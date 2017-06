Dec 9 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE705A16BZ9 VIJAYA BK 12-Dec-11 99.9280 8.7639 2 125 99.9281 8.7541 INE476A16EO5 CANARA BK 12-Dec-11 99.9278 8.7907 2 50 99.9279 8.7785 INE166A16DP1 THE VYSYA BK LTD. 12-Dec-11 99.9261 8.9978 2 40 99.9261 8.9978 INE476A16AQ8 CANARA BK 13-Dec-11 99.9031 8.8507 1 25 99.9031 8.8507 INE483A16BL3 CENTRAL BK OF INDIA 13-Dec-11 99.9031 8.8507 1 50 99.9031 8.8507 INE608A16BG5 PUNJAB & SINDH BK 13-Dec-11 99.9038 8.7913 2 100 99.9038 8.7867 INE095A16DW8 INDUSIND BK LTD. 14-Dec-11 99.8788 8.8583 4 150 99.8786 8.8730 INE691A16EU6 UCO BK 14-Dec-11 99.8796 8.8025 2 102 99.8777 8.9388 INE476A16AT2 CANARA BK 14-Dec-11 99.8798 8.7852 1 20 99.8798 8.7852 INE112A16AI6 CORPORATION BANK 15-Dec-11 99.8547 8.8519 1 75 99.8547 8.8519 INE160A16GC5 PUNJAB NATIONAL BK 15-Dec-11 99.8561 8.7696 2 50 99.8547 8.8519 INE483A16AY8 CENTRAL BK OF INDIA 15-Dec-11 99.8556 8.7970 1 20 99.8556 8.7970 INE434A16AK0 ANDHRA BK 15-Dec-11 99.8561 8.7665 1 9 99.8561 8.7665 INE428A16ES7 ALLAHABAD BK 16-Dec-11 99.8292 8.9212 1 100 99.8292 8.9212 INE160A16CL5 PUNJAB NATIONAL BK 19-Dec-11 99.7540 9.0011 1 100 99.7540 9.0011 INE667A16792 SYNDICATE BK 19-Dec-11 99.7554 8.9498 1 100 99.7554 8.9498 INE562A16621 INDIAN BK 20-Dec-11 99.7304 8.9700 1 25 99.7304 8.9700 INE428A16EU3 ALLAHABAD BK 21-Dec-11 99.7054 8.9872 2 50 99.7054 8.9872 INE648A16BK3 SBBJ 21-Dec-11 99.7054 8.9872 1 50 99.7054 8.9872 INE112A16AK2 CORPORATION BANK 22-Dec-11 99.6796 9.0239 2 83 99.6798 9.0191 INE457A16822 BK OF MAHARASHTRA 22-Dec-11 99.6803 9.0050 1 14 99.6803 9.0050 INE652A16BO7 STATE BK OF PATIALA 23-Dec-11 - - 2 35 99.6579 - INE483A16BM1 CENTRAL BK OF INDIA 23-Dec-11 99.6545 9.0389 1 100 99.6545 9.0389 INE112A16740 CORPORATION BANK 26-Dec-11 99.5775 9.1098 1 75 99.5775 9.1098 INE434A16AH6 ANDHRA BK 26-Dec-11 99.5784 9.0903 1 50 99.5784 9.0903 INE008A16EE7 IDBI BK LIMITED 26-Dec-11 99.5825 9.0016 2 125 99.5825 9.0016 INE428A16EV1 ALLAHABAD BK 26-Dec-11 99.5878 8.8868 1 50 99.5878 8.8868 INE705A16CA0 VIJAYA BK 26-Dec-11 99.5778 9.1044 2 100 99.5780 9.0990 INE667A16503 SYNDICATE BK 26-Dec-11 99.5803 9.0492 1 100 99.5803 9.0492 INE238A16JU5 AXIS BK LIMITED 27-Dec-11 99.5523 9.1192 1 100 99.5523 9.1192 INE238A16LB1 