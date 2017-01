May 23 Details of outstanding securities issued by Indian state governments (Part III): ------------------------------------------------------------------------------- Security Issued on Maturity Issue size 6-month Wtd Avg date date crore in crore coupon rupees Yld ORISSA 05.70%, 2014T@ 28-May-04 28-May-14 174.6900 04.98 07.36%, 2014T 04-Nov-04 04-Nov-14 168.8910 06.22 07.32%, 2014T 10-Dec-04 10-Dec-14 217.8250 07.97 05.85%, 2015T(II) 21-Feb-04 21-Feb-15 481.4600 14.08 07.77%, 2015T 19-May-05 19-May-15 506.1270 19.66 06.20%, 2015T 25-Aug-03 25-Aug-15 220.0313 06.82 05.85%, 2015T 13-Oct-03 13-Oct-15 183.3900 05.36 05.90%, 2017T 21-Jan-04 21-Jan-17 464.2100 13.69 07.17%, 2017T 24-Feb-05 24-Feb-17 191.0040 06.85 -------------- Total 2607.6283 PUDUCHERRY 07.90%, 2018 25-Jan-08 25-Jan-18 177.0000 06.99 7.8514 08.40%, 2018 27-Mar-08 27-Mar-18 160.0000 06.72 8.4000 08.81%, 2018 26-Sep-08 26-Sep-18 100.0000 04.41 8.8100 08.55%, 2019 18-Mar-09 18-Mar-19 247.4800 10.58 8.5328 08.48%, 2019 25-Mar-09 25-Mar-19 2.9500 00.13 8.4800 08.30%, 2019 09-Dec-09 09-Dec-19 500.0000 20.75 8.2776 08.41%, 2020 10-Nov-10 10-Nov-20 200.0000 8.41 8.3995 08.53%, 2021 02-Feb-11 02-Feb-21 250.0000 10.66 8.5074 08.47%, 2021 03-Mar-11 03-Mar-21 150.0000 06.35 8.4646 08.80%, 2022 22-Feb-12 22-Feb-22 400.0000 17.60 8.7545 09.03%, 2022 21-Mar-12 21-Mar-22 133.0000 06.00 9.0028 08.64%, 2023 09-Jan-13 09-Jan-23 150.0000 6.48 8.6400 08.57%, 2023 23-Jan-13 23-Jan-23 151.6300 06.50 8.5436 09.37%, 2023 04-Dec-13 04-Dec-23 270.0000 12.65 9.3700 09.26%, 2024 16-Jan-14 16-Jan-24 1200.0000 55.56 9.2460 09.38%, 2024 30-Jan-14 30-Jan-24 130.0000 06.10 9.3600 -------------- Total 4222.0600 PUNJAB 05.70%, 2014T@ 28-May-04 28-May-14 512.1050 14.59 07.02%, 2015T 13-Jan-05 13-Jan-15 292.5000 10.27 05.85%, 2015T(II) 21-Feb-04 21-Feb-15 249.9680 07.31 06.20%, 2015T 25-Aug-03 25-Aug-15 401.6908 12.45 07.67%, 2016 28-Feb-06 28-Feb-16 619.3000 23.75 7.6652 07.79%, 2016 28-Mar-06 28-Mar-16 580.0000 22.59 7.7475 07.93%, 2016 12-May-06 12-May-16 437.8600 17.36 7.8719 07.74%, 2016 17-Nov-06 17-Nov-16 243.3600 09.42 7.7277 05.90%, 2017T 21-Jan-04 21-Jan-17 256.0330 07.55 07.17%, 2017T 24-Feb-05 24-Feb-17 219.2330 07.86 08.32%, 2017 14-Mar-07 14-Mar-17 300.0000 12.48 8.2533 08.35%, 2017 17-Aug-07 17-Aug-17 500.0000 20.88 8.3079 08.22%, 2017 21-Sep-07 21-Sep-17 1000.0000 41.10 8.1600 08.41%, 2017 19-Dec-07 19-Dec-17 900.0000 37.85 8.3988 07.86%, 2018 25-Jan-08 25-Jan-18 456.1010 17.92 7.8151 07.96%, 2018 18-Feb-08 18-Feb-18 500.0000 19.90 7.9348 08.28%, 2018 10-Mar-08 10-Mar-18 765.1750 31.68 8.2426 09.81%, 2018 11-Jul-08 11-Jul-18 500.0000 24.53 9.7339 09.30%, 2018 27-Aug-08 27-Aug-18 1000.0000 46.50 9.3000 08.83%, 2018 26-Sep-08 26-Sep-18 500.0000 22.08 8.8300 08.07%, 2018 23-Oct-08 23-Oct-18 500.0000 20.18 8.0066 07.02%, 2018 12-Dec-08 12-Dec-18 702.1700 24.65 6.9969 06.10%, 2019 07-Jan-09 07-Jan-19 667.0000 20.34 5.9900 07.24%, 2019 06-Feb-09 06-Feb-19 353.9700 12.81 7.2004 07.68%, 2019 02-Mar-09 02-Mar-19 695.0000 26.69 7.5464 08.13%, 2019 25-Mar-09 25-Mar-19 143.0500 05.81 8.1211 07.77%, 2019 09-Apr-09 09-Apr-19 600.0000 23.31 7.7066 07.04%, 2019 29-Apr-09 29-Apr-19 500.0000 17.60 7.0265 07.82%, 2019 24-Jun-09 24-Jun-19 500.0000 19.55 7.7972 07.77%, 2019 (II) 30-Jul-09 30-Jul-19 500.0000 19.43 7.7473 08.20%, 2019 26-Aug-09 26-Aug-19 500.0000 20.50 8.1618 08.20%, 2019 (II) 23-Sep-09 23-Sep-19 700.0000 28.70 8.0918 08.20%, 2019 (III) 07-Oct-09 07-Oct-19 300.0000 12.30 8.1700 08.08%, 2019 30-Oct-09 30-Oct-19 200.0000 08.08 8.0523 08.05%, 2019 11-Nov-09 11-Nov-19 200.0000 08.05 8.0358 08.03%, 2019 25-Nov-09 25-Nov-19 320.0000 12.85 8.0101 08.37%, 2019 23-Dec-09 23-Dec-19 465.0000 19.46 8.3416 08.23%, 2020 06-Jan-10 06-Jan-20 200.0000 08.23 8.2295 08.56%, 2020 13-Apr-10 13-Apr-20 800.0000 34.24 8.5202 08.32%, 2020 04-Aug-10 04-Aug-20 500.0000 20.80 8.3052 08.40%, 2020 08-Sep-10 08-Sep-20 800.0000 33.60 8.3873 08.37%, 2020 22-Sep-10 22-Sep-20 200.0000 08.37 8.3557 08.34%, 2020 06-Oct-10 06-Oct-20 500.0000 20.85 8.3347 08.50%, 2020 27-Oct-10 27-Oct-20 450.0000 19.13 8.4791 08.44%, 2020 10-Nov-10 10-Nov-20 450.0000 18.99 8.4142 08.44%, 2020 (II) 08-Dec-10 08-Dec-20 150.0000 06.33 8.4171 08.37%, 2020 (II) 22-Dec-10 22-Dec-20 150.0000 06.28 8.3030 08.39%, 2021 05-Jan-11 05-Jan-21 400.0000 16.78 8.3668 08.50%, 2021 02-Feb-11 02-Feb-21 150.0000 