Jun 27 Details of outstanding dated-securities issued by the Government of India:(Part-II) Security Issued on Issue size Maturity 6-Month Coupon Cutoff date in Mln Rs. Date coupon due on Price Yield (Mln Rs.) ======== ========= ======== ========= ======= =============== ================ 07.80-21 11-Apr-11 50000.000 11-Apr-21 1950.000 11-Oct 11-Apr - 7.8000 07.80-21b 25-Apr-11 60000.000 11-Apr-21 2340.000 11-Oct 11-Apr 98.26 8.0566 07.80-21c 16-May-11 50000.000 11-Apr-21 1950.000 11-Oct 11-Apr 96.72 8.2902 07.80-21d 30-May-11 50000.000 11-Apr-21 1950.000 11-Oct 11-Apr 95.81 8.4316 07.80-21e 13-Jun-11 60000.000 11-Apr-21 2340.000 11-Oct 11-Apr 97.00 8.2488 07.80-21f 04-Jul-11 60000.000 11-Apr-21 2340.000 11-Oct 11-Apr 96.31 8.3571 07.80-21g 18-Jul-11 60000.000 11-Apr-21 2340.000 11-Oct 11-Apr 97.00 8.2515 07.80-21h 01-Aug-11 60000.000 11-Apr-21 2340.000 11-Oct 11-Apr 95.60 8.4716 07.80-21i 16-Aug-11 60000.000 11-Apr-21 2340.000 11-Oct 11-Apr 96.85 8.2777 07.80-21j 29-Aug-11 60000.000 11-Apr-21 2340.000 11-Oct 11-Apr 96.70 8.3027 07.80-21k 12-Sep-11 50000.000 11-Apr-21 1950.000 11-Oct 11-Apr 96.71 8.3030 07.80-21l 17-Oct-11 60000.000 11-Apr-21 2340.000 11-Oct 11-Apr 93.75 8.7844 (Dev PD-2424 cr) 07.94-21 24-May-06 50000.000 24-May-21 1985.000 24-Nov 24-May 7.9400 07.94-21b 23-Jun-06 40000.000 24-May-21 1588.000 24-Nov 24-May 95.65 8.4573 07.94-21c 29-Jan-07 50000.000 24-May-21 1985.000 24-Nov 24-May 97.81 8.2005 07.94-21d 29-Sep-08 60000.000 24-May-21 2382.000 24-Nov 24-May 91.81 9.0369 07.94-21e 24-Nov-08 30000.000 24-May-21 1191.000 24-Nov 24-May 104.20 7.4187 07.94-21f 06-Apr-09 40000.000 24-May-21 1588.000 24-Nov 24-May 102.50 7.6188 07.94-21g 29-May-09 30000.000 24-May-21 1191.000 24-Nov 24-May 104.73 7.3397 07.94-21h 12-Jun-09 30000.000 24-May-21 1191.000 24-Nov 24-May 103.74 7.4605 07.94-21i 29-Jun-09 40000.000 24-May-21 1588.000 24-Nov 24-May 104.70 7.3397 07.94-21j 20-Jul-09 40000.000 24-May-21 1588.000 24-Nov 24-May 106.06 7.1702 07.94-21k 03-Aug-09 40000.000 24-May-21 1588.000 24-Nov 24-May 104.75 7.3298 07.94-21l 31-Aug-09 40000.000 24-May-21 1588.000 24-Nov 24-May 99.60 7.9906 08.79-21 08-Nov-11 60000.000 08-Nov-21 2637.000 08-May 08-Nov - 8.7900 08.79-21b 21-Nov-11 60000.000 08-Nov-21 2637.000 08-May 08-Nov 99.70 8.8349 (Dev PD-1150.47 cr) 08.79-21c 05-Dec-11 60000.000 08-Nov-21 2637.000 08-May 08-Nov 100.49 8.7134 08.79-21d 26-Dec-11 50000.000 08-Nov-21 2197.500 08-May 08-Nov 102.60 8.3946 08.79-21e 09-Jan-12 70000.000 08-Nov-21 3076.500 08-May 08-Nov 103.01 8.3324 08.79-21f 23-Jan-12 70000.000 08-Nov-21 3076.500 08-May 08-Nov 104.28 8.1441 08.79-21g 06-Feb-12 70000.000 08-Nov-21 3076.500 08-May 08-Nov 104.20 8.1542 08.79-21h 21-Feb-12 60000.000 08-Nov-21 2637.000 08-May 08-Nov 103.85 8.2040 08.79-21i 12-Mar-12 60000.000 08-Nov-21 2637.000 08-May 08-Nov 103.42 8.2660 08.79-21j 16-Apr-12 70000.000 08-Nov-21 3076.500 08-May 08-Nov 102.09 8.4653 08.79-21k 30-Apr-12 70000.000 08-Nov-21 3076.500 08-May 08-Nov 101.00 8.6332 08.79-21l 14-May-12 70000.000 08-Nov-21 3076.500 08-May 08-Nov 101.43 8.5663 08.79-21m 28-May-12 60000.000 08-Nov-21 2637.000 08-May 08-Nov 101.70 8.5229 10.25-21 30-May-01 20000.000 30-May-21 1025.000 30-Nov 30-May 10.25-21br 30-May-01 50000.000 30-May-21 2562.500 30-Nov 30-May 100.00 10.25-21c 09-Jul-01 30000.000 30-May-21 1537.500 30-Nov 30-May 102.99 9.9008 10.25-21dr 30-Mar-02 32133.200 30-May-21 1646.827 30-Nov 30-May 122.25 10.25-21e 07-Jun-05 40000.000 30-May-21 2050.000 30-Nov 30-May 125.71 7.4677 10.25-21f 06-Jul-05 40000.000 30-May-21 2050.000 30-Nov 30-May 124.57 10.25-21g 19-Jul-05 50000.000 30-May-21 2562.500 30-Nov 30-May 122.00 08.20-22(con)$ 15-Feb-07 16323.300 15-Feb-22 669.255 15-Aug 15-Feb 08.20-22b 10-Sep-07 40000.000 15-Feb-22 1640.000 15-Aug 15-Feb 100.35 8.1571 08.20-22c 12-Nov-07 50000.000 15-Feb-22 2050.000 15-Aug 15-Feb 99.50 8.2578 08.20-22d 11-Feb-08 50000.000 15-Feb-22 2050.000 15-Aug 15-Feb 104.97 7.6166 08.20-22e 15-May-09 40000.000 15-Feb-22 1640.000 15-Aug 15-Feb 106.96 7.3475 08.20-22f 08-Jun-09 50000.000 15-Feb-22 2050.000 15-Aug 15-Feb 106.07 7.4499 08.20-22g 16-Apr-10 40000.000 15-Feb-22 1640.000 15-Aug 15-Feb 98.97 8.3361 08.20-22h 10-May-10 50000.000 15-Feb-22 2050.000 15-Aug 15-Feb 103.20 7.7774 08.20-22i 24-May-10 50000.000 15-Feb-22 2050.000 15-Aug 15-Feb 104.26 7.6410 08.20-22j 07-Jun-10 50000.000 15-Feb-22 2050.000 15-Aug 15-Feb 102.27 7.8965 08.20-22k 21-Jun-10 50000.000 15-Feb-22 2050.000 15-Aug 15-Feb 101.61 7.9829 08.20-22l 05-Jul-10 40000.000 15-Feb-22 1640.000 15-Aug 15-Feb 102.09 7.9196 08.20-22m 19-Jul-10 50000.000 15-Feb-22 2050.000 15-Aug 15-Feb 101.46 8.0028 08.35-22 14-May-02 30000.000 14-May-22 1252.500 14-Nov 14-May (Dev RBI-1503.18 cr) 08.35-22b 06-Jun-02 20000.000 14-May-22 835.000 14-Nov 14-May 100.00 8.3500 08.35-22c 11-Sep-02 30000.000 14-May-22 1252.500 14-Nov 14-May 106.50 7.7014 08.35-22d 06-Dec-02 50000.000 14-May-22 2087.500 14-Nov 14-May 115.09 6.9251 08.35-22e 10-Sep-04 30000.000 14-May-22 1252.500 14-Nov 14-May 112.05 7.1378 08.35-22f 08-Feb-05 50000.000 14-May-22 2087.500 14-Nov 14-May 109.75 7.3427 08.35-22g 25-May-05 40000.000 14-May-22 1670.000 14-Nov 14-May 110.30 7.2825 08.35-22h 25-Nov-05 50000.000 14-May-22 2087.500 14-Nov 14-May 108.65 7.4304 08.35-22i 28-May-07 30000.000 14-May-22 1252.500 14-Nov 14-May 99.51 8.4074 08.35-22j 29-Oct-07 40000.000 14-May-22 1670.000 14-Nov 14-May 101.81 8.1347 08.35-22k 26-Nov-07 40000.000 14-May-22 1670.000 14-Nov 14-May 101.26 8.1991 08.35-22l 25-Feb-09 30000.000 14-May-22 1252.500 14-Nov 14-May 107.00 7.5037 08.35-22m 07-Apr-14 40000.000 14-May-22 1670.000 14-Nov 14-May 94.78 9.2778 08.35-22n 21-Apr-14 50000.000 14-May-22 2087.500 14-Nov 14-May 95.45 9.1584 08.35-22o 05-May-14 40000.000 14-May-22 1670.000 14-Nov 14-May 96.80 8.9160 08.35-22p 19-May-14 60000.000 14-May-22 2505.000 14-Nov 14-May 97.25 8.8369 08.35-22q 02-Jun-14 40000.000 14-May-22 1670.000 14-Nov 14-May 98.31 8.6469 08.35-22r 