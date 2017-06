Dec 12 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE476A16AT2 CANARA BK 14-Dec-11 99.9514 8.8738 2 75 99.9514 8.8738 INE691A16EU6 UCO BK 14-Dec-11 99.9521 8.7459 3 80 99.9521 8.7459 INE141A16ET4 ORIENTAL BK OF COMMERCE 14-Dec-11 99.9513 8.8921 1 45 99.9513 8.8921 INE095A16DW8 INDUSIND BK LTD. 14-Dec-11 99.9510 8.9469 1 25 99.9510 8.9469 INE608A16BN1 PUNJAB & SINDH BK 15-Dec-11 99.9273 8.8516 2 100 99.9273 8.8516 INE090A16OD6 ICICI BK LTD. 15-Dec-11 99.9277 8.8029 1 25 99.9277 8.8029 INE476A16AR6 CANARA BK 15-Dec-11 99.9273 8.8516 2 125 99.9273 8.8516 INE654A16931 STATE BK OF TRAVANCORE 15-Dec-11 99.9275 8.8272 1 25 99.9275 8.8272 INE160A16GC5 PUNJAB NATIONAL BK 15-Dec-11 99.9273 8.8519 2 181 99.9264 8.9613 INE652A16BN9 STATE BK OF PATIALA 16-Dec-11 99.9037 8.7958 1 50 99.9037 8.7958 INE434A16AC7 ANDHRA BK 19-Dec-11 99.8287 8.9474 1 50 99.8287 8.9474 INE084A16311 BK OF INDIA 19-Dec-11 99.8287 8.9474 1 25 99.8287 8.9474 INE160A16CL5 PUNJAB NATIONAL BK 19-Dec-11 99.8283 8.9683 2 125 99.8283 8.9683 INE428A16ET5 ALLAHABAD BK 19-Dec-11 99.8287 8.9474 1 20 99.8287 8.9474 INE483A16AV4 CENTRAL BK OF INDIA 19-Dec-11 99.8287 8.9474 3 175 99.8287 8.9474 INE476A16AX4 CANARA BK 19-Dec-11 99.8284 8.9631 1 40 99.8284 8.9631 INE667A16792 SYNDICATE BK 19-Dec-11 99.8285 8.9604 4 145 99.8279 8.9893 INE168A16CM6 J&K BK 20-Dec-11 99.8009 9.1021 1 75 99.8009 9.1021 INE608A16929 PUNJAB & SINDH BK 20-Dec-11 99.8024 9.0333 2 107 99.8024 9.0333 INE428A16EU3 ALLAHABAD BK 21-Dec-11 99.7788 8.9895 2 93 99.7791 8.9786 INE112A16AK2 CORPORATION BANK 22-Dec-11 99.7546 8.9791 6 430 99.7546 8.9791 INE428A16EX7 ALLAHABAD BK 23-Dec-11 99.7265 9.1001 1 80 99.7265 9.1001 INE608A16BH3 PUNJAB & SINDH BK 23-Dec-11 99.7265 9.1001 1 75 99.7265 9.1001 INE008A16EE7 IDBI BK LIMITED 26-Dec-11 99.6510 9.1308 1 5 99.6510 9.1308 INE483A16BA6 CENTRAL BK OF INDIA 27-Dec-11 99.6263 9.1278 8 575 99.6262 9.1299 INE238A16JU5 AXIS BK LIMITED 27-Dec-11 99.6329 8.9657 2 100 99.6329 8.9657 INE428A16EY5 ALLAHABAD BK 28-Dec-11 99.6043 9.0628 1 297 99.6043 9.0628 INE166A16DQ9 THE VYSYA BK LTD. 29-Dec-11 99.5827 8.9972 1 6 99.5827 8.9972 INE705A16BH7 VIJAYA BK 2-Jan-12 99.4717 9.2311 1 50 99.4717 9.2311 INE238A16KE7 AXIS BK LIMITED 4-Jan-12 99.4228 9.4475 3 175 99.4093 9.4299 INE654A16972 STATE BK OF TRAVANCORE 4-Jan-12 99.4223 9.2211 1 4 99.4223 9.2211 INE692A16AP2 UNION BK OF INDIA 4-Jan-12 99.4353 9.0124 1 50 99.4353 9.0124 INE476A16EU2 CANARA BK 4-Jan-12 99.4341 9.0317 1 25 99.4341 9.0317 INE112A16AN6 CORPORATION BANK 5-Jan-12 99.3857 9.4002 2 200 99.3857 9.4002 INE084A16329 BK OF INDIA 6-Jan-12 99.3609 9.3914 3 7.83 99.3843 9.0449 INE483A16BP4 CENTRAL BK OF INDIA 7-Feb-12 98.5533 9.3999 1 25 98.5533 9.3999 INE476A16CD2 CANARA BK 13-Feb-12 98.3525 9.7049 1 12 98.3525 9.7049 INE695A16DC7 UNITED BK OF INDIA 15-Feb-12 98.3734 9.2850 1 50 98.3734 9.2850 INE112A16781 CORPORATION BANK 20-Feb-12 98.2577 9.3799 1 25 98.2577 9.3799 INE040A16701 HDFC BK LTD. 1-Mar-12 97.9960 9.3302 1 25 97.9960 9.3302 INE483A16950 