* INDIA TO SELL 150 BLN RUPEES OF BONDS ON OCT 9 - RBI * INDIA TO SELL 20 BLN RUPEES OF 7.68 PCT 2023 BONDS - RBI * INDIA TO SELL 70 BLN RUPEES OF 7.72 PCT 2025 BONDS - RBI * INDIA TO SELL 30 BLN RUPEES OF 8.17 PCT 2044 BONDS - RBI * INDIA TO SELL BONDS VIA MULTIPLE PRICE METHOD - RBI * INDIA TO SELL NEW 2034 BOND FOR 30 BLN RUPEES ON FRIDAY -RBI