57 7.8763 07.99-17i 11-Oct-10 40000.000 09-Jul-17 1598.000 09-Jan 09-Jul 100.33 7.9221 07.99-17j 25-Oct-10 40000.000 09-Jul-17 1598.000 09-Jan 09-Jul 100.27 7.9336 07.99-17k 15-Nov-10 40000.000 09-Jul-17 1598.000 09-Jan 09-Jul 99.98 7.9907 07.99-17l 06-Dec-10 40000.000 09-Jul-17 1598.000 09-Jan 09-Jul 99.88 8.0114 07.99-17m 24-Jan-11 40000.000 09-Jul-17 1598.000 09-Jan 09-Jul 99.01 8.1892 07.99-17n 05-Sep-11 30000.000 09-Jul-17 1198.500 09-Jan 09-Jul 98.15 8.3931 (dev PD-725.25 cr) 07.99-17o 31-Oct-11 40000.000 09-Jul-17 1598.000 09-Jan 09-Jul 95.90 8.9195 (dev PD-149.25 cr) 07.99-17p 12-Dec-11 20000.000 09-Jul-17 799.000 09-Jan 09-Jul 97.97 8.4517 07.99-17q 02-Jan-12 30000.000 09-Jul-17 1198.500 09-Jan 09-Jul 97.57 8.5507 06.25-18(con) 02-Jan-03 60000.000 02-Jan-18 1875.000 02-Jul 02-Jan 06.25-18b 23-Apr-03 50000.000 02-Jan-18 1562.500 02-Jul 02-Jan 101.40 6.1032 06.25-18cr 23-Apr-03 30000.000 02-Jan-18 937.500 02-Jul 02-Jan 101.40 06.25-18d# 22-Jul-03 28868.000 02-Jan-18 902.125 02-Jul 02-Jan 08.24-18 22-Apr-08 60000.000 22-Apr-18 2472.000 22-Apr 22-Oct 8.2400 08.24-18b 26-May-08 60000.000 22-Apr-18 2472.000 22-Apr 22-Oct 101.15 8.0373 08.24-18c 09-Jun-08 60000.000 22-Apr-18 2472.000 22-Apr 22-Oct 99.88 8.2556 08.24-18d 07-Jul-08 60000.000 22-Apr-18 2472.000 22-Apr 22-Oct 94.28 9.1327 08.24-18e 25-Jul-08 60000.000 22-Apr-18 2472.000 22-Apr 22-Oct 94.63 9.0785 08.24-18f 08-Aug-08 60000.000 22-Apr-18 2472.000 22-Apr 22-Oct 94.27 9.1400 08.24-18g 15-Sep-08 50000.000 22-Apr-18 2060.000 22-Apr 22-Oct 99.58 8.3022 08.24-18h 10-Nov-08 60000.000 22-Apr-18 2472.000 22-Apr 22-Oct 103.39 7.7269 08.24-18i 16-Jan-09 30000.000 22-Apr-18 1236.000 22-Apr 22-Oct 120.10 5.4452 08.24-18j 21-Feb-12 30000.000 22-Apr-18 1236.000 22-Apr 22-Oct 99.65 8.3097 08.24-18k 12-Mar-12 30000.000 22-Apr-18 1236.000 22-Apr 22-Oct 99.51 8.3409 08.24-18l 16-Apr-12 40000.000 22-Apr-18 1648.000 22-Apr 22-Oct 98.51 8.5614 08.24-18m 30-Apr-12 40000.000 22-Apr-18 1648.000 22-Apr 22-Oct 98.16 8.6398 08.24-18n 14-May-12 40000.000 22-Apr-18 1648.000 22-Apr 22-Oct 98.52 8.5611 08.24-18o 28-May-12 40000.000 22-Apr-18 1648.000 22-Apr 22-Oct 98.94 8.4690 08.24-18p 11-Jun-12 30000.000 22-Apr-18 1236.000 22-Apr 22-Oct 100.10 8.2146 10.45-18@ 30-Apr-01 37160.000 30-Apr-18 1941.610 30-Oct 30-Apr 05.69-18(con) 25-Sep-03 61300.000 25-Sep-18 1743.985 25-Mar 