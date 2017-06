Dec 8 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE483A16BH1 CENTRAL BK OF INDIA 9-Dec-11 99.9758 8.8351 1 4 99.9758 8.8351 INE160A16EV0 PUNJAB NATIONAL BK 12-Dec-11 99.9020 8.9513 1 50 99.9020 8.9513 INE476A16EO5 CANARA BK 12-Dec-11 99.9026 8.8964 1 25 99.9026 8.8964 INE112A16989 CORPORATION BANK 12-Dec-11 99.9020 8.9513 1 50 99.9020 8.9513 INE166A16DP1 THE VYSYA BK LTD. 12-Dec-11 99.9015 8.9970 1 50 99.9015 8.9970 INE705A16BZ9 VIJAYA BK 12-Dec-11 99.9034 8.8233 1 25 99.9034 8.8233 INE476A16AQ8 CANARA BK 13-Dec-11 99.8785 8.8803 1 25 99.8785 8.8803 INE141A16ET4 ORIENTAL BK OF COMMERCE 14-Dec-11 99.8539 8.9008 1 25 99.8539 8.9008 INE168A16CI4 J&K BK 14-Dec-11 99.8531 8.9496 1 25 99.8531 8.9496 INE476A16AT2 CANARA BK 14-Dec-11 99.8529 8.9618 1 50 99.8529 8.9618 INE691A16EU6 UCO BK 14-Dec-11 99.8532 8.9435 1 4.5 99.8532 8.9435 INE476A16AR6 CANARA BK 15-Dec-11 99.8296 8.9003 1 125 99.8296 8.9003 INE112A16AI6 CORPORATION BANK 15-Dec-11 99.8296 8.9003 1 125 99.8296 8.9003 INE608A16BN1 PUNJAB & SINDH BK 15-Dec-11 99.8279 8.9892 4 100 99.8277 8.9997 INE483A16AY8 CENTRAL BK OF INDIA 15-Dec-11 99.8286 8.9526 3 75 99.8296 8.9003 INE160A16GC5 PUNJAB NATIONAL BK 15-Dec-11 99.8296 8.9003 1 25 99.8296 8.9003 INE652A16BZ3 STATE BK OF PATIALA 15-Dec-11 99.8173 9.5439 2 0.3 99.8173 9.5439 INE428A16ES7 ALLAHABAD BK 16-Dec-11 99.8031 9.0013 2 125 99.8031 9.0013 INE652A16BN9 STATE BK OF PATIALA 16-Dec-11 99.8042 8.9509 1 50 99.8042 8.9509 INE483A16AV4 CENTRAL BK OF INDIA 19-Dec-11 99.7280 9.0501 1 115 99.7280 9.0501 INE428A16ET5 ALLAHABAD BK 19-Dec-11 99.7280 9.0501 1 45 99.7280 9.0501 INE237A16LY5 KOTAK MAHINDRA BK LTD. 19-Dec-11 99.7280 9.0501 1 50 99.7280 9.0501 INE160A16CL5 PUNJAB NATIONAL BK 19-Dec-11 99.7280 9.0501 1 75 99.7280 9.0501 INE667A16792 SYNDICATE BK 19-Dec-11 99.7295 9.0000 1 25 99.7295 9.0000 INE434A16AC7 ANDHRA BK 19-Dec-11 99.7291 9.0134 1 50 99.7291 9.0134 INE608A16929 PUNJAB & SINDH BK 20-Dec-11 99.7035 9.0454 1 10 99.7035 9.0454 INE428A16EU3 ALLAHABAD BK 21-Dec-11 99.7001 9.1494 1 25 99.7001 9.1494 INE648A16BK3 SBBJ 21-Dec-11 99.7001 9.1494 1 5 99.7001 9.1494 INE457A16814 BK OF MAHARASHTRA 21-Dec-11 99.6953 8.5812 1 100 99.6953 8.5812 INE608A16BH3 PUNJAB & SINDH BK 23-Dec-11 99.6232 9.2035 1 75 99.6232 9.2035 INE112A16740 CORPORATION BANK 26-Dec-11 99.5600 9.0172 2 225 99.5756 9.1510 INE483A16BA6 CENTRAL BK OF INDIA 27-Dec-11 99.5285 9.1007 1 50 99.5285 9.1007 INE476A16BG7 CANARA BK 27-Dec-11 99.5285 9.1007 1 100 99.5285 9.1007 INE428A16EY5 ALLAHABAD BK 28-Dec-11 99.4806 9.5285 1 297 99.4806 9.5285 INE160A16GH4 PUNJAB NATIONAL BK 2-Jan-12 99.3637 9.3495 1 25 99.3637 9.3495 INE705A16BH7 VIJAYA BK 2-Jan-12 99.3711 9.2401 1 150 99.3711 9.2401 INE705A16BE4 VIJAYA BK 3-Jan-12 99.3384 9.3497 1 25 99.3384 9.3497 INE160A16GD3 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jan-12 99.3363 9.3796 1 50 99.3363 9.3796 INE476A16EU2 CANARA BK 4-Jan-12 99.3131 9.3501 1 25 99.3131 9.3501 INE112A16AN6 CORPORATION BANK 5-Jan-12 99.3046 9.3802 3 200 99.3109 9.3803 INE084A16329 BK OF INDIA 6-Jan-12 99.2559 9.4360 3 7.63 99.2602 9.3807 INE648A16BT4 SBBJ 16-Jan-12 99.0273 9.1929 1 0.1 99.0273 9.1929 INE238A16HS3 AXIS BK LIMITED 23-Jan-12 98.8437 9.2823 1 0.2 98.8437 9.2823 INE160A16DL3 PUNJAB NATIONAL BK 13-Feb-12 98.3215 9.3002 1 