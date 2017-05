May 12 Reserve Bank of India:

* India cenbank sets underwriting commission of 0.0014 rupee per 100 rupees for 2023 bonds

* India cenbank sets underwriting commission of 0.0017 rupee per 100 rupees for 2026 bonds

* India cenbank sets underwriting commission of 0.0039 rupee per 100 rupees for 2034 bonds

* India cenbank sets underwriting commission of 0.0044 rupee per 100 rupees for 2044 bonds

Source text - (bit.ly/1WrGICx) (Bengaluru newsroom)