25-Sep 05.69-18b 22-Oct-03 50000.000 25-Sep-18 1422.500 25-Mar 25-Sep 103.51 5.3452 05.69-18c 09-Sep-05 50000.000 25-Sep-18 1422.500 25-Mar 25-Sep 87.12 7.2313 12.60-18t 23-Nov-98 11318.800 23-Nov-18 713.084 23-May 23-Nov 12.60-18br 19-Jan-99 15000.000 23-Nov-18 945.000 23-May 23-Nov 12.60-18cr 13-Apr-99 40000.000 23-Nov-18 2520.000 23-May 23-Nov 101.06 12.60-18dr 20-May-99 40000.000 23-Nov-18 2520.000 23-May 23-Nov 101.30 12.60-18e 08-Oct-99 20000.000 23-Nov-18 1260.000 23-May 23-Nov 104.05 12.0490 07.83-18 11-Apr-11 40000.000 11-Apr-18 1566.000 11-Oct 11-Apr - 7.8300 07.83-18b 25-Apr-11 30000.000 11-Apr-18 1174.500 11-Oct 11-Apr 98.60 8.0960 07.83-18c 16-May-11 40000.000 11-Apr-18 1566.000 11-Oct 11-Apr 97.05 8.3994 07.83-18d 30-May-11 40000.000 11-Apr-18 1566.000 11-Oct 11-Apr 96.35 8.5406 07.83-18e 13-Jun-11 30000.000 11-Apr-18 1174.500 11-Oct 11-Apr 97.55 8.3038 07.83-18f 04-Jul-11 30000.000 11-Apr-18 1174.500 11-Oct 11-Apr 97.14 8.3884 07.83-18g 18-Jul-11 30000.000 11-Apr-18 1174.500 11-Oct 11-Apr 97.69 8.2807 07.83-18h 01-Aug-11 30000.000 11-Apr-18 1174.500 11-Oct 11-Apr 96.59 8.5047 07.83-18i 16-Aug-11 30000.000 11-Apr-18 1174.500 11-Oct 11-Apr 97.67 8.2893 07.83-18j 29-Aug-11 30000.000 11-Apr-18 1174.500 11-Oct 11-Apr 97.41 8.3444 07.83-18k 17-Oct-11 40000.000 11-Apr-18 1566.000 11-Oct 11-Apr 95.31 8.7939 (Dev-PD 1614 cr) 07.83-18l 08-Nov-11 40000.000 11-Apr-18 1566.000 11-Oct 11-Apr 95.03 8.8588 07.83-18m 21-Nov-11 40000.000 11-Apr-18 1566.000 11-Oct 11-Apr 94.93 8.8840 07.83-18n 05-Dec-11 40000.000 11-Apr-18 1566.000 11-Oct 11-Apr 95.94 8.6713 07.83-18o 26-Dec-11 40000.000 11-Apr-18 1566.000 11-Oct 11-Apr 97.09 8.4314 07.83-18p 09-Jan-12 40000.000 11-Apr-18 1566.000 11-Oct 11-Apr 97.53 8.3406 07.83-18q 23-Jan-12 40000.000 11-Apr-18 1566.000 11-Oct 11-Apr 98.35 8.1698 07.83-18r 06-Feb-12 30000.000 11-Apr-18 1174.500 11-Oct 11-Apr 98.29 8.1842 07.83-18s 15-Apr-13 30000.000 11-Apr-18 1174.500 11-Oct 11-Apr 100.30 7.7559 07.83-18t 06-May-13 30000.000 11-Apr-18 1174.500 11-Oct 11-Apr 101.12 7.5516 07.83-18u 20-May-13 30000.000 11-Apr-18 1174.500 11-Oct 11-Apr 102.45 7.2237 05.64-19r 02-Jan-04 30000.000 02-Jan-19 846.000 02-Jul 02-Jan 100.00 5.6400 05.64-19br 30-Jan-04 20000.000 02-Jan-19 564.000 02-Jul 02-Jan 98.69 5.7700 05.64-19cr 27-Feb-04 50000.000 02-Jan-19 1410.000 02-Jul 02-Jan 98.32 5.8096 