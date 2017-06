Dec 13 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE476A16AT2 CANARA BK 14-Dec-11 99.9757 8.8717 1 40 99.9757 8.8717 INE608A16BN1 PUNJAB & SINDH BK 15-Dec-11 99.9513 8.8921 1 25 99.9513 8.8921 INE483A16AY8 CENTRAL BK OF INDIA 15-Dec-11 99.9513 8.8921 1 50 99.9513 8.8921 INE160A16GC5 PUNJAB NATIONAL BK 15-Dec-11 99.9516 8.8373 1 25 99.9516 8.8373 INE428A16ES7 ALLAHABAD BK 16-Dec-11 99.9267 8.9247 2 50 99.9265 8.9491 INE028A16268 BK OF BARODA 19-Dec-11 99.8580 8.6506 1 1 99.8580 8.6506 INE428A16ET5 ALLAHABAD BK 19-Dec-11 99.8531 8.9496 1 100 99.8531 8.9496 INE667A16792 SYNDICATE BK 19-Dec-11 99.8524 8.9903 2 75 99.8515 9.0472 INE434A16AC7 ANDHRA BK 19-Dec-11 99.8525 8.9862 1 30 99.8525 8.9862 INE160A16CL5 PUNJAB NATIONAL BK 19-Dec-11 99.8529 8.9642 3 250 99.8518 9.0289 INE483A16AV4 CENTRAL BK OF INDIA 19-Dec-11 99.8525 8.9892 2 200 99.8517 9.0350 INE168A16CM6 J&K BK 20-Dec-11 99.8244 9.1750 2 50 99.8248 9.1515 INE608A16929 PUNJAB & SINDH BK 20-Dec-11 99.8271 9.0311 1 3 99.8271 9.0311 INE428A16EU3 ALLAHABAD BK 21-Dec-11 99.8061 8.8639 1 0.75 99.8061 8.8639 INE457A16814 BK OF MAHARASHTRA 21-Dec-11 99.8018 9.0627 3 250 99.8014 9.0792 INE077A16687 DENA BK 22-Dec-11 99.7773 9.0519 2 125 99.7773 9.0519 INE112A16AK2 CORPORATION BANK 22-Dec-11 99.7783 9.0111 1 20 99.7783 9.0111 INE691A16EZ5 UCO BK 22-Dec-11 99.7774 9.0478 1 150 99.7774 9.0478 INE483A16BM1 CENTRAL BK OF INDIA 23-Dec-11 99.7513 9.1002 1 25 99.7513 9.1002 INE528G16KT6 YES BK LTD. 23-Dec-11 99.7505 9.1295 3 230 99.7505 9.1295 INE171A16BT7 THE FEDERAL BK LTD. 23-Dec-11 99.7505 9.1295 3 125 99.7505 9.1295 INE476A16BG7 CANARA BK 27-Dec-11 99.6699 8.6347 4 10 99.6699 8.6347 INE238A16JU5 AXIS BK LIMITED 27-Dec-11 99.6506 9.1413 1 25 99.6506 9.1413 INE483A16BA6 CENTRAL BK OF INDIA 27-Dec-11 99.6510 9.1308 2 50 99.6510 9.1308 INE648A16BN7 SBBJ 28-Dec-11 99.6356 8.8995 1 25 99.6356 8.8995 INE428A16EY5 ALLAHABAD BK 28-Dec-11 99.6290 9.0613 1 297 99.6290 9.0613 INE705A16BE4 VIJAYA BK 3-Jan-12 99.4621 9.3998 2 50 99.4621 9.3998 INE084A16329 BK OF INDIA 6-Jan-12 99.3857 9.4002 1 25 99.3857 9.4002 INE651A16BA8 STATE BK OF MYSORE 8-Feb-12 98.5828 9.3699 1 25 98.5828 9.3699 INE141A16CD2 ORIENTAL BK OF COMMERCE 13-Feb-12 98.4317 9.3798 1 0.1 98.4317 9.3798 INE112A16AP1 CORPORATION BANK 23-Feb-12 98.1783 9.4064 1 100 98.1783 9.4064 INE160A16GK8 PUNJAB NATIONAL BK 23-Feb-12 98.1802 9.3964 1 100 98.1802 9.3964 INE476A16FC7 CANARA BK 27-Feb-12 98.1150 9.3499 1 25 98.1150 9.3499 INE040A16701 HDFC BK LTD. 1-Mar-12 97.9981 9.4382 1 30 97.9981 9.4382 INE695A16BI8 UNITED BK OF INDIA 2-Mar-12 97.9461 9.5674 1 10 97.9461 9.5674 INE160A16DS8 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-12 97.9181 9.3500 1 25 97.9181 9.3500 INE565A16277 INDIAN OVERSEAS BK 5-Mar-12 97.9124 9.3761 1 0.11 97.9124 9.3761 INE695A16BJ6 UNITED BK OF INDIA 5-Mar-12 97.8908 9.4752 1 0.55 97.8908 9.4752 INE238A16LJ4 AXIS BK LIMITED 7-Mar-12 97.7398 9.9300 1 35 97.7398 9.9300 INE141A16CY8 ORIENTAL BK OF COMMERCE 8-Mar-12 97.8415 9.3632 1 2 97.8415 9.3632 INE008A16FR6 IDBI BK LIMITED 8-Mar-12 