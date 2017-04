MUMBAI, Sept 16 The Reserve Bank of India is scheduled to buy back 200 billion rupees ($3.27 billion) of bonds later on Tuesday. See below the cut-off prices and yields in a Reuters poll of 8 banks and primary dealers. ----------------------------------------------------------------------------------------------- BONDS MEDIAN AVERAGE HIGHEST LOWEST ----------------------------------------------------------------------------------------------- 7.32 pct 2014 99.87/8.4472 99.88/8.3991 99.92/7.9611 99.86/8.6022 7.56 pct 2014 99.86/8.4495 99.87/8.3580 99.92/8.0067 99.84/8.5766 6.49 pct 2015 98.64/8.4463 98.68/8.3805 98.94/8.0011 98.53/8.6002 7.17 pct 2015 99.03/8.5208 99.11/8.4102 99.39/8.0086 98.94/8.6493 7.38 pct 2015 (conv) 99.03/8.5208 99.12/8.3978 99.39/8.0086 98.94/8.5493 ---------------------------------------------------------------------------------------------- * Please note the above table has cut-off prices/yields in rupees/percent format) (1 US dollar = 61.0750 Indian rupee) (Reporting by Mumbai Markets Team; Editing by Subhranshu Sahu)