06.05-19(FEB) 02-Feb-09 40000.000 02-Feb-19 1210.000 02-Aug 02-Feb - 6.0500 06.05-19b(FEB) 16-Feb-09 60000.000 02-Feb-19 1815.000 02-Aug 02-Feb 100.81 5.9407 06.05-19c(FEB) 09-Mar-09 80000.000 02-Feb-19 2420.000 02-Aug 02-Feb 96.75 6.4993 06.05-19d(FEB) 23-Mar-09 60000.000 02-Feb-19 1815.000 02-Aug 02-Feb 96.11 6.5914 06.05-19e(FEB) 30-Mar-09 70000.000 02-Feb-19 2117.500 02-Aug 02-Feb 93.52 6.9694 06.05-19f(FEB) 13-Apr-09 80000.000 02-Feb-19 2420.000 02-Aug 02-Feb 95.05 6.7467 06.05-19g(FEB) 27-Apr-09 80000.000 02-Feb-19 2420.000 02-Aug 02-Feb 99.38 6.1338 06.05-19h(FEB) 11-May-09 60000.000 02-Feb-19 1815.000 02-Aug 02-Feb 98.00 6.3269 06.05-19(con) 12-Jun-03 70000.000 12-Jun-19 2117.500 12-Dec 12-Jun 06.05-19b 02-Jul-03 40000.000 12-Jun-19 1210.000 12-Dec 12-Jun 100.90 5.9613 06.90-19 13-Jul-09 60000.000 13-Jul-19 2070.000 13-Jan 13-Jul 100.00 6.9000 06.90-19b 27-Jul-09 60000.000 13-Jul-19 2070.000 13-Jan 13-Jul 99.86 6.9191 06.90-19c 24-Aug-09 50000.000 13-Jul-19 1725.000 13-Jan 13-Jul 97.20 7.3010 06.90-19d 07-Sep-09 50000.000 13-Jul-19 1725.000 13-Jan 13-Jul 95.85 7.5016 06.90-19e 22-Sep-09 40000.000 13-Jul-19 1380.000 13-Jan 13-Jul 98.93 7.0509 06.90-19f 12-Oct-09 40000.000 13-Jul-19 1380.000 13-Jan 13-Jul 97.13 7.3145 06.90-19g 26-Oct-09 40000.000 13-Jul-19 1380.000 13-Jan 13-Jul 96.05 7.4770 06.90-19h 16-Nov-09 40000.000 13-Jul-19 1380.000 13-Jan 13-Jul 96.96 7.3430 06.90-19i 07-Dec-09 40000.000 13-Jul-19 1380.000 13-Jan 13-Jul 96.69 7.3859 06.90-19j 11-Jan-10 30000.000 13-Jul-19 1035.000 13-Jan 13-Jul 94.22 7.7712 10.03-19 09-Aug-01 20000.000 09-Aug-19 1003.000 09-Feb 09-Aug 10.03-19b 07-Nov-02 40000.000 09-Aug-19 2006.000 09-Feb 09-Aug 126.58 7.2601 07.28-19 03-Jun-13 30000.000 03-Jun-19 1092.000 3-Nov 3-Jun - 7.2800 07.28-19b 24-Jun-13 30000.000 03-Jun-19 1092.000 3-Nov 3-Jun 98.65 7.5648 07.28-19c 08-Jul-13 30000.000 03-Jun-19 1092.000 3-Nov 3-Jun 98.60 7.5763 07.28-19d 22-Jul-13 30000.000 03-Jun-19 1092.000 3-Nov 3-Jun 94.45 8.4981 07.28-19e 05-Aug-13 30000.000 03-Jun-19 1092.000 3-Nov 3-Jun 93.90 8.6300 (Dev PD-515.94 cr) 07.28-19f 19-Aug-13 40000.000 03-Jun-19 1456.000 3-Nov 3-Jun 91.49 9.2046 (Dev PD-561.055 cr) 07.28-19g 02-Sep-13 40000.000 03-Jun-19 1456.000 3-Nov 3-Jun 90.71 9.4028 (Dev PD-688.10 cr) 07.28-19h 24-Sep-13 30000.000 03-Jun-19 1092.000 3-Nov 3-Jun 92.48 8.9926 07.28-19i 