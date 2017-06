Dec 5 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE160A16GA9 PUNJAB NATIONAL BK 7-Dec-11 99.9516 8.8398 2 35 99.9518 8.8007 INE428A16EQ1 ALLAHABAD BK 7-Dec-11 99.9521 8.7459 1 7 99.9521 8.7459 INE428A16ER9 ALLAHABAD BK 8-Dec-11 99.9264 8.9599 2 135 99.9273 8.8516 INE434A16698 ANDHRA BK 9-Dec-11 99.9026 8.8964 1 25 99.9026 8.8964 INE705A16BY2 VIJAYA BK 9-Dec-11 99.9020 8.9513 1 50 99.9020 8.9513 INE238A16KB3 AXIS BK LIMITED 9-Dec-11 99.9026 8.8964 2 50 99.9026 8.8964 INE040A16685 HDFC BK LTD. 9-Dec-11 99.9029 8.8659 2 75 99.9031 8.8507 INE141A16BP8 ORIENTAL BK OF COMMERCE 9-Dec-11 99.9026 8.8964 1 50 99.9026 8.8964 INE667A16479 SYNDICATE BK 12-Dec-11 99.8287 8.9474 1 150 99.8287 8.9474 INE166A16DP1 THE VYSYA BK LTD. 12-Dec-11 99.8276 9.0050 1 50 99.8276 9.0050 INE528G16MC8 YES BK LTD. 12-Dec-11 99.8275 9.0102 1 21 99.8275 9.0102 INE476A16EO5 CANARA BK 12-Dec-11 99.8291 8.9242 4 375 99.8267 9.0207 INE691A16ES0 UCO BK 12-Dec-11 99.8303 8.8625 3 45 99.8321 8.8480 INE112A16989 CORPORATION BANK 12-Dec-11 99.8319 8.7800 1 13 99.8319 8.7800 INE160A16EV0 PUNJAB NATIONAL BK 12-Dec-11 99.8277 8.9995 3 190 99.8287 8.9474 INE705A16BZ9 VIJAYA BK 12-Dec-11 99.8287 8.9482 5 127 99.8290 8.9317 INE695A16DA1 UNITED BK OF INDIA 12-Dec-11 99.8288 8.9425 3 223 99.8287 8.9474 INE084A16295 BK OF INDIA 13-Dec-11 99.8047 8.9296 2 74 99.8042 8.9509 INE476A16AQ8 CANARA BK 13-Dec-11 99.8056 8.8868 1 100 99.8056 8.8868 INE483A16BL3 CENTRAL BK OF INDIA 13-Dec-11 99.8031 9.0013 1 25 99.8031 9.0013 INE651A16AP8 STATE BK OF MYSORE 14-Dec-11 99.7798 8.9500 1 25 99.7798 8.9500 INE141A16ET4 ORIENTAL BK OF COMMERCE 14-Dec-11 99.7805 8.9215 3 512 99.7805 8.9215 INE095A16DW8 INDUSIND BK LTD. 14-Dec-11 99.7754 9.1293 2 386 99.7754 9.1293 INE476A16AT2 CANARA BK 14-Dec-11 99.7797 8.9528 5 225 99.7798 8.9500 INE691A16EU6 UCO BK 14-Dec-11 99.7795 8.9627 3 225 99.7798 8.9500 INE476A16AR6 CANARA BK 15-Dec-11 99.7554 8.9498 1 100 99.7554 8.9498 INE434A16AK0 ANDHRA BK 15-Dec-11 99.7573 8.8793 3 144 99.7601 8.7774 INE112A16AI6 CORPORATION BANK 15-Dec-11 99.7554 8.9498 1 50 99.7554 8.9498 INE457A16798 BK OF MAHARASHTRA 15-Dec-11 99.7553 8.9526 4 400 99.7554 8.9498 INE160A16GC5 PUNJAB NATIONAL BK 15-Dec-11 99.7546 8.9791 1 185 99.7546 8.9791 INE652A16BN9 STATE BK OF PATIALA 16-Dec-11 99.7309 8.9533 1 25 99.7309 8.9533 INE428A16ES7 ALLAHABAD BK 16-Dec-11 99.7289 9.0200 2 125 99.7280 9.0501 INE434A16AC7 ANDHRA BK 19-Dec-11 99.6575 8.9602 1 180 99.6575 8.9602 INE428A16ET5 ALLAHABAD BK 19-Dec-11 99.6571 8.9707 1 5 99.6571 8.9707 INE483A16AV4 