06.38 8.5000 08.52%, 2021 17-Feb-11 17-Feb-21 378.0000 16.10 8.4969 08.36%, 2021 08-Apr-11 08-Apr-21 1000.0000 41.80 8.3473 08.47%, 2021 27-Apr-11 27-Apr-21 600.0000 25.41 8.4520 08.64%, 2021 11-May-11 11-May-21 400.0000 17.28 8.6263 08.54%, 2021 22-Jun-11 22-Jun-21 650.0000 27.76 8.5356 08.56%, 2021 20-Jul-11 20-Jul-21 500.0000 21.40 8.5600 08.51%, 2021 10-Aug-11 10-Aug-21 500.0000 21.28 8.5094 08.59%, 2021 24-Aug-11 24-Aug-21 250.0000 10.74 8.5753 08.60%, 2021 30-Aug-11 30-Aug-21 250.0000 10.75 8.6000 08.62%, 2021 07-Sep-11 07-Sep-21 300.0000 12.93 8.6016 08.66%, 2021 28-Sep-11 28-Sep-21 300.0000 12.99 8.6381 08.98%, 2021 14-Oct-11 14-Oct-21 300.0000 13.47 8.9518 09.18%, 2021 09-Nov-11 09-Nov-21 250.0000 11.48 9.1337 09.21%, 2021 23-Nov-11 23-Nov-21 250.0000 11.51 9.1865 08.74%, 2021 14-Dec-11 14-Dec-21 350.0000 15.30 8.7280 08.57%, 2022 11-Jan-12 11-Jan-22 350.0000 15.00 8.5700 08.67%, 2022 25-Jan-12 25-Jan-22 250.0000 10.84 8.6242 08.68%, 2022 08-Feb-12 08-Feb-22 250.0000 10.85 8.6677 08.79%, 2022 22-Feb-12 22-Feb-22 433.0000 19.03 8.7371 08.96%, 2022 07-Mar-12 07-Mar-22 567.0000 25.40 8.8978 08.94%, 2022 14-Mar-12 14-Mar-22 200.0000 08.94 8.9320 09.24%, 2022 30-Mar-12 30-Mar-22 250.0000 11.55 9.1672 09.17%, 2022 11-Apr-12 11-Apr-22 700.0000 32.10 9.0828 09.14%, 2022 25-Apr-12 25-Apr-22 400.0000 18.28 9.1235 09.13%, 2022 09-May-12 09-May-22 400.0000 18.26 9.1116 09.13%, 2022 (II) 23-May-12 23-May-22 300.0000 13.70 9.1189 08.87%, 2022 06-Jun-12 06-Jun-22 700.0000 31.05 8.8636 08.91%, 2022 04-Jul-12 04-Jul-22 1000.0000 44.55 8.8904 08.92%, 2022 08-Aug-12 08-Aug-22 1000.0000 44.60 8.8962 08.92%, 2022 (II) 22-Aug-12 22-Aug-22 400.0000 17.84 8.9017 08.93%, 2022 05-Sep-12 05-Sep-22 800.0000 35.72 8.9031 08.91%, 2022(II) 20-Sep-12 20-Sep-22 500.0000 22.28 8.8991 08.86%, 2022 03-Oct-12 03-Oct-22 1000.0000 44.30 8.8382 08.86%, 2022(II) 07-Nov-12 07-Nov-22 500.0000 22.15 8.8482 08.90%, 2022 19-Dec-12 19-Dec-22 500.0000 22.25 8.8858 08.64%, 2023 09-Jan-13 09-Jan-23 500.0000 21.60 8.6314 08.71%, 2023 06-Feb-13 06-Feb-23 500.0000 21.78 8.6792 08.51%, 2023 04-Mar-13 04-Mar-23 300.0000 12.77 8.5048 08.54%, 2023 20-Mar-13 20-Mar-23 200.0000 08.54 8.5400 08.51%, 2023(II) 10-Apr-13 10-Apr-23 1500.0000 63.83 8.4953 08.11%, 2023 08-May-13 08-May-23 500.0000 20.28 8.0943 07.58%, 2023 22-May-13 22-May-23 200.0000 07.58 7.5800 07.63%, 2023 05-Jun-13 05-Jun-23 700.0000 26.71 7.6298 07.98%, 2023 03-Jul-13 03-Jul-23 700.0000 27.93 7.9467 09.05%, 2023 01-Aug-13 01-Aug-23 500.0000 22.63 9.0500 09.87%, 2023 14-Aug-13 14-Aug-23 500.0000 24.68 9.7194 09.72%, 2023 28-Aug-13 28-Aug-23 500.0000 24.30 9.6835 09.70%, 2023 25-Sep-13 25-Sep-23 500.0000 24.25 9.7000 09.29%, 2023 09-Oct-13 09-Oct-23 600.0000 27.87 9.2391 09.34%, 2023 06-Nov-13 06-Nov-23 600.0000 28.02 9.3392 09.35%, 2023 04-Dec-13 04-Dec-23 250.0000 11.69 9.3358 09.48%, 2023 18-Dec-13 18-Dec-23 250.0000 11.85 9.4752 09.25%, 2024 16-Jan-14 16-Jan-24 100.0000 04.63 9.2500 09.69%, 2024 12-Feb-14 12-Feb-24 600.0000 29.07 9.5545 09.45%, 2024 26-Mar-14 26-Mar-24 500.0000 23.63 9.4340 09.63%, 2024 10-Apr-14 10-Apr-24 1200.0000 57.78 9.6300 09.21%, 2024 15-May-14 15-May-24 800.0000 36.84 9.2099 -------------- Total 51607.5158 RAJASTHAN 05.70%, 2014T@ 28-May-04 28-May-14 495.3270 14.12 07.36%, 2014T 04-Nov-04 04-Nov-14 504.8600 18.58 07.32%, 2014T 10-Dec-04 10-Dec-14 217.0610 07.94 07.02%, 2015T 13-Jan-05 13-Jan-15 267.7500 09.40 05.85%, 2015T(II) 21-Feb-04 21-Feb-15 300.0290 08.78 07.77%, 2015T 19-May-05 19-May-15 540.8320 21.01 06.20%, 2015T* 25-Aug-03 25-Aug-15 378.2359 11.73 05.85%, 2015T* 13-Oct-03 13-Oct-15 563.5245 16.48 07.65%, 2016 28-Feb-06 28-Feb-16 500.0000 19.13 7.6380 08.62%, 2016 14-Jul-06 14-Jul-16 225.0000 09.70 8.6156 08.11%, 2016 28-Aug-06 28-Aug-16 500.0000 20.28 8.1100 07.74%, 2016 17-Nov-06 17-Nov-16 274.0100 10.60 7.7291 07.81%, 2016 15-Dec-06 15-Dec-16 300.0000 11.72 7.8000 05.90%, 2017T 21-Jan-04 21-Jan-17 229.9990 06.78 08.25%, 2017 14-Mar-07 14-Mar-17 199.9970 08.25 8.1860 08.30%, 2017 21-Apr-07 21-Apr-17 750.0000 31.13 8.2969 08.46%, 2017 20-Jun-07 20-Jun-17 500.0000 21.15 8.4312 08.32%, 2017 09-Oct-07 09-Oct-17 950.0000 39.52 8.2810 08.45%, 2017 03-Dec-07 03-Dec-17 215.0000 09.08 8.4500 08.06%, 2018 08-Jan-08 08-Jan-18 600.0000 24.18 8.0399 07.84%, 2018 25-Jan-08 25-Jan-18 549.3300 21.53 7.8163 07.93%, 2018 18-Feb-08 18-Feb-18 220.0000 08.72 7.9150 08.40%, 2018 27-Mar-08 27-Mar-18 202.6280 08.51 8.3916 08.88%, 2018 26-Sep-08 