07-Oct-13 30000.000 03-Jun-19 1092.000 3-Nov 3-Jun 93.96 8.6491 07.28-19j 21-Oct-13 40000.000 03-Jun-19 1456.000 3-Nov 3-Jun 93.66 8.7288 07.28-19k 11-Nov-13 40000.000 03-Jun-19 1456.000 3-Nov 3-Jun 92.84 8.9400 07.28-19l 25-Nov-13 30000.000 03-Jun-19 1092.000 3-Nov 3-Jun 92.97 8.9190 07.28-19m 09-Dec-13 40000.000 03-Jun-19 1456.000 3-Nov 3-Jun 93.26 8.8577 07.28-19n 30-Dec-13 30000.000 03-Jun-19 1092.000 3-Nov 3-Jun 92.60 9.0330 (Dev PD-614.75 cr) 07.28-19o 13-Jan-14 30000.000 03-Jun-19 1092.000 3-Nov 3-Jun 93.37 8.8502 07.28-19p 03-Feb-14 30000.000 03-Jun-19 1092.000 3-Nov 3-Jun 93.03 8.9477 06.35-20(con) 02-Jan-03 50000.000 02-Jan-20 1587.500 02-Jul 02-Jan 06.35-20b 16-Jul-03 60000.000 02-Jan-20 1905.000 02-Jul 02-Jan 103.92 5.9723 06.35-20c 25-May-09 50000.000 02-Jan-20 1587.500 02-Jul 02-Jan 96.27 6.8494 06.35-20d 22-Jun-09 50000.000 02-Jan-20 1587.500 02-Jul 02-Jan 96.11 6.8749 06.35-20e 17-Aug-09 40000.000 02-Jan-20 1270.000 02-Jul 02-Jan 92.13 7.4510 06.35-20f 14-Sep-09 40000.000 02-Jan-20 1270.000 02-Jul 02-Jan 89.56 7.8442 06.35-20g 29-Sep-09 40000.000 02-Jan-20 1270.000 02-Jul 02-Jan 91.64 7.5324 06.35-20h 20-Oct-09 40000.000 02-Jan-20 1270.000 02-Jul 02-Jan 89.14 7.9197 06.35-20i 09-Nov-09 40000.000 02-Jan-20 1270.000 02-Jul 02-Jan 90.14 7.7706 06.35-20j 23-Nov-09 40000.000 02-Jan-20 1270.000 02-Jul 02-Jan 91.55 7.5591 06.35-20k 14-Dec-09 40000.000 02-Jan-20 1270.000 02-Jul 02-Jan 91.32 7.5999 06.35-20l 18-Jan-10 40000.000 02-Jan-20 1270.000 02-Jul 02-Jan 91.11 7.6407 06.35-20m 08-Feb-10 30000.000 02-Jan-20 952.500 02-Jul 02-Jan 90.90 7.6777 06.35-20n 12-Apr-10 50000.000 02-Jan-20 1587.500 02-Jul 02-Jan 89.20 7.9645 08.19-20 16-Jan-12 40000.000 16-Jan-20 1638.000 16-Jul 16-Jan - 8.1900 08.19-20b 30-Jan-12 40000.000 16-Jan-20 1638.000 16-Jul 16-Jan 98.96 8.3705 (Dev PD-774.75 cr) 08.19-20c 13-Feb-12 30000.000 16-Jan-20 1228.500 16-Jul 16-Jan 99.47 8.2807 08.19-20d 27-Feb-12 30000.000 16-Jan-20 1228.500 16-Jul 16-Jan 99.37 8.2979 08.19-20e 04-Apr-12 40000.000 16-Jan-20 1638.000 16-Jul 16-Jan 96.80 8.7619 (Dev PD-319.20 cr) 08.19-20f 23-Apr-12 40000.000 16-Jan-20 1638.000 16-Jul 16-Jan 98.60 8.4364 08.19-20g 07-May-12 40000.000 16-Jan-20 1638.000 16-Jul 16-Jan 98.05 8.5373 08.19-20h 21-May-12 40000.000 16-Jan-20 1638.000 16-Jul 16-Jan 98.60 8.4388 08.19-20i 04-Jun-12 40000.000 16-Jan-20 1638.000 