March 27 India's central bank on Tuesday released the issuance calendar of government bonds for April-September. The government has outlined a total borrowing of 5.7 trillion rupees ($112.4 billion) for the full fiscal year, with 3.7 trillion rupees expected to be completed in the first half of 2012/13. Following is the table for the issuances for April-September: Sr. No. Week of Amount Security-wise allocation Auction (Crore) 1 April 2-6, 18,000 i) 5-9 Years for 4,000-5000 2012 cr. ii) 10-14 Years for 7,000-8,000 cr. iii) 15-19 Years for `3,000-4000 cr. iv) 20 Years & Above for 3,000-4,000 cr. 2 April 9-13, 15,000 i) 5-9 Years for `4,000-5000 2012 cr. ii) 10-14 Years for `6,000-7,000 cr. iii) 15-19 Years for `2,000-3000 cr. iv) 20 Years & Above for `2,000-3,000 cr. 3 April 16-20, 16,000 i) 5-9 Years for `4,000-5000 2012 cr. ii) 10-14 Years for `6,000-7,000 cr. iii) 15-19 Years for `2,000-3000 cr. iv) 20 Years & Above for `2,000-3,000 cr. 4 April 23-27, 16,000 i) 5-9 Years for `4,000-5000 2012 cr. ii) 10-14 Years for `6,000-7,000 cr. iii) 15-19 Years for `2,000-3000 cr. iv) 20 Years & Above for `2,000-3,000 cr. 5 April 30-May 18,000 i) 5-9 Years for `4,000-5000 4, 2012 cr. ii) 10-14 Years for `7,000-8,000 cr. iii) 15-19 Years for `3,000-4000 cr. iv) 20 Years & Above for `3,000-4,000 cr. 6 May 7-11, 15,000 i) 5-9 Years for `4,000-5000 2012 cr. ii) 10-14 Years for `6,000-7,000 cr. iii) 15-19 Years for `2,000-3000 cr. iv) 20 Years & Above for `2,000-3,000 cr. 7 May 14-18, 15,000 i) 5-9 Years for `4,000-5000 2012 cr. ii) 10-14 Years for `6,000-7,000 cr. iii) 15-19 Years for `2,000-3000 cr. iv) 20 Years & Above for `2,000-3,000 cr. 8 May 21-25, 15,000 i) 5-9 Years for `4,000-5000 2012 cr. ii) 10-14 Years for `6,000-7,000 cr. iii) 15-19 Years for `2,000-3000 cr. iv) 20 Years & Above for `2,000-3,000 cr. 9 May 28-June 15,000 i) 5-9 Years for `4,000-5000 1, 2012 cr. ii) 10-14 Years for `6,000-7,000 cr. iii) 15-19 Years for `2,000-3000 cr. iv) 20 Years & Above for `2,000-3,000 cr. 10 June 4-8, 15,000 i) 5-9 Years for `4,000-5000 2012 cr. ii) 10-14 Years for `6,000-7,000 cr. iii) 15-19 Years for `2,000-3000 cr. iv) 20 Years & Above for `2,000-3,000 cr. 11 June 18-22, 15,000 i) 5-9 Years for `4,000-5000 2012 cr. ii) 10-14 Years for `6,000-7,000 cr. iii) 15-19 Years for `2,000-3000 cr. iv) 20 Years & Above for `2,000-3,000 cr. 12 June 25-29, 15,000 i) 5-9 Years for `4,000-5000 2012 cr. ii) 10-14 Years for ` 6,000-7,000 cr. iii) 15-19 Years for ` 2,000-3000 cr. iv) 20 Years & Above for `2,000-3,000 cr. 13 July 2-6, 15,000 i) 5-9 Years for `4,000-5000 2012 cr. ii) 10-14 Years for `6,000-7,000 cr. iii) 15-19 Years for `2,000-3000 cr. iv) 20 Years & Above for `2,000-3,000 cr. 14 July 9-13, 16,000 i) 5-9 Years for `4,000-5000 2012 cr. ii) 10-14 Years for `6,000-7,000 cr. iii) 15-19 Years for `2,000-3000 cr. iv) 20 Years & Above for `2,000-3,000 cr. 15 July 16-20, 15,000 i) 5-9 Years for `4,000-5000 2012 cr. ii) 10-14 Years for `6,000-7,000 cr. iii) 15-19 Years for `2,000-3000 cr. iv) 20 Years & Above for `2,000-3,000 cr. 16 July 23-27, 15,000 i) 5-9 Years for `4,000-5000 2012 cr. ii) 10-14 Years for `6,000-7,000 cr. iii) 15-19 Years for `2,000-3000 cr. iv) 20 Years & Above for `2,000-3,000 cr. 17 July 15,000 i) 5-9 Years for `4,000-5000 30-August 3, cr. 2012 ii) 10-14 Years for `6,000-7,000 cr. iii) 15-19 Years for `2,000-3000 cr. iv) 20 Years & Above for `2,000-3,000 cr. 18 August 6-10, 15,000 i) 5-9 Years for `4,000-5000 2012 cr. ii) 10-14 Years for `6,000-7,000 cr. iii) 15-19 Years for `2,000-3000 cr. iv) 20 Years & Above for `2,000-3,000 cr. 19 August 15,000 i) 5-9 Years for `4,000-5000 13-17, 2012 cr. ii) 10-14 Years for `6,000-7,000 cr. iii) 15-19 Years for `2,000-3000 cr. iv) 20 Years & Above for `2,000-3,000 cr. 20 August 15,000 i) 5-9 Years for `4,000-5000 20-24, 2012 cr. ii) 10-14 Years for `6,000-7,000 cr. iii) 15-19 Years for `2,000-3000 cr. iv) 20 Years & Above `2,000-3,000 cr. 21 August 15,000 i) 5-9 Years for `4,000-5000 27-31, 2012 cr. ii) 10-14 Years for `6,000-7,000 cr. iii) 15-19 Years for ` 2,000-3000 cr. iv) 20 Years & Above for `2,000-3,000 cr. 22 September 16,000 i) 5-9 Years for `4,000-5000 3-7, 2012 cr. ii) 10-14 Years for `6,000-7,000 cr. iii) 15-19 Years for `2,000-3000 cr. iv) 20 Years & Above for `2,000-3,000 cr. 23 September 15,000 i) 5-9 Years for `4,000-5000 17-21, 2012 cr. ii) 10-14 Years for `6,000-7,000 cr. iii) 15-19 Years for `2,000-3000 cr. iv) 20 Years & Above for `2,000-3,000 cr. 24 September 15,000 i) 5-9 Years for `4,000-5000 24-28, 2012 cr. ii) 10-14 Years for `6,000-7,000 cr. iii) 15-19 Years for `2,000-3000 cr. iv) 20 Years & Above for `2,000-3,000 cr. Total 370,000 (Reporting by Neha Dasgupta & Shamik Paul)