26-Sep-18 500.0000 22.20 8.8600 08.26%, 2018 12-Nov-08 12-Nov-18 500.0000 20.65 8.2101 07.80%, 2018 21-Nov-08 21-Nov-18 1000.0000 39.00 7.7350 06.41%, 2018 24-Dec-08 24-Dec-18 1162.0000 37.24 6.3365 07.29%, 2019 06-Feb-09 06-Feb-19 1000.0000 36.45 7.2368 07.77%, 2019 02-Mar-09 02-Mar-19 1250.0000 48.56 7.6542 08.46%, 2019 18-Mar-09 18-Mar-19 592.6100 25.07 8.3924 08.28%, 2019 25-Mar-09 25-Mar-19 351.1900 14.54 8.2080 07.44%, 2019 27-May-09 27-May-19 500.0000 18.60 7.3665 07.83%, 2019 24-Jun-09 24-Jun-19 500.0000 19.58 7.7925 07.77%, 2019 (II) 30-Jul-09 30-Jul-19 500.0000 19.43 7.7484 07.95%, 2019 05-Aug-09 05-Aug-19 500.0000 19.88 7.9292 08.20%, 2019 26-Aug-09 26-Aug-19 500.0000 20.50 8.1622 08.25%, 2019 09-Sep-09 09-Sep-19 500.0000 20.63 8.2282 08.16%, 2019 23-Sep-09 23-Sep-19 500.0000 20.40 8.0886 08.21%, 2019 07-Oct-09 07-Oct-19 500.0000 20.53 8.1813 08.10%, 2019 30-Oct-09 30-Oct-19 500.0000 20.25 8.0714 08.11%, 2019 11-Nov-09 11-Nov-19 500.0000 20.28 8.0779 08.06%, 2019 25-Nov-09 25-Nov-19 500.0000 20.15 8.0246 08.26%, 2019 09-Dec-09 09-Dec-19 500.0000 20.65 8.2421 08.35%, 2019 23-Dec-09 23-Dec-19 500.0000 20.88 8.3333 08.30%, 2020 06-Jan-10 06-Jan-20 500.0000 20.75 8.2495 08.25%, 2020 20-Jan-10 20-Jan-20 500.0000 20.63 8.2338 08.05%, 2020 25-May-10 25-May-20 500.0000 20.13 8.0331 08.11%, 2020 09-Jun-10 09-Jun-20 500.0000 20.28 8.0844 08.09%, 2020 23-Jun-10 23-Jun-20 500.0000 20.23 8.0656 08.15%, 2020 07-Jul-10 07-Jul-20 500.0000 20.38 8.1167 08.12%, 2020 21-Jul-10 21-Jul-20 500.0000 20.30 8.1200 08.44%, 2020 25-Aug-10 25-Aug-20 500.0000 21.10 8.4177 08.35%, 2020 06-Oct-10 06-Oct-20 500.0000 20.88 8.3354 08.51%, 2020 27-Oct-10 27-Oct-20 500.0000 21.28 8.4842 08.39%, 2020 24-Nov-10 24-Nov-20 500.0000 20.98 8.3766 08.50%, 2021 02-Feb-11 02-Feb-21 800.0000 34.00 8.4879 08.52%, 2021 17-Feb-11 17-Feb-21 880.0000 37.49 8.5021 08.65%, 2021 21-Sep-11 21-Sep-21 500.0000 21.63 8.6458 08.85%, 2021 05-Oct-11 05-Oct-21 500.0000 22.13 8.8489 09.06%, 2021 19-Oct-11 19-Oct-21 500.0000 22.65 9.0555 09.20%, 2021 09-Nov-11 09-Nov-21 500.0000 23.00 9.1438 09.23%, 2021 23-Nov-11 23-Nov-21 383.0000 17.68 9.2027 09.02%, 2021 07-Dec-11 07-Dec-21 500.0000 22.55 9.0035 08.88%, 2021 21-Dec-11 21-Dec-21 500.0000 22.20 8.8054 08.74%, 2022 11-Jan-12 11-Jan-22 617.0000 26.96 8.6489 09.24%, 2022 30-Mar-12 30-Mar-22 500.0000 23.10 9.1689 09.12%, 2022 23-May-12 23-May-22 500.0000 22.80 9.1173 08.87%, 2022 06-Jun-12 06-Jun-22 500.0000 22.18 8.8601 08.89%, 2022 04-Jul-12 04-Jul-22 500.0000 22.23 8.8809 08.84%, 2022 18-Jul-12 18-Jul-22 500.0000 22.10 8.8208 08.92%, 2022 08-Aug-12 08-Aug-22 500.0000 22.30 8.9010 08.92%, 2022 (II) 22-Aug-12 22-Aug-22 500.0000 22.30 8.9034 08.91%, 2022 05-Sep-12 05-Sep-22 500.0000 22.28 8.8889 08.90%, 2022 20-Sep-12 20-Sep-22 500.0000 22.25 8.8895 08.85%, 2022 03-Oct-12 03-Oct-22 500.0000 22.13 8.8293 08.84%, 2022 (II) 17-Oct-12 17-Oct-22 500.0000 22.10 8.8316 08.92%, 2022 (III) 21-Nov-12 21-Nov-22 1000.0000 44.60 8.8990 08.90%, 2022 (II) 19-Dec-12 19-Dec-22 500.0000 22.25 8.8854 08.56%, 2023 23-Jan-13 23-Jan-23 1000.0000 42.80 8.5494 08.52%, 2023 20-Mar-13 20-Mar-23 541.1000 23.05 8.5200 08.09%, 2023 08-May-13 08-May-23 500.0000 20.23 8.0873 07.58%, 2023 22-May-13 22-May-23 500.0000 18.95 7.5800 07.63%, 2023 05-Jun-13 05-Jun-23 500.0000 19.08 7.6284 07.74%, 2023 19-Jun-13 19-Jun-23 500.0000 19.35 7.7400 07.94%, 2023 03-Jul-13 03-Jul-23 500.0000 19.85 7.9166 09.05%, 2023 01-Aug-13 01-Aug-23 500.0000 22.63 9.0500 09.82%, 2023 14-Aug-13 14-Aug-23 500.0000 24.55 9.7137 09.70%, 2023 28-Aug-13 28-Aug-23 500.0000 24.25 9.6496 09.52%, 2023 11-Sep-13 11-Sep-23 500.0000 23.80 9.4461 09.70%, 2023 (II) 25-Sep-13 25-Sep-23 500.0000 24.25 9.7000 09.25%, 2023 09-Oct-13 09-Oct-23 500.0000 23.13 9.2259 09.25%, 2023 (II) 23-Oct-13 23-Oct-23 500.0000 23.13 9.2500 09.33%, 2023 06-Nov-13 06-Nov-23 500.0000 23.33 9.3298 09.40%, 2023 20-Nov-13 20-Nov-23 500.0000 23.50 9.3710 09.33%, 2023 04-Dec-13 04-Dec-23 500.0000 23.33 9.3269 09.50%, 2023 18-Dec-13 18-Dec-23 500.0000 23.75 9.4785 09.45%, 2024 26-Mar-14 26-Mar-24 800.0000 37.80 9.4365 09.63%, 2024 10-Apr-14 10-Apr-24 500.0000 24.08 9.6299 09.38%, 2024 23-Apr-14 23-Apr-24 500.0000 23.45 9.3752 09.21%, 2024 15-May-14 15-May-24 500.0000 23.03 9.2094 -------------- Total 52360.4834 SIKKIM 07.36%, 2014T 04-Nov-04 04-Nov-14 10.6800 00.39 07.32%, 2014T 10-Dec-04 10-Dec-14 5.6310 00.21 07.77%, 2015T 19-May-05 19-May-15 18.4860 00.72 06.20%, 2015T 