23-Jun-14 30000.000 14-May-22 1252.500 14-Nov 14-May 97.83 8.7336 08.15-22 11-Jun-12 70000.000 11-Jun-22 2852.500 11-Dec 11-Jun 8.1500 08.15-22b 03-Jul-12 70000.000 11-Jun-22 2852.500 11-Dec 11-Jun 99.85 8.1710 08.15-22c 16-Jul-12 60000.000 11-Jun-22 2445.000 11-Dec 11-Jun 100.30 8.1035 08.15-22d 30-Jul-12 60000.000 11-Jun-22 2445.000 11-Dec 11-Jun 100.22 8.1148 08.15-22e 13-Aug-12 60000.000 11-Jun-22 2445.000 11-Dec 11-Jun 99.86 8.1682 08.15-22f 27-Aug-12 60000.000 11-Jun-22 2445.000 11-Dec 11-Jun 99.62 8.2042 08.15-22g 10-Sep-12 70000.000 11-Jun-22 2852.500 11-Dec 11-Jun 99.71 8.1907 08.15-22h 15-Oct-12 70000.000 11-Jun-22 2852.500 11-Dec 11-Jun 99.79 8.1792 08.15-22i 19-Nov-12 60000.000 11-Jun-22 2445.000 11-Dec 11-Jun 99.67 8.1991 08.15-22j 24-Dec-12 60000.000 11-Jun-22 2445.000 11-Dec 11-Jun 99.98 8.1522 08.15-22k 11-Feb-13 60000.000 11-Jun-22 2445.000 11-Dec 11-Jun 101.78 7.8745 08.15-22l 22-Apr-13 60000.000 11-Jun-22 2445.000 11-Dec 11-Jun 102.41 7.7743 08.15-22m 13-May-13 70000.000 11-Jun-22 2852.500 11-Dec 11-Jun 103.48 7.6106 08.08-22(con)$ 02-Aug-07 29694.100 02-Aug-22 1199.642 02-Feb 02-Aug 08.08-22b 06-Sep-10 50000.000 02-Aug-22 2020.000 02-Feb 02-Aug 100.37 8.0296 08.08-22c 04-Oct-10 40000.000 02-Aug-22 1616.000 02-Feb 02-Aug 100.32 8.0352 08.08-22d 25-Oct-10 50000.000 02-Aug-22 2020.000 02-Feb 02-Aug 99.74 8.1120 08.08-22e 22-Nov-10 40000.000 02-Aug-22 1616.000 02-Feb 02-Aug 99.92 8.0882 08.08-22f 27-Dec-10 20000.000 02-Aug-22 808.000 02-Feb 02-Aug 100.26 8.0434 08.08-22g 25-Jan-11 40000.000 02-Aug-22 1616.000 02-Feb 02-Aug 98.75 8.2497 08.08-22h 14-Feb-11 40000.000 02-Aug-22 1616.000 02-Feb 02-Aug 98.76 8.2486 08.08-22i 18-Apr-11 50000.000 02-Aug-22 2020.000 02-Feb 02-Aug 98.74 8.2509 08.08-22j 23-May-11 50000.000 02-Aug-22 2020.000 02-Feb 02-Aug 97.05 8.4907 08.08-22k 27-Jun-11 60000.000 02-Aug-22 2424.000 02-Feb 02-Aug 98.06 8.3497 08.08-22l 25-Jul-11 50000.000 02-Aug-22 2020.000 02-Feb 02-Aug 97.46 8.4381 08.08-22m 22-Aug-11 40000.000 02-Aug-22 1616.000 02-Feb 02-Aug 97.68 8.4072 08.08-22n 10-Oct-11 60000.000 02-Aug-22 2424.000 02-Feb 02-Aug 95.68 8.7017 05.87-22(con) 28-Aug-03 110000.000 28-Aug-22 3228.500 28-Feb 28-Aug 08.13-22(con)$ 21-Sep-07 24952.800 21-Sep-22 1014.331 21-Mar 21-Sep 08.13-22$b 09-Aug-10 50000.000 21-Sep-22 2032.500 21-Mar 21-Sep 100.01 8.1268 08.13-22$c 23-Aug-10 50000.000 21-Sep-22 2032.500 21-Mar 21-Sep 101.07 7.9889 08.13-22$d 13-Sep-10 40000.000 21-Sep-22 1626.000 21-Mar 21-Sep 100.85 8.0181 08.13-22$e 11-Oct-10 40000.000 21-Sep-22 1626.000 21-Mar 21-Sep 100.37 8.0801 08.13-22$f 08-Nov-10 50000.000 21-Sep-22 2032.500 21-Mar 21-Sep 100.89 8.0104 08.13-22$g 06-Dec-10 40000.000 21-Sep-22 1626.000 21-Mar 21-Sep 99.80 8.1541 08.13-22$h 17-Jan-11 40000.000 21-Sep-22 1626.000 21-Mar 21-Sep 99.66 8.1732 08.13-22$i 07-Feb-11 40000.000 21-Sep-22 1626.000 21-Mar 21-Sep 99.21 8.2348 08.13-22$j 09-May-11 50000.000 21-Sep-22 2032.500 21-Mar 21-Sep 98.04 8.3987 08.13-22$k 06-Jun-11 60000.000 21-Sep-22 2439.000 21-Mar 21-Sep 97.75 8.4401 08.13-22$l 11-Jul-11 60000.000 21-Sep-22 2439.000 21-Mar 21-Sep 97.47 8.4816 08.13-22$m 08-Aug-11 50000.000 21-Sep-22 2032.500 21-Mar 21-Sep 98.12 8.3912 08.13-22$n 05-Sep-11 50000.000 21-Sep-22 2032.500 21-Mar 21-Sep 97.66 8.4592 08.13-22$o 31-Oct-11 60000.000 21-Sep-22 2439.000 21-Mar 21-Sep 94.35 8.9505 06.30-23 09-Apr-03 40000.000 09-Apr-23 1260.000 09-Oct 09-Apr 06.30-23b 05-May-03 30000.000 09-Apr-23 945.000 09-Oct 09-Apr 99.45 6.3485 06.30-23c 12-Jan-09 40000.000 09-Apr-23 1260.000 09-Oct 09-Apr 90.81 7.3501 06.30-23d 09-Feb-09 20000.000 09-Apr-23 630.000 09-Oct 09-Apr 92.50 7.1493 06.17-23(con) 12-Jun-03 80000.000 12-Jun-23 2468.000 12-Dec 12-Jun 06.17-23b 04-Sep-03 60000.000 12-Jun-23 1851.000 12-Dec 12-Jun 101.92 6.0019 07.16-23 20-May-13 70000.000 20-May-23 2506.000 20-Nov 20-May 7.1600 07.16-23b 03-Jun-13 60000.000 20-May-23 2148.000 20-Nov 20-May 99.17 7.2780 07.16-23c 24-Jun-13 60000.000 20-May-23 2148.000 20-Nov 20-May 98.06 7.4388 07.16-23d 08-Jul-13 60000.000 20-May-23 2148.000 20-Nov 20-May 97.81 7.4759 07.16-23e 22-Jul-13 60000.000 20-May-23 2148.000 20-Nov 20-May 94.00 8.0529 (Dev PD-1047.50 cr) 07.16-23f 05-Aug-13 70000.000 20-May-23 2506.000 20-Nov 20-May 93.00 8.2116 07.16-23g 19-Aug-13 60000.000 20-May-23 2148.000 20-Nov 20-May 89.73 8.7437 (Dev PD-352.92 cr) 07.16-23h 02-Sep-13 70000.000 20-May-23 2506.000 20-Nov 20-May 89.21 8.8344 07.16-23i 24-Sep-13 60000.000 20-May-23 2148.000 20-Nov 20-May 89.56 8.7834 (Dev PD-992.30 cr) 07.16-23j 07-Oct-13 60000.000 20-May-23 2148.000 20-Nov 20-May 90.71 8.5969 07.16-23k 21-Oct-13 70000.000 20-May-23 2506.000 20-Nov 20-May 90.61 8.6180 07.16-23l 11-Nov-13 70000.000 20-May-23 2506.000 20-Nov 20-May 88.76 8.9368 01.44-23 IIGS 05-Jun-13 10000.000 05-Jun-23 72.000 05-Dec 05-Jun 1.4400 01.44-23 IIGSb 26-Jun-13 10000.000 05-Jun-23 72.000 05-Dec 05-Jun 95.10 1.9855 01.44-23 IIGSc 28-Aug-13 10000.000 05-Jun-23 72.000 05-Dec 05-Jun 83.30 3.4700 01.44-23 IIGSd 25-Sep-13 10000.000 05-Jun-23 72.000 05-Dec 05-Jun 82.00 3.6624 (Dev PD-40.00 cr) 01.44-23 IIGSe 31-Oct-13 10000.000 05-Jun-23 72.000 05-Dec 05-Jun 84.55 3.3343 01.44-23 IIGSf 27-Nov-13 10000.000 05-Jun-23 72.000 05-Dec 05-Jun 82.50 3.6301 01.44-23 IIGSg 01-Jan-14 5000.000 05-Jun-23 36.000 05-Dec 05-Jun 82.71 3.6211 08.83-23 25-Nov-13 70000.000 25-Nov-23 3090.500 25-May 25-Nov - 8.8300 08.83-23b 09-Dec-13 70000.000 25-Nov-23 3090.500 25-May 25-Nov 100.00 8.8290 08.83-23c 30-Dec-13 70000.000 25-Nov-23 3090.500 25-May 25-Nov 99.31 8.9341 08.83-23d 13-Jan-14 70000.000 25-Nov-23 3090.500 25-May 25-Nov 100.36 8.7719 08.83-23e 10-Feb-14 50000.000 25-Nov-23 2207.500 25-May 25-Nov 100.65 8.7264 08.83-23f 15-Apr-14 80000.000 25-Nov-23 3532.000 25-May 25-Nov 98.76 9.0230 08.83-23g 28-Apr-14 70000.000 25-Nov-23 3090.500 25-May 25-Nov 99.92 8.8406 08.83-23h 12-May-14 70000.000 25-Nov-23 3090.500 25-May 25-Nov 100.51 8.7490 08.83-23i 26-May-14 70000.000 25-Nov-23 