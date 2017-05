May 5 Reserve Bank of India:

* India cenbank sets underwriting commission of 0.0017 rupee per 100 rupees for new GS 2030

* India cenbank sets underwriting commission of 0.0054 rupee per 100 rupees for 2045 bonds

* India cenbank sets underwriting commission of 0.0016 rupee per 100 rupees for 2024 bonds

* India cenbank sets underwriting commission of 0.0039 rupee per 100 rupees for 2034 bonds

Source text: [bit.ly/24t8dAr] (Bengaluru newsroom; )