25-Aug-03 25-Aug-15 5.2029 00.16 07.53%, 2015T 15-Sep-05 15-Sep-15 8.7100 00.33 05.85%, 2015T 13-Oct-03 13-Oct-15 9.8274 00.29 07.61%, 2016T 18-Jan-06 18-Jan-16 11.1500 00.42 07.70%, 2016 28-Feb-06 28-Feb-16 65.6500 02.53 7.6619 08.65%, 2016 14-Jul-06 14-Jul-16 64.3500 02.78 8.6500 07.82%, 2016 17-Nov-06 17-Nov-16 50.2600 01.97 7.7404 05.90%, 2017T 21-Jan-04 21-Jan-17 30.0000 00.89 07.17%, 2017T 24-Feb-05 24-Feb-17 25.1510 00.90 08.20%, 2017 21-Sep-07 21-Sep-17 112.1050 04.60 8.1991 08.02%, 2018 18-Feb-08 18-Feb-18 137.8000 05.53 8.0041 07.00%, 2018 12-Dec-08 12-Dec-18 293.0200 10.26 6.9993 08.44%, 2020 03-Feb-10 03-Feb-20 188.0100 07.93 8.3688 08.35%, 2020 30-Mar-10 30-Mar-20 140.0000 05.85 8.3428 08.78%, 2021 21-Dec-11 21-Dec-21 40.0000 01.76 8.7800 08.92%, 2022 20-Sep-12 20-Sep-22 35.0000 01.56 8.9200 08.81%, 2022 25-Oct-12 25-Oct-22 35.0000 01.54 8.8100 08.54%, 2023 20-Mar-13 20-Mar-23 24.0000 01.02 8.5400 09.75%, 2023 28-Aug-13 28-Aug-23 45.0000 02.19 9.7500 09.30%, 2023 23-Oct-13 23-Oct-23 45.0000 02.09 9.3000 09.35%, 2023 04-Dec-13 04-Dec-23 90.0000 04.21 9.3500 09.69%, 2024 12-Mar-14 12-Mar-24 35.0000 01.70 9.6900 -------------- Total 1525.0333 TAMIL NADU 05.70%, 2014T@ 28-May-04 28-May-14 722.5980 20.59 07.10%, 2014 25-Aug-04 25-Aug-14 270.0000 09.59 7.0480 07.36%, 2014T 04-Nov-04 04-Nov-14 449.9250 16.56 07.02%, 2015T 13-Jan-05 13-Jan-15 133.0130 04.67 05.85%, 2015T(II) 21-Feb-04 21-Feb-15 249.9520 07.31 07.77%, 2015T 19-May-05 19-May-15 200.0070 07.77 07.35%, 2015 15-Jun-05 15-Jun-15 209.5000 07.70 7.3237 06.20%, 2015T 25-Aug-03 25-Aug-15 383.0087 11.87 05.85%, 2015T 13-Oct-03 13-Oct-15 150.0978 04.39 07.68%, 2016 28-Feb-06 28-Feb-16 600.0000 23.04 7.6532 07.79%, 2016 28-Mar-06 28-Mar-16 609.3750 23.74 7.7408 07.93%, 2016 15-Dec-06 15-Dec-16 400.0000 15.86 7.8830 05.90%, 2017T 21-Jan-04 21-Jan-17 442.8590 13.06 07.96%, 2017 19-Jan-07 19-Jan-17 500.0000 19.90 7.9491 08.19%, 2017 23-Feb-07 23-Feb-17 500.0000 20.48 8.1118 08.32%, 2017 14-Mar-07 14-Mar-17 414.4710 17.24 8.2190 08.30%, 2017 17-Aug-07 17-Aug-17 300.0000 12.45 8.2702 08.14%, 2017 21-Sep-07 21-Sep-17 500.0000 20.35 8.0926 08.39%, 2017 14-Nov-07 14-Nov-17 500.0000 20.98 8.3443 08.47%, 2017 03-Dec-07 03-Dec-17 600.0000 25.41 8.4478 08.39%, 2017 (II) 19-Dec-07 19-Dec-17 500.0000 20.98 8.3794 07.85%, 2018 25-Jan-08 25-Jan-18 750.0000 29.44 7.8148 07.96%, 2018 18-Feb-08 18-Feb-18 1000.0000 39.80 7.9329 08.12%, 2018 25-Feb-08 25-Feb-18 792.4380 32.17 8.0891 08.23%, 2018 12-Nov-08 12-Nov-18 750.0000 30.86 8.1892 06.95%, 2018 12-Dec-08 12-Dec-18 750.0000 26.06 6.9231 06.40%, 2018 24-Dec-08 24-Dec-18 1000.0000 32.00 6.3234 06.65%, 2019 14-Jan-09 14-Jan-19 1000.0000 33.25 6.5491 07.00%, 2019 23-Jan-09 23-Jan-19 1000.0000 35.00 6.9723 07.26%, 2019 06-Feb-09 06-Feb-19 1200.0000 43.56 7.2187 07.45%, 2019 18-Feb-09 18-Feb-19 1000.0000 37.25 7.4180 07.65%, 2019 02-Mar-09 02-Mar-19 1200.0000 45.90 7.5531 08.48%, 2019 10-Mar-09 10-Mar-19 1216.8000 51.59 8.2056 08.24%, 2019 25-Mar-09 25-Mar-19 480.9300 19.81 8.1877 08.28%, 2019 09-Sep-09 09-Sep-19 1500.0000 62.10 8.2359 08.13%, 2019 23-Sep-09 23-Sep-19 1500.0000 60.98 8.0632 08.22%, 2019 07-Oct-09 07-Oct-19 1200.0000 49.32 8.1893 08.11%, 2019 30-Oct-09 30-Oct-19 1000.0000 40.55 8.0708 08.12%, 2019 11-Nov-09 11-Nov-19 1000.0000 40.60 8.0812 08.05%, 2019 25-Nov-09 25-Nov-19 1000.0000 40.25 8.0306 08.26%, 2019 09-Dec-09 09-Dec-19 1000.0000 41.30 8.2348 08.36%, 2019 23-Dec-09 23-Dec-19 1000.0000 41.80 8.3422 08.32%, 2020 06-Jan-10 06-Jan-20 1000.0000 41.60 8.2758 08.25%, 2020 20-Jan-10 20-Jan-20 1000.0000 41.25 8.2340 08.52%, 2020 10-Mar-10 10-Mar-20 1398.9600 59.60 8.5082 08.09%, 2020 09-Jun-10 09-Jun-20 937.5000 37.92 8.0687 08.16%, 2020 07-Jul-10 07-Jul-20 937.5000 38.25 8.1328 08.15%, 2020 21-Jul-10 21-Jul-20 931.1100 37.94 8.1404 08.32%, 2020 (II) 04-Aug-10 04-Aug-20 937.5000 39.00 8.3083 08.42%, 2020 25-Aug-10 25-Aug-20 937.5000 39.47 8.4028 08.39%, 2020 08-Sep-10 08-Sep-20 1250.0000 52.44 8.3871 08.53%, 2020 27-Oct-10 27-Oct-20 1875.0000 79.97 8.5049 08.39%, 2020 (II) 24-Nov-10 24-Nov-20 625.0000 26.22 8.3741 08.44%, 2020 08-Dec-10 08-Dec-20 625.0000 26.38 8.4192 08.39%, 2021 05-Jan-11 05-Jan-21 625.0000 26.22 8.3663 08.50%, 2021 17-Feb-11 17-Feb-21 300.0000 12.75 8.4931 08.68%, 2021 26-May-11 26-May-21 1000.0000 43.40 8.6603 08.59%, 2021 08-Jun-11 08-Jun-21 1000.0000 42.95 8.5851 08.56%, 2021 22-Jun-11 22-Jun-21 500.0000 21.40 8.5454 08.64%, 2021 06-Jul-11 06-Jul-21 750.0000 