CENTRAL BK OF INDIA 19-Dec-11 99.6732 9.0338 2 265 99.6539 9.0547 INE667A16792 SYNDICATE BK 19-Dec-11 99.6555 9.0129 5 205 99.6547 9.0337 INE062A16341 STATE BK OF INDIA 21-Dec-11 99.6070 9.0007 1 25 99.6070 9.0007 INE648A16BK3 SBBJ 21-Dec-11 99.6070 9.0007 1 25 99.6070 9.0007 INE428A16EU3 ALLAHABAD BK 21-Dec-11 99.6070 9.0007 1 100 99.6070 9.0007 INE608A16937 PUNJAB & SINDH BK 21-Dec-11 99.6006 9.1478 1 0.5 99.6006 9.1478 INE457A16822 BK OF MAHARASHTRA 22-Dec-11 99.5877 8.8890 2 21 99.5877 8.8890 INE483A16BM1 CENTRAL BK OF INDIA 23-Dec-11 99.5556 9.0517 1 7 99.5556 9.0517 INE428A16EX7 ALLAHABAD BK 23-Dec-11 99.5532 9.1008 2 200 99.5532 9.1008 INE476A16AZ9 CANARA BK 23-Dec-11 99.5532 9.1008 1 50 99.5532 9.1008 INE008A16EE7 IDBI BK LIMITED 26-Dec-11 99.4792 9.0994 1 100 99.4792 9.0994 INE434A16AH6 ANDHRA BK 26-Dec-11 99.4792 9.0994 1 145 99.4792 9.0994 INE608A16BP6 PUNJAB & SINDH BK 26-Dec-11 99.4934 8.8500 2 50 99.4934 8.8500 INE649A16AD8 STATE BK OF HYDERABAD 27-Dec-11 99.4504 9.1688 1 1.25 99.4504 9.1688 INE166A16DQ9 THE VYSYA BK LTD. 29-Dec-11 99.4109 9.0131 2 20 99.4108 9.0139 INE160A16GH4 PUNJAB NATIONAL BK 2-Jan-12 99.2943 9.2647 1 10 99.2943 9.2647 INE160A16GD3 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jan-12 99.2357 9.3706 1 25 99.2357 9.3706 INE692A16AP2 UNION BK OF INDIA 4-Jan-12 99.2803 9.4498 1 50 99.2803 9.4498 INE084A16329 BK OF INDIA 6-Jan-12 99.1837 9.3876 1 0.6 99.1837 9.3876 INE651A16BZ5 STATE BK OF MYSORE 9-Jan-12 99.1595 9.3752 1 25 99.1595 9.3752 INE654A16998 STATE BK OF TRAVANCORE 9-Jan-12 99.1595 9.3752 1 25 99.1595 9.3752 INE238A16HN4 AXIS BK LIMITED 9-Jan-12 99.1471 8.9714 2 1.32 99.1316 9.1355 INE562A16662 INDIAN BK 12-Jan-12 99.0963 8.7594 1 0.05 99.0963 8.7594 INE090A16LG5 ICICI BK LTD. 6-Feb-12 98.3937 9.4583 1 5 98.3937 9.4583 INE705A16CW4 VIJAYA BK 1-Mar-12 97.7812 9.5200 1 25 97.7812 9.5200 INE428A16FG9 ALLAHABAD BK 1-Mar-12 97.7883 9.4889 7 300 97.7886 9.4875 INE112A16AU1 CORPORATION BANK 1-Mar-12 97.7994 9.4401 2 250 97.7994 9.4401 INE476A16FD5 CANARA BK 2-Mar-12 97.7701 9.4600 1 100 97.7701 9.4600 INE705A16DC4 VIJAYA BK 2-Mar-12 97.7563 9.5198 8 425 97.7568 9.5177 INE483A16950 CENTRAL BK OF INDIA 2-Mar-12 97.7690 9.4648 25 2175 97.7632 9.4899 INE141A16CV4 ORIENTAL BK OF COMMERCE 5-Mar-12 97.7137 9.3849 4 300 97.7137 9.3849 INE168A16DH4 J&K BK 5-Mar-12 97.6851 9.5051 3 125 97.6851 9.5051 INE166A16EG8 THE VYSYA BK LTD. 5-Mar-12 97.6933 9.4706 8 525 97.7137 9.4849 INE084A16469 BK OF INDIA 5-Mar-12 97.7110 9.3961 5 675 97.7065 9.4151 INE160A16DS8 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-12 97.7006 9.4399 3 150 97.7006 9.4399 INE476A16FE3 