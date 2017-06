Dec 7 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE648A16CV8 SBBJ 9-Dec-11 99.9524 8.6911 1 50 99.9524 8.6911 INE141A16BP8 ORIENTAL BK OF COMMERCE 9-Dec-11 99.9521 8.7459 1 25 99.9521 8.7459 INE040A16685 HDFC BK LTD. 9-Dec-11 99.9515 8.8629 3 250 99.9513 8.8921 INE483A16BH1 CENTRAL BK OF INDIA 9-Dec-11 99.9516 8.8373 1 11 99.9516 8.8373 INE705A16BY2 VIJAYA BK 9-Dec-11 99.9513 8.8838 3 22 99.9514 8.8738 INE476A16EO5 CANARA BK 12-Dec-11 99.8786 8.8730 1 250 99.8786 8.8730 INE528G16MC8 YES BK LTD. 12-Dec-11 99.8769 8.9974 2 70 99.8769 8.9974 INE705A16BZ9 VIJAYA BK 12-Dec-11 99.8782 8.9022 8 250 99.8782 8.9022 INE237A16LU3 KOTAK MAHINDRA BK LTD. 12-Dec-11 99.8782 8.9022 2 100 99.8782 8.9022 INE112A16989 CORPORATION BANK 12-Dec-11 99.8799 8.7778 1 13 99.8799 8.7778 INE695A16DA1 UNITED BK OF INDIA 12-Dec-11 99.8792 8.8276 3 62 99.8800 8.7705 INE691A16ES0 UCO BK 12-Dec-11 99.8797 8.7943 3 43 99.8800 8.7705 INE654A16AQ0 STATE BK OF TRAVANCORE 12-Dec-11 99.8749 9.1437 3 10.33 99.8749 9.1437 INE608A16BG5 PUNJAB & SINDH BK 13-Dec-11 99.8539 8.9008 2 100 99.8539 8.9008 INE084A16295 BK OF INDIA 13-Dec-11 99.8539 8.9008 1 25 99.8539 8.9008 INE476A16AQ8 CANARA BK 13-Dec-11 99.8541 8.8917 2 50 99.8542 8.8825 INE095A16DW8 INDUSIND BK LTD. 14-Dec-11 99.8252 9.1305 1 25 99.8252 9.1305 INE691A16EU6 UCO BK 14-Dec-11 99.8283 8.9666 2 75 99.8277 8.9997 INE651A16AP8 STATE BK OF MYSORE 14-Dec-11 99.8515 9.0472 1 10 99.8515 9.0472 INE160A16GC5 PUNJAB NATIONAL BK 15-Dec-11 99.8053 8.9005 2 150 99.8053 8.9005 INE476A16AR6 CANARA BK 15-Dec-11 99.8045 8.9372 3 275 99.8031 9.0013 INE457A16798 BK OF MAHARASHTRA 15-Dec-11 99.8053 8.9005 1 100 99.8053 8.9005 INE112A16AI6 CORPORATION BANK 15-Dec-11 99.8031 9.0013 4 150 99.8031 9.0013 INE652A16BZ3 STATE BK OF PATIALA 15-Dec-11 99.7912 9.5464 1 0.5 99.7912 9.5464 INE608A16BN1 PUNJAB & SINDH BK 15-Dec-11 99.8025 9.0288 1 50 99.8025 9.0288 INE434A16AK0 ANDHRA BK 15-Dec-11 99.8053 8.8985 3 127 99.8081 8.7723 INE483A16AV4 CENTRAL BK OF INDIA 19-Dec-11 99.7048 9.0069 4 175 99.7033 9.0515 INE434A16AC7 ANDHRA BK 19-Dec-11 99.7033 9.0515 2 70 99.7033 9.0515 INE160A16CL5 PUNJAB NATIONAL BK 19-Dec-11 99.7033 9.0515 1 100 99.7033 9.0515 INE667A16792 SYNDICATE BK 19-Dec-11 99.7051 8.9964 2 