32.40 8.6171 08.60%, 2021 20-Jul-11 20-Jul-21 750.0000 32.25 8.5778 08.85%, 2021 05-Oct-11 05-Oct-21 510.0000 22.57 8.8460 09.09%, 2021 19-Oct-11 19-Oct-21 750.0000 34.09 9.0716 09.19%, 2021 09-Nov-11 09-Nov-21 1250.0000 57.44 9.1405 09.22%, 2021 23-Nov-11 23-Nov-21 490.0000 22.59 9.1866 08.72%, 2022 11-Jan-12 11-Jan-22 2000.0000 87.20 8.6785 08.66%, 2022 25-Jan-12 25-Jan-22 1200.0000 51.96 8.6241 08.71%, 2022 08-Feb-12 08-Feb-22 1500.0000 65.33 8.6762 08.75%, 2022 22-Feb-12 22-Feb-22 1500.0000 65.63 8.7265 08.92%, 2022 07-Mar-12 07-Mar-22 1300.0000 57.98 8.8840 09.10%, 2022 09-May-12 09-May-22 621.8080 28.29 9.0737 08.89%, 2022 20-Jun-12 20-Jun-22 850.0000 37.78 8.8641 08.84%, 2022 18-Jul-12 18-Jul-22 1500.0000 66.30 8.8041 08.92%, 2022**(II) 08-Aug-12 08-Aug-22 1500.0000 66.90 8.8997 08.92%, 2022(III) 05-Sep-12 05-Sep-22 1250.0000 55.75 8.8968 08.90%, 2022 20-Sep-12 20-Sep-22 1875.0000 83.44 8.8894 08.86%, 2022 03-Oct-12 03-Oct-22 1500.0000 66.45 8.8382 08.85%, 2022 17-Oct-12 17-Oct-22 1500.0000 66.38 8.8277 08.80%, 2022 25-Oct-12 25-Oct-22 1250.0000 55.00 8.7935 08.86%, 2022 (II) 07-Nov-12 07-Nov-22 1000.0000 44.30 8.8509 08.89%, 2022 (II) 05-Dec-12 05-Dec-22 1150.0000 51.12 8.8790 08.63%, 2023 09-Jan-13 09-Jan-23 1000.0000 43.15 8.6279 08.56%, 2023 23-Jan-13 23-Jan-23 1000.0000 42.80 8.5470 08.62%, 2023 20-Feb-13 20-Feb-23 999.9900 43.10 8.5907 08.60%, 2023 06-Mar-13 06-Mar-23 1000.0000 43.00 8.5913 08.25%, 2023 25-Apr-13 25-Apr-23 1000.0000 41.25 8.2293 08.10%, 2023 08-May-13 08-May-23 1000.0000 40.50 8.0954 07.59%, 2023 22-May-13 22-May-23 1000.0000 37.95 7.5900 07.62%, 2023 05-Jun-13 05-Jun-23 1000.0000 38.10 7.6168 07.77%, 2023 19-Jun-13 19-Jun-23 1000.0000 38.85 7.7535 07.95%, 2023 03-Jul-13 03-Jul-23 1000.0000 39.75 7.9263 09.10%, 2023 01-Aug-13 01-Aug-23 418.5000 19.04 9.1000 09.55%, 2023 11-Sep-13 11-Sep-23 1000.0000 47.75 9.4798 09.80%, 2023 25-Sep-13 25-Sep-23 651.6500 31.93 9.7632 09.20%, 2018 09-Oct-13 09-Oct-18 1250.0000 57.50 9.1126 09.32%, 2023 23-Oct-13 23-Oct-23 1250.0000 58.25 9.3042 09.37%, 2023 06-Nov-13 06-Nov-23 1250.0000 58.56 9.3288 09.39%, 2023 20-Nov-13 20-Nov-23 1500.0000 70.43 9.3727 09.38%, 2023 04-Dec-13 04-Dec-23 1500.0000 70.35 9.3553 09.49%, 2023 18-Dec-13 18-Dec-23 2000.0000 94.90 9.4788 09.41%, 2024 01-Jan-14 01-Jan-24 1179.0000 55.47 9.3826 09.65%, 2024 12-Mar-14 12-Mar-24 1249.9900 60.31 9.6443 09.47%, 2024 26-Mar-14 26-Mar-24 1500.0000 71.03 9.4500 09.63%, 2024 10-Apr-14 10-Apr-24 1000.0000 48.15 9.6294 09.37%, 2024 23-Apr-14 23-Apr-24 1000.0000 46.85 9.3685 09.24%, 2024 15-May-14 15-May-24 1250.0000 57.75 9.2305 -------------- Total 99850.9825 TRIPURA 07.36%, 2014T 04-Nov-04 04-Nov-14 39.8500 01.47 07.32%, 2014T 10-Dec-04 10-Dec-14 22.0000 00.81 07.02%, 2015T 13-Jan-05 13-Jan-15 1.5000 00.05 05.85%, 2015T(II) 21-Feb-04 21-Feb-15 13.0000 00.38 07.77%, 2015T 19-May-05 19-May-15 30.0820 01.17 06.20%, 2015T 25-Aug-03 25-Aug-15 20.4045 00.63 07.45%, 2015 28-Sep-05 28-Sep-15 40.0000 01.49 7.4412 05.85%, 2015T 13-Oct-03 13-Oct-15 61.9268 01.81 07.61%, 2016T 18-Jan-06 18-Jan-16 42.0900 01.60 07.70%, 2016 28-Feb-06 28-Feb-16 25.0300 00.96 7.6600 08.11%, 2016 28-Aug-06 28-Aug-16 35.0000 01.42 8.1100 05.90%, 2017T 21-Jan-04 21-Jan-17 56.0000 01.65 07.17%, 2017T 24-Feb-05 24-Feb-17 145.9400 05.23 07.77%, 2019 02-Mar-09 02-Mar-19 156.0000 06.06 7.6271 08.24%, 2019 07-Oct-09 07-Oct-19 150.0000 06.18 8.2313 08.40%, 2019 23-Dec-09 23-Dec-19 100.0000 04.20 8.3485 08.49%, 2020 24-Feb-10 24-Feb-20 100.0000 04.25 8.4900 08.10%, 2020 09-Jun-10 09-Jun-20 100.0000 04.05 8.0959 08.39%, 2021 16-Mar-11 16-Mar-21 120.0000 05.03 8.3489 08.40%, 2021 23-Mar-11 23-Mar-21 65.0000 02.73 8.3968 08.65%, 2021 11-May-11 11-May-21 100.0000 04.33 8.6425 08.60%, 2021 08-Jun-11 08-Jun-21 50.0000 02.15 8.6000 08.60%, 2022 25-Jan-12 25-Jan-22 50.0000 02.15 8.6000 09.42%, 2022 30-Mar-12 30-Mar-22 100.0000 04.71 9.2900 08.90%, 2022 06-Jun-12 06-Jun-22 125.0000 05.56 8.8916 08.94%, 2022 21-Nov-12 21-Nov-22 90.0000 04.02 8.9400 08.90%, 2022 (II) 05-Dec-12 05-Dec-22 100.0000 04.45 8.8947 08.60%, 2023 06-Mar-13 06-Mar-23 250.0000 10.75 8.6000 08.55%, 2023 20-Mar-13 20-Mar-23 80.0000 03.42 8.5500 09.39%, 2024 01-Jan-14 01-Jan-24 200.0000 09.39 9.3900 09.50%, 2024 12-Feb-14 12-Feb-24 150.0000 07.13 9.4967 09.67%, 2024 12-Mar-14 12-Mar-24 150.0000 07.25 9.6700 09.48%, 2024 26-Mar-14 26-Mar-24 50.0000 02.37 9.4800 -------------- Total 2818.8233 UTTAR PRADESH 05.70%, 2014T@ 28-May-04 