3090.500 25-May 25-Nov 101.01 8.6717 08.83-23j 09-Jun-14 70000.000 25-Nov-23 3090.500 25-May 25-Nov 101.77 8.5523 07.35-24 22-Jun-09 30000.000 22-Jun-24 1102.500 22-Dec 22-Jun 100.00 7.3500 07.35-24b 13-Jul-09 20000.000 22-Jun-24 735.000 22-Dec 22-Jun 99.10 7.4501 07.35-24c 17-Aug-09 20000.000 22-Jun-24 735.000 22-Dec 22-Jun 96.30 7.7727 07.35-24d 20-Oct-09 30000.000 22-Jun-24 1102.500 22-Dec 22-Jun 91.58 8.3542 09.15-24 14-Nov-11 60000.000 14-Nov-24 2745.000 14-May 14-Nov - 9.1500 (Dev PD-1505.76 cr) 09.15-24b 28-Nov-11 60000.000 14-Nov-24 2745.000 14-May 14-Nov 101.18 8.9930 09.15-24c 12-Dec-11 60000.000 14-Nov-24 2745.000 14-May 14-Nov 103.80 8.6541 09.15-24d 02-Jan-12 60000.000 14-Nov-24 2745.000 14-May 14-Nov 103.41 8.7018 09.15-24e 16-Jan-12 60000.000 14-Nov-24 2745.000 14-May 14-Nov 106.16 8.3555 09.15-24f 30-Jan-12 60000.000 14-Nov-24 2745.000 14-May 14-Nov 105.36 8.4533 09.15-24g 13-Feb-12 60000.000 14-Nov-24 2745.000 14-May 14-Nov 106.41 8.3219 09.15-24h 27-Feb-12 60000.000 14-Nov-24 2745.000 14-May 14-Nov 106.52 8.3070 09.15-24i 04-Apr-12 80000.000 14-Nov-24 3660.000 14-May 14-Nov 102.31 8.8402 09.15-24j 23-Apr-12 70000.000 14-Nov-24 3202.500 14-May 14-Nov 104.97 8.4973 09.15-24k 07-May-12 80000.000 14-Nov-24 3660.000 14-May 14-Nov 103.25 8.7179 09.15-24l 21-May-12 70000.000 14-Nov-24 3202.500 14-May 14-Nov 104.67 8.5341 09.15-24m 04-Jun-12 70000.000 14-Nov-24 3202.500 14-May 14-Nov 105.45 8.4332 09.15-24n 25-Jun-12 70000.000 14-Nov-24 3202.500 14-May 14-Nov 105.95 8.3672 08.20-25 24-Sep-12 70000.000 24-Sep-25 2870.000 25-Mar 25-Sep - 8.2000 08.20-25b 08-Oct-12 70000.000 24-Sep-25 2870.000 25-Mar 25-Sep 99.91 8.2107 08.20-25c 22-Oct-12 70000.000 24-Sep-25 2870.000 25-Mar 25-Sep 100.07 8.1898 08.20-25d 12-Nov-12 70000.000 24-Sep-25 2870.000 25-Mar 25-Sep 99.29 8.2887 08.20-25e 26-Nov-12 70000.000 24-Sep-25 2870.000 25-Mar 25-Sep 98.90 8.3388 08.20-25f 10-Dec-12 60000.000 24-Sep-25 2460.000 25-Mar 25-Sep 99.71 8.2345 08.20-25g 31-Dec-12 60000.000 24-Sep-25 2460.000 25-Mar 25-Sep 100.12 8.1820 08.20-25h 04-Feb-13 60000.000 24-Sep-25 2460.000 25-Mar 25-Sep 101.32 8.0298 08.20-25i 18-Feb-13 60000.000 24-Sep-25 2460.000 25-Mar 25-Sep 102.29 7.9080 08.20-25j 15-Apr-13 60000.000 24-Sep-25 2460.000 25-Mar 25-Sep 102.11 7.9291 08.20-25k 27-May-13 60000.000 24-Sep-25 2460.000 25-Mar 25-Sep 106.70 7.3616 08.20-25l 02-Jul-13 60000.000 24-Sep-25 2460.000 25-Mar 25-Sep 104.22 7.6598 08.20-25m 29-Jul-13 70000.000 24-Sep-25 2870.000 25-Mar 25-Sep 98.01 8.4629 08.20-25n 26-Aug-13 60000.000 24-Sep-25 2460.000 25-Mar 25-Sep 95.12 8.8647 (Dev PD-656.83 cr) 05.97-25(con) 25-Sep-03 166879.500 25-Sep-25 4981.353 25-Mar 25-Sep 10.18-26 11-Sep-01 20000.000 11-Sep-26 1018.000 11-Mar 11-Sep 10.18-26b 16-Oct-01 20000.000 11-Sep-26 1018.000 11-Mar 11-Sep 101.10 10.0567 10.18-26cr 20-Nov-01 40000.000 11-Sep-26 2036.000 11-Mar 11-Sep 112.15 10.18-26dA 30-May-02 20000.000 11-Sep-26 1018.000 11-Mar 11-Sep 115.70 10.18-26e 05-Aug-02 20000.000 11-Sep-26 1018.000 11-Mar 11-Sep 124.00 7.9302 10.18-26f 07-Nov-02 30000.000 11-Sep-26 1527.000 11-Mar 11-Sep 126.58 7.2601 08.33-26 09-Jul-12 60000.000 09-Jul-26 2499.000 09-Jan 09-Jul - 8.3300 08.33-26b 23-Jul-12 70000.000 09-Jul-26 2915.500 09-Jan 09-Jul 101.06 8.2004 08.33-26c 06-Aug-12 70000.000 09-Jul-26 2915.500 09-Jan 09-Jul 99.52 8.3877 08.33-26d 21-Aug-12 70000.000 09-Jul-26 2915.500 09-Jan 09-Jul 99.27 8.4183 08.33-26e 03-Sep-12 70000.000 09-Jul-26 2915.500 09-Jan 09-Jul 99.45 8.3957 08.33-26f 01-Oct-12 60000.000 09-Jul-26 2499.000 09-Jan 09-Jul 100.81 8.2281 08.33-26g 05-Nov-12 70000.000 09-Jul-26 2915.500 09-Jan 09-Jul 100.15 8.3090 08.33-26h 03-Dec-12 70000.000 09-Jul-26 2915.500 09-Jan 09-Jul 100.39 8.2800 08.33-26i 21-Jan-13 60000.000 09-Jul-26 2499.000 09-Jan 09-Jul 103.44 7.9096 08.33-26j 08-Apr-13 60000.000 09-Jul-26 2499.000 09-Jan 09-Jul 102.15 8.0605 08.33-26k 06-May-13 60000.000 09-Jul-26 2499.000 09-Jan 09-Jul 104.05 7.8295 08.33-26l 10-Jun-13 60000.000 09-Jul-26 2499.000 09-Jan 09-Jul 107.85 7.3827 08.33-26m 15-Jul-13 60000.000 09-Jul-26 2499.000 09-Jan 09-Jul 105.90 7.6066 08.33-26n 12-Aug-13 60000.000 09-Jul-26 2499.000 09-Jan 09-Jul 97.35 8.6735 08.24-27(con)$ 15-Feb-07 43885.500 15-Feb-27 1808.083 15-Aug 15-Feb 08.24-27$b 20-Jun-08 60000.000 15-Feb-27 2472.000 15-Aug 15-Feb 91.08 9.2506 08.24-27$c 25-Aug-08 60000.000 15-Feb-27 2472.000 15-Aug 15-Feb 86.35 9.8589 08.24-27$d 09-Mar-09 20000.000 15-Feb-27 824.000 15-Aug 15-Feb 104.70 7.7497 08.24-27$e 20-Apr-09 40000.000 15-Feb-27 1648.000 15-Aug 15-Feb 107.82 7.4390 08.24-27$f 11-May-09 30000.000 15-Feb-27 1236.000 15-Aug 15-Feb 108.74 7.3491 08.24-27$g 25-May-09 20000.000 15-Feb-27 824.000 15-Aug 15-Feb 107.28 7.4894 08.24-27$h 29-May-09 30000.000 15-Feb-27 1236.000 15-Aug 15-Feb 105.15 7.7004 08.24-27$i 12-Jun-09 20000.000 15-Feb-27 824.000 15-Aug 15-Feb 104.46 7.7698 08.24-27$j 29-Jun-09 30000.000 15-Feb-27 1236.000 15-Aug 15-Feb 104.06 7.8104 08.24-27$k 03-Aug-09 20000.000 15-Feb-27 824.000 15-Aug 15-Feb 104.46 7.7695 08.24-27$l 24-Aug-09 20000.000 15-Feb-27 824.000 15-Aug 15-Feb 101.33 8.0960 08.24-27$m 07-Sep-09 20000.000 15-Feb-27 824.000 15-Aug 15-Feb 100.45 8.1901 08.24-27$n 22-Sep-09 20000.000 15-Feb-27 824.000 15-Aug 15-Feb 101.75 8.0499 08.24-27$o 16-Nov-09 30000.000 15-Feb-27 1236.000 15-Aug 15-Feb 99.62 8.2795 08.24-27$p 14-Dec-09 30000.000 15-Feb-27 1236.000 15-Aug 15-Feb 99.27 8.3185 08.24-27$q 18-Jan-10 30000.000 15-Feb-27 1236.000 15-Aug 15-Feb 99.63 8.2797 08.24-27$r 08-Feb-10 20000.000 15-Feb-27 824.000 15-Aug 15-Feb 99.25 8.3228 08.24-27$s 02-Aug-10 30000.000 15-Feb-27 1236.000 15-Aug 15-Feb 99.05 8.3463 08.24-27$t 02-Dec-13 60000.000 15-Feb-27 2472.000 15-Aug 15-Feb 93.73 9.0609 08.24-27$u 06-Jan-14 70000.000 15-Feb-27 2884.000 15-Aug 15-Feb 92.18 9.2814 08.24-27$v 03-Feb-14 60000.000 15-Feb-27 2472.000 15-Aug 15-Feb 92.40 9.2550 08.24-27$w 21-Apr-14 90000.000 15-Feb-27 3708.000 15-Aug 15-Feb 92.05 9.3122 08.24-27$x 