45 99.7051 8.9964 INE428A16ET5 ALLAHABAD BK 19-Dec-11 99.6904 9.4462 1 45 99.6904 9.4462 INE562A16621 INDIAN BK 20-Dec-11 99.6822 8.9513 1 25 99.6822 8.9513 INE168A16CM6 J&K BK 20-Dec-11 99.6776 9.0813 1 200 99.6776 9.0813 INE667A16487 SYNDICATE BK 20-Dec-11 99.6787 9.0502 1 75 99.6787 9.0502 INE652A16CB2 STATE BK OF PATIALA 22-Dec-11 99.6295 9.0490 1 25 99.6295 9.0490 INE434A16AH6 ANDHRA BK 26-Dec-11 99.5341 8.9921 1 7 99.5341 8.9921 INE008A16EE7 IDBI BK LIMITED 26-Dec-11 99.5263 9.1433 1 25 99.5263 9.1433 INE649A16AD8 STATE BK OF HYDERABAD 27-Dec-11 99.5061 9.0584 1 0.01 99.5061 9.0584 INE483A16BA6 CENTRAL BK OF INDIA 27-Dec-11 99.5026 9.1229 1 205 99.5026 9.1229 INE166A16DQ9 THE VYSYA BK LTD. 29-Dec-11 99.4600 9.0077 1 25 99.4600 9.0077 INE028A16300 BK OF BARODA 10-Feb-12 98.3605 9.3599 1 50 98.3605 9.3599 INE476A16CE0 CANARA BK 20-Feb-12 98.1396 9.3502 1 25 98.1396 9.3502 INE434A16813 ANDHRA BK 20-Feb-12 98.1166 9.3418 1 0.01 98.1166 9.3418 INE476A16CG5 CANARA BK 22-Feb-12 98.1011 9.1755 1 12 98.1011 9.1755 INE565A16269 INDIAN OVERSEAS BK 23-Feb-12 98.0606 9.3749 5 100 98.0637 9.3598 INE649A16AJ5 STATE BK OF HYDERABAD 2-Mar-12 97.8393 9.3729 1 0.01 97.8393 9.3729 INE565A16277 INDIAN OVERSEAS BK 5-Mar-12 97.7756 9.3301 1 25 97.7756 9.3301 INE084A16469 BK OF INDIA 5-Mar-12 97.7640 9.3798 1 150 97.7640 9.3798 INE160A16DS8 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-12 97.7593 9.4000 2 300 97.7593 9.4000 INE562A16AG6 INDIAN BK 5-Mar-12 97.7625 9.3865 3 175 97.7628 9.3850 INE428A16FH7 ALLAHABAD BK 6-Mar-12 97.7135 9.4900 2 100 97.7135 9.4900 INE476A16FG8 CANARA BK 6-Mar-12 97.7382 9.3851 5 450 97.7382 9.3851 INE705A16DD2 VIJAYA BK 6-Mar-12 97.7187 9.4681 9 725 97.7259 9.4374 INE434A16862 ANDHRA BK 6-Mar-12 97.7365 9.3925 9 475 97.7382 9.3851 INE683A16567 THE SOUTH INDIAN BK LTD. 6-Mar-12 97.6861 9.6065 2 50 97.6858 9.6077 INE648A16CZ9 SBBJ 6-Mar-12 97.7308 9.4167 2 75 97.7170 9.4752 INE166A16EH6 THE VYSYA BK LTD. 7-Mar-12 97.6851 9.5051 3 150 97.6851 9.5051 INE652A16BT6 STATE BK OF PATIALA 7-Mar-12 97.4543 10.4775 1 50 97.4543 10.4775 INE238A16IJ0 AXIS BK LIMITED 8-Mar-12 97.7101 9.4000 1 25 97.7101 9.4000 INE008A16FQ8 IDBI BK LIMITED 12-Mar-12 97.5829 9.4176 1 0.25 97.5829 9.4176 INE095A16DX6 INDUSIND BK LTD. 15-Mar-12 97.4880 9.5001 1 25 97.4880 9.5001 INE648A16CJ3 SBBJ 15-Mar-12 97.5370 