28-May-14 735.0000 20.95 07.36%, 2014T 04-Nov-04 04-Nov-14 367.1200 13.51 07.32%, 2014T 10-Dec-04 10-Dec-14 1144.4040 41.89 07.02%, 2015T 13-Jan-05 13-Jan-15 491.9100 17.27 05.85%, 2015T(II) 21-Feb-04 21-Feb-15 474.1270 13.87 07.77%, 2015T 19-May-05 19-May-15 996.9730 38.73 06.20%, 2015T 25-Aug-03 25-Aug-15 808.0460 25.05 07.53%, 2015T 15-Sep-05 15-Sep-15 1500.1400 56.48 05.85%, 2015T 13-Oct-03 13-Oct-15 794.5500 23.24 07.85%, 2016 28-Feb-06 28-Feb-16 504.8100 19.81 7.7821 08.00%, 2016 12-May-06 12-May-16 1065.9100 42.64 7.9803 05.90%, 2017T 21-Jan-04 21-Jan-17 865.4000 25.53 07.17%, 2017T 24-Feb-05 24-Feb-17 32.3000 01.16 08.45%, 2017 23-Feb-07 23-Feb-17 1615.0080 68.23 8.3741 08.55%, 2017 14-Nov-07 14-Nov-17 1000.0000 42.75 8.4908 08.07%, 2018 08-Jan-08 08-Jan-18 1100.0000 44.39 8.0465 08.01%, 2018 18-Feb-08 18-Feb-18 1500.0000 60.08 7.9828 08.25%, 2018 25-Feb-08 25-Feb-18 822.0000 33.91 8.1847 08.51%, 2018 28-May-08 28-May-18 1000.0000 42.55 8.4921 09.59%, 2018 30-Jun-08 30-Jun-18 1000.0000 47.95 9.4704 09.30%, 2018 27-Aug-08 27-Aug-18 1000.0000 46.50 9.3000 08.89%, 2018 08-Oct-08 08-Oct-18 1000.0000 44.45 8.6408 07.85%, 2018 21-Nov-08 21-Nov-18 1000.0000 39.25 7.7857 07.03%, 2018 12-Dec-08 12-Dec-18 1000.0000 35.15 7.0141 07.10%, 2019 23-Jan-09 23-Jan-19 1099.3300 39.03 6.9501 08.57%, 2019 10-Mar-09 10-Mar-19 3000.0000 128.55 8.3078 08.59%, 2019 18-Mar-09 18-Mar-19 2594.0000 111.41 8.4756 07.53%, 2019 27-May-09 27-May-19 1500.0000 56.48 7.4386 07.84%, 2019 24-Jun-09 24-Jun-19 500.0000 19.60 7.8115 07.97%, 2019 08-Jul-09 08-Jul-19 1000.0000 39.85 7.9168 07.80%, 2019 22-Jul-09 22-Jul-19 500.0000 19.50 7.8000 08.03%, 2019 05-Aug-09 05-Aug-19 1500.0000 60.23 7.9876 08.32%, 2019 09-Sep-09 09-Sep-19 1500.0000 62.40 8.2905 08.47%, 2019 07-Oct-09 07-Oct-19 1500.0000 63.53 8.2906 08.26%, 2019 11-Nov-09 11-Nov-19 1306.3600 53.95 8.1997 08.44%, 2019 23-Dec-09 23-Dec-19 1500.0000 63.30 8.4063 08.39%, 2020 03-Feb-10 03-Feb-20 1873.5700 78.60 8.3464 08.58%, 2020 16-Feb-10 16-Feb-20 1197.0000 51.35 8.5535 08.55%, 2020 28-Apr-10 28-Apr-20 2000.0000 85.50 8.5191 08.28%, 2020 12-May-10 12-May-20 1000.0000 41.40 8.1428 08.10%, 2020 25-May-10 25-May-20 1000.0000 40.50 8.0842 08.13%, 2020 23-Jun-10 23-Jun-20 800.0000 32.52 8.1036 08.19%, 2020 07-Jul-10 07-Jul-20 1000.0000 40.95 8.1560 08.37%, 2020 04-Aug-10 04-Aug-20 1200.0000 50.22 8.3514 08.41%, 2020 08-Sep-10 08-Sep-20 1000.0000 42.05 8.4021 08.39%, 2020 (II) 22-Sep-10 22-Sep-20 1000.0000 41.95 8.3761 08.55%, 2020 (II) 27-Oct-10 27-Oct-20 1500.0000 64.13 8.5187 08.34%, 2020 22-Dec-10 22-Dec-20 1000.0000 41.70 8.2961 08.56%, 2021 19-Jan-11 19-Jan-21 500.0000 21.40 8.5375 08.65%, 2021 11-May-11 11-May-21 1500.0000 64.88 8.6373 08.66%, 2021 26-May-11 26-May-21 1000.0000 43.30 8.6464 08.56%, 2021 (II) 22-Jun-11 22-Jun-21 1000.0000 42.80 8.5454 08.69%, 2021 06-Jul-11 06-Jul-21 1500.0000 65.18 8.6483 08.58%, 2021 10-Aug-11 10-Aug-21 1000.0000 42.90 8.5504 08.61%, 2021 24-Aug-11 24-Aug-21 1000.0000 43.05 8.5888 08.66%, 2021(II) 21-Sep-11 21-Sep-21 1000.0000 43.30 8.6448 08.90%, 2021 05-Oct-11 05-Oct-21 1000.0000 44.50 8.8670 09.25%, 2021 09-Nov-11 09-Nov-21 1487.5000 68.80 9.1599 09.25%, 2021(II) 23-Nov-11 23-Nov-21 1000.0000 46.25 9.2217 09.02%, 2021 07-Dec-11 07-Dec-21 1000.0000 45.10 8.9911 08.80%, 2021 21-Dec-11 21-Dec-21 1000.0000 44.00 8.7741 08.75%, 2022 11-Jan-12 11-Jan-22 1000.0000 43.75 8.7023 08.76%, 2022 22-Feb-12 22-Feb-22 1000.0000 43.80 8.7308 09.28%, 2022 30-Mar-12 30-Mar-22 830.0000 38.51 9.1963 09.17%, 2022 23-May-12 23-May-22 1500.0000 68.78 9.1514 08.92%, 2022 20-Jun-12 20-Jun-22 1500.0000 66.90 8.9096 08.88%, 2022 18-Jul-12 18-Jul-22 1000.0000 44.40 8.8291 08.93%, 2022 08-Aug-12 08-Aug-22 1000.0000 44.65 8.9079 08.93%, 2022 (II) 05-Sep-12 05-Sep-22 1500.0000 66.98 8.9153 08.91%, 2022 20-Sep-12 20-Sep-22 1000.0000 44.55 8.8984 08.88%, 2022 (II) 03-Oct-12 03-Oct-22 1000.0000 44.40 8.8488 08.86%, 2022 17-Oct-12 17-Oct-22 1000.0000 44.30 8.8367 08.11%, 2023 08-May-13 08-May-23 1000.0000 40.55 8.1023 07.60%, 2023 22-May-13 22-May-23 1000.0000 38.00 7.5969 07.63%, 2023 05-Jun-13 05-Jun-23 1000.0000 38.15 7.6232 07.78%, 2023 19-Jun-13 19-Jun-23 1000.0000 38.90 7.7595 09.33%, 2023 09-Oct-13 09-Oct-23 1250.0000 58.31 9.2828 09.40%, 2023 06-Nov-13 06-Nov-23 750.0000 35.25 9.3581 09.52%, 2023 18-Dec-13 18-Dec-23 500.0000 23.80 9.4878 09.39%, 2024 01-Jan-14 01-Jan-24 500.0000 23.48 9.3900 09.67%, 2024 12-Mar-14 12-Mar-24 1000.0000 