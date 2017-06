Dec 14 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE457A16798 BK OF MAHARASHTRA 15-Dec-11 99.9760 8.7621 1 30 99.9760 8.7621 INE691A16ET8 UCO BK 15-Dec-11 99.9760 8.7621 1 26.5 99.9760 8.7621 INE705A16AY4 VIJAYA BK 16-Dec-11 99.9518 8.8007 1 65 99.9518 8.8007 INE428A16ET5 ALLAHABAD BK 19-Dec-11 99.8773 8.9688 4 215 99.8775 8.9535 INE160A16CL5 PUNJAB NATIONAL BK 19-Dec-11 99.8767 9.0120 1 25 99.8767 9.0120 INE483A16AV4 CENTRAL BK OF INDIA 19-Dec-11 99.8772 8.9725 2 125 99.8762 9.0486 INE667A16792 SYNDICATE BK 19-Dec-11 99.8771 8.9827 1 150 99.8771 8.9827 INE434A16AC7 ANDHRA BK 19-Dec-11 99.8931 9.1212 3 175 99.8996 9.1707 INE084A16311 BK OF INDIA 19-Dec-11 99.8838 9.0450 3 250 99.8996 9.1707 INE457A16806 BK OF MAHARASHTRA 19-Dec-11 99.8774 8.9608 1 100 99.8774 8.9608 INE608A16929 PUNJAB & SINDH BK 20-Dec-11 99.8523 8.9984 1 25 99.8523 8.9984 INE168A16CM6 J&K BK 20-Dec-11 99.8490 9.1997 1 25 99.8490 9.1997 INE428A16EU3 ALLAHABAD BK 21-Dec-11 99.8271 9.0311 1 100 99.8271 9.0311 INE565A16442 INDIAN OVERSEAS BK 21-Dec-11 99.8282 8.9736 1 150 99.8282 8.9736 INE483A16BM1 CENTRAL BK OF INDIA 23-Dec-11 99.7724 9.2515 1 5 99.7724 9.2515 INE608A16BH3 PUNJAB & SINDH BK 23-Dec-11 99.7761 9.1008 1 25 99.7761 9.1008 INE008A16ED9 IDBI BK LIMITED 23-Dec-11 99.7772 9.0560 1 27.5 99.7772 9.0560 INE652A16BO7 STATE BK OF PATIALA 23-Dec-11 99.7811 8.8971 1 75 99.7811 8.8971 INE171A16BT7 THE FEDERAL BK LTD. 23-Dec-11 99.7748 9.1537 1 10 99.7748 9.1537 INE667A16503 SYNDICATE BK 26-Dec-11 99.6968 9.2504 1 5 99.6968 9.2504 INE695A16CD7 UNITED BK OF INDIA 26-Dec-11 99.7040 9.0301 1 100 99.7040 9.0301 INE434A16AH6 ANDHRA BK 26-Dec-11 99.7024 9.0790 3 105 99.7024 9.0790 INE428A16EV1 ALLAHABAD BK 26-Dec-11 99.7017 9.1001 3 105 99.7022 9.0851 INE705A16BE4 VIJAYA BK 3-Jan-12 99.5078 9.0271 1 10 99.5078 9.0271 INE651A16CF5 STATE BK OF MYSORE 19-Jan-12 99.1001 9.4699 1 25 99.1001 9.4699 INE483A16836 CENTRAL BK OF INDIA 28-Jan-12 98.8435 9.4903 1 100 98.8435 9.4903 INE040A16743 HDFC BK LTD. 24-Feb-12 98.1795 9.4001 2 75 98.1795 9.4001 INE028A16326 BK OF BARODA 24-Feb-12 98.1788 9.4037 1 5 98.1788 9.4037 INE112A16799 CORP. BK 27-Feb-12 98.1090 9.3802 1 25 98.1090 9.3802 INE040A16701 HDFC BK LTD. 1-Mar-12 98.0235 9.4355 1 20 98.0235 9.4355 INE649A16AJ5 STATE BK OF HYDERABAD 2-Mar-12 98.0349 9.3800 1 25 98.0349 9.3800 INE483A16950 CENTRAL BK OF INDIA 2-Mar-12 98.0328 9.3902 1 25 98.0328 9.3902 INE090A16LK7 ICICI BK LTD. 5-Mar-12 97.9087 9.5077 1 34 97.9087 9.5077 INE476A16FE3 