25 98.3215 9.3002 INE112A16AO4 CORPORATION BANK 21-Feb-12 98.1170 9.3398 1 50 98.1170 9.3398 INE028A16326 BK OF BARODA 24-Feb-12 98.0452 9.3298 2 100 98.0452 9.3298 INE562A16AE1 INDIAN BK 1-Mar-12 97.8781 9.4200 3 5 97.8781 9.4200 INE428A16FG9 ALLAHABAD BK 1-Mar-12 97.8980 9.3298 1 100 97.8980 9.3298 INE141A16CV4 ORIENTAL BK OF COMMERCE 5-Mar-12 97.7710 9.4561 1 25 97.7710 9.4561 INE160A16DS8 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-12 97.7265 9.6495 4 14 97.7844 9.3979 INE695A16BJ6 UNITED BK OF INDIA 5-Mar-12 97.7637 9.4877 1 0.5 97.7637 9.4877 INE476A16FE3 CANARA BK 5-Mar-12 97.8043 9.3650 2 50 97.8200 9.3498 INE648A16CZ9 SBBJ 6-Mar-12 97.7779 9.3202 1 75 97.7779 9.3202 INE695A16BK4 UNITED BK OF INDIA 6-Mar-12 97.7718 9.3466 6 175 97.7721 9.3451 INE434A16862 ANDHRA BK 6-Mar-12 97.7698 9.3550 5 175 97.7698 9.3550 INE691A16ER2 UCO BK 6-Mar-12 97.7372 9.4949 1 25 97.7372 9.4949 INE112A16823 CORPORATION BANK 6-Mar-12 97.7954 9.3502 1 25 97.7954 9.3502 INE668A16378 TAMILNAD MERCANTILE BK 7-Mar-12 97.6788 9.6375 1 10 97.6788 9.6375 INE095A16EP0 INDUSIND BK LTD. 7-Mar-12 97.6937 9.5743 7 700 97.6935 9.5750 INE565A16475 INDIAN OVERSEAS BK 7-Mar-12 97.7496 9.3369 14 950 97.7482 9.3427 INE166A16EH6 THE VYSYA BK LTD. 7-Mar-12 97.7181 9.4704 2 60 97.7105 9.5028 INE238A16LJ4 AXIS BK LIMITED 7-Mar-12 97.7305 9.4178 1 35 97.7305 9.4178 INE649A16AK3 STATE BK OF HYDERABAD 7-Mar-12 97.6725 9.6642 1 7.5 97.6725 9.6642 INE483A16BS8 CENTRAL BK OF INDIA 7-Mar-12 97.7373 9.3893 7 450 97.7300 9.4199 INE112A16831 CORPORATION BANK 12-Mar-12 97.6212 9.3623 1 25 97.6212 9.3623 INE562A16944 INDIAN BK 12-Mar-12 97.6292 9.3301 1 75 97.6292 9.3301 INE476A16CR2 CANARA BK 14-Mar-12 97.5755 9.3498 1 75 97.5755 9.3498 INE237A16JN2 KOTAK MAHINDRA BK LTD. 15-Mar-12 97.4911 9.5848 1 0.2 97.4911 9.5848 INE692A16AL1 UNION BK OF INDIA 22-Mar-12 97.3637 9.4124 1 25 97.3637 9.4124 INE028A16359 BK OF BARODA 26-Mar-12 97.2455 9.4851 1 0.1 97.2455 9.4851 INE654A16AO5 STATE BK OF TRAVANCORE 18-May-12 95.9456 9.5801 1 75 95.9456 9.5801 INE084A16600 BK OF INDIA 28-May-12 95.7089 9.5700 1 25 95.7089 9.5700 INE608A16CE8 PUNJAB & SINDH BK 7-Jun-12 95.4000 9.6701 1 25 95.4000 9.6701 INE141A16EA4 ORIENTAL BK OF COMMERCE 12-Jun-12 95.3041 9.6174 1 5 95.3041 9.6174 INE434A16AA1 ANDHRA BK 14-Jun-12 95.2668 9.5950 1 5 95.2668 9.5950 INE090A16NT4 ICICI BK LTD. 22-Jun-12 95.0178 9.7150 1 6.5 95.0178 9.7150 INE141A16EY4 ORIENTAL BK OF COMMERCE 27-Sep-12 92.7808 9.6600 1 25 92.7808 9.6600 INE651A16CB4 STATE BK OF MYSORE 9-Oct-12 92.5154 9.6500 2 300 92.5154 9.6500 INE692A16AT4 UNION BK OF INDIA 20-Nov-12 91.5427 9.6900 1 175 91.5427 9.6900 INE160A16GL6 PUNJAB NATIONAL BK 23-Nov-12 91.4760 9.6900 1 300 91.4760 9.6900 INE651A16CN9 STATE BK OF MYSORE 26-Nov-12 91.4337 9.6600 1 100 91.4337 9.6600 INE160A16GM4 PUNJAB NATIONAL BK 29-Nov-12 91.3813 9.6700 1 50 91.3813 9.6700 INE141A16FK0 ORIENTAL BK OF COMMERCE 3-Dec-12 91.2626 9.6800 1 5 91.2626 9.6800 INE141A16FL8 ORIENTAL BK OF COMMERCE 6-Dec-12 91.1726 9.7088 2 100 91.1715 9.7100 INE649A16BU0 STATE BK OF HYDERABAD 6-Dec-12 91.2005 9.6750 2 100 91.2005 9.6750 INE141A16FN4 ORIENTAL BK OF COMMERCE 7-Dec-12 91.1601 9.6970 8 220 91.1619 9.6949 =============================================================================================== Note:- *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6636 9222, rru.data@reuters.com