June 19 India's central bank said 12 states would raise a minimum of 90.95
billion rupees ($1.43 billion) via 10-year loans on June 23.
Sr. No. State Amount to be raised Tenure Years
( bln)
1 Andhra Pradesh 10 10
2 Gujarat * 12 10
3 Haryana 10 10
4 Kerala 3 10
5 Meghalaya 0.7 10
6 Mizoram 0.75 10
7 Nagaland 1 10
8 Rajasthan 5 10
9 Tamil Nadu * 10 10
10 Uttar Pradesh* 16 10
11 Uttarakhand 7.5 10
12 West Bengal 15 10
Total 90.95
*Gujarat, Tamil Nadu and Uttar Pradesh will have an option to retain
an additional amount of 3.60 bln rupees, 2.50 bln rupees and 4.00
bln rupees respectively.
Source Text: (bit.ly/1TAqlQR)
($1 = 63.5253 Indian rupees)
(Reporting by Aditya Kondalamahanty in Bengaluru; Editing by Anand Basu)