CANARA BK 5-Mar-12 97.9587 9.3901 1 25 97.9587 9.3901 INE565A16475 INDIAN OVERSEAS BK 7-Mar-12 97.9006 9.3180 1 75 97.9006 9.3180 INE476A16CQ4 CANARA BK 9-Mar-12 97.8202 9.4576 1 3.5 97.8202 9.4576 INE141A16FM6 OBC 9-Mar-12 97.8435 9.3543 1 75 97.8435 9.3543 INE160A16GE1 PUNJAB NATIONAL BK 12-Mar-12 97.7686 9.3601 1 50 97.7686 9.3601 INE428A16FI5 ALLAHABAD BK 12-Mar-12 97.7628 9.3850 2 50 97.7628 9.3850 INE434A16AF0 ANDHRA BK 12-Mar-12 97.7663 9.3698 3 224 97.7424 9.4725 INE691A16FB3 UCO BK 12-Mar-12 97.7628 9.3850 11 500 97.7628 9.3850 INE483A16AA8 CENTRAL BK OF INDIA 12-Mar-12 97.7636 9.3818 6 375 97.7640 9.3798 INE141A16CZ5 OBC 13-Mar-12 97.7640 9.3798 1 55 97.7640 9.3798 INE565A16434 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-12 97.7196 9.3601 1 50 97.7196 9.3601 INE476A16CR2 CANARA BK 14-Mar-12 97.7214 9.3526 6 400 97.7256 9.3349 INE090A16LT8 ICICI BK LTD. 20-Mar-12 97.5729 9.3601 1 100 97.5729 9.3601 INE084A16527 BK OF INDIA 20-Mar-12 97.5590 9.4151 2 100 97.5628 9.4000 INE008A16FU0 IDBI BK LIMITED 20-Mar-12 97.5628 9.4000 1 100 97.5628 9.4000 INE692A16AL1 UNION BK OF INDIA 22-Mar-12 97.5434 9.3800 1 25 97.5434 9.3800 INE084A16535 BK OF INDIA 23-Mar-12 97.4883 9.4038 2 40 97.4893 9.4001 INE166A16EK0 THE VYSYA BK LTD. 30-Mar-12 97.2836 9.5250 2 100 97.2836 9.5250 INE166A16EL8 THE VYSYA BK LTD. 25-Apr-12 96.5751 9.7325 1 85 96.5751 9.7325 INE166A16EM6 THE VYSYA BK LTD. 28-May-12 95.7613 9.7326 1 80 95.7613 9.7326 INE483A16AS0 CENTRAL BK OF INDIA 11-Jun-12 95.5252 9.4990 1 17.7 95.5252 9.4990 INE166A16EI4 THE VYSYA BK LTD. 11-Jun-12 95.4393 9.6900 2 50 95.4393 9.6900 INE652A16CD8 STATE BK OF PATIALA 22-Jun-12 95.2406 9.6000 2 100 95.2406 9.6000 INE008A16HR2 IDBI BK LIMITED 29-Jun-12 95.0611 9.5776 1 5 95.0611 9.5776 INE090A16OH7 ICICI BK LTD. 11-Jul-12 94.6729 9.7800 1 20 94.6729 9.7800 INE652A16CT4 STATE BK OF PATIALA 30-Nov-12 91.4860 9.6500 1 50 91.4860 9.6500 INE141A16FN4 OBC 7-Dec-12 91.3006 9.6875 2 10 91.2945 9.6950 INE528G16NP8 YES BK LTD. 12-Dec-12 91.1384 9.7499 1 6 91.1384 9.7499 INE141A16FP9 OBC 12-Dec-12 91.2047 9.6700 1 50 91.2047 9.6700 INE652A16CV0 STATE BK OF PATIALA 12-Dec-12 91.2254 9.6450 1 25 91.2254 9.6450 INE649A16BW6 STATE BK OF HYDERABAD 12-Dec-12 91.2764 9.6100 1 25 91.2764 9.6100 INE141A16FQ7 OBC 13-Dec-12 91.1619 9.6949 1 30 91.1619 9.6949 INE652A16CW8 STATE BK OF PATIALA 13-Dec-12 91.2099 9.6425 3 25 91.2254 9.6450 =============================================================================================== *: Crores Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6636 9222, rru.data@reuters.com