9.3101 2 100 97.5370 9.3101 INE667A16644 SYNDICATE BK 16-Mar-12 97.5023 9.3501 1 0.01 97.5023 9.3501 INE705A16AB2 VIJAYA BK 19-Mar-12 97.4159 9.4002 1 25 97.4159 9.4002 INE141A16DB4 ORIENTAL BK OF COMMERCE 20-Mar-12 97.4213 9.3800 1 25 97.4213 9.3800 INE476A16DC2 CANARA BK 23-Mar-12 97.3363 9.3351 1 0.01 97.3363 9.3351 INE084A16600 BK OF INDIA 28-May-12 95.6729 9.5700 2 50 95.6849 9.5700 INE095A16EN5 INDUSIND BK LTD. 29-May-12 95.5324 9.8100 3 75 95.5324 9.8100 INE084A16618 BK OF INDIA 4-Jun-12 95.4624 9.6387 2 100 95.4629 9.6375 INE095A16EO3 INDUSIND BK LTD. 4-Jun-12 95.3720 9.8399 2 150 95.3720 9.8399 INE667A16768 SYNDICATE BK 5-Jun-12 95.5576 9.3749 1 90 95.5576 9.3749 INE160A16FE3 PUNJAB NATIONAL BK 12-Jun-12 95.2906 9.5951 1 15 95.2906 9.5951 INE434A16AA1 ANDHRA BK 14-Jun-12 95.2406 9.6000 1 5 95.2406 9.6000 INE090A16NT4 ICICI BK LTD. 22-Jun-12 94.9938 9.7150 1 6.5 94.9938 9.7150 INE683A16369 THE SOUTH INDIAN BK 27-Jun-12 94.8151 9.8324 1 0.5 94.8151 9.8324 INE565A16392 INDIAN OVERSEAS BK 6-Jul-12 94.6587 9.7150 1 14 94.6587 9.7150 INE238A16JS9 AXIS BK LIMITED 16-Jul-12 94.4018 9.7501 3 60.01 94.4751 9.6149 INE483A16BI9 CENTRAL BK OF INDIA 11-Sep-12 93.1269 9.6900 1 25 93.1269 9.6900 INE652A16CT4 STATE BK OF PATIALA 30-Nov-12 91.2904 9.7000 1 75 91.2904 9.7000 INE652A16CU2 STATE BK OF PATIALA 3-Dec-12 91.2240 9.7000 1 75 91.2240 9.7000 INE649A16BT2 STATE BK OF HYDERABAD 3-Dec-12 91.2261 9.6975 2 100 91.2261 9.6975 INE160A16GP7 PUNJAB NATIONAL BK 3-Dec-12 91.2240 9.7000 2 50 91.2240 9.7000 INE238A16LH8 AXIS BK LIMITED 3-Dec-12 91.1415 9.8001 1 10 91.1415 9.8001 INE090A16QV3 ICICI BK LTD. 3-Dec-12 91.1415 9.8001 1 10 91.1415 9.8001 INE141A16FK0 ORIENTAL BK OF COMMERCE 3-Dec-12 91.1580 9.7800 1 6.1 91.1580 9.7800 INE651A16CR0 STATE BK OF MYSORE 3-Dec-12 91.2564 9.6875 2 125 91.2564 9.6875 INE168A16DI2 J&K BK 4-Dec-12 91.1387 9.7764 1 25 91.1387 9.7764 INE160A16GO0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Dec-12 91.0871 9.7850 3 150 91.0871 9.7850 INE608A16CC2 PUNJAB & SINDH BK 6-Dec-12 91.0907 9.7807 3 175 91.0913 9.7800 INE141A16FL8 ORIENTAL BK OF COMMERCE 6-Dec-12 91.1371 9.7248 5 135 91.1369 9.7250 =============================================================================================== Note:- *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6636 9222, rru.data@reuters.com