CENTRAL BK OF INDIA 2-Mar-12 97.8396 9.9501 1 50 97.8396 9.9501 INE608A16CF5 PUNJAB & SINDH BK 5-Mar-12 97.8913 9.3602 1 100 97.8913 9.3602 INE434A16862 ANDHRA BK 6-Mar-12 97.8200 9.5698 1 25 97.8200 9.5698 INE691A16ER2 UCO BK 6-Mar-12 97.8679 9.3549 1 25 97.8679 9.3549 INE237A16NB9 KOTAK MAHINDRA BK LTD. 6-Mar-12 97.8533 9.4204 1 5.9 97.8533 9.4204 INE705A16DD2 VIJAYA BK 6-Mar-12 97.8571 9.4034 3 63.5 97.8522 9.4253 INE141A16ER8 ORIENTAL BK OF COMMERCE 6-Mar-12 97.8461 9.4527 1 200 97.8461 9.4527 INE238A16LJ4 AXIS BK LIMITED 7-Mar-12 97.7334 9.8429 3 42.06 97.8309 9.4102 INE483A16BS8 CENTRAL BK OF INDIA 7-Mar-12 97.8404 9.3681 1 4 97.8404 9.3681 INE649A16AK3 STATE BK OF HYDERABAD 7-Mar-12 97.7760 9.6538 1 2.5 97.7760 9.6538 INE238A16IJ0 AXIS BK LIMITED 8-Mar-12 97.8086 9.3998 1 25 97.8086 9.3998 INE476A16CQ4 CANARA BK 9-Mar-12 97.7989 9.3350 1 25 97.7989 9.3350 INE483A16BT6 CENTRAL BK OF INDIA 9-Mar-12 97.7920 9.3650 7 324 97.7920 9.3650 INE667A16610 SYNDICATE BK 12-Mar-12 97.7220 9.3500 1 25 97.7220 9.3500 INE608A16CG3 PUNJAB & SINDH BK 12-Mar-12 97.7208 9.3551 2 100 97.7208 9.3551 INE691A16FB3 UCO BK 12-Mar-12 97.7208 9.3551 3 300 97.7208 9.3551 INE476A16CR2 CANARA BK 14-Mar-12 97.6903 9.3801 1 100 97.6903 9.3801 INE008A16FU0 IDBI BK LIMITED 20-Mar-12 97.5293 9.3399 1 100 97.5293 9.3399 INE084A16527 BK OF INDIA 20-Mar-12 97.5267 9.3500 2 200 97.5267 9.3500 INE171A16BZ4 THE FEDERAL BK LTD. 3-Apr-12 97.0904 9.6799 1 25 97.0904 9.6799 INE695A16DD5 UNITED BK OF INDIA 4-Apr-12 97.0889 9.6001 3 300 97.0889 9.6001 INE434A16AQ7 ANDHRA BK 9-Apr-12 96.9682 9.5900 2 200 96.9682 9.5900 INE695A16DE3 UNITED BK OF INDIA 9-Apr-12 96.9651 9.6001 3 75 96.9651 9.6001 INE141A16DR0 ORIENTAL BK OF COMMERCE 30-May-12 95.7244 9.5900 2 50 95.7244 9.5900 INE141A16FO2 ORIENTAL BK OF COMMERCE 7-Jun-12 95.5562 9.5899 2 200 95.5562 9.5899 INE237A16KR1 KOTAK MAHINDRA BK LTD. 12-Jun-12 95.3452 9.7374 2 2.7 95.3452 9.7374 INE652A16CD8 STATE BK OF PATIALA 22-Jun-12 95.1691 9.5999 1 25 95.1691 9.5999 INE649A16BE4 STATE BK OF HYDERABAD 28-Jun-12 95.0550 9.5900 1 50 95.0550 9.5900 INE141A16EZ1 ORIENTAL BK OF COMMERCE 28-Sep-12 92.6982 9.8800 2 20 92.6982 9.8800 INE649A16BQ8 STATE BK OF HYDERABAD 2-Nov-12 92.0650 9.6500 1 25 92.0650 9.6500 INE692A16AT4 UNION BK OF INDIA 20-Nov-12 91.6416 9.6775 1 175 91.6416 9.6775 INE651A16CN9 STATE BK OF MYSORE 26-Nov-12 91.5323 9.6475 1 100 91.5323 9.6475 INE692A16AU2 UNION BK OF INDIA 27-Nov-12 91.5243 9.6300 1 25 91.5243 9.6300 INE090A16QV3 ICICI BK LTD. 3-Dec-12 91.2532 9.8000 1 10 91.2532 9.8000 INE141A16FK0 ORIENTAL BK OF COMMERCE 3-Dec-12 91.2695 9.7800 1 1.1 91.2695 9.7800 INE565A16483 INDIAN OVERSEAS BK 6-Dec-12 91.2683 9.6999 1 30 91.2683 9.6999 INE705A16DF7 VIJAYA BK 7-Dec-12 91.2338 9.7150 1 10 91.2338 9.7150 INE168A16DK8 J&K BK 10-Dec-12 91.1197 9.7725 2 65 91.1197 9.7725 INE668A16386 TAMILNAD MERCANTILE BK 10-Dec-12 90.8967 10.0425 1 35 90.8967 10.0425 INE705A16DI1 VIJAYA BK 11-Dec-12 91.1415 9.7196 4 490 91.1411 9.7200 =============================================================================================== Note:- *: Crores