19-May-14 80000.000 15-Feb-27 3296.000 15-Aug 15-Feb 94.28 9.0006 08.26-27(con)$ 02-Aug-07 14273.290 02-Aug-27 589.487 02-Feb 02-Aug 08.26-27$b 15-Apr-10 20000.000 02-Aug-27 826.000 02-Feb 02-Aug 99.70 8.2908 08.26-27$c 26-Apr-10 30000.000 02-Aug-27 1239.000 02-Feb 02-Aug 98.45 8.4296 08.26-27$d 10-May-10 30000.000 02-Aug-27 1239.000 02-Feb 02-Aug 101.25 8.1217 08.26-27$e 24-May-10 30000.000 02-Aug-27 1239.000 02-Feb 02-Aug 102.60 7.9774 08.26-27$f 07-Jun-10 30000.000 02-Aug-27 1239.000 02-Feb 02-Aug 100.75 8.1760 08.26-27$g 28-Jun-10 20000.000 02-Aug-27 826.000 02-Feb 02-Aug 100.53 8.2004 08.26-27$h 19-Jul-10 30000.000 02-Aug-27 1239.000 02-Feb 02-Aug 100.19 8.2384 08.26-27$i 16-Aug-10 30000.000 02-Aug-27 1239.000 02-Feb 02-Aug 98.81 8.3921 08.26-27$j 30-Aug-10 30000.000 02-Aug-27 1239.000 02-Feb 02-Aug 98.91 8.3804 08.26-27$k 13-Sep-10 30000.000 02-Aug-27 1239.000 02-Feb 02-Aug 99.20 8.3475 08.26-27$l 04-Oct-10 30000.000 02-Aug-27 1239.000 02-Feb 02-Aug 99.55 8.3080 08.26-27$m 18-Oct-10 30000.000 02-Aug-27 1239.000 02-Feb 02-Aug 98.76 8.3968 08.26-27$n 08-Nov-10 20000.000 02-Aug-27 826.000 02-Feb 02-Aug 99.00 8.3698 08.26-27$o 22-Nov-10 30000.000 02-Aug-27 1239.000 02-Feb 02-Aug 98.56 8.4199 08.26-27$p 13-Dec-10 30000.000 02-Aug-27 1239.000 02-Feb 02-Aug 97.87 8.4996 08.26-27$q 10-Jan-11 30000.000 02-Aug-27 1239.000 02-Feb 02-Aug 98.10 8.4745 08.26-27$r 24-Jan-11 30000.000 02-Aug-27 1239.000 02-Feb 02-Aug 97.70 8.5216 08.26-27$s 14-Feb-11 30000.000 02-Aug-27 1239.000 02-Feb 02-Aug 97.55 8.5392 08.26-27$t 18-Apr-11 30000.000 02-Aug-27 1239.000 02-Feb 02-Aug 98.15 8.4690 08.26-27$u 09-May-11 30000.000 02-Aug-27 1239.000 02-Feb 02-Aug 97.04 8.5992 08.26-27$v 23-May-11 30000.000 02-Aug-27 1239.000 02-Feb 02-Aug 96.71 8.6387 08.26-27$w 13-Jun-11 30000.000 02-Aug-27 1239.000 02-Feb 02-Aug 97.13 8.5900 08.26-27$x 04-Jul-11 30000.000 02-Aug-27 1239.000 02-Feb 02-Aug 96.75 8.6363 08.26-27$y 17-Oct-11 30000.000 02-Aug-27 1239.000 02-Feb 02-Aug 94.21 8.9491 08.26-27$z 08-Nov-11 30000.000 02-Aug-27 1239.000 02-Feb 02-Aug 93.82 8.9991 08.28-27(con)$ 21-Sep-07 12522.400 21-Sep-27 518.427 21-Mar 21-Sep 08.28-27$b 11-Jul-11 30000.000 21-Sep-27 1242.000 21-Mar 21-Sep 97.00 8.6248 08.28-27$c 25-Jul-11 30000.000 21-Sep-27 1242.000 21-Mar 21-Sep 97.05 8.6195 08.28-27$d 08-Aug-11 30000.000 21-Sep-27 1242.000 21-Mar 21-Sep 97.21 8.6013 08.28-27$e 29-Aug-11 20000.000 21-Sep-27 828.000 21-Mar 21-Sep 97.36 8.5849 08.28-27$f 12-Sep-11 30000.000 21-Sep-27 1242.000 21-Mar 21-Sep 97.49 8.5705 08.28-27$g 10-Oct-11 30000.000 21-Sep-27 1242.000 21-Mar 21-Sep 95.00 8.8708 (Dev PD-192.525 cr) 08.28-27$h 31-Oct-11 20000.000 21-Sep-27 828.000 21-Mar 21-Sep 94.12 8.9799 08.28-27$i 21-Nov-11 30000.000 21-Sep-27 1242.000 21-Mar 21-Sep 92.95 9.1280 08.28-27$j 02-Jan-12 30000.000 21-Sep-27 1242.000 21-Mar 21-Sep 94.75 8.9042 08.28-27$k 16-Apr-12 20000.000 21-Sep-27 828.000 21-Mar 21-Sep 96.16 8.7366 08.28-27$l 30-Apr-12 20000.000 21-Sep-27 828.000 21-Mar 21-Sep 95.45 8.8242 08.28-27$m 14-May-12 20000.000 21-Sep-27 828.000 21-Mar 21-Sep 95.09 8.8693 08.28-27$n 28-May-12 20000.000 21-Sep-27 828.000 21-Mar 21-Sep 95.83 8.7778 08.28-27$o 25-Jun-12 20000.000 21-Sep-27 828.000 21-Mar 21-Sep 98.48 8.4568 08.28-27$p 10-Sep-13 70000.000 21-Sep-27 2898.000 21-Mar 21-Sep 96.90 8.6654 08.28-27$q 30-Sep-13 60000.000 21-Sep-27 2484.000 21-Mar 21-Sep 92.95 9.1852 08.28-27$r 14-Oct-13 60000.000 21-Sep-27 2484.000 21-Mar 21-Sep 96.62 8.7021 08.28-27$s 05-Nov-13 60000.000 21-Sep-27 2484.000 21-Mar 21-Sep 95.27 8.8774 08.28-27$t 18-Nov-13 70000.000 21-Sep-27 2898.000 21-Mar 21-Sep 93.67 9.0904 08.28-27$u 23-Dec-13 70000.000 21-Sep-27 2898.000 21-Mar 21-Sep 92.95 9.1906 08.28-27$v 07-Apr-14 70000.000 21-Sep-27 2898.000 21-Mar 21-Sep 91.50 9.4055 08.28-27$w 05-May-14 70000.000 21-Sep-27 2898.000 21-Mar 21-Sep 93.71 9.1003 06.01-28^^ 08-Aug-03 30000.000 25-Mar-28 901.500 25-Sep 25-Mar 06.01-28b 05-Dec-03 50000.000 25-Mar-28 1502.500 25-Sep 25-Mar 96.90 6.2590 06.01-28c 07-May-04 30000.000 25-Mar-28 901.500 25-Sep 25-Mar 102.78 5.7930 06.01-28d 04-Jun-04 40000.000 25-Mar-28 1202.000 25-Sep 25-Mar 97.22 6.2348 08.60-28 02-Jun-14 70000.000 02-Jun-28 3010.000 2-Dec 2-Jun - 8.6000 08.60-28b 23-Jun-14 70000.000 02-Jun-28 3010.000 2-Dec 2-Jun 99.80 8.6238 06.13-28 04-Jun-03 30000.000 04-Jun-28 919.500 04-Dec 04-Jun 06.13-28b 02-Jul-03 30000.000 04-Jun-28 919.500 04-Dec 04-Jun 100.39 6.0989 06.13-28c 18-Jun-04 30000.000 04-Jun-28 919.500 04-Dec 04-Jun 98.03 6.2900 06.13-28d 02-Jul-04 20000.000 04-Jun-28 613.000 04-Dec 04-Jun 93.20 6.7039 09.20-30 30-Sep-13 20000.000 30-Sep-30 920.000 30-Mar 30-Sep - 9.2000 (Dev PD-290.744 cr) 09.20-30b 14-Oct-13 30000.000 30-Sep-30 1380.000 30-Mar 30-Sep 102.96 8.8587 09.20-30c 05-Nov-13 20000.000 30-Sep-30 920.000 30-Mar 30-Sep 101.77 8.9925 09.20-30d 18-Nov-13 20000.000 30-Sep-30 920.000 30-Mar 30-Sep 100.26 9.1671 09.20-30e 02-Dec-13 20000.000 30-Sep-30 920.000 30-Mar 30-Sep 100.92 9.0895 09.20-30f 23-Dec-13 20000.000 30-Sep-30 920.000 30-Mar 30-Sep 99.88 9.2111 09.20-30g 06-Jan-14 20000.000 30-Sep-30 920.000 30-Mar 30-Sep 99.80 9.2206 09.20-30h 03-Feb-14 20000.000 30-Sep-30 920.000 30-Mar 30-Sep 99.65 9.2389 09.20-30i 07-Apr-14 20000.000 30-Sep-30 920.000 30-Mar 30-Sep 98.92 9.3291 09.20-30j 21-Apr-14 30000.000 30-Sep-30 1380.000 30-Mar 30-Sep 99.50 9.2585 09.20-30k 05-May-14 30000.000 30-Sep-30 1380.000 30-Mar 30-Sep 101.34 9.0399 09.20-30l 19-May-14 30000.000 30-Sep-30 1380.000 30-Mar 30-Sep 102.12 8.9485 09.20-30m 02-Jun-14 20000.000 30-Sep-30 920.000 30-Mar 30-Sep 104.09 8.7230 09.20-30n 23-Jun-14 30000.000 30-Sep-30 1380.000 30-Mar 30-Sep 103.94 8.7389 08.97-30 05-Dec-11 30000.000 05-Dec-30 1345.500 05-Jun 05-Dec - 8.9700 08.97-30b 26-Dec-11 30000.000 05-Dec-30 1345.500 05-Jun 05-Dec 102.90 8.6548 08.97-30c 16-Jan-12 40000.000 05-Dec-30 1794.000 05-Jun 05-Dec 103.98 8.5401 08.97-30d 30-Jan-12 30000.000 05-Dec-30 1345.500 05-Jun 05-Dec 102.84 8.6595 