CANARA BK 5-Mar-12 97.6959 9.4596 15 960 97.6934 9.4702 INE649A16AK3 STATE BK OF HYDERABAD 7-Mar-12 97.6731 9.3500 1 25 97.6731 9.3500 INE652A16BT6 STATE BK OF PATIALA 7-Mar-12 97.6731 9.3500 1 25 97.6731 9.3500 INE476A16CQ4 CANARA BK 9-Mar-12 97.6610 9.3998 1 25 97.6610 9.3998 INE565A16434 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-12 97.5383 9.4000 1 25 97.5383 9.4000 INE476A16CR2 CANARA BK 14-Mar-12 97.5549 9.3331 2 50.5 97.4230 9.6549 INE562A16753 INDIAN BK 21-Mar-12 97.3030 9.4550 1 15 97.3030 9.4550 INE160A16EE6 PUNJAB NATIONAL BK 21-Mar-12 97.3671 9.4000 1 25 97.3671 9.4000 INE084A16535 BK OF INDIA 23-Mar-12 97.2710 9.3950 2 50 97.2667 9.4100 INE028A16359 BK OF BARODA 26-Mar-12 97.2452 9.3999 1 35 97.2452 9.3999 INE238A16KF4 AXIS BK LIMITED 28-Mar-12 97.1331 9.4500 1 50 97.1331 9.4500 INE008A16GF9 IDBI BK LIMITED 17-Apr-12 96.6007 9.5851 1 0.5 96.6007 9.5851 INE651A16CP4 STATE BK OF MYSORE 28-May-12 95.5764 9.6533 4 300 95.5757 9.6550 INE683A16559 THE SOUTH INDIAN BK 28-May-12 95.5374 9.7425 1 15 95.5374 9.7425 INE608A16CD0 PUNJAB & SINDH BK 1-Jun-12 95.4726 9.6695 6 127.5 95.4724 9.6701 INE008A16GU8 IDBI BK LIMITED 1-Jun-12 95.5167 9.5710 1 5 95.5167 9.5710 INE649A16BE4 STATE BK OF HYDERABAD 28-Jun-12 94.9646 9.3950 1 3 94.9646 9.3950 INE160A16GB7 PUNJAB NATIONAL BK 13-Sep-12 93.0779 9.6600 1 20 93.0779 9.6600 INE651A16CQ2 STATE BK OF MYSORE 20-Sep-12 92.8446 9.7000 1 50 92.8446 9.7000 INE562A16985 INDIAN BK 27-Sep-12 92.5554 9.8850 1 18.5 92.5554 9.8850 INE692A16AU2 UNION BK OF INDIA 27-Nov-12 91.3125 9.7001 2 50 91.3125 9.7001 INE160A16GM4 PUNJAB NATIONAL BK 29-Nov-12 91.2026 9.7800 1 25 91.2026 9.7800 INE705A16DA8 VIJAYA BK 29-Nov-12 91.1964 9.7875 1 25 91.1964 9.7875 INE652A16CT4 STATE BK OF PATIALA 30-Nov-12 91.2173 9.7350 1 75 91.2173 9.7350 INE652A16CU2 STATE BK OF PATIALA 3-Dec-12 91.1508 9.7350 1 75 91.1508 9.7350 INE168A16DG6 J&K BK 3-Dec-12 91.0777 9.8234 6 88 91.0763 9.8250 INE528G16NL7 YES BK LTD. 3-Dec-12 91.0391 9.8700 1 75 91.0391 9.8700 INE237A16NA1 KOTAK MAHINDRA BK LTD. 3-Dec-12 91.0970 9.7999 1 25 91.0970 9.7999 INE651A16CR0 STATE BK OF MYSORE 3-Dec-12 91.1860 9.6925 3 200 91.1860 9.6925 INE705A16DB6 VIJAYA BK 3-Dec-12 91.1094 9.7850 2 60 91.1094 9.7850 INE141A16FK0 ORIENTAL BK OF COMMERCE 3-Dec-12 91.1462 9.7405 5 250 91.1094 9.7850 INE160A16GP7 PUNJAB NATIONAL BK 3-Dec-12 91.1085 9.7861 4 135 91.1094 9.7850 INE649A16BT2 STATE BK OF HYDERABAD 3-Dec-12 91.1867 9.6975 6 225 91.2405 9.6800 INE705A16DE0 VIJAYA BK 4-Dec-12 91.0892 9.7825 3 75 91.0913 9.7800 =============================================================================================== *: Crores 