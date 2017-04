MUMBAI, March 28 India will borrow a gross 3.68 trillion rupees ($61.11 billion) in the first half of the fiscal year that begins on April 1, which is 61.6 percent of the full-year target. Following is the detailed calendar of the government's borrowing calendar released on the finance ministry's website on Friday. (link.reuters.com/syn97v) Sr. Week of Amount Security-wise No. Auction (bln allocation rupees) 1 April 160 i) 5-9 years for 1-4, 30-40 bln rupees 2014 ii) 10-14 years for 70-80 bln rupees. iii) 15-19 years for 20-30 bln rupees iv) 20 years and above for 20-30 bln rupees 2 April 160 i) 5-9 years for 7-11 30-40 bln rupees ii) 10-14 years for 70-80 bln rupees. iii) 15-19 years for 20-30 bln rupees iv) 20 years and above for 20-30 bln rupees 3 April 200 i) 5-9 years for 14-18, 50-60 bln rupees 2014 ii) 10-14 years for 80-90 bln rupees iii) 15-19 years for 30-40 bln rupees iv) 20 years and above for 30-40 bln rupees 4 April 160 i) 5-9 years for 21-25, 30-40 bln rupees 2014 ii) 10-14 years for 70-80 bln rupees iii) 15-19 years for 20-30 bln rupees iv) 20 years and above for 20-30 bln rupees 5 April 160 i) 5-9 years for 28-May 30-40 bln rupees 2, 2014 ii) 10-14 years for 60-70 bln rupees iii) 15-19 years for 20-30 bln rupees iv) 20 years and above for 20-30 bln rupees 6 May 160 i) 5-9 years for 5-9, 30-40 bln rupees 2014 ii) 10-14 years for 70-80 bln rupees iii) 15-19 years for 20-30 bln rupees iv) 20 years and above for 20-30 bln rupees 7 May 200 i) 5-9 years for 12-16, 50-60 bln rupees 2014 ii) 10-14 years for 80-90 bln rupees iii) 15-19 years for 20-30 bln rupees iv) 20 years and above for 20-30 bln rupees 8 May 160 i) 5-9 years for 19-23, 30-40 bln rupees 2014 ii) 10-14 years for 70-80 bln rupees iii) 15-19 years for 20-30 bln rupees iv) 20 years and above for 20-30 bln rupees 9 May 160 i) 5-9 years for 26-30, 30-40 bln rupees 2014 ii) 10-14 years for 70-80 bln rupees iii) 15-19 years for 20-30 bln rupees iv) 20 years and above for 20-30 bln rupees 10 June 160 i) 5-9 years for 2-6, 30-40 bln rupees 2014 ii) 10-14 years for 70-80 bln rupees iii) 15-19 years for 20-30 bln rupees iv) 20 years and above for 20-30 bln rupees 11 June 150 i) 5-9 years for 16-20, 30-40 bln rupees 2014 ii) 10-14 years for 60-70 bln rupees iii) 15-19 years for 20-30 bln rupees iv) 20 years and above for 20-30 bln rupees 12 June 150 i) 5-9 years for 23-27, 30-40 bln rupees 2014 ii) 10-14 years for 60-70 bln rupees iii) 15-19 years for 20-30 bln rupees iv) 20 years and above for 20-30 bln rupees 13 June 150 i) 5-9 years for 30-July 30-40 bln rupees 4, 2014 ii) 10-14 years for 60-70 bln rupees iii) 15-19 years for 20-30 bln rupees iv) 20 years and above for 20-30 bln rupees 14 July 150 i) 5-9 years for 7-11, 30-40 bln rupees 2014 ii) 10-14 years for 60-70 bln rupees iii) 15-19 years for 20-30 bln rupees iv) 20 years and above for 20-30 bln rupees 15 July 140 i) 5-9 years for 14-18, 20-30 bln rupees 2014 ii) 10-14 years for 60-70 bln rupees iii) 15-19 years for 20-30 bln rupees iv) 20 years and above for 20-30 bln rupees 16 July 140 i) 5-9 years for 21-25, 20-30 bln rupees 2014 ii) 10-14 years for 50-60 bln rupees iii) 15-19 years for 20-30 bln rupees iv) 20 years and above for 20-30 bln rupees 17 July 140 i) 5-9 years for 28-Augu 20-30 bln rupees st 1, ii) 10-14 years 2014 for 50-60 bln rupees iii) 15-19 years for 20-30 bln rupees iv) 20 years and above for 20-30 bln rupees 18 Aug. 140 i) 5-9 years for 4-8, 20-30 bln rupees 2014 ii) 10-14 years for 50-60 bln rupees iii) 15-19 years for 20-30 bln rupees iv) 20 years and above for 20-30 bln rupees 19 Aug. 140 i) 5-9 years for 11-15, 20-30 bln rupees 2014 ii) 10-14 years for 50-60 bln rupees iii) 15-19 years for 20-30 bln rupees iv) 20 years and above for 20-30 bln rupees 20 Aug. 140 i) 5-9 years for 18-22, 20-30 bln rupees 2014 ii) 10-14 years for 50-60 bln rupees iii) 15-19 years for 20-30 bln rupees iv) 20 years and above for 20-30 bln rupees 21 Aug. 140 i) 5-9 years for 25-29, 20-30 bln rupees 2014 ii) 10-14 years for 50-60 bln rupees iii) 15-19 years for 20-30 bln rupees iv) 20 years and above for 20-30 bln rupees 22 Sept. 140 i) 5-9 years for 1-5, 20-30 bln rupees 2014 ii) 10-14 years for 50-60 bln rupees iii) 15-19 years for 20-30 bln rupees iv) 20 years and above for 20-30 bln rupees 23 Sept. 140 i) 5-9 years for 15-19, 20-30 bln rupees 2014 ii) 10-14 years for 50-60 bln rupees iii) 15-19 years for 20-30 bln rupees iv) 20 years and above for 20-30 bln rupees 24 Sept. 140 i) 5-9 years for 22-26, 20-30 bln rupees 2014 ii) 10-14 years for 50-60 bln rupees iii) 15-19 years for 20-30 bln rupees iv) 20 years and above for 20-30 bln rupees Total 3,680 ($1=59.89 Indian rupees) (Reporting by Suvashree Dey Choudhury)