97.8935 9.2402 1 50 97.8935 9.2402 INE084A16485 BK OF INDIA 9-Mar-12 97.8034 9.4226 1 55.5 97.8034 9.4226 INE008A16FS4 IDBI BK LIMITED 9-Mar-12 97.8445 9.3499 1 50 97.8445 9.3499 INE562A16944 INDIAN BK 12-Mar-12 97.7441 9.3601 1 25 97.7441 9.3601 INE160A16GE1 PUNJAB NATIONAL BK 12-Mar-12 97.7397 9.3787 5 130 97.7500 9.3350 INE476A16FH6 CANARA BK 12-Mar-12 97.7500 9.3350 2 50 97.7500 9.3350 INE608A16CG3 PUNJAB & SINDH BK 12-Mar-12 97.7441 9.3601 4 250 97.7441 9.3601 INE705A16DK7 VIJAYA BK 12-Mar-12 97.7355 9.3964 2 250 97.7353 9.3974 INE434A16AF0 ANDHRA BK 12-Mar-12 97.7448 9.3572 4 509.5 97.7170 9.4752 INE483A16AA8 CENTRAL BK OF INDIA 12-Mar-12 97.7414 9.3714 15 725 97.7170 9.4752 INE691A16FB3 UCO BK 12-Mar-12 97.7449 9.3560 12 725 97.7453 9.3550 INE705A16BI5 VIJAYA BK 13-Mar-12 97.7056 9.4191 4 450 97.7041 9.4252 INE084A16527 BK OF INDIA 20-Mar-12 97.5530 9.3424 1 100 97.5530 9.3424 INE008A16FU0 IDBI BK LIMITED 20-Mar-12 97.5536 9.3401 1 100 97.5536 9.3401 INE008A16FV8 IDBI BK LIMITED 21-Mar-12 97.5007 9.4507 2 0.35 97.5228 9.3651 INE084A16535 BK OF INDIA 23-Mar-12 97.4675 9.3899 1 25 97.4675 9.3899 INE090A16LS0 ICICI BK LTD. 23-Mar-12 97.4425 9.4850 2 0.35 97.4425 9.4850 INE090A16MD0 ICICI BK LTD. 28-Mar-12 97.3335 9.4334 2 6.8 97.3335 9.4334 INE238A16KF4 AXIS BK LIMITED 28-Mar-12 97.3289 9.4501 1 270 97.3289 9.4501 INE166A16EK0 THE VYSYA BK LTD. 30-Mar-12 97.2589 9.5250 4 125 97.2589 9.5250 INE434A16AQ7 ANDHRA BK 9-Apr-12 96.9959 9.5801 2 100 96.9959 9.5801 INE692A16AY4 UNION BK OF INDIA 6-Jun-12 95.5895 9.5688 1 10 95.5895 9.5688 INE565A16491 INDIAN OVERSEAS BK 8-Jun-12 95.5322 9.5900 6 250 95.5322 9.5900 INE483A16AS0 CENTRAL BK OF INDIA 11-Jun-12 95.4930 9.5177 1 5 95.4930 9.5177 INE476A16EB2 CANARA BK 11-Jun-12 95.4648 9.5800 1 25 95.4648 9.5800 INE695A16DF0 UNITED BK OF INDIA 12-Jun-12 95.4364 9.5899 2 200 95.4364 9.5899 INE651A16CD0 STATE BK OF MYSORE 14-Jun-12 95.4261 9.5601 1 100 95.4261 9.5601 INE040A16727 HDFC BK LTD. 15-Jun-12 95.3726 9.5727 1 18 95.3726 9.5727 INE750E16AE4 STANDARD CHARTERED BK 28-Jun-12 94.8679 9.9725 1 7.2 94.8679 9.9725 INE090A16QV3 ICICI BK LTD. 3-Dec-12 91.2756 9.7999 1 5.5 91.2756 9.7999 INE652A16CU2 STATE BK OF PATIALA 3-Dec-12 91.4017 9.6450 3 100 91.4017 9.6450 INE565A16483 INDIAN OVERSEAS BK 6-Dec-12 91.2945 9.6950 1 1 91.2945 9.6950 INE141A16FL8 ORIENTAL BK OF COMMERCE 6-Dec-12 91.2802 9.7124 1 1.5 91.2802 9.7124 INE160A16GO0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Dec-12 91.3191 9.6651 6 211.5 91.2310 9.7725 INE141A16FN4 ORIENTAL BK OF COMMERCE 7-Dec-12 91.2977 9.6641 2 56.7 91.2724 9.6950 INE528G16NO1 YES BK LTD. 10-Dec-12 91.1605 9.7501 1 15 91.1605 9.7501 INE008A16IM1 IDBI BK LIMITED 11-Dec-12 91.1964 9.6800 2 45 91.1964 9.6800 INE649A16BW6 STATE BK OF HYDERABAD 12-Dec-12 91.2034 9.6450 2 200 91.2034 9.6450 INE652A16CV0 STATE BK OF PATIALA 12-Dec-12 91.2034 9.6450 6 200 91.2034 9.6450 INE141A16FP9 ORIENTAL BK OF COMMERCE 12-Dec-12 91.1619 9.6949 6 195 91.1619 9.6949 =============================================================================================== Note:- *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6636 9222, rru.data@reuters.com