AXIS BK LIMITED 28-Dec-11 99.5275 9.1201 1 25 99.5275 9.1201 INE428A16EY5 ALLAHABAD BK 28-Dec-11 99.5280 9.1104 1 60 99.5280 9.1104 INE166A16DQ9 THE VYSYA BK LTD. 29-Dec-11 99.5090 9.0050 1 6.5 99.5090 9.0050 INE238A16KE7 AXIS BK LIMITED 4-Jan-12 99.4087 9.4395 2 100 99.4087 9.4395 INE238A16HN4 AXIS BK LIMITED 9-Jan-12 99.2121 9.3506 1 5 99.2121 9.3506 INE705A16BK1 VIJAYA BK 16-Jan-12 99.1161 9.3000 1 20 99.1161 9.3000 INE476A16CG5 CANARA BK 22-Feb-12 98.1505 9.1705 1 13 98.1505 9.1705 INE166A16EF0 THE VYSYA BK LTD. 28-Feb-12 97.9118 9.6105 1 25 97.9118 9.6105 INE095A16EK1 INDUSIND BK LTD. 29-Feb-12 97.9060 9.5202 1 25 97.9060 9.5202 INE040A16701 HDFC BK LTD. 1-Mar-12 97.9203 9.3399 1 50 97.9203 9.3399 INE476A16EW8 CANARA BK 1-Mar-12 97.9203 9.3399 1 25 97.9203 9.3399 INE428A16FG9 ALLAHABAD BK 1-Mar-12 97.9708 9.3334 2 150 97.9203 9.3399 INE476A16FD5 CANARA BK 2-Mar-12 97.8935 9.3502 1 25 97.8935 9.3502 INE168A16DF8 J&K BK 2-Mar-12 97.7834 9.8500 1 50 97.7834 9.8500 INE483A16950 CENTRAL BK OF INDIA 2-Mar-12 97.8943 9.3467 2 75 97.8935 9.3502 INE168A16DH4 J&K BK 5-Mar-12 97.7868 9.4954 1 13.5 97.7868 9.4954 INE705A16DH3 VIJAYA BK 5-Mar-12 97.8143 9.3748 1 25 97.8143 9.3748 INE695A16BJ6 UNITED BK OF INDIA 5-Mar-12 97.7891 9.4853 1 1.55 97.7891 9.4853 INE160A16DS8 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-12 97.8200 9.3498 1 50 97.8200 9.3498 INE705A16DD2 VIJAYA BK 6-Mar-12 97.7908 9.3702 2 100 97.7908 9.3702 INE428A16FH7 ALLAHABAD BK 6-Mar-12 97.7897 9.3751 12 700 97.7885 9.3801 INE112A16823 CORPORATION BANK 6-Mar-12 97.8001 9.3298 2 25 97.8001 9.3298 INE648A16CZ9 SBBJ 6-Mar-12 97.7678 9.4699 1 14 97.7678 9.4699 INE238A16LJ4 AXIS BK LIMITED 7-Mar-12 97.6662 9.7999 1 25 97.6662 9.7999 INE095A16EP0 INDUSIND BK LTD. 7-Mar-12 97.7263 9.5416 5 150 97.7244 9.5498 INE483A16BS8 CENTRAL BK OF INDIA 7-Mar-12 97.7656 9.3731 9 450 97.7651 9.3751 INE166A16EH6 THE VYSYA BK LTD. 7-Mar-12 97.7488 9.4451 2 150 97.7488 9.4451 INE160A16DW0 PUNJAB NATIONAL BK 7-Mar-12 97.7377 9.4927 1 0.8 97.7377 9.4927 INE141A16FM6 ORIENTAL BK OF COMMERCE 9-Mar-12 97.7178 9.3674 10 538 97.7179 9.3672 INE476A16CQ4 CANARA BK 9-Mar-12 97.7188 9.3636 12 1188 97.7200 9.3584 INE160A16GR3 PUNJAB NATIONAL BK 9-Mar-12 97.7232 9.3450 9 638 97.7232 9.3450 INE160A16GE1 PUNJAB NATIONAL BK 12-Mar-12 97.6487 9.3499 1 100 