16-Jul 16-Jan 99.27 8.3186 08.19-20j 25-Jun-12 40000.000 16-Jan-20 1638.000 16-Jul 16-Jan 100.10 8.1705 08.19-20k 09-Jul-12 40000.000 16-Jan-20 1638.000 16-Jul 16-Jan 99.90 8.2075 08.19-20l 23-Jul-12 40000.000 16-Jan-20 1638.000 16-Jul 16-Jan 100.34 8.1279 08.19-20m 06-Aug-12 40000.000 16-Jan-20 1638.000 16-Jul 16-Jan 99.43 8.2927 08.19-20n 21-Aug-12 40000.000 16-Jan-20 1638.000 16-Jul 16-Jan 99.30 8.3161 08.19-20o 03-Sep-12 40000.000 16-Jan-20 1638.000 16-Jul 16-Jan 99.17 8.3401 08.19-20p 24-Sep-12 40000.000 16-Jan-20 1638.000 16-Jul 16-Jan 99.66 8.2493 08.19-20q 08-Oct-12 30000.000 16-Jan-20 1228.500 16-Jul 16-Jan 99.93 8.1992 08.19-20r 22-Oct-12 30000.000 16-Jan-20 1228.500 16-Jul 16-Jan 100.16 8.1565 08.19-20s 12-Nov-12 30000.000 16-Jan-20 1228.500 16-Jul 16-Jan 99.80 8.2239 08.19-20t 26-Nov-12 30000.000 16-Jan-20 1228.500 16-Jul 16-Jan 99.71 8.2414 10.70-20 22-Apr-00 30000.000 22-Apr-20 1605.000 22-Oct 22-Apr 100.00 10.7000 10.70-20br 28-Aug-00 30000.000 22-Apr-20 1605.000 22-Oct 22-Apr 07.80-20 03-May-10 50000.000 03-May-20 1950.000 03-Nov 03-May - 7.8000 07.80-20b 17-May-10 50000.000 03-May-20 1950.000 03-Nov 03-May 101.80 7.5391 07.80-20c 31-May-10 50000.000 03-May-20 1950.000 03-Nov 03-May 101.35 7.6025 07.80-20d 14-Jun-10 50000.000 03-May-20 1950.000 03-Nov 03-May 101.54 7.5740 07.80-20e 28-Jun-10 50000.000 03-May-20 1950.000 03-Nov 03-May 101.20 7.6223 07.80-20f 12-Jul-10 50000.000 03-May-20 1950.000 03-Nov 03-May 100.87 7.6696 07.80-20g 02-Aug-10 50000.000 03-May-20 1950.000 03-Nov 03-May 100.11 7.7809 07.80-20h 16-Aug-10 50000.000 03-May-20 1950.000 03-Nov 03-May 99.32 7.8988 07.80-20i 30-Aug-10 40000.000 03-May-20 1560.000 03-Nov 03-May 98.45 8.0308 (Dev PD-1387.351 cr) 07.80-20j 27-Sep-10 40000.000 03-May-20 1560.000 03-Nov 03-May 99.57 7.8628 07.80-20k 18-Oct-10 40000.000 03-May-20 1560.000 03-Nov 03-May 98.25 8.0655 07.80-20l 15-Nov-10 40000.000 03-May-20 1560.000 03-Nov 03-May 98.03 8.1013 07.80-20m 10-Jan-11 40000.000 03-May-20 1560.000 03-Nov 03-May 97.48 8.1891 07.80-20n 15-Apr-14 30000.000 03-May-20 1170.000 03-Nov 03-May 93.67 9.1853 07.80-20o 28-Apr-14 40000.000 03-May-20 1560.000 03-Nov 03-May 94.80 8.9359 07.80-20p 12-May-14 40000.000 03-May-20 1560.000 03-Nov 03-May 94.93 8.9119 08.12-20 10-Dec-12 40000.000 10-Dec-20 1624.000 10-Jun 10-Dec - 8.1200 08.12-20b 31-Dec-12 