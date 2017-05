Sept 23 The Reserve Bank of India said on Friday it accepted all 20 bids for 29.33 billion rupees ($440.05 million) at its one-day reverse repo auction held on Thursday, through which it absorbs liquidity from the banking system. REPO DATE BIDS RECEIVED BIDS ACCEPTED FIXED RATE No. AMT (bln No. AMT (bln rupees) (%) rupees) 22/09 6 30.15 6 30.15 6.50 21/09 8 36.47 8 36.47 6.50 20/09 8 33.91 8 33.91 6.50 19/09 24 158.05 24 158.05 6.50 17/09 2 45.10 2 45.10 6.50 16/09 38 142.23 38 142.23 6.50 15/09 13 56.21 13 56.21 6.50 14/09 17 59.93 17 59.93 6.50 12/09 14 46.61 14 46.61 6.50 09/09 9 38.06 9 38.06 6.50 08/09 9 37.08 9 37.08 6.50 07/09 9 37.07 9 37.07 6.50 06/09 8 32.60 8 32.60 6.50 03/09 7 21.85 7 21.85 6.50 02/09 14 47.40 14 47.40 6.50 01/09 10 37.53 10 37.53 6.50 31/08 9 32.07 9 32.07 6.50 30/08 18 107.18 18 107.18 6.50 29/08 16 88.48 16 88.48 6.50 26/08 10 35.82 10 35.82 6.50 25/08 8 33.28 8 33.28 6.50 24/08 19 123.49 19 123.49 6.50 23/08 13 55.38 13 55.38 6.50 22/08 7 33.53 7 33.53 6.50 20/08 6 57.44 6 57.44 6.50 19/08 12 41.92 12 41.92 6.50 18/08 6 30.82 6 30.82 6.50 16/08 20 86.22 20 86.22 6.50 12/08 7 32.06 7 32.06 6.50 11/08 10 39.74 10 39.74 6.50 10/08 32 131.72 32 131.72 6.50 09/08 24 101.21 24 101.21 6.50 08/08 27 90.97 20 90.97 6.50 06/08 15 76.19 15 76.19 6.50 05/08 20 54.82 20 54.82 6.50 04/08 12 48.65 12 48.65 6.50 03/08 7 30.42 7 30.42 6.50 02/08 8 29.79 8 29.79 6.50 01/08 7 34.89 7 34.89 6.50 30/07 NIL NIL NIL NIL 6.50 29/07 8 34.95 8 34.95 6.50 28/07 24 96.80 24 96.80 6.50 27/07 14 53.80 14 53.80 6.50 26/07 18 68.74 18 68.74 6.50 25/07 17 106.07 17 106.07 6.50 22/07 20 88.74 20 88.74 6.50 21/07 12 61.54 12 61.54 6.50 20/07 16 63.45 16 63.45 6.50 19/07 23 91.25 23 91.25 6.50 18/07 9 27.87 9 27.87 6.50 16/07 NIL NIL NIL NIL 6.50 15/07 5 29.60 5 29.60 6.50 14/07 6 32.17 6 32.17 6.50 13/07 4 24.85 4 24.85 6.50 12/07 5 26.35 5 26.35 6.50 11/07 5 35.29 5 35.29 6.50 08/07 38 199.94 38 199.94 6.50 07/07 3 16 3 16 6.50 05/07 5 23.73 5 23.73 6.50 04/07 5 23.74 5 23.74 6.50 02/07 NIL NIL NIL NIL 6.50 REVERSE REPO DATE BIDS RECEIVED BIDS ACCEPTED FIXED RATE NO AMT (bln NO AMT (bln rupees) (%) rupees) 22/09 20 29.33 20 29.33 6.00 21/09 21 27.66 21 27.66 6.00 20/09 17 29.45 17 29.45 6.00 19/09 19 34.17 19 34.17 6.00 17/09 19 12.71 19 12.71 6.00 16/09 50 92.36 50 92.36 6.00 15/09 26 82.17 26 82.17 6.00 14/09 24 64.81 24 64.81 6.00 12/09 24 45.97 24 45.97 6.00 09/09 33 52.60 33 52.60 6.00 08/09 27 28.41 27 28.41 6.00 07/09 27 27.47 27 27.47 6.00 06/09 33 57.12 33 57.12 6.00 05/09 16 35.04 16 35.04 6.00 03/09 17 12.66 17 12.66 6.00 02/09 60 216.43 60 216.43 6.00 01/09 36 82.37 36 82.37 6.00 31/08 30 63.28 30 63.28 6.00 30/08 27 82.81 27 82.81 6.00 29/08 27 41.93 27 41.93 6.00 26/08 26 37.56 26 37.56 6.00 25/08 14 11.08 14 11.08 6.00 24/08 18 24.76 18 24.76 6.00 23/08 18 22.61 18 22.61 6.00 22/08 21 39.99 21 39.99 6.00 20/08 14 12.76 14 12.76 6.00 19/08 61 149.73 61 149.73 6.00 18/08 44 106.73 44 106.73 6.00 17/08 27 108.28 27 108.28 6.00 16/08 18 27.06 18 27.06 6.00 12/08 38 69.96 38 69.96 6.00 11/08 20 23.47 20 23.47 6.00 10/08 22 27.68 22 27.68 6.00 09/08 22 54.79 22 54.79 6.00 08/08 16 23.88 16 23.88 6.00 06/08 11 5.20 11 5.20 6.00 05/08 40 69.99 40 69.99 6.00 04/08 25 33.24 25 33.24 6.00 03/08 27 66.60 27 66.60 6.00 02/08 24 27.15 24 27.15 6.00 01/08 32 42.87 32 42.87 6.00 30/07 26 65.65 26 65.65 6.00 29/07 18 30.04 18 30.04 6.00 28/07 18 20.67 18 20.67 6.00 27/07 21 32.49 21 32.49 6.00 26/07 18 44.29 18 44.29 6.00 25/07 54 110.50 54 110.50 6.00 21/07 37 74.78 37 74.78 6.00 20/07 20 42.49 20 42.49 6.00 19/07 19 22.07 19 22.07 6.00 18/07 18 25.17 18 25.17 6.00 16/07 27 51.74 27 51.74 6.00 15/07 24 16.96 24 16.96 6.00 14/07 22 27.31 22 27.31 6.00 13/07 24 23.33 24 23.33 6.00 12/07 25 27.01 25 27.01 6.00 11/07 29 52.53 29 52.53 6.00 08/07 57 127.24 57 127.24 6.00 07/07 30 25.99 30 25.99 6.00 06/07 19 70.62 19 70.62 6.00 05/07 22 32.08 22 32.08 6.00 04/07 58 185.36 58 185.36 6.00 02/07 67 606.28 67 606.28 6.00 01/07 45 221.13 45 221.13 6.00 Source text - bit.ly/2cs8cIs ($1 = 66.6517 Indian rupees) (Bengaluru newsroom; Editing by Sherry Jacob-Phillips)