97.6487 9.3499 INE562A16944 INDIAN BK 12-Mar-12 97.7268 9.3299 1 75 97.7268 9.3299 INE476A16CX0 CANARA BK 16-Mar-12 97.5517 9.3475 1 25 97.5517 9.3475 INE084A16527 BK OF INDIA 20-Mar-12 97.4537 9.3498 1 100 97.4537 9.3498 INE008A16FU0 IDBI BK LIMITED 20-Mar-12 97.4537 9.3498 1 100 97.4537 9.3498 INE062A16283 STATE BK OF INDIA 20-Mar-12 97.4835 9.2376 1 2.2 97.4835 9.2376 INE608A16AT0 PUNJAB & SINDH BK 28-Mar-12 97.3685 8.9678 1 0.2 97.3685 8.9678 INE649A16AO5 STATE BK OF HYDERABAD 9-May-12 96.2021 9.4800 1 2 96.2021 9.4800 INE648A16DE2 SBBJ 7-Jun-12 95.4784 9.5500 4 125 95.4784 9.5500 INE141A16FO2 ORIENTAL BK OF COMMERCE 7-Jun-12 95.4603 9.5900 1 200 95.4603 9.5900 INE652A16CA4 STATE BK OF PATIALA 15-Jun-12 95.2738 9.5801 1 25 95.2738 9.5801 INE040A16727 HDFC BK LTD. 15-Jun-12 95.2609 9.6075 1 10 95.2609 9.6075 INE651A16BR2 STATE BK OF MYSORE 19-Jun-12 95.1607 9.6175 1 25 95.1607 9.6175 INE008A16HO9 IDBI BK LIMITED 26-Jun-12 95.0739 9.5999 1 25 95.0739 9.5999 INE008A16HR2 IDBI BK LIMITED 29-Jun-12 95.0026 9.6000 1 25 95.0026 9.6000 INE090A16OI5 ICICI BK LTD. 4-Jul-12 95.0248 9.1876 1 13 95.0248 9.1876 INE141A16EY4 ORIENTAL BK OF COMMERCE 27-Sep-12 92.7637 9.7178 2 46.5 92.7172 9.7851 INE651A16CB4 STATE BK OF MYSORE 9-Oct-12 92.5470 9.6376 4 600 92.5452 9.6400 INE692A16AT4 UNION BK OF INDIA 20-Nov-12 91.5729 9.6800 1 175 91.5729 9.6800 INE160A16GL6 PUNJAB NATIONAL BK 23-Nov-12 91.5002 9.6875 1 300 91.5002 9.6875 INE651A16CN9 STATE BK OF MYSORE 26-Nov-12 91.4639 9.6500 1 100 91.4639 9.6500 INE652A16CT4 STATE BK OF PATIALA 30-Nov-12 91.3347 9.7000 1 75 91.3347 9.7000 INE141A16FK0 ORIENTAL BK OF COMMERCE 3-Dec-12 91.2628 9.7067 2 55 91.2540 9.7174 INE141A16FL8 ORIENTAL BK OF COMMERCE 6-Dec-12 91.2102 9.6900 1 15 91.2102 9.6900 INE705A16DG5 VIJAYA BK 6-Dec-12 91.1895 9.7150 3 225 91.1895 9.7150 INE565A16483 INDIAN OVERSEAS BK 6-Dec-12 91.2067 9.6943 10 410 91.2060 9.6950 INE434A16AP9 ANDHRA BK 7-Dec-12 91.1839 9.6950 2 100 91.1839 9.6950 INE168A16DJ0 J&K BK 7-Dec-12 91.1197 9.7725 3 110 91.1197 9.7725 INE141A16FN4 ORIENTAL BK OF COMMERCE 7-Dec-12 91.1839 9.6950 1 25 91.1839 9.6950 INE705A16DF7 VIJAYA BK 7-Dec-12 91.1688 9.7133 2 75 91.1674 9.7149 =============================================================================================== Note:- *: Crores CD Focus Page : For Primary Market 