30000.000 10-Dec-20 1218.000 10-Jun 10-Dec 100.24 8.0771 08.12-20c 04-Feb-13 30000.000 10-Dec-20 1218.000 10-Jun 10-Dec 101.12 7.9228 08.12-20d 18-Feb-13 30000.000 10-Dec-20 1218.000 10-Jun 10-Dec 101.50 7.8562 08.12-20e 08-Apr-13 40000.000 10-Dec-20 1624.000 10-Jun 10-Dec 101.33 7.8826 08.12-20f 22-Apr-13 30000.000 10-Dec-20 1218.000 10-Jun 10-Dec 103.03 7.5872 08.12-20g 13-May-13 30000.000 10-Dec-20 1218.000 10-Jun 10-Dec 104.10 7.4016 08.12-20h 27-May-13 30000.000 10-Dec-20 1218.000 10-Jun 10-Dec 105.06 7.2363 08.12-20i 10-Jun-13 30000.000 10-Dec-20 1218.000 10-Jun 10-Dec 104.55 7.3209 08.12-20j 02-Jul-13 30000.000 10-Dec-20 1218.000 10-Jun 10-Dec 102.41 7.6871 08.12-20k 15-Jul-13 30000.000 10-Dec-20 1218.000 10-Jun 10-Dec 102.33 7.6991 08.12-20l 29-Jul-13 30000.000 10-Dec-20 1218.000 10-Jun 10-Dec 97.01 8.6747 (Dev PD- 371.03 cr) 08.12-20m 12-Aug-13 30000.000 10-Dec-20 1218.000 10-Jun 10-Dec 97.09 8.6610 08.12-20n 26-Aug-13 30000.000 10-Dec-20 1218.000 10-Jun 10-Dec 95.65 8.9409 (Dev PD- 538.11 cr) 08.12-20o 10-Sep-13 30000.000 10-Dec-20 1218.000 10-Jun 10-Dec 96.77 8.7265 08.12-20p 30-Sep-13 30000.000 10-Dec-20 1218.000 10-Jun 10-Dec 94.98 9.0814 08.12-20q 14-Oct-13 40000.000 10-Dec-20 1624.000 10-Jun 10-Dec 97.47 8.5972 08.12-20r 05-Nov-13 40000.000 10-Dec-20 1624.000 10-Jun 10-Dec 96.76 8.7396 08.12-20s 18-Nov-13 40000.000 10-Dec-20 1624.000 10-Jun 10-Dec 95.46 9.0008 (Dev PD- 460.50 cr) 08.12-20t 02-Dec-13 30000.000 10-Dec-20 1218.000 10-Jun 10-Dec 96.25 8.8476 08.12-20u 23-Dec-13 40000.000 10-Dec-20 1624.000 10-Jun 10-Dec 95.73 8.9562 08.12-20v 06-Jan-14 40000.000 10-Dec-20 1624.000 10-Jun 10-Dec 94.98 9.1109 08.12-20w 10-Feb-14 30000.000 10-Dec-20 1218.000 10-Jun 10-Dec 95.46 9.0205 08.92-20(FRB12) 21-Dec-09 20000.000 21-Dec-20 892.000 21-Jun 21-Dec 91.00 4.8557 08.92-20(FRB12)b 25-Jan-10 30000.000 21-Dec-20 1338.000 21-Jun 21-Dec 93.00 08.92-20(FRB12)c 26-Apr-10 30000.000 21-Dec-20 1338.000 21-Jun 21-Dec 92.30 08.92-20(FRB12)d 28-Nov-11 30000.000 21-Dec-20 1338.000 21-Jun 21-Dec 93.00 10.0148 (Dev PD-103.2610 cr) 08.92-20(FRB12)e 12-Dec-11 20000.000 21-Dec-20 892.000 21-Jun 21-Dec 92.75 9.9950 (Dev PD-400 cr) 11.60-20 27-Dec-00 10000.000 27-Dec-20 580.000 27-Jun 27-Dec (Dev RBI-1000 cr) 11.60-20A 20-Apr-01 40000.000 27-Dec-20 2320.000 27-Jun 27-Dec 104.75 (Mumbai Rate Reporting Unit, + 91 22 6180 