48.35 9.6693 09.66%, 2024 10-Apr-14 10-Apr-24 1000.0000 48.30 9.6598 09.40%, 2024 23-Apr-14 23-Apr-24 1000.0000 47.00 9.3930 09.24%, 2024 15-May-14 15-May-24 1000.0000 46.20 9.2397 -------------- Total 91205.4580 UTTARAKHAND 07.36%, 2014T# 04-Nov-04 04-Nov-14 67.3100 02.48 07.32%, 2014T# 10-Dec-04 10-Dec-14 32.5430 01.19 07.77%, 2015T# 19-May-05 19-May-15 91.9950 03.57 06.20%, 2015T# 25-Aug-03 25-Aug-15 339.2480 10.52 05.85%, 2015T# 13-Oct-03 13-Oct-15 262.6959 07.68 07.70%, 2016# 28-Feb-06 28-Feb-16 250.0000 09.63 7.7000 07.72%, 2016# 28-Mar-06 28-Mar-16 226.2490 08.73 7.7062 07.95%, 2016# 12-May-06 12-May-16 158.6500 06.31 7.9138 08.38%, 2017 14-Mar-07 14-Mar-17 210.5420 08.82 8.2938 08.39%, 2017 19-Dec-07 19-Dec-17 250.0000 10.49 8.3900 07.87%, 2018 25-Jan-08 25-Jan-18 250.0000 09.84 7.8420 08.12%, 2018 25-Feb-08 25-Feb-18 250.0000 10.15 8.1028 08.68%, 2018 27-Mar-08 27-Mar-18 80.0000 03.47 8.5469 08.50%, 2018 23-Apr-08 23-Apr-18 250.0000 10.63 8.4500 08.39%, 2018 28-May-08 28-May-18 200.0000 08.39 8.3900 07.00%, 2018 12-Dec-08 12-Dec-18 215.0000 07.53 6.9881 07.45%, 2019 18-Feb-09 18-Feb-19 251.6900 09.38 7.4349 08.55%, 2019 18-Mar-09 18-Mar-19 94.0000 04.02 8.5420 07.77%, 2019 09-Apr-09 09-Apr-19 300.0000 11.66 7.7298 07.80%, 2019 22-Jul-09 22-Jul-19 300.0000 11.70 7.8000 08.58%, 2020 13-Apr-10 13-Apr-20 500.0000 21.45 8.5278 08.12%, 2020 07-Jul-10 07-Jul-20 200.0000 08.12 8.1124 08.55%, 2021 19-Jan-11 19-Jan-21 291.5200 12.46 8.5370 08.39%, 2021 08-Apr-11 08-Apr-21 500.0000 20.98 8.3619 08.65%, 2021 06-Jul-11 06-Jul-21 200.0000 08.65 8.6387 08.62%, 2021 07-Sep-11 07-Sep-21 150.0000 06.47 8.6027 09.05%, 2021 07-Dec-11 07-Dec-21 150.0000 06.79 9.0353 08.62%, 2022 11-Jan-12 11-Jan-22 100.0000 04.31 8.6200 09.02%, 2022 21-Mar-12 21-Mar-22 300.0000 13.53 8.9966 08.93%, 2022 05-Dec-12 05-Dec-22 150.0000 06.70 8.9300 09.01%, 2022 19-Dec-12 19-Dec-22 500.0000 22.53 8.9388 08.67%, 2023 06-Feb-13 06-Feb-23 1100.0000 47.69 8.6570 09.40%, 2024 01-Jan-14 01-Jan-24 500.0000 23.50 9.4000 09.84%, 2024 26-Feb-14 26-Feb-24 1000.0000 49.20 9.7859 09.70%, 2024 12-Mar-14 12-Mar-24 1000.0000 48.50 9.6635 -------------- Total 10721.4429 WEST BENGAL 05.70%, 2014T@ 28-May-04 28-May-14 1112.5800 31.71 07.15%, 2014 25-Aug-04 25-Aug-14 259.0000 09.26 7.0836 07.36%, 2014T 04-Nov-04 04-Nov-14 289.3060 10.65 07.32%, 2014T 10-Dec-04 10-Dec-14 182.9180 06.69 07.02%, 2015T 13-Jan-05 13-Jan-15 542.2100 19.03 05.85%, 2015T(II) 21-Feb-04 21-Feb-15 500.0000 14.63 07.77%, 2015T 19-May-05 19-May-15 631.5300 24.53 07.39%, 2015 15-Jun-05 15-Jun-15 449.4500 16.61 7.3797 06.20%, 2015T 25-Aug-03 25-Aug-15 1170.5850 36.29 07.53%, 2015T 15-Sep-05 15-Sep-15 633.4900 23.85 05.85%, 2015T 13-Oct-03 13-Oct-15 164.2232 04.80 07.93%, 2016 12-May-06 12-May-16 869.3350 34.47 7.8827 07.74%, 2016 17-Nov-06 17-Nov-16 466.6650 18.06 7.7379 05.90%, 2017T 21-Jan-04 21-Jan-17 898.9580 26.52 07.17%, 2017T 24-Feb-05 24-Feb-17 965.9900 34.63 08.40%, 2017 18-May-07 18-May-17 1000.0000 42.00 8.3548 08.48%, 2017 20-Jun-07 20-Jun-17 964.5880 40.90 8.4556 08.39%, 2017 17-Aug-07 17-Aug-17 1098.0620 46.06 8.3361 08.40%, 2017 (II) 09-Oct-07 09-Oct-17 2000.0000 84.00 8.3588 08.48%, 2017 (II) 14-Nov-07 14-Nov-17 2100.0000 89.04 8.4497 08.50%, 2017 03-Dec-07 03-Dec-17 2100.0000 89.25 8.4689 07.87%, 2018 25-Jan-08 25-Jan-18 1400.0000 55.09 7.8366 08.30%, 2018 10-Mar-08 10-Mar-18 944.0000 39.18 8.2344 08.60%, 2018 23-Apr-08 23-Apr-18 1853.0000 79.68 8.5313 08.52%, 2018 28-May-08 28-May-18 1000.0000 42.60 8.4897 09.38%, 2018 30-Jun-08 30-Jun-18 800.0000 37.52 9.2147 09.90%, 2018 01-Aug-08 01-Aug-18 800.0000 39.60 9.8675 08.80%, 2018 10-Sep-08 10-Sep-18 1800.0000 79.20 8.7697 08.07%, 2018 23-Oct-08 23-Oct-18 600.0000 24.21 8.0147 07.86%, 2018 21-Nov-08 21-Nov-18 1500.0000 58.95 7.7900 06.43%, 2018 24-Dec-08 24-Dec-18 887.7200 28.54 6.3630 07.27%, 2019 06-Feb-09 06-Feb-19 1000.0000 36.35 7.2425 08.43%, 2019 10-Mar-09 10-Mar-19 1967.0950 82.91 8.2139 08.25%, 2019 25-Mar-09 25-Mar-19 189.6400 07.82 8.1883 07.55%, 2019 17-Apr-09 17-Apr-19 2000.0000 75.50 7.5199 07.10%, 2019 05-May-09 05-May-19 2500.0000 88.75 7.0640 07.50%, 2019 27-May-09 27-May-19 1500.0000 56.25 7.4222 07.96%, 2019 08-Jul-09 08-Jul-19 2000.0000 79.60 7.9301 08.02%, 2019 05-Aug-09 05-Aug-19 2000.0000 80.20 7.9763 08.31%, 2019 09-Sep-09 09-Sep-19 1500.0000 62.33 8.2794 07.70%, 2019 23-Sep-09 23-Sep-19 750.0000 28.88 7.6364 07.65%, 2019 07-Oct-09 07-Oct-19 500.0000 19.13 7.6190 07.68%, 