08.97-30e 13-Feb-12 30000.000 05-Dec-30 1345.500 05-Jun 05-Dec 103.22 8.6187 08.97-30f 27-Feb-12 30000.000 05-Dec-30 1345.500 05-Jun 05-Dec 103.51 8.5877 08.97-30g 04-Apr-12 30000.000 05-Dec-30 1345.500 05-Jun 05-Dec 99.70 9.0010 (Dev PD-875.96 cr) 08.97-30h 23-Apr-12 20000.000 05-Dec-30 897.000 05-Jun 05-Dec 101.85 8.7648 08.97-30i 07-May-12 30000.000 05-Dec-30 1345.500 05-Jun 05-Dec 100.45 8.9185 08.97-30j 21-May-12 20000.000 05-Dec-30 897.000 05-Jun 05-Dec 101.35 8.8200 08.97-30k 11-Jun-12 30000.000 05-Dec-30 1345.500 05-Jun 05-Dec 104.48 8.4853 08.97-30l 03-Jul-12 20000.000 05-Dec-30 897.000 05-Jun 05-Dec 103.75 8.5605 08.97-30m 16-Jul-12 30000.000 05-Dec-30 1345.500 05-Jun 05-Dec 104.35 8.4965 08.97-30n 30-Jul-12 30000.000 05-Dec-30 1345.500 05-Jun 05-Dec 104.70 8.4590 08.97-30o 13-Aug-12 30000.000 05-Dec-30 1345.500 05-Jun 05-Dec 104.12 8.5193 08.97-30p 27-Aug-12 30000.000 05-Dec-30 1345.500 05-Jun 05-Dec 103.74 8.5590 08.97-30q 10-Sep-12 30000.000 05-Dec-30 1345.500 05-Jun 05-Dec 103.50 8.5842 (Dev PD-633.0340 cr) 08.97-30r 01-Oct-12 30000.000 05-Dec-30 1345.500 05-Jun 05-Dec 105.05 8.4202 08.97-30s 15-Oct-12 30000.000 05-Dec-30 1345.500 05-Jun 05-Dec 105.33 8.3908 08.97-30t 05-Nov-12 30000.000 05-Dec-30 1345.500 05-Jun 05-Dec 105.27 8.3969 08.97-30u 19-Nov-12 30000.000 05-Dec-30 1345.500 05-Jun 05-Dec 105.44 8.3792 08.97-30v 03-Dec-12 30000.000 05-Dec-30 1345.500 05-Jun 05-Dec 105.38 8.3856 08.97-30w 24-Dec-12 30000.000 05-Dec-30 1345.500 05-Jun 05-Dec 105.80 8.3402 08.97-30x 21-Jan-13 30000.000 05-Dec-30 1345.500 05-Jun 05-Dec 109.15 7.9974 08.97-30y 11-Feb-13 30000.000 05-Dec-30 1345.500 05-Jun 05-Dec 108.56 8.0547 08.97-30z 15-Apr-13 30000.000 05-Dec-30 1345.500 05-Jun 05-Dec 107.84 8.1240 08.97-30aa 06-May-13 30000.000 05-Dec-30 1345.500 05-Jun 05-Dec 109.07 7.9990 08.97-30ab 20-May-13 20000.000 05-Dec-30 897.000 05-Jun 05-Dec 115.45 7.3842 08.97-30ac 03-Jun-13 30000.000 05-Dec-30 1345.500 05-Jun 05-Dec 114.23 7.4970 08.97-30ad 24-Jun-13 30000.000 05-Dec-30 1345.500 05-Jun 05-Dec 111.77 7.7292 08.97-30ae 08-Jul-13 30000.000 05-Dec-30 1345.500 05-Jun 05-Dec 110.73 7.8293 08.28-32(con)$ 15-Feb-07 26871.100 15-Feb-32 1112.464 15-Aug 15-Feb 08.28-32b$ 26-May-08 40000.000 15-Feb-32 1656.000 15-Aug 15-Feb 97.56 8.5191 08.28-32c$ 07-Jul-08 40000.000 15-Feb-32 1656.000 15-Aug 15-Feb 84.30 10.0258 08.28-32d$ 29-Sep-08 40000.000 15-Feb-32 1656.000 15-Aug 15-Feb 90.65 9.2628 08.28-32e$ 10-Nov-08 40000.000 15-Feb-32 1656.000 15-Aug 15-Feb 98.33 8.4430 08.28-32f$ 31-Aug-09 20000.000 15-Feb-32 828.000 15-Aug 15-Feb 100.79 8.2018 08.28-32g$ 14-Sep-09 20000.000 15-Feb-32 828.000 15-Aug 15-Feb 100.00 8.2789 08.28-32h$ 29-Sep-09 20000.000 15-Feb-32 828.000 15-Aug 15-Feb 100.90 8.1901 08.28-32i$ 12-Oct-09 30000.000 15-Feb-32 1242.000 15-Aug 15-Feb 99.37 8.3408 08.28-32j$ 26-Oct-09 30000.000 15-Feb-32 1242.000 15-Aug 15-Feb 98.50 8.4282 08.28-32k$ 07-Dec-09 30000.000 15-Feb-32 1242.000 15-Aug 15-Feb 99.59 8.3188 08.28-32l$ 21-Dec-09 30000.000 15-Feb-32 1242.000 15-Aug 15-Feb 98.75 8.4035 08.28-32m$ 11-Jan-10 30000.000 15-Feb-32 1242.000 15-Aug 15-Feb 99.51 8.3276 08.28-32n$ 25-Jan-10 20000.000 15-Feb-32 828.000 15-Aug 15-Feb 100.00 8.2792 08.28-32o$ 16-Apr-10 30000.000 15-Feb-32 1242.000 15-Aug 15-Feb 96.57 8.6296 08.28-32p$ 03-May-10 20000.000 15-Feb-32 828.000 15-Aug 15-Feb 98.50 8.4294 08.28-32q$ 17-May-10 30000.000 15-Feb-32 1242.000 15-Aug 15-Feb 100.59 8.2193 08.28-32r$ 28-Jun-10 30000.000 15-Feb-32 1242.000 15-Aug 15-Feb 100.01 8.2774 08.28-32s$ 06-Jun-11 30000.000 15-Feb-32 1242.000 15-Aug 15-Feb 96.60 8.6011 08.28-32t$ 27-Jun-11 30000.000 15-Feb-32 1242.000 15-Aug 15-Feb 96.92 8.5997 08.28-32u$ 22-Aug-11 30000.000 15-Feb-32 1242.000 15-Aug 15-Feb 96.95 8.5988 08.28-32v$ 09-Jan-12 30000.000 15-Feb-32 1242.000 15-Aug 15-Feb 96.40 8.6596 08.28-32w$ 04-Jun-12 20000.000 15-Feb-32 828.000 15-Aug 15-Feb 96.52 8.6487 08.28-32x$ 09-Jul-12 20000.000 15-Feb-32 828.000 15-Aug 15-Feb 97.45 8.5489 08.28-32y$ 23-Jul-12 20000.000 15-Feb-32 828.000 15-Aug 15-Feb 98.29 8.4593 08.28-32z$ 06-Aug-12 20000.000 15-Feb-32 828.000 15-Aug 15-Feb 97.19 8.5786 08.28-32aa$ 21-Aug-12 20000.000 15-Feb-32 828.000 15-Aug 15-Feb 97.05 8.5943 08.28-32ab$ 03-Sep-12 20000.000 15-Feb-32 828.000 15-Aug 15-Feb 97.19 8.5787 08.28-32ac$ 24-Sep-12 20000.000 15-Feb-32 828.000 15-Aug 15-Feb 97.17 8.5805 08.28-32ad$ 22-Jul-13 30000.000 15-Feb-32 1242.000 15-Aug 15-Feb 97.75 8.5224 (Dev RBI-1337.65 cr) 08.28-32ae$ 05-Aug-13 30000.000 15-Feb-32 1242.000 15-Aug 15-Feb 95.90 8.7299 (Dev PD-430.8190 cr) 08.28-32af$ 19-Aug-13 30000.000 15-Feb-32 1242.000 15-Aug 15-Feb 91.89 9.2004 (Dev PD-164.00 cr) 08.28-32ag$ 02-Sep-13 30000.000 15-Feb-32 1242.000 15-Aug 15-Feb 90.77 9.3374 (Dev PD-440.3540 cr) 08.32-32(con)$ 02-Aug-07 24340.500 02-Aug-32 1012.565 02-Feb 02-Aug 08.32-32$b 10-May-10 20000.000 02-Aug-32 832.000 02-Feb 02-Aug 100.90 8.2291 08.32-32$c 31-May-10 30000.000 02-Aug-32 1248.000 02-Feb 02-Aug 100.70 8.2488 08.32-32$d 14-Jun-10 20000.000 02-Aug-32 832.000 02-Feb 02-Aug 101.00 8.2196 08.32-32$e 12-Jul-10 30000.000 02-Aug-32 1248.000 02-Feb 02-Aug 99.92 8.3271 08.32-32$f 09-Aug-10 30000.000 02-Aug-32 1248.000 02-Feb 02-Aug 99.10 8.4102 08.32-32$g 08-Apr-13 20000.000 02-Aug-32 832.000 02-Feb 02-Aug 100.95 8.2190 08.32-32$h 22-Apr-13 30000.000 02-Aug-32 1248.000 02-Feb 02-Aug 103.76 7.9340 08.32-32$i 13-May-13 20000.000 02-Aug-32 832.000 02-Feb 02-Aug 106.56 7.6605 08.32-32$j 27-May-13 30000.000 02-Aug-32 1248.000 02-Feb 02-Aug 109.10 7.4212 08.32-32$k 10-Jun-13 20000.000 02-Aug-32 832.000 02-Feb 02-Aug 108.55 7.4717 08.32-32$l 02-Jul-13 30000.000 02-Aug-32 1248.000 02-Feb 02-Aug 104.61 7.8489 08.32-32$m 15-Jul-13 30000.000 02-Aug-32 1248.000 02-Feb 02-Aug 104.61 7.8489 08.32-32$n 29-Jul-13 30000.000 02-Aug-32 1248.000 02-Feb 02-Aug 97.63 8.5747 (Dev RBI- 959.25 cr) 08.32-32$o 12-Aug-13 30000.000 02-Aug-32 1248.000 02-Feb 02-Aug 96.11 8.7431 08.32-32$p 26-Aug-13 30000.000 02-Aug-32 