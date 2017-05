Feb 11 Reserve Bank of India:

* India sets 87 rupees cut off for buyback of 1.44 pct inflation indexed 2023 govt bond - cenbank * India buys back 25.09 bln rupees vs 65 bln rupees notified of 1.44 pct inflation indexed 2023 govt bond - cenbank

Source text: (bit.ly/1PniLH4) (Bengaluru newsroom)