2019 30-Oct-09 30-Oct-19 300.0000 11.52 7.6477 08.10%, 2019 25-Nov-09 25-Nov-19 2330.9100 94.40 8.0751 08.42%, 2019 23-Dec-09 23-Dec-19 1000.0000 42.10 8.3883 08.57%, 2020 16-Feb-10 16-Feb-20 800.0000 34.28 8.5324 08.58%, 2020 13-Apr-10 13-Apr-20 2000.0000 85.80 8.5422 08.51%, 2020 28-Apr-10 28-Apr-20 500.0000 21.28 8.4937 08.28%, 2020 12-May-10 12-May-20 1500.0000 62.10 8.1323 08.11%, 2020 09-Jun-10 09-Jun-20 1000.0000 40.55 8.0880 08.17%, 2020 07-Jul-10 07-Jul-20 1000.0000 40.85 8.1438 08.44%, 2020 25-Aug-10 25-Aug-20 500.0000 21.10 8.4224 08.39%, 2020 08-Sep-10 08-Sep-20 498.0500 20.89 8.3796 08.38%, 2020 22-Sep-10 22-Sep-20 1001.9500 41.98 8.3699 08.39%, 2020 (II) 13-Oct-10 13-Oct-20 500.0000 20.98 8.3824 08.51%, 2020 (II) 27-Oct-10 27-Oct-20 500.0000 21.28 8.4882 08.42%, 2020 12-Nov-10 12-Nov-20 500.0000 21.05 8.4115 08.36%, 2021 08-Apr-11 08-Apr-21 1400.0000 58.52 8.3488 08.44%, 2021 21-Apr-11 21-Apr-21 1773.0000 74.82 8.4028 08.60%, 2021 06-May-11 06-May-21 2000.0000 86.00 8.5954 08.60%, 2021(II) 08-Jun-11 08-Jun-21 3000.0000 129.00 8.5964 08.65%, 2021 06-Jul-11 06-Jul-21 1000.0000 43.25 8.6320 08.61%, 2021 20-Jul-11 20-Jul-21 1000.0000 43.05 8.5926 08.55%, 2021 10-Aug-11 10-Aug-21 1000.0000 42.75 8.5182 08.64%, 2021 30-Aug-11 30-Aug-21 1000.0000 43.20 8.6218 08.65%, 2021(II) 14-Sep-11 14-Sep-21 1500.0000 64.88 8.6366 09.08%, 2021 19-Oct-11 19-Oct-21 1500.0000 68.10 9.0618 09.28%, 2021 23-Nov-11 23-Nov-21 1000.0000 46.40 9.2209 09.04%, 2021 07-Dec-11 07-Dec-21 1250.0000 56.50 9.0028 08.81%, 2021 21-Dec-11 21-Dec-21 1300.0000 57.27 8.7798 08.75%, 2022 11-Jan-12 11-Jan-22 800.0000 35.00 8.6975 08.66%, 2022 25-Jan-12 25-Jan-22 1000.0000 43.30 8.6269 08.80%, 2022 22-Feb-12 22-Feb-22 1000.0000 44.00 8.7308 09.36%, 2022 30-Mar-12 30-Mar-22 667.6000 31.24 9.2270 09.31%, 2022 25-Apr-12 25-Apr-22 2500.0000 116.38 9.2130 09.23%, 2022 09-May-12 09-May-22 1000.0000 46.15 9.1965 09.22%, 2022 23-May-12 23-May-22 1500.0000 69.15 9.1909 08.95%, 2022 20-Jun-12 20-Jun-22 500.0000 22.38 8.9308 08.91%, 2022 18-Jul-12 18-Jul-22 1500.0000 66.83 8.8926 08.96%, 2022 22-Aug-12 22-Aug-22 1500.0000 67.20 8.9422 08.92%, 2022 20-Sep-12 20-Sep-22 1500.0000 66.90 8.9074 08.90%, 2022 17-Oct-12 17-Oct-22 2000.0000 89.00 8.8676 08.89%, 2022 07-Nov-12 07-Nov-22 500.0000 22.23 8.8808 09.01%, 2022 21-Nov-12 21-Nov-22 2000.0000 90.10 8.9656 09.03%, 2022 19-Dec-12 19-Dec-22 2000.0000 90.30 8.9863 08.64%, 2023 23-Jan-13 23-Jan-23 800.0000 34.56 8.6092 08.60%, 2023 20-Feb-13 20-Feb-23 500.0000 21.50 8.6000 08.66%, 2023 06-Mar-13 06-Mar-23 1200.0000 51.96 8.6421 08.66%, 2023 (II) 20-Mar-13 20-Mar-23 1500.0000 64.95 8.5695 08.26%, 2023 25-Apr-13 25-Apr-23 1000.0000 41.30 8.2491 07.63%, 2023 22-May-13 22-May-23 1000.0000 38.15 7.6228 07.82%, 2023 19-Jun-13 19-Jun-23 2000.0000 78.20 7.8057 07.98%, 2023 03-Jul-13 03-Jul-23 1000.0000 39.90 7.9668 09.48%, 2023 17-Jul-13 17-Jul-23 1000.0000 47.40 8.8764 09.72%, 2023 01-Aug-13 01-Aug-23 1000.0000 48.60 9.5562 09.84%, 2023 28-Aug-13 28-Aug-23 933.5800 45.93 9.7799 09.94%, 2023 25-Sep-13 25-Sep-23 1500.0000 74.55 9.9033 09.35%, 2023 09-Oct-13 09-Oct-23 1000.0000 46.75 9.3130 09.35%, 2023 (II) 23-Oct-13 23-Oct-23 566.4200 26.48 9.3500 09.42%, 2023 06-Nov-13 06-Nov-23 1500.0000 70.65 9.3978 09.42%, 2023 (II) 20-Nov-13 20-Nov-23 1000.0000 47.10 9.3828 09.37%, 2023 04-Dec-13 04-Dec-23 500.0000 23.43 9.3694 09.54%, 2023 18-Dec-13 18-Dec-23 1000.0000 47.70 9.5253 09.40%, 2024 01-Jan-14 01-Jan-24 800.0000 37.60 9.4000 09.23%, 2024 16-Jan-14 16-Jan-24 600.0000 27.69 9.2262 09.42%, 2024 30-Jan-14 30-Jan-24 1000.0000 47.10 9.3889 09.72%, 2024 12-Feb-14 12-Feb-24 1000.0000 48.60 9.6075 09.85%, 2024 26-Feb-14 26-Feb-24 1000.0000 49.25 9.8087 09.70%, 2024 12-Mar-14 12-Mar-24 1000.0000 48.50 9.6926 09.40%, 2024 (II) 23-Apr-14 23-Apr-24 1800.0000 84.60 9.3860 09.23%, 2024 15-May-14 15-May-24 800.0000 36.92 9.2300 -------------- Total 125511.8552 Notes * - State has bought back on 22nd Feb 07 Rajasthan - 6.80% 2012 - 2.782 crs, 6.95% 2013 2 crs, 6.75% 2013 1.397 crs, 6.20% 2013 - 12.096 crs, 6.35% 2013 - 30 crs, 5.60% 2014 - 7.527 crs, 6.20% 2015 - 2.993 crs, 5.85% 2015 - 7.667 crs, * - State has bought back on 28th Mar 12 Mizoram -- 09.44% 2018 - 35.00 crs. # - In January 2007, the name of the state was officially changed from Uttaranchal, its interim name, to Uttarakhand. T - on tap @ - Debt swap scheme j Devolvement on PD in fulfilment of underwriting commission was 39.78 crores.