1248.000 02-Feb 02-Aug 94.53 8.9225 08.32-32$q 24-Sep-13 30000.000 02-Aug-32 1248.000 02-Feb 02-Aug 91.75 9.2505 (Dev RBI- 1214.34 cr) 08.32-32$r 07-Oct-13 30000.000 02-Aug-32 1248.000 02-Feb 02-Aug 92.58 9.1514 08.32-32$s 21-Oct-13 20000.000 02-Aug-32 832.000 02-Feb 02-Aug 93.08 9.0926 08.32-32$t 11-Nov-13 20000.000 02-Aug-32 832.000 02-Feb 02-Aug 91.05 9.3378 08.32-32$u 25-Nov-13 20000.000 02-Aug-32 832.000 02-Feb 02-Aug 91.87 9.2391 08.32-32$v 09-Dec-13 20000.000 02-Aug-32 832.000 02-Feb 02-Aug 91.60 9.2729 08.32-32$w 30-Dec-13 20000.000 02-Aug-32 832.000 02-Feb 02-Aug 91.48 9.2894 08.32-32$x 13-Jan-14 20000.000 02-Aug-32 832.000 02-Feb 02-Aug 92.99 9.1088 08.32-32$y 10-Feb-14 20000.000 02-Aug-32 832.000 02-Feb 02-Aug 92.70 9.1454 08.32-32$z 15-Apr-14 30000.000 02-Aug-32 1248.000 02-Feb 02-Aug 91.20 9.3291 08.32-32$aa 28-Apr-14 20000.000 02-Aug-32 832.000 02-Feb 02-Aug 93.19 9.0884 08.32-32$ab 12-May-14 20000.000 02-Aug-32 832.000 02-Feb 02-Aug 93.90 9.0048 08.32-32$ac 26-May-14 30000.000 02-Aug-32 1248.000 02-Feb 02-Aug 94.68 8.9140 08.32-32$ad 09-Jun-14 20000.000 02-Aug-32 832.000 02-Feb 02-Aug 97.89 8.5489 08.33-32$ 21-Sep-07 15224.800 21-Sep-32 634.113 21-Mar 21-Sep 07.95-32 28-Aug-02 20000.000 28-Aug-32 795.000 28-Feb 28-Aug 07.95-32b 09-Oct-02 30000.000 28-Aug-32 1192.500 28-Feb 28-Aug 100.72 7.8858 07.95-32c 23-Apr-03 20000.000 28-Aug-32 795.000 28-Feb 28-Aug 121.51 6.3274 07.95-32dr 23-Apr-03 20000.000 28-Aug-32 795.000 28-Feb 28-Aug 121.51 07.95-32e 16-Jul-03 30000.000 28-Aug-32 1192.500 28-Feb 28-Aug 123.38 6.2041 07.95-32f 09-Nov-04 20000.000 28-Aug-32 795.000 28-Feb 28-Aug 96.81 8.2423 07.95-32g 06-Apr-05 30000.000 28-Aug-32 1192.500 28-Feb 28-Aug 101.75 7.7933 07.95-32h 26-Apr-06 40000.000 28-Aug-32 1590.000 28-Feb 28-Aug 99.33 8.0038 07.95-32i 23-Jul-07 30000.000 28-Aug-32 1192.500 28-Feb 28-Aug 95.82 8.3452 07.95-32j 06-Aug-07 40000.000 28-Aug-32 1590.000 28-Feb 28-Aug 94.83 8.4487 07.95-32k 15-Oct-07 40000.000 28-Aug-32 1590.000 28-Feb 28-Aug 94.82 8.4503 07.95-32l 15-Apr-08 40000.000 28-Aug-32 1590.000 28-Feb 28-Aug 92.63 8.6734 07.95-32m 12-May-08 40000.000 28-Aug-32 1590.000 28-Feb 28-Aug 95.76 8.3520 07.95-32n 09-Jun-08 40000.000 28-Aug-32 1590.000 28-Feb 28-Aug 92.18 8.7220 07.95-32o 08-Aug-08 40000.000 28-Aug-32 1590.000 28-Feb 28-Aug 82.30 9.8813 07.95-32p 15-Sep-08 30000.000 28-Aug-32 1192.500 28-Feb 28-Aug 92.50 8.6993 07.95-32q 03-Nov-08 40000.000 28-Aug-32 1590.000 28-Feb 28-Aug 98.62 8.0797 07.95-32r 17-Nov-08 40000.000 28-Aug-32 1590.000 28-Feb 28-Aug 97.21 8.2170 07.50-34 10-Aug-04 20000.000 10-Aug-34 750.000 10-Feb 10-Aug 7.5000 07.50-34b 05-Jan-05 20000.000 10-Aug-34 750.000 10-Feb 10-Aug 104.80 7.1085 07.50-34c 20-Apr-05 20000.000 10-Aug-34 750.000 10-Feb 10-Aug 95.00 7.9406 07.50-34d 04-May-05 20000.000 10-Aug-34 750.000 10-Feb 10-Aug 94.58 7.9796 07.50-34e 12-Aug-05 30000.000 10-Aug-34 1125.000 10-Feb 10-Aug 100.65 7.4449 07.50-34f 19-Aug-05 30000.000 10-Aug-34 1125.000 10-Feb 10-Aug 99.44 7.5476 07.50-34g 12-Apr-06 30000.000 10-Aug-34 1125.000 10-Feb 10-Aug 94.73 7.9701 07.50-34h 05-May-06 40000.000 10-Aug-34 1500.000 10-Feb 10-Aug 92.90 8.1442 07.50-34i 12-Jul-06 20000.000 10-Aug-34 750.000 10-Feb 10-Aug 86.99 8.7504 07.50-34j 11-Sep-06 30000.000 10-Aug-34 1125.000 10-Feb 10-Aug 89.93 8.4533 (Dev RBI-3385.6160 cr) 07.50-34k 06-Nov-06 30000.000 10-Aug-34 1125.000 10-Feb 10-Aug 94.23 8.0190 07.50-34l 15-Dec-08 40000.000 10-Aug-34 1500.000 10-Feb 10-Aug 106.06 6.9876 07.50-34m 12-Jan-09 40000.000 10-Aug-34 1500.000 10-Feb 10-Aug 98.87 7.6000 07.50-34n 25-Feb-09 20000.000 10-Aug-34 750.000 10-Feb 10-Aug 97.19 7.7541 07.50-34o 13-Apr-09 40000.000 10-Aug-34 1500.000 10-Feb 10-Aug 97.35 7.7387 07.50-34p 24-Apr-09 40000.000 10-Aug-34 1500.000 10-Feb 10-Aug 103.04 7.2349 07.50-34q 25-May-09 20000.000 10-Aug-34 750.000 10-Feb 10-Aug 99.30 7.5610 07.50-34r 08-Jun-09 20000.000 10-Aug-34 750.000 10-Feb 10-Aug 97.25 7.7485 07.50-34s 22-Jun-09 20000.000 10-Aug-34 750.000 10-Feb 10-Aug 96.68 7.8021 07.50-34t 13-Jul-09 20000.000 10-Aug-34 750.000 10-Feb 10-Aug 94.83 7.9791 07.50-34u 09-Nov-09 20000.000 10-Aug-34 750.000 10-Feb 10-Aug 91.15 8.3495 07.50-34v 23-Nov-09 30000.000 10-Aug-34 1125.000 10-Feb 10-Aug 91.84 8.2789 07.17-35r 25-Jan-05 3500.000 25-Jan-35 125.475 25-Jul 25-Jan (FRB 11) 07.40-35 09-Sep-05 30000.000 09-Sep-35 1110.000 09-Mar 09-Sep 7.4000 07.40-35b 07-Oct-05 30000.000 09-Sep-35 1110.000 09-Mar 09-Sep 97.00 7.6560 07.40-35c 09-Nov-05 30000.000 09-Sep-35 1110.000 09-Mar 09-Sep 96.18 7.7282 07.40-35d 07-Dec-05 30000.000 09-Sep-35 1110.000 09-Mar 09-Sep 98.16 7.5547 07.40-35e 10-Jan-06 40000.000 09-Sep-35 1480.000 09-Mar 09-Sep 99.60 7.4323 07.40-35f 08-Feb-06 30000.000 09-Sep-35 1110.000 09-Mar 09-Sep 97.27 7.6330 07.40-35g 07-Mar-06 100000.000 09-Sep-35 3700.000 09-Mar 09-Sep 95.72 8.3300 07.40-35h 05-Jan-09 40000.000 09-Sep-35 1480.000 09-Mar 09-Sep 110.92 6.5293 07.40-35i 29-May-09 30000.000 09-Sep-35 1110.000 09-Mar 09-Sep 95.66 7.7889 07.40-35j 12-Jun-09 20000.000 09-Sep-35 740.000 09-Mar 09-Sep 95.22 7.8303 07.40-35k 29-Jun-09 20000.000 09-Sep-35 740.000 09-Mar 09-Sep 94.49 7.8996 07.40-35l 20-Jul-09 20000.000 09-Sep-35 740.000 09-Mar 09-Sep 96.25 7.7351 07.40-35m 02-Jul-13 20000.000 09-Sep-35 740.000 09-Mar 09-Sep 95.80 7.7994 07.40-35n 15-Jul-13 30000.000 09-Sep-35 1110.000 09-Mar 09-Sep 95.90 7.7900 07.40-35o 05-Aug-13 20000.000 09-Sep-35 740.000 09-Mar 09-Sep 87.07 8.7288 07.40-35p 19-Aug-13 30000.000 09-Sep-35 1110.000 09-Mar 09-Sep 83.12 9.1997 (Dev PD-366.40 cr) 08.33-36 07-Jun-06 40000.000 07-Jun-36 1666.000 07-Dec 07-Jun 08.33-36b 21-Aug-06 30000.000 07-Jun-36 1249.500 07-Dec 07-Jun 95.76 8.7296 08.33-36c 16-Oct-06 30000.000 07-Jun-36 1249.500 07-Dec 07-Jun 102.50 8.1046 08.33-36d 11-Dec-06 40000.000 07-Jun-36 1666.000 07-Dec 07-Jun 108.27 7.6312 08.33-36e 15-Jan-07 40000.000 07-Jun-36 1666.000 07-Dec 07-Jun 101.00 8.2379 08.33-36f 12-Feb-07 30000.000 07-Jun-36 1249.500 