Oct 19 The Reserve Bank of India:

* India to sell 150 bln rupees of bonds on Oct 23 * India to sell 20 bln rupees of 7.68 pct 2023 bonds -cenbank * India to sell 70 bln rupees of 7.88 pct 2030 bonds -cenbank * India to sell 30 bln rupees of 7.73 pct 2034 bonds -cenbank * India to sell 20 bln rupees of 8.17 pct 2044 bonds -cenbank * India to sell 10 bln rupees of new 40 yr gs maturing on October 26,2055 -cenbank * India to sell bonds via multiple price method - cenbank

Source Text: bit.ly/1OOiJID (Bengaluru newsroom)