07-Dec 07-Jun 101.53 8.1898 08.33-36g 12-Mar-07 30000.000 07-Jun-36 1249.500 07-Dec 07-Jun 99.22 8.4000 08.33-36h 13-Apr-07 40000.000 07-Jun-36 1666.000 07-Dec 07-Jun 97.37 8.5752 08.33-36i 14-May-07 40000.000 07-Jun-36 1666.000 07-Dec 07-Jun 96.71 8.6399 08.33-36j 06-Jun-07 30000.000 07-Jun-36 1249.500 07-Dec 07-Jun 97.96 8.5207 08.33-36k 09-Jul-07 40000.000 07-Jun-36 1666.000 07-Dec 07-Jun 98.72 8.4478 08.33-36l 10-Sep-07 30000.000 07-Jun-36 1249.500 07-Dec 07-Jun 99.13 8.4087 08.33-36m 12-Nov-07 30000.000 07-Jun-36 1249.500 07-Dec 07-Jun 99.34 8.3903 08.33-36n 17-Dec-07 20000.000 07-Jun-36 833.000 07-Dec 07-Jun 100.76 8.2599 08.33-36o 14-Jan-08 40000.000 07-Jun-36 1666.000 07-Dec 07-Jun 104.90 7.8938 08.33-36p 11-Feb-08 40000.000 07-Jun-36 1666.000 07-Dec 07-Jun 106.36 7.7698 08.33-36q 22-Apr-08 40000.000 07-Jun-36 1666.000 07-Dec 07-Jun 95.44 8.7675 08.33-36r 16-Apr-12 20000.000 07-Jun-36 833.000 07-Dec 07-Jun 95.30 8.8009 08.33-36s 30-Apr-12 30000.000 07-Jun-36 1249.500 07-Dec 07-Jun 93.82 8.9583 08.33-36t 14-May-12 20000.000 07-Jun-36 833.000 07-Dec 07-Jun 93.94 8.9462 08.33-36u 28-May-12 30000.000 07-Jun-36 1249.500 07-Dec 07-Jun 94.35 8.9034 08.33-36v 11-Jun-12 20000.000 07-Jun-36 833.000 07-Dec 07-Jun 97.85 8.5420 08.33-36w 03-Jul-12 20000.000 07-Jun-36 833.000 07-Dec 07-Jun 97.20 8.6069 08.33-36x 16-Jul-12 30000.000 07-Jun-36 1249.500 07-Dec 07-Jun 97.36 8.5904 08.33-36y 30-Jul-12 20000.000 07-Jun-36 833.000 07-Dec 07-Jun 97.80 8.5458 08.33-36z 13-Aug-12 20000.000 07-Jun-36 833.000 07-Dec 07-Jun 97.47 8.5790 08.33-36aa 27-Aug-12 20000.000 07-Jun-36 833.000 07-Dec 07-Jun 97.51 8.5749 08.33-36ab 10-Sep-12 20000.000 07-Jun-36 833.000 07-Dec 07-Jun 97.87 8.5387 08.33-36ac 01-Oct-12 20000.000 07-Jun-36 833.000 07-Dec 07-Jun 98.66 8.4599 06.83-39 19-Jan-09 30000.000 19-Jan-39 1024.500 19-Jul 19-Jan - 6.8300 06.83-39b 02-Feb-09 30000.000 19-Jan-39 1024.500 19-Jul 19-Jan 93.75 7.3487 06.83-39c 16-Feb-09 20000.000 19-Jan-39 683.000 19-Jul 19-Jan 93.51 7.3696 06.83-39d 09-Mar-09 20000.000 19-Jan-39 683.000 19-Jul 19-Jan 87.78 7.9002 06.83-39e 11-May-09 30000.000 19-Jan-39 1024.500 19-Jul 19-Jan 92.06 7.4996 08.30-40 02-Jul-10 30000.000 02-Jul-40 1245.000 02-Jan 02-Jul - 8.3000 08.30-40b 02-Aug-10 20000.000 02-Jul-40 830.000 02-Jan 02-Jul 99.67 8.3290 08.30-40c 23-Aug-10 30000.000 02-Jul-40 1245.000 02-Jan 02-Jul 98.90 8.3995 08.30-40d 06-Sep-10 30000.000 02-Jul-40 1245.000 02-Jan 02-Jul 98.90 8.3993 08.30-40e 27-Sep-10 20000.000 02-Jul-40 830.000 02-Jan 02-Jul 99.25 8.3668 08.30-40f 11-Oct-10 30000.000 02-Jul-40 1245.000 02-Jan 02-Jul 98.69 8.4187 08.30-40g 25-Oct-10 20000.000 02-Jul-40 830.000 02-Jan 02-Jul 98.10 8.4741 08.30-40h 15-Nov-10 30000.000 02-Jul-40 1245.000 02-Jan 02-Jul 97.91 8.4924 08.30-40i 06-Dec-10 30000.000 02-Jul-40 1245.000 02-Jan 02-Jul 97.90 8.4940 08.30-40j 27-Dec-10 20000.000 02-Jul-40 830.000 02-Jan 02-Jul 98.45 8.4431 08.30-40k 17-Jan-11 30000.000 02-Jul-40 1245.000 02-Jan 02-Jul 97.54 8.5288 08.30-40l 07-Feb-11 30000.000 02-Jul-40 1245.000 02-Jan 02-Jul 97.01 8.5789 08.30-40m 11-Apr-11 30000.000 02-Jul-40 1245.000 02-Jan 02-Jul 98.78 8.4108 08.30-40n 25-Apr-11 30000.000 02-Jul-40 1245.000 02-Jan 02-Jul 97.84 8.4994 08.30-40o 16-May-11 30000.000 02-Jul-40 1245.000 02-Jan 02-Jul 96.39 8.6393 08.30-40p 30-May-11 30000.000 02-Jul-40 1245.000 02-Jan 02-Jul 96.20 8.6583 08.30-40q 04-Jul-11 30000.000 02-Jul-40 1245.000 02-Jan 02-Jul 96.20 8.6598 08.30-40r 18-Jul-11 30000.000 02-Jul-40 1245.000 02-Jan 02-Jul 96.91 8.5902 08.30-40s 01-Aug-11 30000.000 02-Jul-40 1245.000 02-Jan 02-Jul 95.49 8.7289 08.30-40t 16-Aug-11 30000.000 02-Jul-40 1245.000 02-Jan 02-Jul 96.92 8.5886 08.30-40u 05-Sep-11 30000.000 02-Jul-40 1245.000 02-Jan 02-Jul 96.09 8.6692 08.30-40v 10-Oct-11 30000.000 02-Jul-40 1245.000 02-Jan 02-Jul 93.59 8.9204 (Dev PD-705.83 cr) 08.30-40w 31-Oct-11 30000.000 02-Jul-40 1245.000 02-Jan 02-Jul 93.03 8.9787 08.30-40x 14-Nov-11 30000.000 02-Jul-40 1245.000 02-Jan 02-Jul 90.45 9.2535 (Dev PD-861.38 cr) 08.30-40y 28-Nov-11 40000.000 02-Jul-40 1660.000 02-Jan 02-Jul 90.22 9.2794 08.83-41 12-Dec-11 30000.000 12-Dec-41 1324.500 12-Jun 12-Dec 8.83 - 08.83-41b 02-Jan-12 30000.000 12-Dec-41 1324.500 12-Jun 12-Dec 100.05 8.8243 08.83-41c 23-Jan-12 30000.000 12-Dec-41 1324.500 12-Jun 12-Dec 103.59 8.4958 08.83-41d 06-Feb-12 30000.000 12-Dec-41 1324.500 12-Jun 12-Dec 103.00 8.5488 08.83-41e 21-Feb-12 30000.000 12-Dec-41 1324.500 12-Jun 12-Dec 102.44 8.5996 08.83-41f 12-Mar-12 30000.000 12-Dec-41 1324.500 12-Jun 12-Dec 102.22 8.6195 08.83-41g 04-Apr-12 30000.000 12-Dec-41 1324.500 12-Jun 12-Dec 97.65 9.0571 08.83-41h 23-Apr-12 30000.000 12-Dec-41 1324.500 12-Jun 12-Dec 100.20 8.8091 08.83-41i 07-May-12 30000.000 12-Dec-41 1324.500 12-Jun 12-Dec 98.31 8.9926 08.83-41j 21-May-12 20000.000 12-Dec-41 883.000 12-Jun 12-Dec 99.01 8.9246 08.83-41k 04-Jun-12 20000.000 12-Dec-41 883.000 12-Jun 12-Dec 101.10 8.7253 08.83-41l 25-Jun-12 20000.000 12-Dec-41 883.000 12-Jun 12-Dec 102.13 8.6290 08.83-41m 09-Jul-12 30000.000 12-Dec-41 1324.500 12-Jun 12-Dec 101.91 8.6488 08.83-41n 23-Jul-12 20000.000 12-Dec-41 883.000 12-Jun 12-Dec 102.77 8.5691 08.83-41o 06-Aug-12 20000.000 12-Dec-41 883.000 12-Jun 12-Dec 101.90 8.6489 08.83-41p 21-Aug-12 20000.000 12-Dec-41 883.000 12-Jun 12-Dec 101.89 8.6495 08.83-41q 03-Sep-12 20000.000 12-Dec-41 883.000 12-Jun 12-Dec 102.22 8.6188 08.83-41r 24-Sep-12 20000.000 12-Dec-41 883.000 12-Jun 12-Dec 103.00 8.5471 08.83-41s 08-Oct-12 30000.000 12-Dec-41 1324.500 12-Jun 12-Dec 104.37 8.4235 08.83-41t 22-Oct-12 30000.000 12-Dec-41 1324.500 12-Jun 12-Dec 105.20 8.3500 08.83-41u 12-Nov-12 30000.000 12-Dec-41 1324.500 12-Jun 12-Dec 104.33 8.4275 08.83-41v 26-Nov-12 30000.000 12-Dec-41 1324.500 12-Jun 12-Dec 103.51 8.5017 08.83-41w 10-Dec-12 20000.000 12-Dec-41 883.000 12-Jun 12-Dec 104.65 8.3998 08.83-41x 15-Apr-13 30000.000 12-Dec-41 1324.500 12-Jun 12-Dec 107.37 8.1593 08.83-41y 06-May-13 30000.000 12-Dec-41 1324.500 12-Jun 12-Dec 109.03 8.0192 08.83-41z 20-May-13 30000.000 12-Dec-41 1324.500 12-Jun 12-Dec 116.75 7.4105 08.83-41aa 03-Jun-13 30000.000 12-Dec-41 1324.500 12-Jun 12-Dec 115.09 7.5357 08.83-41ab 24-Jun-13 30000.000 12-Dec-41 1324.500 12-Jun 12-Dec 112.47 7.7389 08.83-41ac 02-Sep-13 30000.000 12-Dec-41 1324.500 12-Jun 12-Dec 94.83 9.3504 (Dev PD-1376.49 cr) 08.83-41ad 30-Sep-13 30000.000 12-Dec-41 1324.500 12-Jun 12-Dec 94.38 9.3986 08.83-41ae 14-Oct-13 20000.000 12-Dec-41 883.000 12-Jun 12-Dec 98.36 8.9889 08.83-41af 05-Nov-13 20000.000 12-Dec-41 883.000 12-Jun 12-Dec 97.17 9.1092 08.83-41ag 18-Nov-13 20000.000 12-Dec-41 883.000 12-Jun 12-Dec 95.43 9.2894 08.83-41ah 02-Dec-13 30000.000 12-Dec-41 1324.500 12-Jun 12-Dec 96.39 9.1903 08.30-42 31-Dec-12 30000.000 31-Dec-42 1245.000 30-Jun 31-Dec - 8.3000 08.30-42b 04-Feb-13 30000.000 31-Dec-42 1245.000 30-Jun 31-Dec 101.83 8.1349 08.30-42c 18-Feb-13 30000.000 31-Dec-42 1245.000 30-Jun 31-Dec 103.12 8.0219 08.30-42d 08-Apr-13 30000.000 31-Dec-42 1245.000 30-Jun 31-Dec 100.80 8.2257 08.30-42e 22-Apr-13 30000.000 31-Dec-42 1245.000 30-Jun 31-Dec 103.77 7.9653 08.30-42f 13-May-13 30000.000 31-Dec-42 1245.000 30-Jun 31-Dec 106.82 7.7103 08.30-42g 27-May-13 30000.000 31-Dec-42 1245.000 30-Jun 31-Dec 110.24 7.4382 08.30-42h 10-Jun-13 30000.000 31-Dec-42 1245.000 30-Jun 31-Dec 109.60 7.4881 08.30-42i 08-Jul-13 30000.000 31-Dec-42 1245.000 30-Jun 31-Dec 105.06 7.8564 08.30-42j 22-Jul-13 30000.000 31-Dec-42 1245.000 30-Jun 31-Dec 97.30 8.5515 (Dev PD-1142.2870 cr) 08.30-42k 12-Aug-13 30000.000 31-Dec-42 1245.000 30-Jun 31-Dec 94.97 8.7785 08.30-42l 26-Aug-13 30000.000 31-Dec-42 1245.000 30-Jun 31-Dec 93.57 8.9197 (Dev PD-533.896 cr) 08.30-42m 24-Sep-13 30000.000 31-Dec-42 1245.000 30-Jun 31-Dec 90.48 9.2451 (Dev PD-1305.4550 cr) 08.30-42n 07-Oct-13 30000.000 31-Dec-42 1245.000 30-Jun 31-Dec 90.45 9.2486 08.30-42o 21-Oct-13 20000.000 31-Dec-42 830.000 30-Jun 31-Dec 91.76 9.1086 08.30-42p 11-Nov-13 20000.000 31-Dec-42 830.000 30-Jun 31-Dec 89.67 9.3351 08.30-42q 25-Nov-13 30000.000 31-Dec-42 1245.000 30-Jun 31-Dec 90.29 9.2679 08.30-42r 09-Dec-13 20000.000 31-Dec-42 830.000 30-Jun 31-Dec 90.37 9.2600 08.30-42s 06-Jan-14 20000.000 31-Dec-42 830.000 30-Jun 31-Dec 90.30 9.2689 08.30-42t 03-Feb-14 30000.000 31-Dec-42 1245.000 30-Jun 31-Dec 89.82 9.3209 08.30-42u 15-Apr-14 20000.000 31-Dec-42 830.000 30-Jun 31-Dec 89.85 9.3182 08.30-42v 28-Apr-14 30000.000 31-Dec-42 1245.000 30-Jun 31-Dec 91.69 9.1195 08.30-42w 12-May-14 30000.000 31-Dec-42 1245.000 30-Jun 31-Dec 92.64 9.0198 08.30-42x 26-May-14 20000.000 31-Dec-42 830.000 30-Jun 31-Dec 93.87 8.8932 08.30-42y 09-Jun-14 30000.000 31-Dec-42 1245.000 30-Jun 31-Dec 97.02 8.5804 09.23-43 23-Dec-13 20000.000 23-Dec-43 923.000 23-Jun 23-Dec - 9.2300 09.23-43b 30-Dec-13 30000.000 23-Dec-43 1384.500 23-Jun 23-Dec 99.47 9.2823 09.23-43c 13-Jan-14 30000.000 23-Dec-43 1384.500 23-Jun 23-Dec 100.81 9.1494 09.23-43^ Jan 2014 270119.200 23-Dec-43 12466.001 09.23-43^ 13-Mar-14 44603.620 23-Dec-43 2058.457 09.23-43d 07-Apr-14 30000.000 23-Dec-43 1384.500 23-Jun 23-Dec 98.09 9.4198 (Dev PD-864.16 cr) 09.23-43e 21-Apr-14 30000.000 23-Dec-43 1384.500 23-Jun 23-Dec 99.27 9.3004 09.23-43f 05-May-14 20000.000 23-Dec-43 923.000 23-Jun 23-Dec 101.53 9.0784 09.23-43g 19-May-14 30000.000 23-Dec-43 1384.500 23-Jun 23-Dec 102.47 8.9887 09.23-43h 02-Jun-14 30000.000 23-Dec-43 1384.500 23-Jun 23-Dec 104.50 8.7993 09.23-43i 23-Jun-14 20000.000 23-Dec-43 923.000 23-Jun 23-Dec 105.06 8.7488 ========== Total 36219733.948 Notes: cr--crore; 1 crore--10 million; rs--rupees. n.a.--not applicable; YTM--yield to maturity. b/c/d/e/f/g/h/i/j/k/l/m/n/o/p/q/r/s/t/u/v/w/x/y/z :reissue 2nd/3rd/4th/5th/ 6th/7th/8th/9th/10th/11th/12th/13th/14th/15th/16th/17th/18th/19th/20th/21st/ 22nd/23rd/24th/25th/26th issue merged with respective first issue. A: issued to RBI on "private placement-cum-tap basis". r: privately-placed with Reserve Bank of India (RBI). t: "on tap" issue. FRB3: CUT-OFF Mark-up: 0.34 Floating rate bond to be resetted every 6 months. (Devolvement on PD's at 115.00 cr rupees. Previous the coupon was 7.73%, 8.38%, 8.48%, 8.87%, 8.52%, 7.56%, 5.56%, 4.90%, 4.12%, 6.70%, 8.01%, 7.92%, 8.04%, 7.33%, 6.69%, 6.29%, 5.93%, 4.82%, 4.77%, 5.26%, 5.92%, 6.84%) FRB6: CUT-OFF Mark-up: 0.09 Floating rate bond to be resetted annually. (Previous the coupon was 7.08%, 4.63%, 7.81%, 7.57%, 7.04%, 5.96%, 5.60%, 4.62%) FRB7: CUT-OFF Mark-up: 0.04 Floating rate bond to be resetted annually. (Previous the coupon was 7.62%, 8.29%, 7.85%, 5.05%, 3.91%, 7.49%, 7.83%, 6.15%, 5.66%, 4.49%) FRB8: CUT-OFF Mark-up: 0.19 Floating rate bond to be resetted annually. (Previous the coupon was 8.24%, 8.49%, 5.66%, 4.11%, 8.01%, 7.88%, 6.83%, 5.78%, 4.71%) FRB9: CUT-OFF Mark-up: 0.50 Floating rate bond to be resetted annually. (Previous the coupon was 8.51%, 8.82%,6.36%, 4.26%, 9.87%, 7.48%, 7.5%, 6.24%, 5.12%) FRB11:Subordinated debt of IDFC was transferred against a new dated security viz. GOI FRB 2035 which was issued to the RBI on a pvt. placement basis. The Bonds will carry a coupon of 6.49% for the 1st 5 yrs and will be Reset every 5 yrs. The coupon of the FRB has been fixed on the basis of secondary mkt transactions in GOI securities on January 24 2005. (Previous the coupon was 6.49%) FRB12:Floating rate bond to be resetted every 6 months. (Previous the coupon was 8.92%, 7.34%, 8.15%, 8.30%, 8.76%, 8.23%, 7.23%, 4.92%, 3.79%) ^^: Notional Date of issue is 25th Mar 03 ^ : Buyback/switching operations in the year 2014 # : Reissue in lieu of buyback. @ : RBI has bought back 10.25% 2012-181crs, 09.00% 2013-248crs, 12.40% 2013-1708crs, 10.47% 2015-570crs, 11.50% 2015-613crs, 10.45% 2018-284crs on 22 July 2003. $ : Conversion of Nationalised Banks Recapitalisation Bond ##: Call Put Option for 5 Crores was carried out by 1 SGL account holder Source : www.rbi.org.in MSS de-sequested details - www.finmin.nic.in